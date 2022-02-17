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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Барселона

История личных встреч

Валенсия
Барселона

14 матчей

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 24 победы

38 матчей

13.2%
31.6%
55.2%
5 побед 12 ничьих 21 победа

Первый тайм

21.1%
44.7%
34.2%
8 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

5.3%
31.6%
63.1%
2 победы 12 ничьих 24 победы

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
5:2
КК
1:2
П
2:2
П
1:1
П
2:1
КК
0:2
КК
1:0
П
1:1
П
4:2
П
2:3
П
1:2
КК
1:1
КК
7:0
П
1:1
П
2:0
П
0:1
П
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
5:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
4:0
ПД
6:0
КК
3:2
КК
1:1
ПД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 9 (1) 0.38
Солер Карлос 7 (5) 0.29
Дуро Уго 6 0.25
Гайя Хосе 2 0.08
Макси Гомес 2 0.08
Альдерете Омар 2 0.08
Андре Маркос 1 0.04
Васс Даниэль 1 0.04
Габриэль Паулиста 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 0.04
Муса Юнус 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.35
Де Йонг Люк 4 0.17
Араухо Рональд 3 0.13
Фати Ансу 3 0.13
Гави 2 0.09
Де Йонг Френки 2 0.09
Брайтвайт Мартин 2 0.09
Роберто Серхи 2 0.09
Гонсалес Нико 2 0.09
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.09
Альба Жорди 1 0.04
Алвес Даниэл 1 0.04
Пике Херард 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Агуэро Серхио 1 0.04
Ютгла Ферран 1 0.04
Педри 1 0.04
Абдессамад Эззалзули 1 0.04
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Дембеле Усман 0 0
Торрес Ферран 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 9 0
Гильямон Уго 7 1
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Васс Даниэль 7 0
Фулкье Димитри 7 0
Дьякаби Муктар 7 0
Лато Тони 4 0
Муса Юнус 4 0
Солер Карлос 3 0
Вальехо Ману 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Дуро Уго 1 1
Кошта Элдер 2 0
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Хиль Бриан 1 0
Мориба Илайкс 1 0
Коба Куандреди 1 0
Москера Кристиан 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 7 1
Гави 6 1
Де Йонг Френки 4 1
Гарсия Эрик 4 1
Бускетс Серхио 5 0
Альба Жорди 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Гонсалес Нико 3 0
Депай Мемфис 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Алвес Даниэл 0 1
Хави Эрнандес 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
16%
3
20%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
7
37%
4
27%
76-90

Пропущено

12
14
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
4
33%
4
29%
76-90

Забито

17
23
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
6%
5
22%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
6
26%
76-90

Пропущено

26
13
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
7
27%
3
23%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
6
23%
4
31%
76-90

Забито

36
38
17 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
4
11%
8
21%
1-15
5
14%
6
16%
16-30
8
22%
6
16%
31-45
5
14%
7
18%
46-60
4
11%
1
3%
61-75
10
28%
10
26%
76-90

Пропущено

38
27
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
7
18%
4
15%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
4
11%
4
15%
31-45
5
13%
4
15%
46-60
7
18%
4
15%
61-75
10
26%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1
Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1
Барселона
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1
Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М Заявка 24 11 6 7 42 - 34 39
5. Барселона Заявка 23 10 9 4 38 - 27 39
6. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
7. Вильярреал Заявка 24 9 9 6 38 - 23 36
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна Заявка 24 8 8 8 25 - 27 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 23 9 4 10 27 - 27 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эспаньол Заявка 24 7 7 10 29 - 34 28
14. Эльче Заявка 24 6 8 10 26 - 33 26
15. Мальорка Заявка 23 6 8 9 22 - 36 26
16. Хетафе Заявка 24 6 7 11 23 - 27 25
17. Гранада Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
20. Леванте Заявка 24 2 8 14 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Эспаньол Заявка 12 6 3 3 18 - 15 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
10. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
11. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
12. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
13. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
14. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
15. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
6. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
7. Барселона Заявка 12 3 7 2 15 - 14 16
8. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
9. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
10. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 12 1 2 9 11 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2022, осталось 2 дня 9 часов 55 минут.

    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Валенсия 12.2% (6)
    X 34.7% (17)
    Барселона 53.1% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Барселона
    4.01
    3.95
    2.06
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Валенсия - Барселона онлайн


    Прогнозы на матч Валенсия - Барселона

    Исход игры
    Валенсия
    10.4% (5)
    Ничья
    35.4% (17)
    Барселона
    54.2% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (32)
    Меньше
    30.43% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (42)
    Нет
    8.7% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    41.7% (20)
    1:1 Ничья
    20.8% (10)
    2:2 Ничья
    12.5% (6)
    2:1 Валенсия
    8.3% (4)
    0:2 Барселона
    4.2% (2)
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    Валенсия
    Барселона

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