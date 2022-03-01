Первый тайм

47' Команда УТА Арад имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Бутян Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Чунчуков Цветелин не смог попасть в створ ударом издали

35' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Шляков Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Пассалья Хуан Пабло нанес удар издали, а Florin Iacob отбил его обратно в игру!

32' Батха Идриз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Отеле Филип оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Catalin Cabuz перевел мяч на угловой.

24' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

23' Уббинк Корнелис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Cosmin Atanase нанес удар, мяч был парирован, но Florin Iacob не удержал его в руках.

17' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

16' Отеле Филип имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

15' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Шляков Евгений нанес удар, мяч был парирован, но Catalin Cabuz не удержал его в руках.

15' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

13' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Румбуллаку Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.