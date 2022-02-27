Испания: Ла Лига 2021-2022
5:1
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика Зрители: 15600
1:0
14' ГолПино Йереми
2:0
20' ГолПино Йереми
31' Желтая карточкаОрье Серж
40' Желтая карточкаПедроса Адриа
3:0
45' ГолПино Йереми
4:0
53' ГолПино Йереми
4:1
65' ГолБаре Кейди
5:1
86' ГолДиа Булайе
90' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
Ход матча
14'
1:0
20'
2:0
31'
40'
45'
3:0
53'
4:0
65'
4:1
82'
86'
5:1
90'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 2
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
25
Орье
Серж
21
Пино
Йереми
13
Лопес
Диего
24
Серхи
Гомес
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Орье СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Диа БулайеНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вильярреал
Эспаньол
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
27 матчей
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
Первый тайм
40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.5%
59.3%
22.2%
5 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|8 (2)
|0.31
|Морено Херард
|8 (1)
|0.31
|Пино Йереми
|6
|0.23
|Диа Булайе
|5
|0.19
|Тригерос Мануэль
|5
|0.19
|Торрес Пау II
|4
|0.15
|Морено Альберто
|3
|0.12
|Чуквезе Саму
|2
|0.08
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Гомес Мойсес
|1
|0.04
|Капу Этьен
|1
|0.04
|Коклен Франсис
|1
|0.04
|Манди Аисса
|1
|0.04
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Эступиньян Первис
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|13 (4)
|0.5
|Дардер Серхи
|3
|0.12
|Пуадо Хавьер
|3
|0.12
|Видаль Алеш
|2
|0.08
|Ману Морланес
|2
|0.08
|Серхи Гомес
|1
|0.04
|Эррера Янгель
|1
|0.04
|Баре Кейди
|1
|0.04
|Педроса Адриа
|1
|0.04
|Кабрера Леандро
|1
|0.04
|Де Вильена Тонни
|1
|0.04
|Морон Лоренцо
|1
|0.04
|Рибаудо Нико
|1
|0.04
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Капу Этьен
|6
|0
|Фойт Хуан
|4
|1
|Иборра Висенте
|3
|0
|Орье Серж
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Чуквезе Саму
|3
|0
|Торрес Пау II
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|5
|2
|Баре Кейди
|7
|0
|Педроса Адриа
|6
|0
|Ману Морланес
|4
|1
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Кабрера Леандро
|5
|0
|Видаль Алеш
|5
|0
|Хиль Оскар II
|5
|0
|Пуадо Хавьер
|4
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
13
17 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
5
15%
2
15%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
8
24%
1
8%
31-45
4
12%
3
23%
46-60
2
6%
1
8%
61-75
10
30%
5
38%
76-90
Пропущено
15
23
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
20%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
5
22%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
5
36%
6
32%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
5
36%
2
11%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
10%
4
25%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
4
25%
76-90
Забито
47
32
23 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
5
11%
4
13%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
13
28%
7
22%
31-45
5
11%
8
25%
46-60
4
9%
3
9%
61-75
15
32%
7
22%
76-90
Пропущено
25
39
11 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
4
16%
8
21%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
4
16%
7
18%
31-45
3
12%
9
23%
46-60
5
20%
1
3%
61-75
6
24%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2
Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0
Эспаньол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4
Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|52 - 20
|60
|2.
|Севилья
|2:0 Заявка
|26
|15
|9
|2
|39 - 17
|54
|3.
|Бетис
|0:2 Заявка
|26
|14
|4
|8
|47 - 32
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|5.
|Барселона
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|42 - 28
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|47 - 25
|42
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|24 - 25
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|29 - 21
|37
|9.
|Валенсия
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|38 - 42
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 28
|32
|11.
|Осасуна
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 30
|32
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 30
|31
|13.
|Эльче
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 37
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 40
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 30
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 39
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|21 - 44
|21
|19.
|Кадис
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 39
|20
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|2:0 Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 10
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Бетис
|0:2 Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|14.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 12
|18
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|16.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|0:2 Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 17
|23
|3.
|Севилья
|2:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|8.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 19
|16
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Вильярреал 5:1 Эспаньол
Исход игры
Вильярреал
95.1% (116)
Ничья
4.1% (5)
Эспаньол
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.54% (62)
Меньше
47.46% (56)
Обе команды забьют
Да
54.24% (64)
Нет
45.76% (54)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
41.8% (51)
2:0 Вильярреал
22.1% (27)
1:0 Вильярреал
21.3% (26)
3:1 Вильярреал
6.6% (8)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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