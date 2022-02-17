Олимпиада 2022
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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
 
Позже

Стадион:
Севилья

История личных встреч

Эспаньол
Севилья

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

31 матч

16.1%
19.4%
64.5%
5 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

16.1%
35.5%
48.4%
5 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
П
0:1
П
2:1
П
0:3
П
1:1
П
3:1
П
6:4
П
1:0
П
2:0
П
3:2
КК
1:0
КК
3:1
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
3:0
П
2:2
КК
0:3
КК
3:1
П
1:1
П
0:0
ТМС
5:0
П
2:3
П
1:2
П
2:0
П
0:0
П
0:2
П
2:0
ПД
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 13 (4) 0.54
Пуадо Хавьер 3 0.13
Дардер Серхи 2 0.08
Видаль Алеш 2 0.08
Ману Морланес 2 0.08
Серхи Гомес 1 0.04
Эррера Янгель 1 0.04
Педроса Адриа 1 0.04
Кабрера Леандро 1 0.04
Де Вильена Тонни 1 0.04
Морон Лоренцо 1 0.04
Рибаудо Нико 1 0.04
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 7 0.29
Окампос Лукас 5 0.21
Ламела Эрик 4 0.17
Гомес Алехандро 4 0.17
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.13
Ракитич Иван 2 0.08
Торрес Оливер 2 0.08
Карлос Диего Сантос 2 0.08
Акунья Маркос 1 0.04
Монтьель Гонсало 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Делани Томас 1 0.04
Мунир Эль-Хаддади 1 0.04
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Корона Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 4 2
Баре Кейди 6 0
Ману Морланес 4 1
Рибаудо Нико 4 1
Кабрера Леандро 5 0
Педроса Адриа 5 0
Хиль Оскар II 5 0
Видаль Алеш 4 0
Пуадо Хавьер 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Эррера Янгель 2 0
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Давид Лопес 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 5 0
Акунья Маркос 5 0
Делани Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Окампос Лукас 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Гудель Неманья 3 0
Хордан Хоан 3 0
Мир Рафа 3 0
Кунде Жюль 1 1
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Торрес Оливер 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
8
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
33%
2
25%
31-45
4
22%
3
38%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
2
11%
1
13%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
27%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Забито

12
26
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 12
2
17%
5
19%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
3
25%
3
12%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
42%
4
15%
76-90

Пропущено

18
10
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
3
17%
1
10%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
7
70%
31-45
5
28%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

30
34
14 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 16
5 Не забивали 4
4
13%
6
18%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
7
23%
6
18%
31-45
7
23%
6
18%
46-60
2
7%
6
18%
61-75
7
23%
5
15%
76-90

Пропущено

33
18
16 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 12
7
21%
3
17%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
5
15%
9
50%
31-45
8
24%
1
6%
46-60
1
3%
1
6%
61-75
8
24%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2
Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0
Севилья
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2
Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М Заявка 24 11 6 7 42 - 34 39
5. Барселона Заявка 23 10 9 4 38 - 27 39
6. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
7. Вильярреал Заявка 24 9 9 6 38 - 23 36
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна Заявка 24 8 8 8 25 - 27 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 23 9 4 10 27 - 27 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эспаньол Заявка 24 7 7 10 29 - 34 28
14. Эльче Заявка 24 6 8 10 26 - 33 26
15. Мальорка Заявка 23 6 8 9 22 - 36 26
16. Хетафе Заявка 24 6 7 11 23 - 27 25
17. Гранада Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
20. Леванте Заявка 24 2 8 14 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Эспаньол Заявка 12 6 3 3 18 - 15 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
10. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
11. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
12. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
13. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
14. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
15. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
6. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
7. Барселона Заявка 12 3 7 2 15 - 14 16
8. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
9. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
10. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 12 1 2 9 11 - 29 5
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2022, осталось 2 дня 7 часов 40 минут.

    Главный судья: Гонсалес Пабло

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Эспаньол 4.1% (2)
    X 22.4% (11)
    Севилья 73.5% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Севилья
    3.70
    3.40
    2.28
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эспаньол - Севилья онлайн


    Прогнозы на матч Эспаньол - Севилья

    Исход игры
    Эспаньол
    4.3% (2)
    Ничья
    21.3% (10)
    Севилья
    74.5% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.32% (26)
    Меньше
    44.68% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    51.1% (24)
    1:1 Ничья
    21.3% (10)
    0:1 Севилья
    19.1% (9)
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    Эспаньол
    Севилья

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