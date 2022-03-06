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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
4:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 11320
Мальорка
0'
6' Желтая карточка
Пейнадо Франсиско
1:0
13' Гол
Тьяго Гальярдо
1:1
17' Гол
Гонсалес Джованни
2:1
25' Гол
Денис Суарес
2:2
49' Гол в свои ворота
Айду Джозеф
3:2
61' Гол
Аспас Яго
66' Желтая карточка
Мурики Ведат
71' Желтая карточка
Тапия Ренато
78' Желтая карточка
Мальо Уго
80' Желтая карточка
Раильо Антонио
82' Желтая карточка
Браис Мендес
86' Вторая желтая карточка
Мальо Уго
3:3
87' Пенальти
Сальва Севилья
90' Желтая карточка
Батталья Родриго
90' Желтая карточка
Анхель Луис
90' Красная карточка
Рейна Маноло
4:3
90' Пенальти
Аспас Яго
90'+8

Ход матча

6'
Пейнадо Франсиско
 
13'
Тьяго Гальярдо
1:0
17'
1:1
Гонсалес Джованни
(Коста Хауме)
25'
Денис Суарес
(Аспас Яго)
2:1
49'
2:2
Айду Джозеф
61'
Аспас Яго
(Серви Франко)
3:2
63'
Тапия Ренато
Пейнадо Франсиско
 
63'
Мина Сантьяго
Тьяго Гальярдо
 
66'
 
Мурики Ведат
67'
 
Сальва Севилья
Баба Иддрису
67'
 
Анхель Луис
Гонсалес Джованни
67'
 
Ли Кан Ин
Кубо Такефуса
71'
Тапия Ренато
 
74'
Солари Аугусто
Серви Франко
 
78'
Мальо Уго
 
79'
 
Фернандо Ниньо
Родригес Даниэль
79'
 
Батталья Родриго
Санчес Антонио
80'
 
Раильо Антонио
82'
Браис Мендес
 
86'
Мальо Уго
 
87'
3:3
Сальва Севилья
90'
 
Батталья Родриго
90'
 
Анхель Луис
90'
 
Рейна Маноло
90'
Аспас Яго
4:3

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 117
Сельта 87.2% (102)
X 12% (14)
Мальорка 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
7
Тьяго
Гальярдо
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
18
Коста
Хауме
2
Гонсалес
Джованни
12
Баба
Иддрису
10
Санчес
Антонио
14
Родригес
Даниэль
17
Кубо
Такефуса
7
Мурики
Ведат
Сельта
4-1-3-2
Мальорка
4-4-2

История личных встреч

Сельта
Мальорка

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
2:2
П
1:0
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 13 (3) 0.48
Мина Сантьяго 7 0.26
Браис Мендес 4 0.15
Серви Франко 3 0.11
Денис Суарес 3 0.11
Мальо Уго 1 0.04
Тьяго Гальярдо 1 0.04
Нолито Агудо 1 0.04
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальва Севилья 4 (4) 0.15
Родригес Даниэль 3 0.11
Анхель Луис 2 0.07
Мурики Ведат 2 (1) 0.07
Фернандо Ниньо 2 0.07
Баба Иддрису 2 0.07
Ли Кан Ин 1 0.04
Маффео Пабло 1 0.04
Пратс Абдон 1 0.04
Оливан Бриан 1 0.04
Руссо Франко 1 0.04
Гонсалес Джованни 1 0.04
Кубо Такефуса 1 0.04
Санчес Антонио 1 0.04
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 9 0
Тапия Ренато 8 0
Мальо Уго 4 2
Браис Мендес 7 0
Араухо Нестор 4 0
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Серви Франко 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Галан Хави 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Рейна Маноло 4 1
Коста Хауме 4 1
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Гарсия Луис 2 2
Родригес Даниэль 5 0
Оливан Бриан 5 0
Дьедью Амат 5 0
Батталья Родриго 4 0
Руис Иньиго 4 0
Маффео Пабло 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Вальент Мартин 3 0
Мурики Ведат 3 0
Раильо Антонио 3 0
Анхель Луис 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Мбула Хорди 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Санчес Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
12
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
4
19%
1
8%
1-15
2
10%
4
33%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
5
24%
5
42%
76-90

Пропущено

18
32
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
2
6%
1-15
5
28%
7
22%
16-30
4
22%
2
6%
31-45
3
17%
3
9%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
4
22%
12
38%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
6
50%
16-30
5
38%
1
8%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
8%
3
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
3
25%
5
33%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Забито

34
24
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
6
18%
2
8%
1-15
2
6%
10
42%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
8
24%
4
17%
61-75
6
18%
6
25%
76-90

Пропущено

30
47
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
2
7%
5
11%
1-15
7
23%
7
15%
16-30
5
17%
4
9%
31-45
7
23%
6
13%
46-60
4
13%
11
23%
61-75
5
17%
14
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0
Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2
Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
4. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
5. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
6. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Сельта Заявка 27 9 8 10 33 - 31 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 27 8 8 11 33 - 40 32
13. Райо Вальекано Заявка 26 9 4 13 28 - 32 31
14. Эльче Заявка 27 7 8 12 29 - 39 29
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 27 5 10 12 28 - 43 25
18. Кадис Заявка 27 4 12 11 23 - 39 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
10. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
11. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
12. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
4. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
5. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
6. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
7. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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Прогнозы 117
Сельта 87.2% (102)
X 12% (14)
Мальорка 0.9% (1)
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Прогнозы на матч Сельта 4:3 Мальорка

Исход игры
Сельта
87.2% (102)
Ничья
12% (14)
Мальорка
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
46.43% (52)
Нет
53.57% (60)
Популярный счёт
1:0 Сельта
35.9% (42)
2:1 Сельта
32.5% (38)
2:0 Сельта
13.7% (16)
1:1 Ничья
9.4% (11)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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