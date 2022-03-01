Второй тайм

95' Сепси заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Г О О О О Л - Асковски Стефан забивает с левой ноги!

94' ШАНС! Асковски Стефан вышел один на один с голкипером...

93' Димитров Радослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Бани Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Бани Андрей пробует нанести удар издали, но Razvan Catalin Began держит все под контролем

92' Думитреску Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Паун Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Тактическая замена. Грэдинару Рэзван уходит с поля и его заменяет Deniz Giafer

90' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Rares Ispas выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Димитров Радослав из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Асковски Стефан

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Сепси

79' Матч возобновлен

79' Рефери не любит споров - именно за это Торже Андрей-Габриэль сейчас получил желтую

79' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

78' Аганович Аднан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Думитреску Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Лукассен Кевин наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

73' Филип Стелиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Игра в одни ворота сейчас. Сепси доминирует и владеет мячом

69' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Бальтазар Пьерре делает длинную передачу вперед

67' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Лукассен Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Ниняй Бранислав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Матч возобновится спорным мячом

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Патрике Разван получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Перрейра Криштиану взял и забрал мяч на выходе

64' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Сепси выполняет удар от ворот.

60' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Эхманн Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

59' Должен был быть гол! Домашкан Виталий имел отличный шанс, но Перейра Фигейредо Кристиано не дал голу состоятся!

58' Бальтазар Пьерре из команды Динамо Бухарест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Сепси выполняет удар от ворот.

56' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

56' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

55' Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.

54' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

53' Моура Габриэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Сепси выполняет удар от ворот.

51' Торже Андрей-Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Торже Андрей-Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.