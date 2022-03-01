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  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Рапид Бухарест
0' 37'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Рапид Бухарест
2.30
3.16
3.50
Все Коэффициенты
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
5
Jeremy
Huyghebaert
24
William
Baeten
8
Constantin
Albu
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
9
Claudiu
Cristian
Balan
31
Молдован
Хорациу
21
Matias
Acuna
II
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
13
Petre
Goge
7
Antonio
Sefer
23
Албу
Кристиан
14
Кяйт
Маттиас
8
Кырнац
Николае
10
Rares
Ilie
71
Войтуш
Якуб
Университатя Крайова
Рапид Бухарест

История личных встреч

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

17 матчей

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛIГЛ
1:3
ЛIГЛ
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 10 (4) 0.18
Густаво Важенин 8 0.15
Claudiu Cristian Balan 8 (2) 0.15
Маркович Йован 7 0.13
Кымпану Георге 6 0.11
Andrea Compagno 6 0.11
William Baeten 4 0.07
Кольич Элвир 4 0.07
Нистор Дан 3 0.05
Сидибе Секу 3 0.05
Баярам Штефан 3 0.05
Банку Никусор 2 0.04
Бауса Хуан 2 0.04
Вынэ Йонуц 2 0.04
Рогульич Анте 2 0.04
Асамоа Самуэль 1 0.02
Кэпэцынэ Михай 1 0.02
Radu Alexandru Negru 1 0.02
Хури Льес 1 (1) 0.02
Виейра Угу 1 0.02
Alexandru Raicea 1 0.02
Atanas Ioan Trica 1 0.02
Вэтэжелу Богдан 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Бушу Сорин 0 0
Марке Франсуа 0 0
Крецу Александру 0 0
Ондан Терелл 0 0
Ван Дурмен Бенжамен 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Константин Василе 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 6 (2) 0.21
Албу Кристиан 5 0.17
Бну-Марзук Юнес 4 0.14
Petre Goge 2 0.07
Saifeddine Alami Bazza 2 0.07
Rares Ilie 1 0.03
Сэпунару Кристиан 1 (1) 0.03
Ионице Александру 1 0.03
Мораис Жуниор II 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Стахл Алберт 1 0.03
Григоре Драгош 1 0.03
Войтуш Якуб 1 0.03
Дандя Александру 1 0.03
Catalin Hlistei 1 0.03
Stefan Panoiu 1 0.03
Белу Клаудиу 0 0
Antonio Sefer 0 0
Црепуля Любян 0 0
Кяйт Маттиас 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 10 0
Банку Никусор 8 0
Constantin Albu 5 1
Radu Alexandru Negru 6 0
Крецу Александру 4 1
Ван Дурмен Бенжамен 5 0
William Baeten 5 0
Andrea Compagno 3 1
Мариус Марсел Константин 4 0
Асамоа Самуэль 4 0
Кольич Элвир 4 0
Скречу Владимир 4 0
Сидибе Секу 4 0
Нистор Дан 3 0
Вынэ Йонуц 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Густаво Важенин 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Маркович Йован 3 0
Баярам Штефан 3 0
Marko Gajic1 3 0
Claudiu Cristian Balan 3 0
Бушу Сорин 2 0
Папп Пол 2 0
Рогульич Анте 2 0
Аким Влад 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Бауса Хуан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Кымпану Георге 2 0
Alexandru Raicea 2 0
Vlad Pop 2 0
Laurentiu Reghecampf 2 0
Виейра Угу 1 0
Матею Александру 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Ондан Терелл 1 0
Хури Льес 1 0
Иван Андрей 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мораис Жуниор II 10 2
Белу Клаудиу 9 1
Албу Кристиан 6 1
Сэпунару Кристиан 7 0
Дандя Александру 6 0
Григоре Драгош 5 0
Saifeddine Alami Bazza 3 1
Кырнац Николае 4 0
Antonio Sefer 2 1
Црепуля Любян 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Catalin Hlistei 3 0
Молдован Хорациу 3 0
Rares Ilie 3 0
Ионице Александру 2 0
Virgil Andrei Draghia 1 0
Anestis Nastos 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Мойсе Ромарио 1 0
Стахл Алберт 1 0
Оня Рэзван 1 0
Petre Goge 1 0
Mihai Iosif 1 0
Robert Stanici 1 0

