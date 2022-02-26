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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Рапид Бухарест
1:1
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
0:1
20' Гол
Матей Космин
1:1
23' Гол
Войтуш Якуб
32' Желтая карточка
Мораис Жуниор
45' Желтая карточка
Balthazar Pierret
58' Желтая карточка
Дандя Александру
68' Желтая карточка
Григоре Драгош
90' Желтая карточка
Перрейра Криштиану
90'+10
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
30
Дандя
Александру
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
22
Сэпунару
Кристиан
7
Antonio
Sefer
14
Кяйт
Маттиас
80
Ионицэ
Александру
II
10
Rares
Ilie
71
Войтуш
Якуб
13
Перрейра
Криштиану
77
Alin
Florian
Buleica
23
Патрике
Разван
4
Йованович
Игор
3
Раду
Йонуц
5
Рэуцэ
Александру
8
Balthazar
Pierret
20
Antonio
Bordusanu
10
Матей
Космин
22
Торже
Андрей-Габриэль
44
Ивановски
Мирко
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест

История личных встреч

Рапид Бухарест
Динамо Бухарест

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

17 матчей

5.9%
35.3%
58.8%
1 победа 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ТМС
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КР
0:1
ПЛ
0:0
ДА
0:0
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
2:2
ДА
1:1
К
4:2
ДА
3:0
ДА
1:2
ДА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 6 (2) 0.21
Албу Кристиан 5 0.18
Бну-Марзук Юнес 4 0.14
Petre Goge 2 0.07
Saifeddine Alami Bazza 2 0.07
Rares Ilie 1 0.04
Сэпунару Кристиан 1 (1) 0.04
Ионице Александру 1 0.04
Мораис Жуниор II 1 0.04
Кырнац Николае 1 0.04
Стахл Алберт 1 0.04
Григоре Драгош 1 0.04
Войтуш Якуб 1 0.04
Дандя Александру 1 0.04
Catalin Hlistei 1 0.04
Stefan Panoiu 1 0.04
Белу Клаудиу 0 0
Antonio Sefer 0 0
Црепуля Любян 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 8 (2) 0.29
Торже Андрей-Габриэль 6 (2) 0.21
Ивановски Мирко 3 (1) 0.11
Матей Космин 2 (1) 0.07
Antonio Bordusanu 1 0.04
Карп Кэтэлин 1 0.04
Михаю Андреас 1 0.04
Филип Стелиано 0 0
Иванов Антоний 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мораис Жуниор II 10 2
Белу Клаудиу 9 1
Албу Кристиан 6 1
Сэпунару Кристиан 7 0
Дандя Александру 6 0
Григоре Драгош 5 0
Saifeddine Alami Bazza 3 1
Кырнац Николае 4 0
Antonio Sefer 2 1
Црепуля Любян 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Catalin Hlistei 3 0
Молдован Хорациу 3 0
Rares Ilie 3 0
Ионице Александру 2 0
Virgil Andrei Draghia 1 0
Anestis Nastos 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Мойсе Ромарио 1 0
Стахл Алберт 1 0
Оня Рэзван 1 0
Petre Goge 1 0
Mihai Iosif 1 0
Robert Stanici 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэуцэ Александру 10 2
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 7 0
Матей Космин 5 0
Раду Йонуц 5 0
Эхманн Марко 3 1
Ивановски Мирко 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Balthazar Pierret 3 0
Григоре Рикардо 3 0
Илиев Пламен 2 0
Перрейра Криштиану 2 0
Эшану Михай 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Ало Батист 0 1
Alin Dudea 0 1
Пинту Андре 1 0
Alin Florian Buleica 1 0
Нунич Марко 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Азанкпо Десире 1 0
Томозей Мариус 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Кайнургиос Никос 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Бани Андрей 1 0
Dusan Celar 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
4
33%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Пропущено

11
34
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
9%
3
9%
1-15
3
27%
7
21%
16-30
2
18%
6
18%
31-45
2
18%
6
18%
46-60
0
0%
7
21%
61-75
3
27%
5
15%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
4
22%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
5
28%
3
19%
76-90

Пропущено

18
25
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
11%
6
24%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
5
28%
5
20%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
5
28%
5
20%
76-90

Забито

30
22
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 14
8
27%
2
9%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
7
23%
3
14%
46-60
1
3%
6
27%
61-75
7
23%
5
23%
76-90

Пропущено

29
59
13 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 24
3
10%
9
15%
1-15
4
14%
9
15%
16-30
6
21%
8
14%
31-45
7
24%
11
19%
46-60
1
3%
12
20%
61-75
8
28%
10
17%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1
Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 54 21 15 18 76 - 58 78
2. ЧФР Клуж 28 22 4 2 43 - 15 70
3. ФКСБ 27 17 8 2 53 - 25 59
4. Волунтари 27 13 7 7 31 - 25 46
5. Ботошани 27 11 12 4 32 - 24 45
6. Вииторул Констанца 27 12 6 9 38 - 20 42
7. Арджеш 27 12 5 10 25 - 21 41
8. Рапид Бухарест 28 8 13 7 31 - 28 37
9. УТА Арад 28 8 13 7 22 - 18 37
10. Сепси 28 7 12 9 28 - 27 33
11. Киндия Тырговиште 28 6 11 11 18 - 23 29
12. Миовени 27 6 10 11 18 - 31 28
13. Газ-Метан Медиаш 28 6 6 16 21 - 40 24
14. Динамо Бухарест 28 4 5 19 22 - 59 17
15. Академика Клинчени 28 2 5 21 19 - 63 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 14 8 6 40 - 23 50
2. ЧФР Клуж 14 12 2 0 22 - 6 38
3. ФКСБ 13 10 3 0 37 - 16 33
4. Волунтари 14 9 3 2 21 - 10 30
5. Вииторул Констанца 14 9 1 4 22 - 8 28
6. Ботошани 13 6 5 2 16 - 10 23
7. Арджеш 13 6 2 5 12 - 11 20
8. УТА Арад 14 5 5 4 10 - 8 20
9. Сепси 14 5 5 4 17 - 13 20
10. Рапид Бухарест 14 4 7 3 13 - 10 19
11. Миовени 14 4 6 4 10 - 11 18
12. Динамо Бухарест 14 4 3 7 16 - 25 15
13. Киндия Тырговиште 14 2 7 5 10 - 14 13
14. Газ-Метан Медиаш 14 2 6 6 11 - 17 12
15. Академика Клинчени 14 1 3 10 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 9 7 12 38 - 37 34
2. ЧФР Клуж 14 10 2 2 21 - 9 32
3. ФКСБ 14 7 5 2 16 - 9 26
4. Ботошани 14 5 7 2 16 - 14 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Рапид Бухарест 14 4 6 4 18 - 18 18
7. УТА Арад 14 3 8 3 12 - 10 17
8. Волунтари 13 4 4 5 10 - 15 16
9. Киндия Тырговиште 14 4 4 6 8 - 9 16
10. Вииторул Констанца 13 3 5 5 16 - 12 14
11. Сепси 14 2 7 5 11 - 14 13
12. Газ-Метан Медиаш 14 4 0 10 10 - 23 12
13. Миовени 13 2 4 7 8 - 20 10
14. Академика Клинчени 14 1 2 11 9 - 33 5
15. Динамо Бухарест 14 0 2 12 6 - 34 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест онлайн


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