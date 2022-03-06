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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
1:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Мальорка
0'
6' Желтая карточка
Пейнадо Франсиско
1:0
13' Гол
Тьяго Гальярдо
1:1
17' Гол
Гонсалес Джованни
27'

Ход матча

6'
Пейнадо Франсиско
 
13'
Тьяго Гальярдо
1:0
17'
1:1
Гонсалес Джованни
(Коста Хауме)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 116
Сельта 87.1% (101)
X 12.1% (14)
Мальорка 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Мальорка
1.99
3.40
5.40
Все Коэффициенты
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
7
Тьяго
Гальярдо
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
18
Коста
Хауме
2
Гонсалес
Джованни
12
Баба
Иддрису
10
Санчес
Антонио
14
Родригес
Даниэль
17
Кубо
Такефуса
7
Мурики
Ведат
Сельта
4-1-3-2
Мальорка
4-4-2

История личных встреч

Сельта
Мальорка

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
2:2
П
1:0
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 11 (2) 0.41
Мина Сантьяго 7 0.26
Браис Мендес 4 0.15
Серви Франко 3 0.11
Денис Суарес 2 0.07
Мальо Уго 1 0.04
Тьяго Гальярдо 1 0.04
Нолито Агудо 1 0.04
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.11
Сальва Севилья 3 (3) 0.11
Анхель Луис 2 0.07
Мурики Ведат 2 (1) 0.07
Фернандо Ниньо 2 0.07
Баба Иддрису 2 0.07
Ли Кан Ин 1 0.04
Маффео Пабло 1 0.04
Пратс Абдон 1 0.04
Оливан Бриан 1 0.04
Руссо Франко 1 0.04
Гонсалес Джованни 1 0.04
Кубо Такефуса 1 0.04
Санчес Антонио 1 0.04
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 9 0
Тапия Ренато 7 0
Браис Мендес 6 0
Мальо Уго 3 1
Араухо Нестор 4 0
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Серви Франко 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Галан Хави 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Коста Хауме 4 1
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Гарсия Луис 2 2
Родригес Даниэль 5 0
Оливан Бриан 5 0
Дьедью Амат 5 0
Рейна Маноло 4 0
Руис Иньиго 4 0
Маффео Пабло 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Батталья Родриго 3 0
Пратс Абдон 3 0
Вальент Мартин 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Мурики Ведат 2 0
Раильо Антонио 2 0
Анхель Луис 2 0
Мбула Хорди 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Санчес Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
3
19%
1
10%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
4
25%
4
40%
76-90

Пропущено

16
27
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
1
4%
1-15
4
25%
6
22%
16-30
4
25%
2
7%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
3
19%
11
41%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
6
50%
16-30
5
38%
1
8%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
8%
3
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
3
25%
5
33%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Забито

29
22
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
5
17%
2
9%
1-15
1
3%
9
41%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
7
24%
4
18%
61-75
5
17%
5
23%
76-90

Пропущено

28
42
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 20
2
7%
4
10%
1-15
6
21%
6
14%
16-30
5
18%
4
10%
31-45
7
25%
5
12%
46-60
4
14%
10
24%
61-75
4
14%
13
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0
Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2
Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
4. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
5. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
6. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
11. Сельта 1:1 Заявка 27 8 9 10 30 - 29 33
12. Эспаньол Заявка 27 8 8 11 33 - 40 32
13. Райо Вальекано Заявка 26 9 4 13 28 - 32 31
14. Эльче Заявка 27 7 8 12 29 - 39 29
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка 1:1 Заявка 27 6 9 12 24 - 42 27
17. Гранада Заявка 27 5 10 12 28 - 43 25
18. Кадис Заявка 27 4 12 11 23 - 39 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
10. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
11. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
12. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Мальорка 1:1 Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
15. Сельта 1:1 Заявка 14 4 4 6 17 - 17 16
16. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
4. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
5. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
6. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
7. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта 1:1 Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка 1:1 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Сельта 87.1% (101)
X 12.1% (14)
Мальорка 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Мальорка
1.99
3.40
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сельта 1:1 Мальорка онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 1:1 Мальорка

Исход игры
Сельта
87.2% (102)
Ничья
12% (14)
Мальорка
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
46.43% (52)
Нет
53.57% (60)
Популярный счёт
1:0 Сельта
35.9% (42)
2:1 Сельта
32.5% (38)
2:0 Сельта
13.7% (16)
1:1 Ничья
9.4% (11)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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Сельта
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