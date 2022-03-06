Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Мартинес Валеро
1:0
44' ГолФидель Чавес
Ход матча
44'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
18
Альба
Жорди
16
Педри
30
Гави
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Андреу ЛлуисВратарь
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес КикеПолузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
16 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 ГавиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
- Вратарь
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаНападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эльче
Барселона
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|7
|0.26
|Милья Пере
|7
|0.26
|Фидель Чавес
|4 (1)
|0.15
|Моренте Тете
|2
|0.07
|Бенедетто Дарио
|2
|0.07
|Лукас Перес
|2
|0.07
|Мохика Хоан
|1
|0.04
|Фернандес Хосан
|1
|0.04
|Каррильо Гидо
|1
|0.04
|Понсе Эсекель
|1
|0.04
|Роко Энсо
|1
|0.04
|Гумбау Херард
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|9 (3)
|0.35
|Де Йонг Люк
|5
|0.19
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.15
|Де Йонг Френки
|3
|0.12
|Араухо Рональд
|3
|0.12
|Фати Ансу
|3
|0.12
|Гави
|2
|0.08
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.08
|Роберто Серхи
|2
|0.08
|Гонсалес Нико
|2
|0.08
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.08
|Альба Жорди
|1
|0.04
|Дембеле Усман
|1
|0.04
|Алвес Даниэл
|1
|0.04
|Педри
|1
|0.04
|Пике Херард
|1
|0.04
|Бускетс Серхио
|1
|0.04
|Агуэро Серхио
|1
|0.04
|Ютгла Ферран
|1
|0.04
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.04
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Торрес Ферран
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|10
|0
|Роко Энсо
|8
|0
|Гумбау Херард
|5
|1
|Фидель Чавес
|6
|0
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|Родригес Франсиско
|3
|1
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Маскарель Омар
|4
|0
|Паласиос Элибельтон
|4
|0
|Барраган Антонио
|3
|0
|Марконе Иван
|3
|0
|Касилья Кико
|3
|0
|Мохика Хоан
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Пасторе Хавьер
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Бое Лукас
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Бадия Эдгар
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|8
|1
|Гави
|6
|1
|Бускетс Серхио
|6
|0
|Де Йонг Френки
|4
|1
|Гарсия Эрик
|4
|1
|Альба Жорди
|5
|0
|Гонсалес Нико
|4
|0
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Араухо Рональд
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Алвес Даниэл
|0
|1
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Дест Серджино
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
19
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
13%
3
16%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
7
47%
4
21%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
8%
1
7%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Забито
13
27
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
3
23%
5
19%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
6
46%
1
4%
61-75
1
8%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
25
13
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
8%
3
23%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
5
20%
2
15%
61-75
8
32%
4
31%
76-90
Забито
28
46
10 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
5
18%
8
17%
1-15
3
11%
7
15%
16-30
2
7%
9
20%
31-45
3
11%
7
15%
46-60
7
25%
3
7%
61-75
8
29%
12
26%
76-90
Пропущено
37
28
16 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
3
8%
4
14%
1-15
8
22%
3
11%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
6
16%
5
18%
46-60
6
16%
4
14%
61-75
9
24%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1
Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0
Барселона
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1
Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|27
|15
|10
|2
|39 - 18
|55
|3.
|Бетис
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 32
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|5.
|Барселона
|0:1 Заявка
|26
|12
|9
|5
|46 - 29
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|28 - 29
|44
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|47 - 26
|42
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|29 - 25
|37
|9.
|Валенсия
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|41 - 43
|36
|10.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|11.
|Эльче
|1:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 37
|32
|12.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 28
|32
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 40
|32
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|28 - 32
|31
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 32
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 41
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 43
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|23 - 39
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|0:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|9.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|10.
|Эльче
|1:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|16 - 12
|23
|11.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|14.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|15.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|17.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|11 - 7
|22
|4.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|Барселона
|0:1 Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 16
|19
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Эльче
|1:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эльче 1:0 Барселона
Исход игры
Эльче
0% (0)
Ничья
0.8% (1)
Барселона
99.2% (130)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
38.05% (43)
Нет
61.95% (70)
Популярный счёт
0:2 Барселона
33.6% (44)
1:2 Барселона
21.4% (28)
1:3 Барселона
10.7% (14)
0:3 Барселона
9.9% (13)
0:1 Барселона
6.9% (9)
0:4 Барселона
3.1% (4)
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