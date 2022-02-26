Второй тайм

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

100' Ох, нехорошо это выглядит. Матей Космин получил травму и медбригада забирает его с поля.

100' Матей Космин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

99' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

99' Сэпунару Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

99' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

98' Йованович Игор нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

98' Родригес Хонатан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

97' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Судье надоело, что Перрейра Криштиану тянет время и он наказал его горчичником

94' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

92' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Бальтазар Пьерре из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Матей Космин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест подал угловой слева.

89' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Хорошую попытку сделал Родригес Хонатан II . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает пас партнеру.

85' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

85' Хорошую попытку сделал Грэдинару Рэзван . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Бну-Марзук Юнес не смог попасть в створ ударом издали

78' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Матей Космин не смог попасть в створ ударом издали

76' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Ох, нехорошо это выглядит. Рэуцэ Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Рэуцэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Тактическая замена. Antonio Sefer уходит с поля и его заменяет Albert Stahl

68' Григоре Драгош получил желтую карточку от судьи

66' Antonio Bordusanu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Мойсе Ромарио пробует нанести удар издали, но Перейра Фигейредо Кристиано держит все под контролем

64' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена из-за технических проблем.

62' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Мойсе Ромарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Бну-Марзук Юнес нанес удар головой, но Перейра Фигейредо Кристиано спокойно отбил мяч.

59' Andrei Radu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...

59' Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Матей Космин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Дандя Александру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

56' Перрейра Криштиану на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Матч возобновлен

50' Патрике Разван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

46' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля