Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
10
Ракитич
Иван
18
Делани
Томас
15
Морено
Алекс
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
18 Делани ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
-
27 Луисми КрусНападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Севилья
Бетис
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
28 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|8
|0.32
|Окампос Лукас
|5
|0.2
|Гомес Алехандро
|4
|0.16
|Ламела Эрик
|4
|0.16
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.12
|Ракитич Иван
|2
|0.08
|Торрес Оливер
|2
|0.08
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.08
|Акунья Маркос
|1
|0.04
|Монтьель Гонсало
|1
|0.04
|Фернандо Режес
|1
|0.04
|Делани Томас
|1
|0.04
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.04
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|13
|0.52
|Виллиан Жозе
|8 (3)
|0.32
|Иглесиас Борха
|7 (2)
|0.28
|Фекир Набиль
|6
|0.24
|Морено Алекс
|4
|0.16
|Каналес Серхио
|3
|0.12
|Карвалью Вилльям
|1
|0.04
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.04
|Родри Родриго
|1
|0.04
|Песселья Херман
|1
|0.04
|Эрмосо Кике
|1
|0.04
|Тельо Кристиан
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунде Жюль
|2
|2
|Ракитич Иван
|5
|0
|Фернандо Режес
|5
|0
|Окампос Лукас
|5
|0
|Акунья Маркос
|5
|0
|Делани Томас
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Гудель Неманья
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|6
|1
|Фекир Набиль
|7
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Хуанми Мигель
|5
|0
|Песселья Херман
|3
|1
|Каналес Серхио
|4
|0
|Бельерин Эктор
|2
|1
|Морено Алекс
|2
|1
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|Карвалью Вилльям
|3
|0
|Иглесиас Борха
|3
|0
|Виктор Руис
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Миранда Хуан
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
23
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
5
19%
3
13%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
4
15%
6
26%
76-90
Пропущено
10
14
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
7
70%
3
21%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
9
26
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
11%
4
15%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
3
33%
3
12%
31-45
3
33%
4
15%
46-60
1
11%
5
19%
61-75
1
11%
4
15%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
5
36%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Забито
35
49
18 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
6
17%
7
14%
1-15
5
14%
10
20%
16-30
7
20%
8
16%
31-45
6
17%
8
16%
46-60
6
17%
6
12%
61-75
5
14%
10
20%
76-90
Пропущено
19
28
14 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 19
3
16%
4
14%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
9
47%
8
29%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
1
5%
7
25%
61-75
2
11%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0
Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0
Бетис
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4
Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|52 - 20
|60
|2.
|Севилья
|Заявка
|25
|14
|9
|2
|37 - 17
|51
|3.
|Бетис
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|47 - 30
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|5.
|Барселона
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|42 - 28
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|47 - 25
|42
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|24 - 25
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|29 - 21
|37
|9.
|Валенсия
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|38 - 42
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 28
|32
|11.
|Осасуна
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 30
|32
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 30
|31
|13.
|Эльче
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 37
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 40
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 30
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 39
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|21 - 44
|21
|19.
|Кадис
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 39
|20
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|14.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 12
|18
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|16.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|8.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 19
|16
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Севилья - Бетис
Исход игры
Севилья
72.1% (88)
Ничья
23% (28)
Бетис
4.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (64)
Меньше
42.86% (48)
Обе команды забьют
Да
72.32% (81)
Нет
27.68% (31)
Популярный счёт
2:1 Севилья
42.6% (52)
1:0 Севилья
16.4% (20)
1:1 Ничья
14.8% (18)
2:0 Севилья
5.7% (7)
2:2 Ничья
4.1% (5)
3:2 Севилья
3.3% (4)
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