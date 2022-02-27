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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Атлетик Б

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 125
Барселона 90.4% (113)
X 8.8% (11)
Атлетик Б 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Атлетик Б
1.65
4.40
7.40
Все Коэффициенты
Новости
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
8
Алвес
Даниэл
3
Пике
Херард
4
Араухо
Рональд
2
Дест
Серджино
16
Педри
5
Бускетс
Серхио
30
Гави
11
Траоре
Адама
25
Обамеянг
Пьер-Эмерик
19
Торрес
Ферран
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
12
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
24
Баленсиага
Микель
19
Саррага
Ойер
16
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
33
Серрано
Нико
22
Гарсия
Рауль
20
Вильялибре
Асьер
Барселона
4-3-3
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Барселона
Атлетик Б

32 матча

90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
15.6%
9.4%
24 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

107.7%
0 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

45 матчей

64.4%
20%
15.6%
29 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
18 побед 21 ничья 6 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
24 победы 12 ничьих 9 побед

История матчей

КК
3:2
ЛЛ
1:1
КК
0:4
ЛЛ
2:1
С
2:3
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
КК
1:0
ЛЛ
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:0
П
0:2
П
3:0
КК
3:1
КК
2:1
П
0:1
КК
3:1
КК
1:2
П
6:0
П
0:1
СИ
1:1
СИ
4:0
КК
1:3
П
2:5
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
5:1
КК
3:0
П
2:0
П
2:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:0
П
1:3
П
4:1
П
1:1
С
3:0
С
1:2
КК
1:4
П
2:0
П
0:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.33
Де Йонг Люк 4 0.17
Де Йонг Френки 3 0.13
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0.13
Араухо Рональд 3 0.13
Фати Ансу 3 0.13
Гави 2 0.08
Брайтвайт Мартин 2 0.08
Роберто Серхи 2 0.08
Гонсалес Нико 2 0.08
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.08
Альба Жорди 1 0.04
Алвес Даниэл 1 0.04
Педри 1 0.04
Пике Херард 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Агуэро Серхио 1 0.04
Ютгла Ферран 1 0.04
Абдессамад Эззалзули 1 0.04
Дембеле Усман 0 0
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Торрес Ферран 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 6 0.24
Уильямс Иньяки 6 0.24
Гарсия Рауль 4 0.16
Муньяин Икер 3 (1) 0.12
Иньиго Мартинес 3 0.12
Вивиан Даниэль 2 0.08
Беренгер Алекс 1 0.04
Де Маркос Оскар 1 0.04
Серрано Нико 1 0.04
Лекуе Иньиго 0 0
Юри Берчиче 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 7 1
Гави 6 1
Де Йонг Френки 4 1
Гарсия Эрик 4 1
Альба Жорди 5 0
Бускетс Серхио 5 0
Гонсалес Нико 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Араухо Рональд 3 0
Депай Мемфис 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Алвес Даниэл 0 1
Хави Эрнандес 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Дест Серджино 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 7 2
Гарсия Дани 7 0
Беренгер Алекс 5 0
Саррага Ойер 5 0
Йерай Альварес 4 0
Лекуе Иньиго 3 0
Венседор Унай 3 0
Уильямс Нико 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Муньяин Икер 2 0
Де Маркос Оскар 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Морсильо Хон 2 0
Баленсиага Микель 1 0
Юри Берчиче 1 0
Весга Микель 1 0
Нуньес Унай 1 0
Петхарроман Алекс 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
11
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
5
22%
0
0%
1-15
5
22%
3
27%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
6
26%
2
18%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
23%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
3
16%
5
29%
29%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
5
29%
29%
61-75
4
21%
4
24%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
6
40%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Забито

42
28
23 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
8
19%
5
18%
1-15
7
17%
4
14%
16-30
8
19%
2
7%
31-45
7
17%
3
11%
46-60
2
5%
8
29%
61-75
10
24%
6
21%
76-90

Пропущено

28
22
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
4
14%
7
32%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
4
14%
6
27%
31-45
5
18%
2
9%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
8
29%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2
Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2
Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 26 15 9 2 39 - 18 54
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 26 11 9 6 47 - 25 42
7. Реал Сосьедад Заявка 25 11 8 6 25 - 25 41
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
11. Осасуна Заявка 26 8 8 10 25 - 31 32
12. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 26 7 8 11 31 - 40 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 25 6 8 11 23 - 39 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
7. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
8. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
9. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 13 4 6 3 13 - 12 18
15. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
16. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Камп Ноу"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Барселона - Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Барселона - Атлетик Б

Исход игры
Барселона
89.2% (116)
Ничья
10% (13)
Атлетик Б
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.41% (76)
Меньше
35.59% (42)
Обе команды забьют
Да
66.95% (79)
Нет
33.05% (39)
Популярный счёт
2:1 Барселона
38.5% (50)
2:0 Барселона
14.6% (19)
3:1 Барселона
11.5% (15)
1:0 Барселона
11.5% (15)
1:1 Ничья
5.4% (7)
3:0 Барселона
3.1% (4)
3:2 Барселона
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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