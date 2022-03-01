Румыния: Первая лига 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Центральный стадион Динамо
10' Желтая карточкаПатрике Разван
0:1
11' ПенальтиШтефэнеску Мариус
33' Желтая карточкаНиняй Бранислав
43' Желтая карточкаБэрбуц Кристиан
45' Желтая карточкаПаун Николае
45' Желтая карточкаДумитреску Андрес
0:1
45' Не забитый пенальтиТорже Андрей-Габриэль
1:1
45' ГолПатрике Разван
Ход матча
10'
11'
33'
43'
45'
45'
45'
Владение мячом
71
Карп
Кэтэлин
70
Морар
Влад
27
Rares
Ispas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Морар ВладНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
-
38 Бани АндрейПолузащитник
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
24 Фюлёп ИштванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Сепси
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|8 (2)
|0.28
|Торже Андрей-Габриэль
|6 (2)
|0.21
|Ивановски Мирко
|3 (1)
|0.1
|Матей Космин
|2 (1)
|0.07
|Патрике Разван
|2
|0.07
|Antonio Bordusanu
|1
|0.03
|Карп Кэтэлин
|1
|0.03
|Михаю Андреас
|1
|0.03
|Филип Стелиано
|0
|0
|Иванов Антоний
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|5 (1)
|0.17
|Митря Богдан
|4 (2)
|0.14
|Лукассен Кевин
|4 (1)
|0.14
|Ахабар Анасс
|2
|0.07
|Аганович Аднан
|2
|0.07
|Фофана Бубакар II
|2
|0.07
|Боич Петар
|1
|0.03
|Реп Райко
|1
|0.03
|Асковски Стефан
|1
|0.03
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.03
|Тудорие Александру
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Думитреску Андрес
|1
|0.03
|Паун Николае
|1
|0.03
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Фюлёп Иштван
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэуцэ Александру
|10
|2
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|7
|0
|Матей Космин
|5
|0
|Раду Йонуц
|5
|0
|Эхманн Марко
|3
|1
|Ивановски Мирко
|4
|0
|Патрике Разван
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|Balthazar Pierret
|3
|0
|Григоре Рикардо
|3
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Перрейра Криштиану
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Ало Батист
|0
|1
|Alin Dudea
|0
|1
|Пинту Андре
|1
|0
|Alin Florian Buleica
|1
|0
|Нунич Марко
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Азанкпо Десире
|1
|0
|Томозей Мариус
|1
|0
|Иванов Антоний
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Кайнургиос Никос
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
|Dusan Celar
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|8
|0
|Ниняй Бранислав
|7
|0
|Митря Богдан
|7
|0
|Бэрбуц Кристиан
|4
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Фофана Бубакар II
|4
|0
|Думитреску Андрес
|4
|0
|Димитров Радослав
|3
|0
|Аганович Аднан
|3
|0
|Лукассен Кевин
|3
|0
|Гонсалес Эдер
|3
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Чунчуков Цветелин
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Cristiano Bergodi
|0
|1
|Ахабар Анасс
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Тудорие Александру
|1
|0
|Головфка Кэтэлин
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
10
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
5
31%
2
20%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Пропущено
25
15
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
6
24%
1
7%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
5
20%
4
27%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
5
20%
5
33%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 19
1
17%
3
19%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
6
38%
76-90
Пропущено
34
14
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
9%
4
29%
1-15
7
21%
1
7%
16-30
6
18%
3
21%
31-45
6
18%
2
14%
46-60
7
21%
3
21%
61-75
5
15%
1
7%
76-90
Забито
22
26
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 10
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
4
18%
3
12%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
6
27%
4
15%
61-75
5
23%
8
31%
76-90
Пропущено
59
29
26 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 21
9
15%
5
17%
1-15
9
15%
3
10%
16-30
8
14%
6
21%
31-45
11
19%
6
21%
46-60
12
20%
3
10%
61-75
10
17%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6
Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2
Сепси
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0
УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|54
|21
|15
|18
|76 - 58
|78
|2.
|ЧФР Клуж
|28
|22
|4
|2
|43 - 15
|70
|3.
|ФКСБ
|28
|17
|8
|3
|53 - 27
|59
|4.
|Волунтари
|28
|13
|8
|7
|31 - 25
|47
|5.
|Ботошани
|28
|11
|13
|4
|32 - 24
|46
|6.
|Вииторул Констанца
|28
|13
|6
|9
|40 - 20
|45
|7.
|Арджеш
|28
|12
|6
|10
|25 - 21
|42
|8.
|Рапид Бухарест
|28
|8
|13
|7
|31 - 28
|37
|9.
|УТА Арад
|29
|8
|13
|8
|22 - 19
|37
|10.
|Сепси
|1:1
|29
|7
|13
|9
|29 - 28
|34
|11.
|Киндия Тырговиште
|29
|7
|11
|11
|19 - 23
|32
|12.
|Миовени
|28
|6
|11
|11
|18 - 31
|29
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|28
|6
|6
|16
|21 - 40
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|1:1
|29
|4
|6
|19
|23 - 60
|18
|15.
|Академика Клинчени
|28
|2
|5
|21
|19 - 63
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|14
|8
|6
|40 - 23
|50
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|14
|10
|3
|1
|37 - 18
|33
|4.
|Волунтари
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|14
|9
|1
|4
|22 - 8
|28
|6.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|16 - 10
|24
|7.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|12 - 11
|21
|8.
|УТА Арад
|14
|5
|5
|4
|10 - 8
|20
|9.
|Сепси
|1:1
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|10.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|7
|3
|13 - 10
|19
|11.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|12.
|Динамо Бухарест
|1:1
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|13.
|Киндия Тырговиште
|15
|3
|7
|5
|11 - 14
|16
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Академика Клинчени
|14
|1
|3
|10
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|9
|7
|12
|38 - 37
|34
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|6
|4
|18 - 18
|18
|7.
|Вииторул Констанца
|14
|4
|5
|5
|18 - 12
|17
|8.
|УТА Арад
|15
|3
|8
|4
|12 - 11
|17
|9.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|10 - 15
|17
|10.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|4
|6
|8 - 9
|16
|11.
|Сепси
|1:1
|15
|2
|8
|5
|12 - 15
|14
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|14.
|Академика Клинчени
|14
|1
|2
|11
|9 - 33
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|1:1
|14
|0
|2
|12
|6 - 34
|2