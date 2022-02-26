Первый тайм

46' Cristian Negut из команды ЧФР Клуж делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

46' Cristian Negut из команды ЧФР Клуж идет с мячом вперед на обострение...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Дуганджич Марко получил желтую карточку от судьи

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

40' Cristian Negut из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...

40' Marius Stefanescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Димитров Радослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Аганович Аднан из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

39' Граовац Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Маня Кристьян наказан за толчок Marius Stefanescu

36' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Гонсалес Эдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Хиндрих Отто взял и забрал мяч на выходе

33' Сепси выполняет удар от ворот.

32' Игрок Тудорие Александру из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

32' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Cristian Negut наказан за толчок Паун Николае

31' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

30' Граовац Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Marius Stefanescu из команды Сепси нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!

29' Marius Stefanescu из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Игра в одни ворота сейчас. Сепси доминирует и владеет мячом

26' Хиндрих Отто взял и забрал мяч на выходе

25' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Думитреску Андрес имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

23' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

22' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Аганович Аднан из команды Сепси делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

20' Marius Stefanescu из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

20' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Marius Stefanescu наказан за толчок Дяк Чиприан

18' Marius Stefanescu из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

18' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Сепси выполняет удар от ворот.

16' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Marius Stefanescu из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

10' Граовац Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Игрок Тудорие Александру из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

10' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

8' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Хиндрих Отто взял и забрал мяч на выходе

7' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

7' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Cristian Negut сделал результативную передачу.

5' Cristian Negut из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.

5' Аганович Аднан из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Камора Мауру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

2' Асковски Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сепси начинает с центра поля