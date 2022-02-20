Первый тайм

39' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Вальент Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Вальент Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Каналес Серхио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Родригес Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хороший удар издали нанес Каналес Серхио , но отличный сейв сделал Серхио Рико. Угловой.

31' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Бетис

30' Мурики Ведат видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

30' Коста Хауме разрезает оборону соперника отличным пасом

29' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хорошую попытку сделал Фекир Набиль . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Игрок Фекир Набиль из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

27' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Игрок Иглесиас Борха из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

26' Отличный командный гол!

25' Бетис нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

25' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Игрок Гидо Родригес из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе

23' Плохо сыграл Кубо Такефуса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

23' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Игра в одни ворота сейчас. Бетис доминирует и владеет мячом

20' Мальорка выполняет удар от ворот.

19' Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали

19' ШТАНГА! Так было близко к голу - Морено Алекс нанес удар в каркас ворот!

18' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бартра Марк из команды Бетис

16' Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Хуанми Мигель имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!

14' Каналес Серхио разрезает оборону соперника отличным пасом

10' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Каналес Серхио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Родригес Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Бетис выполняет удар от ворот.

6' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бетис выполняет удар от ворот.

3' Родригес Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Удар от ворот произведет Мальорка

1' Игрок Бельерин Эктор из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мальорка начинает с центра поля