Голы по времени матча

Забито

41
18
16 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 10
20 Забивали первыми 6
32 Не забивали 17
4
10%
4
22%
1-15
9
22%
2
11%
16-30
3
7%
2
11%
31-45
13
32%
4
22%
46-60
3
7%
1
6%
61-75
9
22%
5
28%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
6
27%
5
28%
76-90

Забито

37
12
14 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
36 Не забивали 18
4
11%
4
33%
1-15
3
8%
2
17%
16-30
7
19%
1
8%
31-45
8
22%
3
25%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
10
27%
2
17%
76-90

Пропущено

34
11
19 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
14 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 9
9
26%
1
9%
1-15
2
6%
3
27%
16-30
8
24%
2
18%
31-45
4
12%
2
18%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
6
18%
3
27%
76-90

Забито

78
30
30 В 1-м тайме 15
48 Во 2-м тайме 15
30 Забивали первыми 11
14 Не забивали 7
8
10%
8
27%
1-15
12
15%
4
13%
16-30
10
13%
3
10%
31-45
21
27%
7
23%
46-60
8
10%
1
3%
61-75
19
24%
7
23%
76-90

Пропущено

56
29
28 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 14
35 Не пропускали 19
10
18%
3
10%
1-15
5
9%
4
14%
16-30
13
23%
6
21%
31-45
7
13%
7
24%
46-60
9
16%
1
3%
61-75
12
21%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1
Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0
Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 55 21 16 18 76 - 58 79
2. ЧФР Клуж 28 22 4 2 43 - 15 70
3. ФКСБ 28 17 8 3 53 - 27 59
4. Волунтари 28 13 8 7 31 - 25 47
5. Ботошани 28 11 13 4 32 - 24 46
6. Вииторул Констанца 28 13 6 9 40 - 20 45
7. Арджеш 28 12 6 10 25 - 21 42
8. Рапид Бухарест 0:0 29 8 14 7 31 - 28 38
9. УТА Арад 29 8 13 8 22 - 19 37
10. Сепси 29 8 12 9 31 - 28 36
11. Киндия Тырговиште 29 7 11 11 19 - 23 32
12. Миовени 28 6 11 11 18 - 31 29
13. Газ-Метан Медиаш 28 6 6 16 21 - 40 24
14. Динамо Бухарест 29 4 5 20 23 - 62 17
15. Академика Клинчени 28 2 5 21 19 - 63 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 29 14 9 6 40 - 23 51
2. ЧФР Клуж 14 12 2 0 22 - 6 38
3. ФКСБ 14 10 3 1 37 - 18 33
4. Волунтари 14 9 3 2 21 - 10 30
5. Вииторул Констанца 14 9 1 4 22 - 8 28
6. Ботошани 14 6 6 2 16 - 10 24
7. Арджеш 14 6 3 5 12 - 11 21
8. УТА Арад 14 5 5 4 10 - 8 20
9. Сепси 14 5 5 4 17 - 13 20
10. Рапид Бухарест 0:0 14 4 7 3 13 - 10 19
11. Миовени 14 4 6 4 10 - 11 18
12. Киндия Тырговиште 15 3 7 5 11 - 14 16
13. Динамо Бухарест 15 4 3 8 17 - 28 15
14. Газ-Метан Медиаш 14 2 6 6 11 - 17 12
15. Академика Клинчени 14 1 3 10 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 28 9 7 12 38 - 37 34
2. ЧФР Клуж 14 10 2 2 21 - 9 32
3. ФКСБ 14 7 5 2 16 - 9 26
4. Ботошани 14 5 7 2 16 - 14 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Рапид Бухарест 0:0 15 4 7 4 18 - 18 19
7. Вииторул Констанца 14 4 5 5 18 - 12 17
8. УТА Арад 15 3 8 4 12 - 11 17
9. Волунтари 14 4 5 5 10 - 15 17
10. Сепси 15 3 7 5 14 - 15 16
11. Киндия Тырговиште 14 4 4 6 8 - 9 16
12. Газ-Метан Медиаш 14 4 0 10 10 - 23 12
13. Миовени 14 2 5 7 8 - 20 11
14. Академика Клинчени 14 1 2 11 9 - 33 5
15. Динамо Бухарест 14 0 2 12 6 - 34 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Рапид Бухарест
2.30
3.16
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Университатя Крайова 0:0 Рапид Бухарест онлайн


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Университатя Крайова
Рапид Бухарест

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