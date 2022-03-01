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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
1:3
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
10' Желтая карточка
Патрике Разван
0:1
11' Пенальти
Штефэнеску Мариус
33' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
43' Желтая карточка
Бэрбуц Кристиан
45' Желтая карточка
Паун Николае
45' Желтая карточка
Думитреску Андрес
0:1
45' Не забитый пенальти
Торже Андрей-Габриэль
1:1
45' Гол
Патрике Разван
1:2
53' Гол
Ниняй Бранислав
70' Желтая карточка
Родригес Хонатан
79' Желтая карточка
Торже Андрей-Габриэль
1:3
90' Гол
Асковски Стефан
90'+5
13
Перрейра
Криштиану
2
Моура
Габриэл
6
Эхманн
Марко
23
Патрике
Разван
7
Филип
Стелиано
18
Родригес
Хонатан
II
8
Balthazar
Pierret
22
Торже
Андрей-Габриэль
71
Карп
Кэтэлин
21
Грэдинару
Рэзван
70
Морар
Влад
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
27
Rares
Ispas
21
Бэрбуц
Кристиан
6
Паун
Николае
14
Гонсалес
Эдер
11
Штефэнеску
Мариус
42
Лукассен
Кевин
29
Домашкан
Виталий
Динамо Бухарест
Сепси

История личных встреч

Динамо Бухарест
Сепси

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1ГБ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
Л1ГБ
0:0
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 8 (2) 0.28
Торже Андрей-Габриэль 6 (2) 0.21
Ивановски Мирко 3 (1) 0.1
Матей Космин 2 (1) 0.07
Патрике Разван 2 0.07
Antonio Bordusanu 1 0.03
Карп Кэтэлин 1 0.03
Михаю Андреас 1 0.03
Филип Стелиано 0 0
Иванов Антоний 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 5 (1) 0.17
Митря Богдан 4 (2) 0.14
Лукассен Кевин 4 (1) 0.14
Ахабар Анасс 2 0.07
Аганович Аднан 2 0.07
Асковски Стефан 2 0.07
Фофана Бубакар II 2 0.07
Боич Петар 1 0.03
Думитреску Андрес 1 0.03
Реп Райко 1 0.03
Ниняй Бранислав 1 0.03
Чунчуков Цветелин 1 0.03
Тудорие Александру 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Паун Николае 1 0.03
Бэрбуц Кристиан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0
Фюлёп Иштван 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэуцэ Александру 10 2
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 7 0
Матей Космин 5 0
Раду Йонуц 5 0
Эхманн Марко 3 1
Торже Андрей-Габриэль 4 0
Ивановски Мирко 4 0
Патрике Разван 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Родригес Хонатан II 3 0
Balthazar Pierret 3 0
Григоре Рикардо 3 0
Илиев Пламен 2 0
Перрейра Криштиану 2 0
Эшану Михай 2 0
Ало Батист 0 1
Alin Dudea 0 1
Пинту Андре 1 0
Alin Florian Buleica 1 0
Нунич Марко 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Азанкпо Десире 1 0
Томозей Мариус 1 0
Иванов Антоний 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Кайнургиос Никос 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Бани Андрей 1 0
Dusan Celar 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 8 0
Ниняй Бранислав 7 0
Митря Богдан 7 0
Бэрбуц Кристиан 4 0
Штефэнеску Мариус 4 0
Фофана Бубакар II 4 0
Думитреску Андрес 4 0
Димитров Радослав 3 0
Аганович Аднан 3 0
Лукассен Кевин 3 0
Гонсалес Эдер 3 0
Асковски Стефан 2 0
Чунчуков Цветелин 2 0
Никзули Роланд 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Cristiano Bergodi 0 1
Ахабар Анасс 1 0
Боич Петар 1 0
Тудорие Александру 1 0
Головфка Кэтэлин 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
3
18%
4
31%
46-60
5
29%
29%
2
15%
61-75
3
18%
3
23%
76-90

