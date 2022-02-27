Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Гарсия Рубен из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

42' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Осасуна

41' Выглядело как неплохой момент. Исак Александр из команды Реал Сосьедад закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

41' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

39' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Видаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Выглядело как неплохой момент. Сильва Давид из команды Реал Сосьедад закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

34' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Монкайола Хон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

32' Мартин Андер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

29' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Ле Норман Робен получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Ле Норман Робен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Осасуна выполняет удар от ворот.

25' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Осасуна выполняет удар от ворот.

24' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Монкайола Хон не смог попасть в створ ударом издали

22' Удар от ворот произведет Осасуна

22' Мартин Андер пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

20' Удар от ворот произведет Осасуна

20' Отличные скиллы показывает Джуара Наис , обводя своих соперников

20' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Осасуна

14' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

12' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Эррера Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удар от ворот произведет Осасуна

8' Авила Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Круз Хуан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

7' Гарсия Рубен из команды Осасуна делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

7' Сильва Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Мерино Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Осасуна начинает с центра поля