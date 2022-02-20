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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Барселона
Прогнозы 141
Валенсия 7.1% (10)
X 30.5% (43)
Барселона 62.4% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Барселона
3.80
3.84
2.11
Все Коэффициенты
Новости
28
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
15
Альдерете
Омар
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
23
Мориба
Илайкс
6
Гильямон
Уго
21
Хиль
Бриан
19
Дуро
Уго
7
Гуэдеш
Гонсалу
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
4
Араухо
Рональд
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
7
Дембеле
Усман
25
Обамеянг
Пьер-Эмерик
19
Торрес
Ферран
Валенсия
4-4-2
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Валенсия
Барселона

14 матчей

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 24 победы

38 матчей

13.2%
31.6%
55.2%
5 побед 12 ничьих 21 победа

Первый тайм

21.1%
44.7%
34.2%
8 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

5.3%
31.6%
63.1%
2 победы 12 ничьих 24 победы

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
5:2
КК
1:2
П
2:2
П
1:1
П
2:1
КК
0:2
КК
1:0
П
1:1
П
4:2
П
2:3
П
1:2
КК
1:1
КК
7:0
П
1:1
П
2:0
П
0:1
П
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
5:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
4:0
ПД
6:0
КК
3:2
КК
1:1
ПД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 9 (1) 0.38
Солер Карлос 7 (5) 0.29
Дуро Уго 6 0.25
Гайя Хосе 2 0.08
Макси Гомес 2 0.08
Альдерете Омар 2 0.08
Андре Маркос 1 0.04
Васс Даниэль 1 0.04
Габриэль Паулиста 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 0.04
Муса Юнус 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.35
Де Йонг Люк 4 0.17
Араухо Рональд 3 0.13
Фати Ансу 3 0.13
Гави 2 0.09
Де Йонг Френки 2 0.09
Брайтвайт Мартин 2 0.09
Роберто Серхи 2 0.09
Гонсалес Нико 2 0.09
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.09
Альба Жорди 1 0.04
Алвес Даниэл 1 0.04
Пике Херард 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Агуэро Серхио 1 0.04
Ютгла Ферран 1 0.04
Педри 1 0.04
Абдессамад Эззалзули 1 0.04
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Дембеле Усман 0 0
Торрес Ферран 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 9 0
Гильямон Уго 7 1
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Васс Даниэль 7 0
Фулкье Димитри 7 0
Дьякаби Муктар 7 0
Лато Тони 4 0
Муса Юнус 4 0
Солер Карлос 3 0
Вальехо Ману 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Дуро Уго 1 1
Кошта Элдер 2 0
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Хиль Бриан 1 0
Мориба Илайкс 1 0
Коба Куандреди 1 0
Москера Кристиан 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 7 1
Гави 6 1
Де Йонг Френки 4 1
Гарсия Эрик 4 1
Бускетс Серхио 5 0
Альба Жорди 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Гонсалес Нико 3 0
Депай Мемфис 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Алвес Даниэл 0 1
Хави Эрнандес 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
16%
3
20%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
7
37%
4
27%
76-90

Пропущено

12
14
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
4
33%
4
29%
76-90

Забито

17
23
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
6%
5
22%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
6
26%
76-90

Пропущено

26
13
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
7
27%
3
23%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
6
23%
4
31%
76-90

Забито

36
38
17 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
4
11%
8
21%
1-15
5
14%
6
16%
16-30
8
22%
6
16%
31-45
5
14%
7
18%
46-60
4
11%
1
3%
61-75
10
28%
10
26%
76-90

Пропущено

38
27
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
7
18%
4
15%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
4
11%
4
15%
31-45
5
13%
4
15%
46-60
7
18%
4
15%
61-75
10
26%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1
Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1
Барселона
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1
Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 25 17 6 2 51 - 20 57
2. Севилья 1:1 Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 23 10 9 4 38 - 27 39
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол 1:1 Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Мальорка Заявка 23 6 8 9 22 - 36 26
16. Хетафе Заявка 25 6 8 11 24 - 28 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 25 5 5 15 19 - 42 20
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 24 2 8 14 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья 1:1 Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Эспаньол 1:1 Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
8. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
10. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
11. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
12. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
13. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
14. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
15. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья 1:1 Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
6. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
7. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
8. Барселона Заявка 12 3 7 2 15 - 14 16
9. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол 1:1 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
18. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
19. Алавес Заявка 12 1 2 9 9 - 27 5
20. Леванте Заявка 12 1 2 9 11 - 29 5
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2022, осталось 30 минут.

    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Валенсия 7.1% (10)
    X 30.5% (43)
    Барселона 62.4% (88)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Барселона
    3.80
    3.84
    2.11
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Валенсия - Барселона онлайн


    Прогнозы на матч Валенсия - Барселона

    Исход игры
    Валенсия
    6.8% (10)
    Ничья
    30.1% (44)
    Барселона
    63% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (84)
    Меньше
    36.36% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (114)
    Нет
    13.64% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    41.1% (60)
    1:1 Ничья
    20.5% (30)
    0:1 Барселона
    7.5% (11)
    2:2 Ничья
    6.2% (9)
    2:1 Валенсия
    4.8% (7)
    0:2 Барселона
    3.4% (5)
    1:3 Барселона
    2.1% (3)
    2:3 Барселона
    2.1% (3)
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    Валенсия
    Барселона

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