Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Ион Облеменко
Владение мячом
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
13
Petre
Goge
14
Кяйт
Маттиас
10
Rares
Ilie
71
Войтуш
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бушу СоринЗащитник
-
27 Ондан ТереллПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Vlad Pop
-
18 Catalin Albu
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Petre GogeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Rares IlieНападающий
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mihai Iosif
История личных встреч
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
17 матчей
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|10 (4)
|0.18
|Густаво Важенин
|8
|0.15
|Claudiu Cristian Balan
|8 (2)
|0.15
|Маркович Йован
|7
|0.13
|Кымпану Георге
|6
|0.11
|Andrea Compagno
|6
|0.11
|William Baeten
|4
|0.07
|Кольич Элвир
|4
|0.07
|Нистор Дан
|3
|0.05
|Сидибе Секу
|3
|0.05
|Баярам Штефан
|3
|0.05
|Банку Никусор
|2
|0.04
|Бауса Хуан
|2
|0.04
|Вынэ Йонуц
|2
|0.04
|Рогульич Анте
|2
|0.04
|Асамоа Самуэль
|1
|0.02
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.02
|Radu Alexandru Negru
|1
|0.02
|Хури Льес
|1 (1)
|0.02
|Виейра Угу
|1
|0.02
|Alexandru Raicea
|1
|0.02
|Atanas Ioan Trica
|1
|0.02
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Бушу Сорин
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Крецу Александру
|0
|0
|Ондан Терелл
|0
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|6 (2)
|0.21
|Албу Кристиан
|5
|0.17
|Бну-Марзук Юнес
|4
|0.14
|Petre Goge
|2
|0.07
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|0.07
|Rares Ilie
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1 (1)
|0.03
|Ионице Александру
|1
|0.03
|Мораис Жуниор II
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Стахл Алберт
|1
|0.03
|Григоре Драгош
|1
|0.03
|Войтуш Якуб
|1
|0.03
|Дандя Александру
|1
|0.03
|Catalin Hlistei
|1
|0.03
|Stefan Panoiu
|1
|0.03
|Белу Клаудиу
|0
|0
|Antonio Sefer
|0
|0
|Црепуля Любян
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|10
|0
|Банку Никусор
|8
|0
|Constantin Albu
|5
|1
|Radu Alexandru Negru
|6
|0
|Крецу Александру
|4
|1
|Ван Дурмен Бенжамен
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Andrea Compagno
|3
|1
|Мариус Марсел Константин
|4
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Сидибе Секу
|4
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Вэтэжелу Богдан
|3
|0
|Густаво Важенин
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Marko Gajic1
|3
|0
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0
|Бушу Сорин
|2
|0
|Папп Пол
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Бауса Хуан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Кымпану Георге
|2
|0
|Alexandru Raicea
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Матею Александру
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Ондан Терелл
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мораис Жуниор II
|10
|2
|Белу Клаудиу
|9
|1
|Албу Кристиан
|6
|1
|Сэпунару Кристиан
|7
|0
|Дандя Александру
|6
|0
|Григоре Драгош
|5
|0
|Saifeddine Alami Bazza
|3
|1
|Кырнац Николае
|4
|0
|Antonio Sefer
|2
|1
|Црепуля Любян
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Catalin Hlistei
|3
|0
|Молдован Хорациу
|3
|0
|Rares Ilie
|3
|0
|Ионице Александру
|2
|0
|Virgil Andrei Draghia
|1
|0
|Anestis Nastos
|1
|0
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Petre Goge
|1
|0
|Mihai Iosif
|1
|0
|Robert Stanici
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
41
18
16 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 10
20 Забивали первыми 6
32 Не забивали 17
4
10%
4
22%
1-15
9
22%
2
11%
16-30
3
7%
2
11%
31-45
13
32%
4
22%
46-60
3
7%
1
6%
61-75
9
22%
5
28%
76-90
Пропущено
22
18
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
6
27%
5
28%
76-90
Забито
37
12
14 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
36 Не забивали 18
4
11%
4
33%
1-15
3
8%
2
17%
16-30
7
19%
1
8%
31-45
8
22%
3
25%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
10
27%
2
17%
76-90
Пропущено
34
11
19 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
14 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 9
9
26%
1
9%
1-15
2
6%
3
27%
16-30
8
24%
2
18%
31-45
4
12%
2
18%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
6
18%
3
27%
76-90
Забито
78
30
30 В 1-м тайме 15
48 Во 2-м тайме 15
30 Забивали первыми 11
14 Не забивали 7
8
10%
8
27%
1-15
12
15%
4
13%
16-30
10
13%
3
10%
31-45
21
27%
7
23%
46-60
8
10%
1
3%
61-75
19
24%
7
23%
76-90
Пропущено
56
29
28 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 14
35 Не пропускали 19
10
18%
3
10%
1-15
5
9%
4
14%
16-30
13
23%
6
21%
31-45
7
13%
7
24%
46-60
9
16%
1
3%
61-75
12
21%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1
Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0
Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|55
|21
|16
|18
|76 - 58
|79
|2.
|ЧФР Клуж
|28
|22
|4
|2
|43 - 15
|70
|3.
|ФКСБ
|28
|17
|8
|3
|53 - 27
|59
|4.
|Волунтари
|28
|13
|8
|7
|31 - 25
|47
|5.
|Ботошани
|28
|11
|13
|4
|32 - 24
|46
|6.
|Вииторул Констанца
|28
|13
|6
|9
|40 - 20
|45
|7.
|Арджеш
|28
|12
|6
|10
|25 - 21
|42
|8.
|Рапид Бухарест
|0:0
|29
|8
|14
|7
|31 - 28
|38
|9.
|УТА Арад
|29
|8
|13
|8
|22 - 19
|37
|10.
|Сепси
|29
|8
|12
|9
|31 - 28
|36
|11.
|Киндия Тырговиште
|29
|7
|11
|11
|19 - 23
|32
|12.
|Миовени
|28
|6
|11
|11
|18 - 31
|29
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|28
|6
|6
|16
|21 - 40
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|29
|4
|5
|20
|23 - 62
|17
|15.
|Академика Клинчени
|28
|2
|5
|21
|19 - 63
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|29
|14
|9
|6
|40 - 23
|51
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|14
|10
|3
|1
|37 - 18
|33
|4.
|Волунтари
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|14
|9
|1
|4
|22 - 8
|28
|6.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|16 - 10
|24
|7.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|12 - 11
|21
|8.
|УТА Арад
|14
|5
|5
|4
|10 - 8
|20
|9.
|Сепси
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|10.
|Рапид Бухарест
|0:0
|14
|4
|7
|3
|13 - 10
|19
|11.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|12.
|Киндия Тырговиште
|15
|3
|7
|5
|11 - 14
|16
|13.
|Динамо Бухарест
|15
|4
|3
|8
|17 - 28
|15
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Академика Клинчени
|14
|1
|3
|10
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|28
|9
|7
|12
|38 - 37
|34
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|0:0
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|7.
|Вииторул Констанца
|14
|4
|5
|5
|18 - 12
|17
|8.
|УТА Арад
|15
|3
|8
|4
|12 - 11
|17
|9.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|10 - 15
|17
|10.
|Сепси
|15
|3
|7
|5
|14 - 15
|16
|11.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|4
|6
|8 - 9
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|14.
|Академика Клинчени
|14
|1
|2
|11
|9 - 33
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|14
|0
|2
|12
|6 - 34
|2