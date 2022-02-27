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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
5:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 15600
Эспаньол
0'
1:0
14' Гол
Пино Йереми
2:0
20' Гол
Пино Йереми
31' Желтая карточка
Орье Серж
40' Желтая карточка
Педроса Адриа
3:0
45' Гол
Пино Йереми
4:0
53' Гол
Пино Йереми
4:1
65' Гол
Баре Кейди
5:1
86' Гол
Диа Булайе
90' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
90'+4

Ход матча

14'
Пино Йереми
(Эступиньян Первис)
1:0
20'
Пино Йереми
(Капу Этьен)
2:0
31'
Орье Серж
 
40'
 
Педроса Адриа
45'
Пино Йереми
3:0
46'
Манди Аисса
Торрес Пау
 
46'
 
Димата Ландри
Де Вильена Тонни
53'
Пино Йереми
(Данджума Арно)
4:0
63'
Иборра Висенте
Капу Этьен
 
63'
Гомес Мойсес
Ло Чельсо Джовани
 
63'
 
Эмбарба Адриан
Эррера Янгель
64'
 
Рибаудо Нико
Пуадо Хавьер
65'
4:1
Баре Кейди
74'
 
Дидак Вилья
Педроса Адриа
75'
Чуквезе Саму
Пино Йереми
 
76'
Диа Булайе
Данджума Арно
 
82'
 
Лэй У
Рауль де Томас
86'
Диа Булайе
(Гомес Мойсес)
5:1
90'
Альбиоль Рауль
 

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 122
Вильярреал 95.1% (116)
X 4.1% (5)
Эспаньол 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Рульи
Херонимо
25
Орье
Серж
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
21
Пино
Йереми
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
17
Ло
Чельсо
Джовани
15
Данджума
Арно
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
25
Эррера
Янгель
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
9
Пуадо
Хавьер
19
Де
Вильена
Тонни
11
Рауль
де
Томас
Вильярреал
4-4-2
Эспаньол
4-3-2-1

История личных встреч

Вильярреал
Эспаньол

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

27 матчей

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

Первый тайм

40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.5%
59.3%
22.2%
5 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
П
2:2
КК
3:1
КК
2:2
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
2:2
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
0:0
П
0:0
П
0:1
П
4:0
П
0:0
П
0:0
П
1:0
П
0:0
ПД
2:0
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 8 (2) 0.31
Морено Херард 8 (1) 0.31
Пино Йереми 6 0.23
Диа Булайе 5 0.19
Тригерос Мануэль 5 0.19
Торрес Пау II 4 0.15
Морено Альберто 3 0.12
Чуквезе Саму 2 0.08
Парехо Даниэль 1 (1) 0.04
Гомес Мойсес 1 0.04
Капу Этьен 1 0.04
Коклен Франсис 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 13 (4) 0.5
Дардер Серхи 3 0.12
Пуадо Хавьер 3 0.12
Видаль Алеш 2 0.08
Ману Морланес 2 0.08
Серхи Гомес 1 0.04
Эррера Янгель 1 0.04
Баре Кейди 1 0.04
Педроса Адриа 1 0.04
Кабрера Леандро 1 0.04
Де Вильена Тонни 1 0.04
Морон Лоренцо 1 0.04
Рибаудо Нико 1 0.04
Эмбарба Адриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбиоль Рауль 6 0
Капу Этьен 6 0
Фойт Хуан 4 1
Иборра Висенте 3 0
Орье Серж 3 0
Морено Альберто 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Чуквезе Саму 3 0
Торрес Пау II 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Унаи Эмери 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 5 2
Баре Кейди 7 0
Педроса Адриа 6 0
Ману Морланес 4 1
Рибаудо Нико 4 1
Кабрера Леандро 5 0
Видаль Алеш 5 0
Хиль Оскар II 5 0
Пуадо Хавьер 4 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Эррера Янгель 2 0
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Давид Лопес 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
13
17 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
5
15%
2
15%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
8
24%
1
8%
31-45
4
12%
3
23%
46-60
2
6%
1
8%
61-75
10
30%
5
38%
76-90

Пропущено

15
23
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
20%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
5
22%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
5
36%
6
32%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
5
36%
2
11%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
10%
4
25%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Забито

47
32
23 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
5
11%
4
13%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
13
28%
7
22%
31-45
5
11%
8
25%
46-60
4
9%
3
9%
61-75
15
32%
7
22%
76-90

Пропущено

25
39
11 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
4
16%
8
21%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
4
16%
7
18%
31-45
3
12%
9
23%
46-60
5
20%
1
3%
61-75
6
24%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2
Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0
Эспаньол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4
Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья 2:0 Заявка 26 15 9 2 39 - 17 54
3. Бетис 0:2 Заявка 26 14 4 8 47 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 26 11 9 6 47 - 25 42
7. Реал Сосьедад Заявка 24 10 8 6 24 - 25 38
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
11. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
12. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 26 7 8 11 31 - 40 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 25 6 8 11 23 - 39 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья 2:0 Заявка 13 10 3 0 28 - 10 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Бетис 0:2 Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 13 4 6 3 13 - 12 18
15. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
16. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис 0:2 Заявка 13 7 2 4 22 - 17 23
3. Севилья 2:0 Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 122
Вильярреал 95.1% (116)
X 4.1% (5)
Эспаньол 0.8% (1)
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Где смотреть матч Вильярреал 5:1 Эспаньол онлайн


Прогнозы на матч Вильярреал 5:1 Эспаньол

Исход игры
Вильярреал
95.1% (116)
Ничья
4.1% (5)
Эспаньол
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.54% (62)
Меньше
47.46% (56)
Обе команды забьют
Да
54.24% (64)
Нет
45.76% (54)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
41.8% (51)
2:0 Вильярреал
22.1% (27)
1:0 Вильярреал
21.3% (26)
3:1 Вильярреал
6.6% (8)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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