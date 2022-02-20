Испания: Ла Лига 2021-2022
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
21
Хиль
Бриан
19
Дуро
Уго
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
30
Гави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хиль БрианПолузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кошта ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
-
16 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаНападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Валенсия
Барселона
14 матчей
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 24 победы
38 матчей
13.2%
31.6%
55.2%
5 побед 12 ничьих 21 победа
Первый тайм
21.1%
44.7%
34.2%
8 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
5.3%
31.6%
63.1%
2 победы 12 ничьих 24 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|9 (1)
|0.38
|Солер Карлос
|7 (5)
|0.29
|Дуро Уго
|6
|0.25
|Гайя Хосе
|2
|0.08
|Макси Гомес
|2
|0.08
|Альдерете Омар
|2
|0.08
|Андре Маркос
|1
|0.04
|Васс Даниэль
|1
|0.04
|Габриэль Паулиста
|1
|0.04
|Пиччини Кристиано
|1
|0.04
|Муса Юнус
|1
|0.04
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|8 (3)
|0.35
|Де Йонг Люк
|4
|0.17
|Араухо Рональд
|3
|0.13
|Фати Ансу
|3
|0.13
|Гави
|2
|0.09
|Де Йонг Френки
|2
|0.09
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.09
|Роберто Серхи
|2
|0.09
|Гонсалес Нико
|2
|0.09
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.09
|Альба Жорди
|1
|0.04
|Алвес Даниэл
|1
|0.04
|Пике Херард
|1
|0.04
|Бускетс Серхио
|1
|0.04
|Агуэро Серхио
|1
|0.04
|Ютгла Ферран
|1
|0.04
|Педри
|1
|0.04
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.04
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
|Торрес Ферран
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|9
|0
|Гильямон Уго
|7
|1
|Гайя Хосе
|6
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Васс Даниэль
|7
|0
|Фулкье Димитри
|7
|0
|Дьякаби Муктар
|7
|0
|Лато Тони
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Дуро Уго
|1
|1
|Кошта Элдер
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Мориба Илайкс
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|7
|1
|Гави
|6
|1
|Де Йонг Френки
|4
|1
|Гарсия Эрик
|4
|1
|Бускетс Серхио
|5
|0
|Альба Жорди
|4
|0
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Гонсалес Нико
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Алвес Даниэл
|0
|1
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
16%
3
20%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
7
37%
4
27%
76-90
Пропущено
12
14
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
4
33%
4
29%
76-90
Забито
17
23
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
6%
5
22%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
6
26%
76-90
Пропущено
26
13
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
7
27%
3
23%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
6
23%
4
31%
76-90
Забито
36
38
17 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
4
11%
8
21%
1-15
5
14%
6
16%
16-30
8
22%
6
16%
31-45
5
14%
7
18%
46-60
4
11%
1
3%
61-75
10
28%
10
26%
76-90
Пропущено
38
27
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
7
18%
4
15%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
4
11%
4
15%
31-45
5
13%
4
15%
46-60
7
18%
4
15%
61-75
10
26%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1
Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1
Барселона
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1
Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|51 - 20
|57
|2.
|Севилья
|1:1 Заявка
|25
|14
|9
|2
|37 - 17
|51
|3.
|Бетис
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|45 - 29
|43
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|45 - 34
|42
|5.
|Барселона
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|38 - 27
|39
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|42 - 24
|39
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 21
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|25 - 21
|34
|9.
|Осасуна
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 30
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 29
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|36 - 38
|30
|13.
|Эльче
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Эспаньол
|1:1 Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|15.
|Мальорка
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 36
|26
|16.
|Хетафе
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 28
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|19 - 42
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 39
|20
|20.
|Леванте
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|24 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|2.
|Севилья
|1:1 Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|7.
|Эспаньол
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|9.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|10.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|11.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|15.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|17.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|18.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|1:1 Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|7.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|8.
|Барселона
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|1:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 27
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия - Барселона
Исход игры
Валенсия
6.8% (10)
Ничья
30.1% (44)
Барселона
63% (92)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (84)
Меньше
36.36% (48)
Обе команды забьют
Да
86.36% (114)
Нет
13.64% (18)
Популярный счёт
1:2 Барселона
41.1% (60)
1:1 Ничья
20.5% (30)
0:1 Барселона
7.5% (11)
2:2 Ничья
6.2% (9)
2:1 Валенсия
4.8% (7)
0:2 Барселона
3.4% (5)
1:3 Барселона
2.1% (3)
2:3 Барселона
2.1% (3)
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