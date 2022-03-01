Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Илие Оана
Ход матча
Владение мячом
16
Бутян
Михай
59
Попадюк
Дору
93
Якоб
Флорин
21
Эрико
19
Батха
Идриз
17
Отеле
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бутян МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сила РишарНападающий
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ionut Badea
История личных встреч
Киндия Тырговиште
УТА Арад
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|5
|0.17
|Попадюк Дору
|3
|0.1
|Флоря Даниэль
|3
|0.1
|Негуц Кристиан
|3
|0.1
|Дулка Марко
|1
|0.03
|Бутян Михай
|1
|0.03
|Керкез Кристиан
|1
|0.03
|Сила Ришар
|1
|0.03
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микулеску Давид
|8
|0.28
|Хора Иоан
|4 (1)
|0.14
|Роджер VII
|3
|0.1
|Уббинк Корнелис
|3 (1)
|0.1
|Антал Ливиу
|2
|0.07
|Дангубич Филип
|1
|0.03
|Easton Ongaro
|1
|0.03
|Пассалья Хуан Пабло
|0
|0
|Шляков Евгений
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Баравикас Роландас
|0
|0
|Эрико
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Паул
|6
|1
|Флоря Даниэль
|7
|0
|Корбу Лауренциу
|5
|1
|Попадюк Дору
|6
|0
|Дулка Марко
|6
|0
|Кэпушэ Тибериу
|4
|1
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Попа Даньел
|4
|0
|Daniel Celea
|4
|0
|Коцич Милан
|2
|1
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Сербан Марьян
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Мартак Мариус
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|7
|1
|Шляков Евгений
|5
|0
|Хора Иоан
|3
|1
|Бенга Александру
|4
|0
|Вукчевич Марко
|4
|0
|Воробьев Модест
|4
|0
|Уббинк Корнелис
|4
|0
|Микулеску Давид
|4
|0
|Балауру Драгош
|3
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|3
|0
|Роджер VII
|3
|0
|Эрико
|3
|0
|Баравикас Роландас
|2
|0
|Якоб Флорин
|2
|0
|Дангубич Филип
|2
|0
|Меджиморец Винко
|2
|0
|Лаукжемис Каролис
|1
|0
|Отеле Филип
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Пропущено
14
10
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
5
36%
3
30%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
5
50%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Забито
18
22
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
3
17%
3
14%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
5
28%
9
41%
76-90
Пропущено
23
18
5 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
7
30%
3
17%
46-60
5
22%
3
17%
61-75
6
26%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0
УТА Арад
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0
УТА Арад - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Волунтари - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:0 ФКСБ - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|54
|21
|15
|18
|76 - 58
|78
|2.
|ЧФР Клуж
|28
|22
|4
|2
|43 - 15
|70
|3.
|ФКСБ
|28
|17
|8
|3
|53 - 27
|59
|4.
|Волунтари
|28
|13
|8
|7
|31 - 25
|47
|5.
|Ботошани
|28
|11
|13
|4
|32 - 24
|46
|6.
|Вииторул Констанца
|28
|13
|6
|9
|40 - 20
|45
|7.
|Арджеш
|28
|12
|6
|10
|25 - 21
|42
|8.
|УТА Арад
|0:0
|29
|8
|14
|7
|22 - 18
|38
|9.
|Рапид Бухарест
|28
|8
|13
|7
|31 - 28
|37
|10.
|Сепси
|28
|7
|12
|9
|28 - 27
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|29
|6
|12
|11
|18 - 23
|30
|12.
|Миовени
|28
|6
|11
|11
|18 - 31
|29
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|28
|6
|6
|16
|21 - 40
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|15.
|Академика Клинчени
|28
|2
|5
|21
|19 - 63
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|14
|8
|6
|40 - 23
|50
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|14
|10
|3
|1
|37 - 18
|33
|4.
|Волунтари
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|14
|9
|1
|4
|22 - 8
|28
|6.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|16 - 10
|24
|7.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|12 - 11
|21
|8.
|УТА Арад
|0:0
|14
|5
|5
|4
|10 - 8
|20
|9.
|Сепси
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|10.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|7
|3
|13 - 10
|19
|11.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|12.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|3
|7
|16 - 25
|15
|13.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|15
|2
|8
|5
|10 - 14
|14
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Академика Клинчени
|14
|1
|3
|10
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|9
|7
|12
|38 - 37
|34
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|6
|4
|18 - 18
|18
|7.
|УТА Арад
|0:0
|15
|3
|9
|3
|12 - 10
|18
|8.
|Вииторул Констанца
|14
|4
|5
|5
|18 - 12
|17
|9.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|10 - 15
|17
|10.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|14
|4
|4
|6
|8 - 9
|16
|11.
|Сепси
|14
|2
|7
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|14.
|Академика Клинчени
|14
|1
|2
|11
|9 - 33
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|14
|0
|2
|12
|6 - 34
|2