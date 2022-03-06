Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Сельта вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Аспас Яго из команды Сельта сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' 'Г О О О О О Л - Аспас Яго из команды Сельта забивает с пенальти! Он пробил правой. Серхио Рико был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

97' УДАЛЕНИЕ! - Рейна Маноло удален за устное оскорбление в адрес судьи

94' Анхель Луис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

93' Мальорка выполняет удар от ворот.

93' Судья подбегает и показывает Батталья Родриго из команды Мальорка отложенную желтую карточку за фол.

93' Аспас Яго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Мальорка выполняет удар от ворот.

92' Айду Джозеф из команды Сельта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

91' Батталья Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Мальорка выполняет удар от ворот.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Хорошую попытку сделал Мурики Ведат . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Фернандо Ниньо из команды Мальорка делает пас партнеру.

89' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

89' Вальент Мартин из команды Мальорка делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Команда Мальорка сравняла счет! Игра продолжается!

87' Г О О О О О Л - Сальва Севилья из команды Мальорка забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Матиас Дитуро прыгнул вправо!

86' УДАЛЕНИЕ! - После того, как Мальо Уго сыграл рукой, судья был вынужден показать ему второй горчичник и удалить с поля!

86' После проверки VAR судья изменил решение - Мальорка пробьет пенальти!

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

83' Матч возобновлен

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

83' Фернандо Ниньо из команды Мальорка делает пас партнеру.

83' Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Браис Мендес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе

81' Игрок Мина Сантьяго из команды Сельта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

81' Игрок из команды Сельта вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Судья подбегает и показывает Раильо Антонио из команды Мальорка отложенную желтую карточку за фол.

79' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Батталья Родриго

79' Тактическая замена. Родригес Даниэль уходит с поля и его заменяет Фернандо Ниньо

78' Мальо Уго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Игрок Браис Мендес из команды Сельта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

77' Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Сельта

75' Ох, красивый был бы гол! Раильо Антонио пробил с лета в перекладину!

75' Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Игрок Мурики Ведат из команды Мальорка неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

70' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

70' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Мурики Ведат из команды Мальорка направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

69' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Ох, нехорошо это выглядит. Араухо Нестор получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Мурики Ведат получает желтую карточку за неспортивное поведение

66' Ох, нехорошо это выглядит. Мурики Ведат получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Мурики Ведат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Араухо Нестор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Мина Сантьяго из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Аспас Яго наказан за толчок Антонио Санчес

64' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Г О О О О Л - Аспас Яго правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

59' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе

59' Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Мальорка

54' ШАНС! Браис Мендес нанес удар с лета, но не попал по воротам!

54' Удар от ворот произведет Сельта

53' Гонсалес Джованни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Мальорка выполняет удар от ворот.

52' Игрок Серви Франко из команды Сельта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' Команда Мальорка сравняла счет! Игра продолжается!

49' Г О О О О Л - Айду Джозеф уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

49' Кубо Такефуса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру