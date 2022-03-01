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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Киндия Тырговиште
0:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
УТА Арад
0' 65'

Ход матча

46'
Daniel Celea
Кэпушэ Тибериу
 
46'
Alexandru Daniel Jipa
Атанасе Космин
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
УТА Арад
4.00
2.80
2.90
Все Коэффициенты
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
22
Пициан
Андрей
6
Якоб
Паул
20
Румбуллаку
Симон
16
Бутян
Михай
8
Дулка
Марко
4
Пассалья
Хуан
Пабло
59
Попадюк
Дору
21
Атанасе
Космин
10
Чунчуков
Цветелин
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
21
Эрико
4
Бенга
Александру
55
Шляков
Евгений
5
Воробьев
Модест
19
Батха
Идриз
20
Уббинк
Корнелис
26
Думитру
Николао
10
Микулеску
Давид
17
Отеле
Филип
Киндия Тырговиште
УТА Арад

История личных встреч

Киндия Тырговиште
УТА Арад

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ЛI
2:2
ЛI
4:2
ЛI
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 5 0.17
Попадюк Дору 3 0.1
Флоря Даниэль 3 0.1
Негуц Кристиан 3 0.1
Дулка Марко 1 0.03
Бутян Михай 1 0.03
Керкез Кристиан 1 0.03
Сила Ришар 1 0.03
Кэпушэ Тибериу 0 0
Сербан Марьян 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микулеску Давид 8 0.28
Хора Иоан 4 (1) 0.14
Роджер VII 3 0.1
Уббинк Корнелис 3 (1) 0.1
Антал Ливиу 2 0.07
Дангубич Филип 1 0.03
Easton Ongaro 1 0.03
Пассалья Хуан Пабло 0 0
Шляков Евгений 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Баравикас Роландас 0 0
Эрико 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Паул 6 1
Флоря Даниэль 7 0
Корбу Лауренциу 5 1
Попадюк Дору 6 0
Дулка Марко 6 0
Кэпушэ Тибериу 4 1
Негуц Кристиан 5 0
Попа Даньел 4 0
Daniel Celea 4 0
Коцич Милан 2 1
Кабуз Каталин 3 0
Сербан Марьян 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Мартак Мариус 1 0
Бутян Михай 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 7 1
Шляков Евгений 5 0
Хора Иоан 3 1
Бенга Александру 4 0
Вукчевич Марко 4 0
Воробьев Модест 4 0
Уббинк Корнелис 4 0
Микулеску Давид 4 0
Балауру Драгош 3 0
Пассалья Хуан Пабло 3 0
Роджер VII 3 0
Эрико 3 0
Баравикас Роландас 2 0
Якоб Флорин 2 0
Дангубич Филип 2 0
Меджиморец Винко 2 0
Лаукжемис Каролис 1 0
Отеле Филип 1 0
Исак Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Пропущено

14
10
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
5
36%
3
30%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
5
50%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
3
17%
3
14%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
5
28%
9
41%
76-90

Пропущено

23
18
5 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
7
30%
3
17%
46-60
5
22%
3
17%
61-75
6
26%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0
УТА Арад
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0
УТА Арад - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Волунтари - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:0 ФКСБ - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 54 21 15 18 76 - 58 78
2. ЧФР Клуж 28 22 4 2 43 - 15 70
3. ФКСБ 28 17 8 3 53 - 27 59
4. Волунтари 28 13 8 7 31 - 25 47
5. Ботошани 28 11 13 4 32 - 24 46
6. Вииторул Констанца 28 13 6 9 40 - 20 45
7. Арджеш 28 12 6 10 25 - 21 42
8. УТА Арад 0:0 29 8 14 7 22 - 18 38
9. Рапид Бухарест 28 8 13 7 31 - 28 37
10. Сепси 28 7 12 9 28 - 27 33
11. Киндия Тырговиште 0:0 29 6 12 11 18 - 23 30
12. Миовени 28 6 11 11 18 - 31 29
13. Газ-Метан Медиаш 28 6 6 16 21 - 40 24
14. Динамо Бухарест 28 4 5 19 22 - 59 17
15. Академика Клинчени 28 2 5 21 19 - 63 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 14 8 6 40 - 23 50
2. ЧФР Клуж 14 12 2 0 22 - 6 38
3. ФКСБ 14 10 3 1 37 - 18 33
4. Волунтари 14 9 3 2 21 - 10 30
5. Вииторул Констанца 14 9 1 4 22 - 8 28
6. Ботошани 14 6 6 2 16 - 10 24
7. Арджеш 14 6 3 5 12 - 11 21
8. УТА Арад 0:0 14 5 5 4 10 - 8 20
9. Сепси 14 5 5 4 17 - 13 20
10. Рапид Бухарест 14 4 7 3 13 - 10 19
11. Миовени 14 4 6 4 10 - 11 18
12. Динамо Бухарест 14 4 3 7 16 - 25 15
13. Киндия Тырговиште 0:0 15 2 8 5 10 - 14 14
14. Газ-Метан Медиаш 14 2 6 6 11 - 17 12
15. Академика Клинчени 14 1 3 10 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 9 7 12 38 - 37 34
2. ЧФР Клуж 14 10 2 2 21 - 9 32
3. ФКСБ 14 7 5 2 16 - 9 26
4. Ботошани 14 5 7 2 16 - 14 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Рапид Бухарест 14 4 6 4 18 - 18 18
7. УТА Арад 0:0 15 3 9 3 12 - 10 18
8. Вииторул Констанца 14 4 5 5 18 - 12 17
9. Волунтари 14 4 5 5 10 - 15 17
10. Киндия Тырговиште 0:0 14 4 4 6 8 - 9 16
11. Сепси 14 2 7 5 11 - 14 13
12. Газ-Метан Медиаш 14 4 0 10 10 - 23 12
13. Миовени 14 2 5 7 8 - 20 11
14. Академика Клинчени 14 1 2 11 9 - 33 5
15. Динамо Бухарест 14 0 2 12 6 - 34 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
УТА Арад
4.00
2.80
2.90
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Где смотреть матч Киндия Тырговиште 0:0 УТА Арад онлайн


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