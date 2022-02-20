Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бетис вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Отличные скиллы показывает Маффео Пабло , обводя своих соперников

93' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Антонио Санчес наказан за толчок Виллиан Жозе

89' Мурики Ведат из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

89' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Виллиан Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Антонио Санчес из команды Мальорка забрасывает мяч в штрафную.

89' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Бельерин Эктор получил желтую карточку от судьи

87' Тельо Кристиан из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

86' Удар от ворот произведет Бетис

85' Удар от ворот произведет Бетис

85' Фернандо Ниньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' 'Г О О О О О Л - Виллиан Жозе из команды Бетис забивает с пенальти! Он пробил правой. Серхио Рико был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

82' Батталья Родриго получил желтую карточку от судьи

82' После проверки VAR судья изменил решение - Бетис пробьет пенальти!

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

79' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Мурики Ведат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Батталья Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Команда Мальорка сравняла счет! Игра продолжается!

73' Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе

70' Тактическая замена. Родригес Даниэль уходит с поля и его заменяет Фернандо Ниньо

70' Сегодняшная посещаемость составляет 48652 болельщиков

69' Ли Кан Ин из команды Мальорка направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

69' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

65' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Бельерин Эктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Бетис выполняет удар от ворот.

54' Каналес Серхио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Удар от ворот произведет Бетис

53' Отличный пас сделал Маффео Пабло из команды Мальорка . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

53' Удар от ворот произведет Мальорка

52' Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали

52' Мурики Ведат получил желтую карточку от судьи

51' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Бетис выполняет удар от ворот.

50' Ли Кан Ин не смог попасть в створ ударом издали

49' Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе

48' Отличный пас сделал Фекир Набиль из команды Бетис . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

48' Мурики Ведат из команды Мальорка делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля