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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Бетис
Прогнозы 40
Севилья 72.5% (29)
X 22.5% (9)
Бетис 5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Бетис
2.30
3.38
4.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Севилья
Бетис

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

28 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

КК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:0
П
2:2
П
3:5
П
1:2
П
1:0
П
2:0
КК
4:0
КК
0:2
П
0:0
П
0:2
ЛЕ
0:2
ЛЕ
0:2
П
4:0
П
3:3
П
5:1
П
1:2
П
1:1
П
1:2
П
0:0
ПД
0:2
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 8 0.32
Окампос Лукас 5 0.2
Гомес Алехандро 4 0.16
Ламела Эрик 4 0.16
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.12
Ракитич Иван 2 0.08
Торрес Оливер 2 0.08
Карлос Диего Сантос 2 0.08
Акунья Маркос 1 0.04
Монтьель Гонсало 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Делани Томас 1 0.04
Мунир Эль-Хаддади 1 0.04
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Корона Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 13 0.52
Виллиан Жозе 8 (3) 0.32
Иглесиас Борха 7 (2) 0.28
Фекир Набиль 6 0.24
Морено Алекс 4 0.16
Каналес Серхио 3 0.12
Карвалью Вилльям 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Гонсалес Эдгар 1 0.04
Родри Родриго 1 0.04
Песселья Херман 1 0.04
Эрмосо Кике 1 0.04
Тельо Кристиан 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 5 0
Окампос Лукас 5 0
Акунья Маркос 5 0
Делани Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Гудель Неманья 3 0
Хордан Хоан 3 0
Мир Рафа 3 0
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Торрес Оливер 1 0
Буну Яссин 1 0
Корона Хесус 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 6 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 6 0
Хуанми Мигель 5 0
Песселья Херман 3 1
Каналес Серхио 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Карвалью Вилльям 3 0
Иглесиас Борха 3 0
Виктор Руис 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
23
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
5
19%
3
13%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
4
15%
6
26%
76-90

Пропущено

10
14
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
7
70%
3
21%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

9
26
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
11%
4
15%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
3
33%
3
12%
31-45
3
33%
4
15%
46-60
1
11%
5
19%
61-75
1
11%
4
15%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
5
36%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Забито

35
49
18 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
6
17%
7
14%
1-15
5
14%
10
20%
16-30
7
20%
8
16%
31-45
6
17%
8
16%
46-60
6
17%
6
12%
61-75
5
14%
10
20%
76-90

Пропущено

19
28
14 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 19
3
16%
4
14%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
9
47%
8
29%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
1
5%
7
25%
61-75
2
11%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0
Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0
Бетис
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4
Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 25 17 6 2 51 - 20 57
2. Севилья Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис Заявка 25 14 4 7 47 - 30 46
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 24 10 8 6 24 - 25 38
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Сельта Заявка 25 8 8 9 29 - 26 32
10. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 25 7 9 9 37 - 42 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Мальорка Заявка 24 6 8 10 23 - 38 26
16. Хетафе Заявка 25 6 8 11 24 - 28 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 25 5 5 15 19 - 42 20
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 25 2 9 14 25 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
14. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
15. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
16. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
18. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
19. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
20. Алавес Заявка 12 1 2 9 9 - 27 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 52 минуты.

    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Севилья 72.5% (29)
    X 22.5% (9)
    Бетис 5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Бетис
    2.30
    3.38
    4.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Бетис онлайн


    Прогнозы на матч Севилья - Бетис

    Исход игры
    Севилья
    72.5% (29)
    Ничья
    22.5% (9)
    Бетис
    5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    47.5% (19)
    1:0 Севилья
    12.5% (5)
    2:2 Ничья
    10% (4)
    1:1 Ничья
    10% (4)
    2:0 Севилья
    7.5% (3)
    3:2 Севилья
    5% (2)
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    Севилья
    Бетис

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