  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Рапид Бухарест
1:1
Перерыв

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
0:1
20' Гол
Матей Космин
1:1
23' Гол
Войтуш Якуб
32' Желтая карточка
Мораис Жуниор
45' Желтая карточка
Balthazar Pierret

Ход матча

20'
0:1
Матей Космин
23'
Войтуш Якуб
1:1
32'
Мораис Жуниор
 
44'
 
Морар Влад
Ивановски Мирко
45'
 
Balthazar Pierret

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Динамо Бухарест
2.00
3.40
6.13
Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
30
Дандя
Александру
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
22
Сэпунару
Кристиан
7
Antonio
Sefer
14
Кяйт
Маттиас
80
Ионицэ
Александру
II
10
Rares
Ilie
71
Войтуш
Якуб
13
Перрейра
Криштиану
77
Alin
Florian
Buleica
23
Патрике
Разван
4
Йованович
Игор
3
Раду
Йонуц
5
Рэуцэ
Александру
8
Balthazar
Pierret
20
Antonio
Bordusanu
10
Матей
Космин
22
Торже
Андрей-Габриэль
44
Ивановски
Мирко
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест

История личных встреч

Рапид Бухарест
Динамо Бухарест

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

17 матчей

5.9%
35.3%
58.8%
1 победа 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ТМС
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КР
0:1
ПЛ
0:0
ДА
0:0
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
2:2
ДА
1:1
К
4:2
ДА
3:0
ДА
1:2
ДА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 6 (2) 0.21
Албу Кристиан 5 0.18
Бну-Марзук Юнес 4 0.14
Petre Goge 2 0.07
Saifeddine Alami Bazza 2 0.07
Rares Ilie 1 0.04
Ионице Александру 1 0.04
Мораис Жуниор II 1 0.04
Кырнац Николае 1 0.04
Стахл Алберт 1 0.04
Сэпунару Кристиан 1 (1) 0.04
Григоре Драгош 1 0.04
Войтуш Якуб 1 0.04
Дандя Александру 1 0.04
Catalin Hlistei 1 0.04
Stefan Panoiu 1 0.04
Белу Клаудиу 0 0
Antonio Sefer 0 0
Црепуля Любян 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 8 (2) 0.29
Торже Андрей-Габриэль 6 (2) 0.21
Ивановски Мирко 3 (1) 0.11
Матей Космин 2 (1) 0.07
Antonio Bordusanu 1 0.04
Карп Кэтэлин 1 0.04
Михаю Андреас 1 0.04
Филип Стелиано 0 0
Иванов Антоний 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мораис Жуниор II 10 2
Белу Клаудиу 9 1
Албу Кристиан 6 1
Сэпунару Кристиан 7 0
Дандя Александру 5 0
Saifeddine Alami Bazza 3 1
Григоре Драгош 4 0
Кырнац Николае 4 0
Antonio Sefer 2 1
Црепуля Любян 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Catalin Hlistei 3 0
Молдован Хорациу 3 0
Rares Ilie 3 0
Ионице Александру 2 0
Virgil Andrei Draghia 1 0
Anestis Nastos 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Мойсе Ромарио 1 0
Стахл Алберт 1 0
Оня Рэзван 1 0
Petre Goge 1 0
Mihai Iosif 1 0
Robert Stanici 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэуцэ Александру 10 2
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 7 0
Матей Космин 5 0
Раду Йонуц 5 0
Эхманн Марко 3 1
Ивановски Мирко 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Balthazar Pierret 3 0
Григоре Рикардо 3 0
Илиев Пламен 2 0
Эшану Михай 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Ало Батист 0 1
Alin Dudea 0 1
Пинту Андре 1 0
Перрейра Криштиану 1 0
Alin Florian Buleica 1 0
Нунич Марко 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Азанкпо Десире 1 0
Томозей Мариус 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Кайнургиос Никос 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Бани Андрей 1 0
Dusan Celar 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 22
4
36%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Пропущено

