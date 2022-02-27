Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Reale Seguros Stadium
8' Желтая карточкаКруз Хуан
Ход матча
8'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
26
Пачеко
Хон
37
Джуара
Наис
21
Сильва
Давид
47
Мартин
Андер
24
Торро
Лукас
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
47 Мартин АндерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
31 Сола АлексЗащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Анхель ХосеПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
20 Барберо ИванНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
История личных встреч
Реал Сосьедад
Осасуна
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
26 матчей
50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (3)
|0.32
|Исак Александр
|4 (1)
|0.16
|Ариц Элустондо
|3
|0.12
|Мерино Микель
|2
|0.08
|Лобете Хулен
|2
|0.08
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.08
|Барренечеа Андер
|1
|0.04
|Рафинья Алькантара
|1
|0.04
|Сорлот Александр
|1
|0.04
|Порту Кристиан
|0
|0
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Ле Норман Робен
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.19
|Гарсия Давид III
|4
|0.15
|Авила Эсекьель
|3
|0.12
|Монкайола Хон
|2
|0.08
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.08
|Будимир Анте
|2 (1)
|0.08
|Гарсия Рубен
|1
|0.04
|Санчес Мануэль
|1
|0.04
|Анхель Хосе
|1
|0.04
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.04
|Перес Иньиго
|1
|0.04
|Торро Лукас
|1
|0.04
|Барха Энрике
|1
|0.04
|Брашанац Дарко
|0
|0
|Видаль Начо
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|5
|0
|Субельдия Игор
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Янузай Аднан
|4
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|8
|0
|Авила Эсекьель
|5
|1
|Видаль Начо
|6
|0
|Санчес Мануэль
|5
|0
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Брашанац Дарко
|4
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Анхель Хосе
|1
|1
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
6
40%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
15
11
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
13%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
2
18%
76-90
Пропущено
19
18
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
11%
2
11%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
5
26%
3
17%
61-75
6
32%
5
28%
76-90
Забито
24
26
6 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 11
3
13%
6
23%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
5
21%
4
15%
46-60
5
21%
1
4%
61-75
8
33%
8
31%
76-90
Пропущено
25
29
6 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
2
8%
3
10%
1-15
1
4%
7
24%
16-30
3
12%
3
10%
31-45
5
20%
5
17%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
8
32%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0
Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0
Осасуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1
Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|52 - 20
|60
|2.
|Севилья
|Заявка
|26
|15
|9
|2
|39 - 18
|54
|3.
|Бетис
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 32
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|5.
|Барселона
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|42 - 28
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|47 - 25
|42
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|25
|10
|9
|6
|24 - 25
|39
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|29 - 21
|37
|9.
|Валенсия
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|38 - 42
|33
|10.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|26
|8
|9
|9
|25 - 30
|33
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 28
|32
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 30
|31
|13.
|Эльче
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 37
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 40
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 30
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 39
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|21 - 44
|21
|19.
|Кадис
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 39
|20
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|9 - 6
|23
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|14.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 12
|18
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|16.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|19.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|8.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 19
|16
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Осасуна
Исход игры
Реал Сосьедад
89.2% (107)
Ничья
8.3% (10)
Осасуна
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.34% (41)
Меньше
64.66% (75)
Обе команды забьют
Да
39.66% (46)
Нет
60.34% (70)
Популярный счёт
1:0 Реал Сосьедад
39.2% (47)
2:1 Реал Сосьедад
26.7% (32)
2:0 Реал Сосьедад
15% (18)
3:1 Реал Сосьедад
5% (6)
1:1 Ничья
5% (6)
0:1 Осасуна
2.5% (3)
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