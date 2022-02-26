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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Сепси
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
0:1
5' Гол
Камора Мауру
45'

Ход матча

5'
0:1
Камора Мауру
(Негуц Кристиан)

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
ЧФР Клуж
3.30
2.70
2.80
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
6
Паун
Николае
14
Гонсалес
Эдер
77
Аганович
Аднан
15
Асковски
Стефан
9
Тудорие
Александру
11
Штефэнеску
Мариус
89
Хиндрих
Отто
4
Маня
Кристьян
6
Граовац
Даниэль
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
37
Бордеяну
Михай
21
Боатенг
Бисмарк
10
Дяк
Чиприан
20
Негуц
Кристиан
17
Дуганджич
Марко
77
Роджер
VII
Сепси
ЧФР Клуж

История личных встреч

Сепси
ЧФР Клуж

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

14 матчей

7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 4 0.14
Митря Богдан 4 (2) 0.14
Лукассен Кевин 4 (1) 0.14
Ахабар Анасс 2 0.07
Аганович Аднан 2 0.07
Фофана Бубакар II 2 0.07
Боич Петар 1 0.04
Реп Райко 1 0.04
Асковски Стефан 1 0.04
Чунчуков Цветелин 1 0.04
Тудорие Александру 1 0.04
Домашкан Виталий 1 0.04
Думитреску Андрес 1 0.04
Паун Николае 1 0.04
Бэрбуц Кристиан 0 0
Фюлёп Иштван 0 0
Гонсалес Эдер 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дяк Чиприан 7 (1) 0.25
Петрила Клаудиу 6 0.21
Омрани Билель 5 0.18
Дебелюх Габриэл 5 0.18
Костаче Ионуц 3 0.11
Сигурьонссон Рунар 3 0.11
Кипчу Александру 3 0.11
Алибек Денис 2 (1) 0.07
Камора Мауру 1 0.04
Латовлевич Ясмин 1 0.04
Тахири Анас 1 0.04
Граовац Даниэль 1 0.04
Негуц Кристиан 1 0.04
Кулио Хуан 1 0.04
Буэнна Рашид 1 0.04
Бурка Андрей 1 0.04
Паун-Александру Константин 0 0
Сако Хади 0 0
Маня Кристьян 0 0
Бордеяну Михай 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 7 0
Ниняй Бранислав 6 0
Митря Богдан 6 0
Штефэнеску Мариус 4 0
Фофана Бубакар II 4 0
Димитров Радослав 3 0
Аганович Аднан 3 0
Думитреску Андрес 3 0
Гонсалес Эдер 3 0
Лукассен Кевин 2 0
Асковски Стефан 2 0
Бэрбуц Кристиан 2 0
Чунчуков Цветелин 2 0
Никзули Роланд 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Cristiano Bergodi 0 1
Ахабар Анасс 1 0
Боич Петар 1 0
Тудорие Александру 1 0
Головфка Кэтэлин 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 6 0
Бэлгрэдян Кристиан 3 1
Бордеяну Михай 2 1
Кулио Хуан 3 0
Кипчу Александру 3 0
Майк Сестор 3 0
Омрани Билель 3 0
Граовац Даниэль 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Бурка Андрей 3 0
Дебелюх Габриэл 3 0
Камора Мауру 1 1
Латовлевич Ясмин 2 0
Костаче Ионуц 2 0
Паун-Александру Константин 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Петрила Клаудиу 2 0
Штефан Флорин 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Сако Хади 1 0
Маня Кристьян 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Дан Петреску 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
3
19%
2
11%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
6
38%
6
32%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

10
22
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 12
18 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
2
20%
4
18%
31-45
3
30%
5
23%
46-60
2
20%
4
18%
61-75
2
20%
2
9%
76-90

Пропущено

15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
33%
2
33%
76-90

Забито

26
41
9 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 22
9 Не забивали 3
3
12%
5
12%
1-15
3
12%
8
20%
16-30
3
12%
8
20%
31-45
5
19%
6
15%
46-60
4
15%
6
15%
61-75
8
31%
8
20%
76-90

Пропущено

27
15
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 11
4
15%
1
7%
1-15
3
11%
3
20%
16-30
6
22%
1
7%
31-45
6
22%
1
7%
46-60
3
11%
5
33%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0
Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 54 21 15 18 76 - 58 78
2. ЧФР Клуж 1:0 28 22 4 2 42 - 15 70
3. ФКСБ 27 17 8 2 53 - 25 59
4. Волунтари 27 13 7 7 31 - 25 46
5. Ботошани 27 11 12 4 32 - 24 45
6. Вииторул Констанца 27 12 6 9 38 - 20 42
7. Арджеш 27 12 5 10 25 - 21 41
8. УТА Арад 28 8 13 7 22 - 18 37
9. Рапид Бухарест 27 8 12 7 30 - 27 36
10. Сепси 0:1 28 7 12 9 28 - 26 33
11. Киндия Тырговиште 28 6 11 11 18 - 23 29
12. Миовени 27 6 10 11 18 - 31 28
13. Газ-Метан Медиаш 28 6 6 16 21 - 40 24
14. Динамо Бухарест 27 4 4 19 21 - 58 16
15. Академика Клинчени 28 2 5 21 19 - 63 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 14 8 6 40 - 23 50
2. ЧФР Клуж 1:0 14 12 2 0 22 - 6 38
3. ФКСБ 13 10 3 0 37 - 16 33
4. Волунтари 14 9 3 2 21 - 10 30
5. Вииторул Констанца 14 9 1 4 22 - 8 28
6. Ботошани 13 6 5 2 16 - 10 23
7. Арджеш 13 6 2 5 12 - 11 20
8. УТА Арад 14 5 5 4 10 - 8 20
9. Сепси 0:1 14 5 5 4 17 - 12 20
10. Рапид Бухарест 13 4 6 3 12 - 9 18
11. Миовени 14 4 6 4 10 - 11 18
12. Динамо Бухарест 14 4 3 7 16 - 25 15
13. Киндия Тырговиште 14 2 7 5 10 - 14 13
14. Газ-Метан Медиаш 14 2 6 6 11 - 17 12
15. Академика Клинчени 14 1 3 10 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 9 7 12 38 - 37 34
2. ЧФР Клуж 1:0 14 10 2 2 20 - 9 32
3. ФКСБ 14 7 5 2 16 - 9 26
4. Ботошани 14 5 7 2 16 - 14 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Рапид Бухарест 14 4 6 4 18 - 18 18
7. УТА Арад 14 3 8 3 12 - 10 17
8. Волунтари 13 4 4 5 10 - 15 16
9. Киндия Тырговиште 14 4 4 6 8 - 9 16
10. Вииторул Констанца 13 3 5 5 16 - 12 14
11. Сепси 0:1 14 2 7 5 11 - 14 13
12. Газ-Метан Медиаш 14 4 0 10 10 - 23 12
13. Миовени 13 2 4 7 8 - 20 10
14. Академика Клинчени 14 1 2 11 9 - 33 5
15. Динамо Бухарест 13 0 1 12 5 - 33 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
ЧФР Клуж
3.30
2.70
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сепси 0:1 ЧФР Клуж онлайн


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ЧФР Клуж

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