10
33
5 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
1
10%
3
9%
1-15
2
20%
6
18%
16-30
2
20%
6
18%
31-45
2
20%
6
18%
46-60
0
0%
7
21%
61-75
3
30%
5
15%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
22%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
5
28%
3
19%
76-90

Пропущено

18
25
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
11%
6
24%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
5
28%
5
20%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
5
28%
5
20%
76-90

Забито

29
21
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
7 Не забивали 14
8
28%
2
10%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
3
10%
4
19%
31-45
7
24%
3
14%
46-60
1
3%
6
29%
61-75
7
24%
5
24%
76-90

Пропущено

28
58
12 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 19
18 Не пропускали 23
3
11%
9
16%
1-15
3
11%
8
14%
16-30
6
21%
8
14%
31-45
7
25%
11
19%
46-60
1
4%
12
21%
61-75
8
29%
10
17%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1
Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 54 21 15 18 76 - 58 78
2. ЧФР Клуж 28 22 4 2 43 - 15 70
3. ФКСБ 27 17 8 2 53 - 25 59
4. Волунтари 27 13 7 7 31 - 25 46
5. Ботошани 27 11 12 4 32 - 24 45
6. Вииторул Констанца 27 12 6 9 38 - 20 42
7. Арджеш 27 12 5 10 25 - 21 41
8. Рапид Бухарест 1:1 28 8 13 7 31 - 28 37
9. УТА Арад 28 8 13 7 22 - 18 37
10. Сепси 28 7 12 9 28 - 27 33
11. Киндия Тырговиште 28 6 11 11 18 - 23 29
12. Миовени 27 6 10 11 18 - 31 28
13. Газ-Метан Медиаш 28 6 6 16 21 - 40 24
14. Динамо Бухарест 1:1 28 4 5 19 22 - 59 17
15. Академика Клинчени 28 2 5 21 19 - 63 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 14 8 6 40 - 23 50
2. ЧФР Клуж 14 12 2 0 22 - 6 38
3. ФКСБ 13 10 3 0 37 - 16 33
4. Волунтари 14 9 3 2 21 - 10 30
5. Вииторул Констанца 14 9 1 4 22 - 8 28
6. Ботошани 13 6 5 2 16 - 10 23
7. Арджеш 13 6 2 5 12 - 11 20
8. УТА Арад 14 5 5 4 10 - 8 20
9. Сепси 14 5 5 4 17 - 13 20
10. Рапид Бухарест 1:1 14 4 7 3 13 - 10 19
11. Миовени 14 4 6 4 10 - 11 18
12. Динамо Бухарест 1:1 14 4 3 7 16 - 25 15
13. Киндия Тырговиште 14 2 7 5 10 - 14 13
14. Газ-Метан Медиаш 14 2 6 6 11 - 17 12
15. Академика Клинчени 14 1 3 10 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 9 7 12 38 - 37 34
2. ЧФР Клуж 14 10 2 2 21 - 9 32
3. ФКСБ 14 7 5 2 16 - 9 26
4. Ботошани 14 5 7 2 16 - 14 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Рапид Бухарест 1:1 14 4 6 4 18 - 18 18
7. УТА Арад 14 3 8 3 12 - 10 17
8. Волунтари 13 4 4 5 10 - 15 16
9. Киндия Тырговиште 14 4 4 6 8 - 9 16
10. Вииторул Констанца 13 3 5 5 16 - 12 14
11. Сепси 14 2 7 5 11 - 14 13
12. Газ-Метан Медиаш 14 4 0 10 10 - 23 12
13. Миовени 13 2 4 7 8 - 20 10
14. Академика Клинчени 14 1 2 11 9 - 33 5
15. Динамо Бухарест 1:1 14 0 2 12 6 - 34 2
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Динамо Бухарест
2.00
3.40
6.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 