Первый тайм

36' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Отличные скиллы показывает Сидибе Секу , обводя своих соперников

34' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' William Baeten пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

31' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Robert Dimitrie Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Bradley Diallo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Constantin Albu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

26' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Constantin Albu возвращается на поле.

22' Petre Goge из команды Рапид Бухарест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Ох, нехорошо это выглядит. Constantin Albu получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Constantin Albu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Constantin Albu из команды Университатя Крайова подал угловой слева.

17' Constantin Albu мяч отрикошетил от ворот

17' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

10' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Отличные скиллы показывает Бауса Хуан , обводя своих соперников

9' Radu Alexandru Negru выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Constantin Albu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест

5' Сидибе Секу имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

4' Войтуш Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест

4' Бауса Хуан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

3' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Radu Alexandru Negru выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру