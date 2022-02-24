Испания: Ла Лига 2021-2022
История личных встреч
Барселона
Атлетик Б
32 матча
90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
15.6%
9.4%
24 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
107.7%
0 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
45 матчей
64.4%
20%
15.6%
29 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
18 побед 21 ничья 6 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
24 победы 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|8 (3)
|0.33
|Де Йонг Люк
|4
|0.17
|Де Йонг Френки
|3
|0.13
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0.13
|Араухо Рональд
|3
|0.13
|Фати Ансу
|3
|0.13
|Гави
|2
|0.08
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.08
|Роберто Серхи
|2
|0.08
|Гонсалес Нико
|2
|0.08
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.08
|Альба Жорди
|1
|0.04
|Алвес Даниэл
|1
|0.04
|Педри
|1
|0.04
|Пике Херард
|1
|0.04
|Бускетс Серхио
|1
|0.04
|Агуэро Серхио
|1
|0.04
|Ютгла Ферран
|1
|0.04
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.04
|Дембеле Усман
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Торрес Ферран
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|6
|0.24
|Уильямс Иньяки
|6
|0.24
|Гарсия Рауль
|4
|0.16
|Муньяин Икер
|3 (1)
|0.12
|Иньиго Мартинес
|3
|0.12
|Вивиан Даниэль
|2
|0.08
|Беренгер Алекс
|1
|0.04
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Серрано Нико
|1
|0.04
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Юри Берчиче
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|7
|1
|Гави
|6
|1
|Де Йонг Френки
|4
|1
|Гарсия Эрик
|4
|1
|Альба Жорди
|5
|0
|Бускетс Серхио
|5
|0
|Гонсалес Нико
|4
|0
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Араухо Рональд
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Алвес Даниэл
|0
|1
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Дест Серджино
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|7
|2
|Гарсия Дани
|7
|0
|Беренгер Алекс
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Йерай Альварес
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Венседор Унай
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Баленсиага Микель
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Петхарроман Алекс
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
11
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
5
22%
0
0%
1-15
5
22%
3
27%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
6
26%
2
18%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
23%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
14%
76-90
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
3
16%
5
29%
29%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
5
29%
29%
61-75
4
21%
4
24%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
6
40%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Забито
42
28
23 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
8
19%
5
18%
1-15
7
17%
4
14%
16-30
8
19%
2
7%
31-45
7
17%
3
11%
46-60
2
5%
8
29%
61-75
10
24%
6
21%
76-90
Пропущено
28
22
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
4
14%
7
32%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
4
14%
6
27%
31-45
5
18%
2
9%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
8
29%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2
Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2
Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|51 - 20
|57
|2.
|Севилья
|Заявка
|25
|14
|9
|2
|37 - 17
|51
|3.
|Бетис
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|47 - 30
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|45 - 34
|42
|5.
|Барселона
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|42 - 28
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|42 - 24
|39
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|24 - 25
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|29 - 21
|37
|9.
|Сельта
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 26
|32
|10.
|Осасуна
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 30
|32
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 29
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|37 - 42
|30
|13.
|Эльче
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|15.
|Мальорка
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 38
|26
|16.
|Хетафе
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 28
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|19 - 42
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 39
|20
|20.
|Леванте
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|25 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Мальорка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|16.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|8.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 19
|16
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
|20.
|Алавес
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 27
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Барселона - Атлетик Б
Исход игры
Барселона
91.9% (34)
Ничья
8.1% (3)
Атлетик Б
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (26)
Меньше
29.73% (11)
Обе команды забьют
Да
70.27% (26)
Нет
29.73% (11)
Популярный счёт
2:1 Барселона
54.1% (20)
2:0 Барселона
18.9% (7)
3:1 Барселона
5.4% (2)
3:0 Барселона
5.4% (2)
1:0 Барселона
5.4% (2)
1:1 Ничья
5.4% (2)
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