Испания: Ла Лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 48652
1:0
25' ГолМорено Алекс
45' Желтая карточкаВиктор Руис
46' Желтая карточкаХуанми Мигель
52' Желтая карточкаМурики Ведат
1:1
75' ГолМурики Ведат
82' Желтая карточкаБатталья Родриго
2:1
83' ПенальтиВиллиан Жозе
87' Желтая карточкаБельерин Эктор
Ход матча
25'
1:0
45'
46'
52'
75'
1:1
82'
83'
2:1
87'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
22
Анхель
Луис
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Рико СерхиоВратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хопп МэттьюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Мальорка
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|13
|0.52
|Виллиан Жозе
|8 (3)
|0.32
|Иглесиас Борха
|7 (2)
|0.28
|Фекир Набиль
|6
|0.24
|Морено Алекс
|4
|0.16
|Каналес Серхио
|3
|0.12
|Карвалью Вилльям
|1
|0.04
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.04
|Родри Родриго
|1
|0.04
|Песселья Херман
|1
|0.04
|Эрмосо Кике
|1
|0.04
|Тельо Кристиан
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|3
|0.13
|Сальва Севилья
|3 (3)
|0.13
|Анхель Луис
|2
|0.08
|Мурики Ведат
|2 (1)
|0.08
|Фернандо Ниньо
|2
|0.08
|Баба Иддрису
|2
|0.08
|Ли Кан Ин
|1
|0.04
|Маффео Пабло
|1
|0.04
|Пратс Абдон
|1
|0.04
|Оливан Бриан
|1
|0.04
|Руссо Франко
|1
|0.04
|Кубо Такефуса
|1
|0.04
|Санчес Антонио
|1
|0.04
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|6
|1
|Фекир Набиль
|7
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Хуанми Мигель
|5
|0
|Песселья Херман
|3
|1
|Каналес Серхио
|4
|0
|Бельерин Эктор
|2
|1
|Морено Алекс
|2
|1
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|Карвалью Вилльям
|3
|0
|Иглесиас Борха
|3
|0
|Виктор Руис
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Миранда Хуан
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|7
|0
|Седлар Александр
|4
|1
|Руссо Франко
|4
|1
|Родригес Даниэль
|5
|0
|Оливан Бриан
|5
|0
|Дьедью Амат
|5
|0
|Коста Хауме
|3
|1
|Рейна Маноло
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Маффео Пабло
|4
|0
|Гарсия Луис
|2
|1
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Батталья Родриго
|3
|0
|Пратс Абдон
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Вальент Мартин
|2
|0
|Мурики Ведат
|2
|0
|Анхель Луис
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Кубо Такефуса
|2
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Раильо Антонио
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
10
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
4
15%
1
10%
1-15
6
23%
3
30%
16-30
3
12%
1
10%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
5
19%
1
10%
61-75
4
15%
4
40%
76-90
Пропущено
14
27
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
14%
1
4%
1-15
1
7%
6
22%
16-30
5
36%
2
7%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
2
14%
11
41%
76-90
Забито
23
12
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
6
50%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
1
4%
3
25%
61-75
6
26%
1
8%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
4
29%
4
33%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Забито
49
22
25 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
7
14%
2
9%
1-15
10
20%
9
41%
16-30
8
16%
2
9%
31-45
8
16%
0
0%
46-60
6
12%
4
18%
61-75
10
20%
5
23%
76-90
Пропущено
28
39
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
4
14%
3
8%
1-15
3
11%
6
15%
16-30
8
29%
3
8%
31-45
2
7%
5
13%
46-60
7
25%
9
23%
61-75
4
14%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2
Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3
Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0
Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|51 - 20
|57
|2.
|Севилья
|Заявка
|25
|14
|9
|2
|37 - 17
|51
|3.
|Бетис
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|47 - 30
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|45 - 34
|42
|5.
|Барселона
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|42 - 28
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|42 - 24
|39
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 21
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|25 - 21
|34
|9.
|Осасуна
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 30
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 29
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|37 - 42
|30
|13.
|Эльче
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|15.
|Мальорка
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 38
|26
|16.
|Хетафе
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 28
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|19 - 42
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 39
|20
|20.
|Леванте
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|24 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|10.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|11.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|15.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|17.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|18.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|8.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 27
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Бетис 2:1 Мальорка
Исход игры
Бетис
93.5% (129)
Ничья
6.5% (9)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.38% (71)
Меньше
46.62% (62)
Обе команды забьют
Да
55.64% (74)
Нет
44.36% (59)
Популярный счёт
2:1 Бетис
37% (51)
2:0 Бетис
22.5% (31)
1:0 Бетис
17.4% (24)
3:1 Бетис
8% (11)
1:1 Ничья
5.1% (7)
3:0 Бетис
2.9% (4)
4:1 Бетис
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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