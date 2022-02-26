Румыния: Первая лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Stadionul Sepsi
0:1
5' ГолКамора Мауру
Ход матча
5'
0:1
Владение мячом
89
Хиндрих
Отто
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
77
Роджер
VII
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
24 Фюлёп ИштванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Роджер VIIНападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Сако ХадиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Сепси
ЧФР Клуж
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
14 матчей
7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|4
|0.14
|Митря Богдан
|4 (2)
|0.14
|Лукассен Кевин
|4 (1)
|0.14
|Ахабар Анасс
|2
|0.07
|Аганович Аднан
|2
|0.07
|Фофана Бубакар II
|2
|0.07
|Боич Петар
|1
|0.04
|Реп Райко
|1
|0.04
|Асковски Стефан
|1
|0.04
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.04
|Тудорие Александру
|1
|0.04
|Домашкан Виталий
|1
|0.04
|Думитреску Андрес
|1
|0.04
|Паун Николае
|1
|0.04
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Фюлёп Иштван
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|7 (1)
|0.25
|Петрила Клаудиу
|6
|0.21
|Омрани Билель
|5
|0.18
|Дебелюх Габриэл
|5
|0.18
|Костаче Ионуц
|3
|0.11
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0.11
|Кипчу Александру
|3
|0.11
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.07
|Камора Мауру
|1
|0.04
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.04
|Тахири Анас
|1
|0.04
|Граовац Даниэль
|1
|0.04
|Негуц Кристиан
|1
|0.04
|Кулио Хуан
|1
|0.04
|Буэнна Рашид
|1
|0.04
|Бурка Андрей
|1
|0.04
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Сако Хади
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|7
|0
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Митря Богдан
|6
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Фофана Бубакар II
|4
|0
|Димитров Радослав
|3
|0
|Аганович Аднан
|3
|0
|Думитреску Андрес
|3
|0
|Гонсалес Эдер
|3
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0
|Чунчуков Цветелин
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Cristiano Bergodi
|0
|1
|Ахабар Анасс
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Тудорие Александру
|1
|0
|Головфка Кэтэлин
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|6
|0
|Бэлгрэдян Кристиан
|3
|1
|Бордеяну Михай
|2
|1
|Кулио Хуан
|3
|0
|Кипчу Александру
|3
|0
|Майк Сестор
|3
|0
|Омрани Билель
|3
|0
|Граовац Даниэль
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Бурка Андрей
|3
|0
|Дебелюх Габриэл
|3
|0
|Камора Мауру
|1
|1
|Латовлевич Ясмин
|2
|0
|Костаче Ионуц
|2
|0
|Паун-Александру Константин
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Петрила Клаудиу
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Сако Хади
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
3
19%
2
11%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
6
38%
6
32%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
10
22
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 12
18 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
2
20%
4
18%
31-45
3
30%
5
23%
46-60
2
20%
4
18%
61-75
2
20%
2
9%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
33%
2
33%
76-90
Забито
26
41
9 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 22
9 Не забивали 3
3
12%
5
12%
1-15
3
12%
8
20%
16-30
3
12%
8
20%
31-45
5
19%
6
15%
46-60
4
15%
6
15%
61-75
8
31%
8
20%
76-90
Пропущено
27
15
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 11
4
15%
1
7%
1-15
3
11%
3
20%
16-30
6
22%
1
7%
31-45
6
22%
1
7%
46-60
3
11%
5
33%
61-75
5
19%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0
Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|54
|21
|15
|18
|76 - 58
|78
|2.
|ЧФР Клуж
|1:0
|28
|22
|4
|2
|42 - 15
|70
|3.
|ФКСБ
|27
|17
|8
|2
|53 - 25
|59
|4.
|Волунтари
|27
|13
|7
|7
|31 - 25
|46
|5.
|Ботошани
|27
|11
|12
|4
|32 - 24
|45
|6.
|Вииторул Констанца
|27
|12
|6
|9
|38 - 20
|42
|7.
|Арджеш
|27
|12
|5
|10
|25 - 21
|41
|8.
|УТА Арад
|28
|8
|13
|7
|22 - 18
|37
|9.
|Рапид Бухарест
|27
|8
|12
|7
|30 - 27
|36
|10.
|Сепси
|0:1
|28
|7
|12
|9
|28 - 26
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|28
|6
|11
|11
|18 - 23
|29
|12.
|Миовени
|27
|6
|10
|11
|18 - 31
|28
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|28
|6
|6
|16
|21 - 40
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|27
|4
|4
|19
|21 - 58
|16
|15.
|Академика Клинчени
|28
|2
|5
|21
|19 - 63
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|14
|8
|6
|40 - 23
|50
|2.
|ЧФР Клуж
|1:0
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|13
|10
|3
|0
|37 - 16
|33
|4.
|Волунтари
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|14
|9
|1
|4
|22 - 8
|28
|6.
|Ботошани
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|7.
|Арджеш
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|УТА Арад
|14
|5
|5
|4
|10 - 8
|20
|9.
|Сепси
|0:1
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|12 - 9
|18
|11.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|12.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|3
|7
|16 - 25
|15
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|2
|7
|5
|10 - 14
|13
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Академика Клинчени
|14
|1
|3
|10
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|9
|7
|12
|38 - 37
|34
|2.
|ЧФР Клуж
|1:0
|14
|10
|2
|2
|20 - 9
|32
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|6
|4
|18 - 18
|18
|7.
|УТА Арад
|14
|3
|8
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|9.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|4
|6
|8 - 9
|16
|10.
|Вииторул Констанца
|13
|3
|5
|5
|16 - 12
|14
|11.
|Сепси
|0:1
|14
|2
|7
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|Академика Клинчени
|14
|1
|2
|11
|9 - 33
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|13
|0
|1
|12
|5 - 33
|1