Пропущено

28
16
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
7
25%
1
6%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
2
7%
4
25%
31-45
6
21%
4
25%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
6
21%
5
31%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
23 Не забивали 20
1
17%
3
19%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
6
38%
76-90

Пропущено

34
14
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
9%
4
29%
1-15
7
21%
1
7%
16-30
6
18%
3
21%
31-45
6
18%
2
14%
46-60
7
21%
3
21%
61-75
5
15%
1
7%
76-90

Забито

23
29
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
14 Не забивали 10
2
9%
4
14%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
5
22%
3
10%
31-45
3
13%
6
21%
46-60
6
26%
4
14%
61-75
5
22%
9
31%
76-90

Пропущено

62
30
27 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
10
16%
5
17%
1-15
9
15%
3
10%
16-30
8
13%
7
23%
31-45
12
19%
6
20%
46-60
12
19%
3
10%
61-75
11
18%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6
Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2
Сепси
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0
УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 55 21 16 18 76 - 58 79
2. ЧФР Клуж 28 22 4 2 43 - 15 70
3. ФКСБ 28 17 8 3 53 - 27 59
4. Волунтари 28 13 8 7 31 - 25 47
5. Ботошани 28 11 13 4 32 - 24 46
6. Вииторул Констанца 28 13 6 9 40 - 20 45
7. Арджеш 28 12 6 10 25 - 21 42
8. Рапид Бухарест 0:0 29 8 14 7 31 - 28 38
9. УТА Арад 29 8 13 8 22 - 19 37
10. Сепси 29 8 12 9 31 - 28 36
11. Киндия Тырговиште 29 7 11 11 19 - 23 32
12. Миовени 28 6 11 11 18 - 31 29
13. Газ-Метан Медиаш 28 6 6 16 21 - 40 24
14. Динамо Бухарест 29 4 5 20 23 - 62 17
15. Академика Клинчени 28 2 5 21 19 - 63 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 29 14 9 6 40 - 23 51
2. ЧФР Клуж 14 12 2 0 22 - 6 38
3. ФКСБ 14 10 3 1 37 - 18 33
4. Волунтари 14 9 3 2 21 - 10 30
5. Вииторул Констанца 14 9 1 4 22 - 8 28
6. Ботошани 14 6 6 2 16 - 10 24
7. Арджеш 14 6 3 5 12 - 11 21
8. УТА Арад 14 5 5 4 10 - 8 20
9. Сепси 14 5 5 4 17 - 13 20
10. Рапид Бухарест 0:0 14 4 7 3 13 - 10 19
11. Миовени 14 4 6 4 10 - 11 18
12. Киндия Тырговиште 15 3 7 5 11 - 14 16
13. Динамо Бухарест 15 4 3 8 17 - 28 15
14. Газ-Метан Медиаш 14 2 6 6 11 - 17 12
15. Академика Клинчени 14 1 3 10 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 28 9 7 12 38 - 37 34
2. ЧФР Клуж 14 10 2 2 21 - 9 32
3. ФКСБ 14 7 5 2 16 - 9 26
4. Ботошани 14 5 7 2 16 - 14 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Рапид Бухарест 0:0 15 4 7 4 18 - 18 19
7. Вииторул Констанца 14 4 5 5 18 - 12 17
8. УТА Арад 15 3 8 4 12 - 11 17
9. Волунтари 14 4 5 5 10 - 15 17
10. Сепси 15 3 7 5 14 - 15 16
11. Киндия Тырговиште 14 4 4 6 8 - 9 16
12. Газ-Метан Медиаш 14 4 0 10 10 - 23 12
13. Миовени 14 2 5 7 8 - 20 11
14. Академика Клинчени 14 1 2 11 9 - 33 5
15. Динамо Бухарест 14 0 2 12 6 - 34 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Динамо Бухарест 1:3 Сепси онлайн


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