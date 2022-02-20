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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 48652
Мальорка
0'
1:0
25' Гол
Морено Алекс
45' Желтая карточка
Виктор Руис
46' Желтая карточка
Хуанми Мигель
52' Желтая карточка
Мурики Ведат
1:1
75' Гол
Мурики Ведат
82' Желтая карточка
Батталья Родриго
2:1
83' Пенальти
Виллиан Жозе
87' Желтая карточка
Бельерин Эктор
90'+7

Ход матча

25'
Морено Алекс
(Каналес Серхио)
1:0
45'
Виктор Руис
 
45'
 
Санчес Антонио
Руис Иньиго
46'
 
Ли Кан Ин
Кубо Такефуса
46'
 
Дьедью Амат
Анхель Луис
46'
Хуанми Мигель
 
52'
 
Мурики Ведат
62'
Тельо Кристиан
Хуанми Мигель
 
62'
Гонсалес Эдгар
Виктор Руис
 
65'
 
Батталья Родриго
Сальва Севилья
70'
 
Фернандо Ниньо
Родригес Даниэль
71'
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
 
75'
1:1
Мурики Ведат
(Коста Хауме)
82'
 
Батталья Родриго
83'
Виллиан Жозе
2:1
84'
Хоакин Санчес
Каналес Серхио
 
87'
Бельерин Эктор
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 138
Бетис 93.5% (129)
X 6.5% (9)
Мальорка 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
18
Коста
Хауме
17
Кубо
Такефуса
8
Сальва
Севилья
4
Руис
Иньиго
14
Родригес
Даниэль
22
Анхель
Луис
7
Мурики
Ведат
Бетис
4-2-3-1
Мальорка
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Мальорка

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
С
1:2
С
1:0
П
1:0
П
1:2
П
1:0
П
1:0
П
3:3
КК
0:0
КК
1:0
П
3:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 13 0.52
Виллиан Жозе 8 (3) 0.32
Иглесиас Борха 7 (2) 0.28
Фекир Набиль 6 0.24
Морено Алекс 4 0.16
Каналес Серхио 3 0.12
Карвалью Вилльям 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Гонсалес Эдгар 1 0.04
Родри Родриго 1 0.04
Песселья Херман 1 0.04
Эрмосо Кике 1 0.04
Тельо Кристиан 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.13
Сальва Севилья 3 (3) 0.13
Анхель Луис 2 0.08
Мурики Ведат 2 (1) 0.08
Фернандо Ниньо 2 0.08
Баба Иддрису 2 0.08
Ли Кан Ин 1 0.04
Маффео Пабло 1 0.04
Пратс Абдон 1 0.04
Оливан Бриан 1 0.04
Руссо Франко 1 0.04
Кубо Такефуса 1 0.04
Санчес Антонио 1 0.04
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 6 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 6 0
Хуанми Мигель 5 0
Песселья Херман 3 1
Каналес Серхио 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Карвалью Вилльям 3 0
Иглесиас Борха 3 0
Виктор Руис 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Акуоку Поль 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Родригес Даниэль 5 0
Оливан Бриан 5 0
Дьедью Амат 5 0
Коста Хауме 3 1
Рейна Маноло 4 0
Руис Иньиго 4 0
Маффео Пабло 4 0
Гарсия Луис 2 1
Ли Кан Ин 2 1
Батталья Родриго 3 0
Пратс Абдон 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Вальент Мартин 2 0
Мурики Ведат 2 0
Анхель Луис 2 0
Мбула Хорди 2 0
Кубо Такефуса 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Раильо Антонио 1 0
Састре Хуан 1 0
Санчес Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
10
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
4
15%
1
10%
1-15
6
23%
3
30%
16-30
3
12%
1
10%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
5
19%
1
10%
61-75
4
15%
4
40%
76-90

Пропущено

14
27
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
14%
1
4%
1-15
1
7%
6
22%
16-30
5
36%
2
7%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
2
14%
11
41%
76-90

Забито

23
12
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
6
50%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
1
4%
3
25%
61-75
6
26%
1
8%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
4
29%
4
33%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Забито

49
22
25 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
7
14%
2
9%
1-15
10
20%
9
41%
16-30
8
16%
2
9%
31-45
8
16%
0
0%
46-60
6
12%
4
18%
61-75
10
20%
5
23%
76-90

Пропущено

28
39
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
4
14%
3
8%
1-15
3
11%
6
15%
16-30
8
29%
3
8%
31-45
2
7%
5
13%
46-60
7
25%
9
23%
61-75
4
14%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2
Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3
Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0
Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 25 17 6 2 51 - 20 57
2. Севилья Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис Заявка 25 14 4 7 47 - 30 46
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 25 7 9 9 37 - 42 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Мальорка Заявка 24 6 8 10 23 - 38 26
16. Хетафе Заявка 25 6 8 11 24 - 28 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 25 5 5 15 19 - 42 20
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 24 2 8 14 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
11. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
12. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
15. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
18. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
19. Алавес Заявка 12 1 2 9 9 - 27 5
20. Леванте Заявка 12 1 2 9 11 - 29 5
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Бетис 93.5% (129)
X 6.5% (9)
Мальорка 0% (0)
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Где смотреть матч Бетис 2:1 Мальорка онлайн


Прогнозы на матч Бетис 2:1 Мальорка

Исход игры
Бетис
93.5% (129)
Ничья
6.5% (9)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.38% (71)
Меньше
46.62% (62)
Обе команды забьют
Да
55.64% (74)
Нет
44.36% (59)
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