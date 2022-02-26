Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Бэрбуц Кристиан из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

95' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Marius Stefanescu из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

94' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Гонсалес Эдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Бордеяну Михай получил желтую карточку от судьи

93' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Петрила Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Паун Николае на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

89' Рефери не любит споров - именно за это Митря Богдан сейчас получил желтую

89' Бэрбуц Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Паун-Александру Константин

87' Лукассен Кевин из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

86' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Г О О О О О Л - Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж легко посылает мяч в пустые ворота правой! Габриэл Дебелюх легко с этим справился!

83' Судье надоело, что Петрила Клаудиу тянет время и он наказал его горчичником

83' Митря Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Отличные скиллы показывает Петрила Клаудиу , обводя своих соперников

83' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Боатенг Бисмарк получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Боатенг Бисмарк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Лукассен Кевин получил желтую карточку от судьи

80' Габриэл Дебелюх имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

79' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Камора Мауру получил желтую карточку от судьи

77' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Матч возобновлен

76' Бурка Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Игрок Marius Stefanescu из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

74' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж в офсайде

74' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Игра в одни ворота сейчас. Сепси доминирует и владеет мячом

71' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Гонсалес Эдер не смог попасть в створ ударом издали

71' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Сепси выполняет удар от ворот.

70' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Сепси

68' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

68' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж в офсайде

67' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Судья сигнализирует, что Marius Stefanescu из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Cristian Negut

64' Сепси выполняет удар от ворот.

64' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Сепси выполняет удар от ворот.

61' Дяк Чиприан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

60' Судья сигнализирует, что Marius Stefanescu из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Cristian Negut

60' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Митря Богдан нанес удар головой, но Otto Hindrich спокойно отбил мяч.

58' Marius Stefanescu из команды Сепси делает пас партнеру.

58' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Marius Stefanescu из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

53' Асковски Стефан из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

53' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Габриэл Дебелюх выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Камора Мауру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Marius Stefanescu из команды Сепси делает пас партнеру.

52' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Cristian Negut наказан за толчок Аганович Аднан

50' Митря Богдан нанес удар головой, но Otto Hindrich спокойно отбил мяч.

50' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

50' Marius Stefanescu из команды Сепси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

48' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Паун Николае на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Габриэл Дебелюх наказан за толчок Митря Богдан

46' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Дуганджич Марко уходит с поля и его заменяет Габриэл Дебелюх