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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
0:0
Перерыв

Стадион:
Осасуна
0'
8' Желтая карточка
Круз Хуан

Ход матча

8'
 
Круз Хуан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 120
Реал Сосьедад 89.2% (107)
X 8.3% (10)
Осасуна 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Осасуна
2.45
3.80
6.90
Все Коэффициенты
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
26
Пачеко
Хон
18
Горосабел
Андони
8
Мерино
Микель
4
Ильяраменди
Асьер
37
Джуара
Наис
21
Сильва
Давид
47
Мартин
Андер
19
Исак
Александр
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Реал Сосьедад
Осасуна

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

26 матчей

50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ТМК
1:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМС
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
3:4
ТМК
1:0
ТМК
0:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
ТМК
1:0
П
3:2
П
0:2
П
1:1
П
5:0
П
0:0
П
0:0
ММ(
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:0
П
3:1
ТМС
0:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (3) 0.32
Исак Александр 4 (1) 0.16
Ариц Элустондо 3 0.12
Мерино Микель 2 0.08
Лобете Хулен 2 0.08
Янузай Аднан 2 (1) 0.08
Барренечеа Андер 1 0.04
Рафинья Алькантара 1 0.04
Сорлот Александр 1 0.04
Порту Кристиан 0 0
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 5 (1) 0.19
Гарсия Давид III 4 0.15
Авила Эсекьель 3 0.12
Монкайола Хон 2 0.08
Торрес Роберто 2 (2) 0.08
Будимир Анте 2 (1) 0.08
Гарсия Рубен 1 0.04
Санчес Мануэль 1 0.04
Анхель Хосе 1 0.04
Мартинес Хавьер II 1 0.04
Перес Иньиго 1 0.04
Торро Лукас 1 0.04
Барха Энрике 1 0.04
Брашанац Дарко 0 0
Видаль Начо 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 5 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сильва Давид 2 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сорлот Александр 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Авила Эсекьель 5 1
Видаль Начо 6 0
Санчес Мануэль 5 0
Гарсия Давид III 5 0
Брашанац Дарко 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Анхель Хосе 1 1
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
6
40%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

15
11
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
13%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
2
18%
76-90

Пропущено

19
18
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
11%
2
11%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
5
26%
3
17%
61-75
6
32%
5
28%
76-90

Забито

24
26
6 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 11
3
13%
6
23%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
5
21%
4
15%
46-60
5
21%
1
4%
61-75
8
33%
8
31%
76-90

Пропущено

25
29
6 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
2
8%
3
10%
1-15
1
4%
7
24%
16-30
3
12%
3
10%
31-45
5
20%
5
17%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
8
32%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0
Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0
Осасуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1
Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 26 15 9 2 39 - 18 54
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 26 11 9 6 47 - 25 42
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 25 10 9 6 24 - 25 39
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Осасуна 0:0 Заявка 26 8 9 9 25 - 30 33
11. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
12. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 26 7 8 11 31 - 40 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 25 6 8 11 23 - 39 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 13 6 5 2 9 - 6 23
9. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 13 4 6 3 13 - 12 18
15. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
16. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна 0:0 Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна 0:0 Заявка 13 6 3 4 15 - 11 21
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
9. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
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Прогнозы 120
Реал Сосьедад 89.2% (107)
X 8.3% (10)
Осасуна 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Осасуна
2.45
3.80
6.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Осасуна

Исход игры
Реал Сосьедад
89.2% (107)
Ничья
8.3% (10)
Осасуна
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.34% (41)
Меньше
64.66% (75)
Обе команды забьют
Да
39.66% (46)
Нет
60.34% (70)
Популярный счёт
1:0 Реал Сосьедад
39.2% (47)
2:1 Реал Сосьедад
26.7% (32)
2:0 Реал Сосьедад
15% (18)
3:1 Реал Сосьедад
5% (6)
1:1 Ничья
5% (6)
0:1 Осасуна
2.5% (3)
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