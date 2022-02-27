  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7457
Осасуна
0'
8' Желтая карточка
Круз Хуан
1:0
52' Гол
Ариц Элустондо
90' Желтая карточка
Видаль Начо
90' Желтая карточка
Анхель Хосе
90' Желтая карточка
Торрес Роберто
90'+7

Ход матча

8'
 
Круз Хуан
52'
Ариц Элустондо
(Исак Александр)
1:0
59'
Оярсабаль Микель
Мартин Андер
 
64'
 
Кике Гарсия
Торро Лукас
71'
Сола Алекс
Джуара Наис
 
71'
Сорлот Александр
Исак Александр
 
71'
Субименди Мартин
Ильяраменди Асьер
 
73'
 
Барха Энрике
Гарсия Рубен
73'
 
Мартинес Хавьер
Брашанац Дарко
82'
Порту Кристиан
Горосабел Андони
 
82'
 
Торрес Роберто
Авила Эсекьель
82'
 
Анхель Хосе
Санчес Мануэль
90'
 
Видаль Начо
90'
 
Анхель Хосе
90'
 
Торрес Роберто

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 120
Реал Сосьедад 89.2% (107)
X 8.3% (10)
Осасуна 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
26
Пачеко
Хон
18
Горосабел
Андони
8
Мерино
Микель
4
Ильяраменди
Асьер
37
Джуара
Наис
21
Сильва
Давид
47
Мартин
Андер
19
Исак
Александр
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Реал Сосьедад
Осасуна

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

26 матчей

50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ТМК
1:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМС
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
3:4
ТМК
1:0
ТМК
0:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
ТМК
1:0
П
3:2
П
0:2
П
1:1
П
5:0
П
0:0
П
0:0
ММ(
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:0
П
3:1
ТМС
0:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (3) 0.32
Исак Александр 4 (1) 0.16
Ариц Элустондо 4 0.16
Мерино Микель 2 0.08
Лобете Хулен 2 0.08
Янузай Аднан 2 (1) 0.08
Барренечеа Андер 1 0.04
Рафинья Алькантара 1 0.04
Сорлот Александр 1 0.04
Порту Кристиан 0 0
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 5 (1) 0.19
Гарсия Давид III 4 0.15
Авила Эсекьель 3 0.12
Монкайола Хон 2 0.08
Торрес Роберто 2 (2) 0.08
Будимир Анте 2 (1) 0.08
Гарсия Рубен 1 0.04
Санчес Мануэль 1 0.04
Анхель Хосе 1 0.04
Мартинес Хавьер II 1 0.04
Перес Иньиго 1 0.04
Торро Лукас 1 0.04
Барха Энрике 1 0.04
Брашанац Дарко 0 0
Видаль Начо 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 5 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сильва Давид 2 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сорлот Александр 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Видаль Начо 7 0
Авила Эсекьель 5 1
Санчес Мануэль 5 0
Гарсия Давид III 5 0
Брашанац Дарко 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Анхель Хосе 2 1
Торрес Роберто 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Ойер Санхурхо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
6
40%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Забито

15
11
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
13%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
2
18%
76-90

Пропущено

19
18
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
11%
2
11%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
5
26%
3
17%
61-75
6
32%
5
28%
76-90

Забито

25
26
6 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
8 Не забивали 12
3
12%
6
23%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
6
24%
4
15%
46-60
5
20%
1
4%
61-75
8
32%
8
31%
76-90

Пропущено

25
30
6 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
2
8%
3
10%
1-15
1
4%
7
23%
16-30
3
12%
3
10%
31-45
5
20%
6
20%
46-60
6
24%
4
13%
61-75
8
32%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0
Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0
Осасуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1
Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 26 15 9 2 39 - 18 54
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 25 12 9 4 46 - 28 45
6. Вильярреал Заявка 26 11 9 6 47 - 25 42
7. Реал Сосьедад Заявка 25 11 8 6 25 - 25 41
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
11. Осасуна Заявка 26 8 8 10 25 - 31 32
12. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 26 7 8 11 31 - 40 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 25 6 8 11 23 - 39 26
17. Гранада Заявка 26 5 10 11 27 - 40 25
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис Заявка 26 3 12 11 21 - 39 21
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
8. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
9. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 13 4 6 3 13 - 12 18
15. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
8. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 120
Реал Сосьедад 89.2% (107)
X 8.3% (10)
Осасуна 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:0 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Осасуна

Исход игры
Реал Сосьедад
89.2% (107)
Ничья
8.3% (10)
Осасуна
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.34% (41)
Меньше
64.66% (75)
Обе команды забьют
Да
39.66% (46)
Нет
60.34% (70)
Популярный счёт
1:0 Реал Сосьедад
39.2% (47)
2:1 Реал Сосьедад
26.7% (32)
2:0 Реал Сосьедад
15% (18)
1:1 Ничья
5% (6)
3:1 Реал Сосьедад
5% (6)
0:1 Осасуна
2.5% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 