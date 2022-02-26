Румыния: Первая лига 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
0:1
20' ГолМатей Космин
1:1
23' ГолВойтуш Якуб
32' Желтая карточкаМораис Жуниор
45' Желтая карточкаBalthazar Pierret
Ход матча
20'
0:1
23'
1:1
32'
Владение мячом
77
Белу
Клаудиу
14
Кяйт
Маттиас
10
Rares
Ilie
71
Войтуш
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Rares IlieПолузащитник
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Petre Goge
-
-
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бани АндрейПолузащитник
-
71 Карп КэтэлинПолузащитник
-
70 Морар ВладПолузащитник
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
17 матчей
5.9%
35.3%
58.8%
1 победа 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|6 (2)
|0.21
|Албу Кристиан
|5
|0.18
|Бну-Марзук Юнес
|4
|0.14
|Petre Goge
|2
|0.07
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|0.07
|Rares Ilie
|1
|0.04
|Ионице Александру
|1
|0.04
|Мораис Жуниор II
|1
|0.04
|Кырнац Николае
|1
|0.04
|Стахл Алберт
|1
|0.04
|Сэпунару Кристиан
|1 (1)
|0.04
|Григоре Драгош
|1
|0.04
|Войтуш Якуб
|1
|0.04
|Дандя Александру
|1
|0.04
|Catalin Hlistei
|1
|0.04
|Stefan Panoiu
|1
|0.04
|Белу Клаудиу
|0
|0
|Antonio Sefer
|0
|0
|Црепуля Любян
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|8 (2)
|0.29
|Торже Андрей-Габриэль
|6 (2)
|0.21
|Ивановски Мирко
|3 (1)
|0.11
|Матей Космин
|2 (1)
|0.07
|Antonio Bordusanu
|1
|0.04
|Карп Кэтэлин
|1
|0.04
|Михаю Андреас
|1
|0.04
|Филип Стелиано
|0
|0
|Иванов Антоний
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мораис Жуниор II
|10
|2
|Белу Клаудиу
|9
|1
|Албу Кристиан
|6
|1
|Сэпунару Кристиан
|7
|0
|Дандя Александру
|5
|0
|Saifeddine Alami Bazza
|3
|1
|Григоре Драгош
|4
|0
|Кырнац Николае
|4
|0
|Antonio Sefer
|2
|1
|Црепуля Любян
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Catalin Hlistei
|3
|0
|Молдован Хорациу
|3
|0
|Rares Ilie
|3
|0
|Ионице Александру
|2
|0
|Virgil Andrei Draghia
|1
|0
|Anestis Nastos
|1
|0
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Petre Goge
|1
|0
|Mihai Iosif
|1
|0
|Robert Stanici
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэуцэ Александру
|10
|2
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|7
|0
|Матей Космин
|5
|0
|Раду Йонуц
|5
|0
|Эхманн Марко
|3
|1
|Ивановски Мирко
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|Balthazar Pierret
|3
|0
|Григоре Рикардо
|3
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Ало Батист
|0
|1
|Alin Dudea
|0
|1
|Пинту Андре
|1
|0
|Перрейра Криштиану
|1
|0
|Alin Florian Buleica
|1
|0
|Нунич Марко
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Азанкпо Десире
|1
|0
|Томозей Мариус
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Кайнургиос Никос
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
|Dusan Celar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 22
4
36%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Пропущено
10
33
5 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
1
10%
3
9%
1-15
2
20%
6
18%
16-30
2
20%
6
18%
31-45
2
20%
6
18%
46-60
0
0%
7
21%
61-75
3
30%
5
15%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
22%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
5
28%
3
19%
76-90
Пропущено
18
25
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
11%
6
24%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
5
28%
5
20%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
5
28%
5
20%
76-90
Забито
29
21
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
7 Не забивали 14
8
28%
2
10%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
3
10%
4
19%
31-45
7
24%
3
14%
46-60
1
3%
6
29%
61-75
7
24%
5
24%
76-90
Пропущено
28
58
12 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 19
18 Не пропускали 23
3
11%
9
16%
1-15
3
11%
8
14%
16-30
6
21%
8
14%
31-45
7
25%
11
19%
46-60
1
4%
12
21%
61-75
8
29%
10
17%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1
Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|54
|21
|15
|18
|76 - 58
|78
|2.
|ЧФР Клуж
|28
|22
|4
|2
|43 - 15
|70
|3.
|ФКСБ
|27
|17
|8
|2
|53 - 25
|59
|4.
|Волунтари
|27
|13
|7
|7
|31 - 25
|46
|5.
|Ботошани
|27
|11
|12
|4
|32 - 24
|45
|6.
|Вииторул Констанца
|27
|12
|6
|9
|38 - 20
|42
|7.
|Арджеш
|27
|12
|5
|10
|25 - 21
|41
|8.
|Рапид Бухарест
|1:1
|28
|8
|13
|7
|31 - 28
|37
|9.
|УТА Арад
|28
|8
|13
|7
|22 - 18
|37
|10.
|Сепси
|28
|7
|12
|9
|28 - 27
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|28
|6
|11
|11
|18 - 23
|29
|12.
|Миовени
|27
|6
|10
|11
|18 - 31
|28
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|28
|6
|6
|16
|21 - 40
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|1:1
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|15.
|Академика Клинчени
|28
|2
|5
|21
|19 - 63
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|14
|8
|6
|40 - 23
|50
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|13
|10
|3
|0
|37 - 16
|33
|4.
|Волунтари
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|14
|9
|1
|4
|22 - 8
|28
|6.
|Ботошани
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|7.
|Арджеш
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|УТА Арад
|14
|5
|5
|4
|10 - 8
|20
|9.
|Сепси
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|10.
|Рапид Бухарест
|1:1
|14
|4
|7
|3
|13 - 10
|19
|11.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|12.
|Динамо Бухарест
|1:1
|14
|4
|3
|7
|16 - 25
|15
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|2
|7
|5
|10 - 14
|13
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Академика Клинчени
|14
|1
|3
|10
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|9
|7
|12
|38 - 37
|34
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|1:1
|14
|4
|6
|4
|18 - 18
|18
|7.
|УТА Арад
|14
|3
|8
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|9.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|4
|6
|8 - 9
|16
|10.
|Вииторул Констанца
|13
|3
|5
|5
|16 - 12
|14
|11.
|Сепси
|14
|2
|7
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|Академика Клинчени
|14
|1
|2
|11
|9 - 33
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|1:1
|14
|0
|2
|12
|6 - 34
|2