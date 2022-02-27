Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

97' Рефери не любит споров - именно за это Торрес Роберто сейчас получил желтую

96' Анхель Хосе получил желтую карточку от судьи

96' Оярсабаль Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

93' Круз Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

92' Видаль Начо получил желтую карточку от судьи

91' Удар от ворот произведет Осасуна

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Оярсабаль Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Гости сейчас реально начинают давить соперника

85' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Мерино Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Круз Хуан не смог попасть в створ ударом издали

80' Хон Пачеко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Осасуна

76' Сола Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Хон Пачеко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Удар от ворот произведет Осасуна

73' Мерино Микель не смог попасть в створ ударом издали

73' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Ариц Элустондо нанес удар, мяч был парирован, но Серхио Эррера не удержал его в руках.

72' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Игрок Будимир Анте из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

68' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Кике Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Серхио Эррера отбил мяч на угловой после удара Джуара Наис из штрафной площади.

66' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Исак Александр нанес удар, мяч был парирован, но Серхио Эррера не удержал его в руках.

64' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Как он промахнулся? Видаль Начо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

58' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Круз Хуан из команды Осасуна сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

56' Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Штрафной исполнил Гарсия Рубен , после его удара Алекс Ремиро сделал классный сейв. Угловой

54' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Осасуна выполняет удар от ворот.

53' Команда Реал Сосьедад забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

52' Г О О О О Л - Ариц Элустондо забивает с правой ноги!

52' Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Авила Эсекьель получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Авила Эсекьель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля