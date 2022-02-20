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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Мальорка
0'
1:0
25' Гол
Морено Алекс
38'

Ход матча

25'
Морено Алекс
(Каналес Серхио)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 138
Бетис 93.5% (129)
X 6.5% (9)
Мальорка 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Мальорка
1.61
7.26
7.00
Все Коэффициенты
Новости
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
18
Коста
Хауме
17
Кубо
Такефуса
8
Сальва
Севилья
4
Руис
Иньиго
14
Родригес
Даниэль
22
Анхель
Луис
7
Мурики
Ведат
Бетис
4-2-3-1
Мальорка
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Мальорка

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
С
1:2
С
1:0
П
1:0
П
1:2
П
1:0
П
1:0
П
3:3
КК
0:0
КК
1:0
П
3:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 13 0.52
Виллиан Жозе 7 (2) 0.28
Иглесиас Борха 7 (2) 0.28
Фекир Набиль 6 0.24
Каналес Серхио 3 0.12
Морено Алекс 3 0.12
Карвалью Вилльям 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Гонсалес Эдгар 1 0.04
Родри Родриго 1 0.04
Песселья Херман 1 0.04
Эрмосо Кике 1 0.04
Тельо Кристиан 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.13
Сальва Севилья 3 (3) 0.13
Анхель Луис 2 0.08
Фернандо Ниньо 2 0.08
Баба Иддрису 2 0.08
Ли Кан Ин 1 0.04
Маффео Пабло 1 0.04
Мурики Ведат 1 (1) 0.04
Пратс Абдон 1 0.04
Оливан Бриан 1 0.04
Руссо Франко 1 0.04
Кубо Такефуса 1 0.04
Санчес Антонио 1 0.04
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 6 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 6 0
Песселья Херман 3 1
Каналес Серхио 4 0
Хуанми Мигель 4 0
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Карвалью Вилльям 3 0
Иглесиас Борха 3 0
Бельерин Эктор 1 1
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Акуоку Поль 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Родригес Даниэль 5 0
Оливан Бриан 5 0
Дьедью Амат 5 0
Коста Хауме 3 1
Рейна Маноло 4 0
Руис Иньиго 4 0
Маффео Пабло 4 0
Гарсия Луис 2 1
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Вальент Мартин 2 0
Анхель Луис 2 0
Мбула Хорди 2 0
Кубо Такефуса 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Мурики Ведат 1 0
Раильо Антонио 1 0
Састре Хуан 1 0
Санчес Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
9
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
4
17%
1
11%
1-15
5
21%
3
33%
16-30
3
13%
1
11%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
3
13%
4
44%
76-90

Пропущено

13
25
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
5
20%
16-30
5
38%
2
8%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
2
15%
5
20%
61-75
2
15%
10
40%
76-90

Забито

23
12
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
6
50%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
1
4%
3
25%
61-75
6
26%
1
8%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
4
29%
4
33%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Забито

47
21
24 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
7
15%
2
10%
1-15
9
19%
9
43%
16-30
8
17%
2
10%
31-45
8
17%
0
0%
46-60
6
13%
3
14%
61-75
9
19%
5
24%
76-90

Пропущено

27
37
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
4
15%
3
8%
1-15
3
11%
5
14%
16-30
8
30%
30%
3
8%
31-45
2
7%
5
14%
46-60
6
22%
9
24%
61-75
4
15%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2
Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3
Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0
Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 25 17 6 2 51 - 20 57
2. Севилья Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис 1:0 Заявка 25 14 4 7 46 - 29 46
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 25 7 9 9 37 - 42 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Мальорка 0:1 Заявка 24 6 8 10 22 - 37 26
16. Хетафе Заявка 25 6 8 11 24 - 28 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 25 5 5 15 19 - 42 20
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 24 2 8 14 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Бетис 1:0 Заявка 13 7 2 4 24 - 14 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
11. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
12. Мальорка 0:1 Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
15. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис 1:0 Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка 0:1 Заявка 12 2 2 8 9 - 26 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
18. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
19. Алавес Заявка 12 1 2 9 9 - 27 5
20. Леванте Заявка 12 1 2 9 11 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Бетис 93.5% (129)
X 6.5% (9)
Мальорка 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Мальорка
1.61
7.26
7.00
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Где смотреть матч Бетис 1:0 Мальорка онлайн


Прогнозы на матч Бетис 1:0 Мальорка

Исход игры
Бетис
93.5% (129)
Ничья
6.5% (9)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.38% (71)
Меньше
46.62% (62)
Обе команды забьют
Да
55.64% (74)
Нет
44.36% (59)
Популярный счёт
2:1 Бетис
37% (51)
2:0 Бетис
22.5% (31)
1:0 Бетис
17.4% (24)
3:1 Бетис
8% (11)
1:1 Ничья
5.1% (7)
3:0 Бетис
2.9% (4)
4:1 Бетис
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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Мальорка

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