Испания: Ла Лига 2021-2022
6' Желтая карточкаПейнадо Франсиско
1:0
13' ГолТьяго Гальярдо
1:1
17' ГолГонсалес Джованни
2:1
25' ГолДенис Суарес
2:2
49' Гол в свои воротаАйду Джозеф
3:2
61' ГолАспас Яго
66' Желтая карточкаМурики Ведат
71' Желтая карточкаТапия Ренато
78' Желтая карточкаМальо Уго
80' Желтая карточкаРаильо Антонио
82' Желтая карточкаБраис Мендес
86' Вторая желтая карточкаМальо Уго
3:3
87' ПенальтиСальва Севилья
90' Желтая карточкаБатталья Родриго
90' Желтая карточкаАнхель Луис
90' Красная карточкаРейна Маноло
4:3
90' ПенальтиАспас Яго
Ход матча
13'
1:0
17'
1:1
25'
2:1
49'
2:2
61'
3:2
66'
71'
78'
80'
82'
86'
87'
3:3
90'
90'
90'
90'
4:3
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Вратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
-
25 Рико СерхиоВратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Нападающий
-
11 Хопп МэттьюНападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pedro Rostoll
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сельта
Мальорка
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|13 (3)
|0.48
|Мина Сантьяго
|7
|0.26
|Браис Мендес
|4
|0.15
|Серви Франко
|3
|0.11
|Денис Суарес
|3
|0.11
|Мальо Уго
|1
|0.04
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.04
|Нолито Агудо
|1
|0.04
|Галан Хави
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сальва Севилья
|4 (4)
|0.15
|Родригес Даниэль
|3
|0.11
|Анхель Луис
|2
|0.07
|Мурики Ведат
|2 (1)
|0.07
|Фернандо Ниньо
|2
|0.07
|Баба Иддрису
|2
|0.07
|Ли Кан Ин
|1
|0.04
|Маффео Пабло
|1
|0.04
|Пратс Абдон
|1
|0.04
|Оливан Бриан
|1
|0.04
|Руссо Франко
|1
|0.04
|Гонсалес Джованни
|1
|0.04
|Кубо Такефуса
|1
|0.04
|Санчес Антонио
|1
|0.04
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|9
|0
|Тапия Ренато
|8
|0
|Мальо Уго
|4
|2
|Браис Мендес
|7
|0
|Араухо Нестор
|4
|0
|Денис Суарес
|4
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Серви Франко
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Галан Хави
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|7
|0
|Рейна Маноло
|4
|1
|Коста Хауме
|4
|1
|Седлар Александр
|4
|1
|Руссо Франко
|4
|1
|Гарсия Луис
|2
|2
|Родригес Даниэль
|5
|0
|Оливан Бриан
|5
|0
|Дьедью Амат
|5
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Маффео Пабло
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Пратс Абдон
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Мурики Ведат
|3
|0
|Раильо Антонио
|3
|0
|Анхель Луис
|3
|0
|Кубо Такефуса
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
12
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
4
19%
1
8%
1-15
2
10%
4
33%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
5
24%
5
42%
76-90
Пропущено
18
32
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
2
6%
1-15
5
28%
7
22%
16-30
4
22%
2
6%
31-45
3
17%
3
9%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
4
22%
12
38%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
6
50%
16-30
5
38%
1
8%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
8%
3
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
3
25%
5
33%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Забито
34
24
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
6
18%
2
8%
1-15
2
6%
10
42%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
8
24%
4
17%
61-75
6
18%
6
25%
76-90
Пропущено
30
47
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
2
7%
5
11%
1-15
7
23%
7
15%
16-30
5
17%
4
9%
31-45
7
23%
6
13%
46-60
4
13%
11
23%
61-75
5
17%
14
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0
Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2
Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|27
|15
|10
|2
|39 - 18
|55
|3.
|Барселона
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|48 - 29
|48
|4.
|Бетис
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 32
|46
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|28 - 29
|44
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|47 - 26
|42
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|29 - 25
|37
|9.
|Валенсия
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|41 - 43
|36
|10.
|Сельта
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|33 - 31
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 40
|32
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|28 - 32
|31
|14.
|Эльче
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|29 - 39
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 32
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 45
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 43
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|23 - 39
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|9.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|11.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|11 - 7
|22
|5.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Сельта 4:3 Мальорка
Исход игры
Сельта
87.2% (102)
Ничья
12% (14)
Мальорка
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
46.43% (52)
Нет
53.57% (60)
Популярный счёт
1:0 Сельта
35.9% (42)
2:1 Сельта
32.5% (38)
2:0 Сельта
13.7% (16)
1:1 Ничья
9.4% (11)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!