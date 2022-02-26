Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Бальтазар Пьерре из команды Динамо Бухарест получает желтую после опасной игры.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Andrei Radu из команды Динамо Бухарест делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

45' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

45' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Ивановски Мирко получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Ивановски Мирко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Andrei Radu из команды Динамо Бухарест отдал передачу, которая была заблокирована.

34' Andrei Radu из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

33' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Andrei Radu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Сэпунару Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

29' Йованович Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Хороший удар издали нанес Antonio Sefer , но отличный сейв сделал Перейра Фигейредо Кристиано. Угловой.

25' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

25' Матей Космин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Г О О О О Л - Войтуш Якуб первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

23' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Г О О О О Л - Матей Космин забивает ударом с правой ноги!

20' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Бальтазар Пьерре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Войтуш Якуб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Игрок из команды Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновится спорным мячом

3' Игра остановлена из-за технических проблем.

2' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ивановски Мирко не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру