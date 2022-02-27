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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Бетис
Прогнозы 121
Севилья 71.9% (87)
X 23.1% (28)
Бетис 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Бетис
2.44
3.30
4.20
Все Коэффициенты
Новости
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
25
Фернандо
Режес
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
10
Ракитич
Иван
18
Делани
Томас
8
Хордан
Хоан
9
Корона
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
24
Гомес
Алехандро
25
Браво
Клаудио
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
14
Карвалью
Вилльям
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
9
Иглесиас
Борха
Севилья
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Севилья
Бетис

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

28 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

КК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:0
П
2:2
П
3:5
П
1:2
П
1:0
П
2:0
КК
4:0
КК
0:2
П
0:0
П
0:2
ЛЕ
0:2
ЛЕ
0:2
П
4:0
П
3:3
П
5:1
П
1:2
П
1:1
П
1:2
П
0:0
ПД
0:2
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 8 0.32
Окампос Лукас 5 0.2
Гомес Алехандро 4 0.16
Ламела Эрик 4 0.16
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.12
Ракитич Иван 2 0.08
Торрес Оливер 2 0.08
Карлос Диего Сантос 2 0.08
Акунья Маркос 1 0.04
Монтьель Гонсало 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Делани Томас 1 0.04
Мунир Эль-Хаддади 1 0.04
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Корона Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 13 0.52
Виллиан Жозе 8 (3) 0.32
Иглесиас Борха 7 (2) 0.28
Фекир Набиль 6 0.24
Морено Алекс 4 0.16
Каналес Серхио 3 0.12
Карвалью Вилльям 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Гонсалес Эдгар 1 0.04
Родри Родриго 1 0.04
Песселья Херман 1 0.04
Эрмосо Кике 1 0.04
Тельо Кристиан 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 5 0
Окампос Лукас 5 0
Акунья Маркос 5 0
Делани Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Гудель Неманья 3 0
Хордан Хоан 3 0
Мир Рафа 3 0
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Торрес Оливер 1 0
Буну Яссин 1 0
Корона Хесус 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 6 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 6 0
Хуанми Мигель 5 0
Песселья Херман 3 1
Каналес Серхио 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Карвалью Вилльям 3 0
Иглесиас Борха 3 0
Виктор Руис 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
23
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
5
19%
3
13%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
4
15%
6
26%
76-90

Пропущено

10
14
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
7
70%
3
21%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

9
26
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
11%
4
15%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
3
33%
3
12%
31-45
3
33%
4
15%
46-60
1
11%
5
19%
61-75
1
11%
4
15%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
5
36%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Забито

35
49
18 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
6
17%
7
14%
1-15
5
14%
10
20%
16-30
7
20%
8
16%
31-45
6
17%
8
16%
46-60
6
17%
6
12%
61-75
5
14%
10
20%
76-90

Пропущено

19
28
14 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 19
3
16%
4
14%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
9
47%
8
29%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
1
5%
7
25%
61-75
2
11%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0
Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0
Бетис
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4
Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис Заявка 25 14 4 7 47 - 30 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 26 11 9 6 47 - 25 42
7. Реал Сосьедад Заявка 24 10 8 6 24 - 25 38
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
11. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
12. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 26 7 8 11 31 - 40 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 25 6 8 11 23 - 39 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 13 4 6 3 13 - 12 18
15. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
16. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2022, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 121
    Севилья 71.9% (87)
    X 23.1% (28)
    Бетис 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Бетис
    2.44
    3.30
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Севилья - Бетис онлайн


    Прогнозы на матч Севилья - Бетис

    Исход игры
    Севилья
    72.1% (88)
    Ничья
    23% (28)
    Бетис
    4.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (64)
    Меньше
    42.86% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    72.32% (81)
    Нет
    27.68% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    42.6% (52)
    1:0 Севилья
    16.4% (20)
    1:1 Ничья
    14.8% (18)
    2:0 Севилья
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    3:2 Севилья
    3.3% (4)
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    Бетис

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