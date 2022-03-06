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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
1:0
Перерыв

Стадион:
Барселона
0'
1:0
44' Гол
Фидель Чавес

Ход матча

44'
Фидель Чавес
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 131
Эльче 0% (0)
X 0.8% (1)
Барселона 99.2% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Барселона
8.70
5.07
1.60
Все Коэффициенты
Новости
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
3
Роко
Энсо
4
Диего
Гонсалес
VII
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
8
Гутьеррес
Хосе
21
Маскарель
Омар
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
8
Алвес
Даниэл
4
Араухо
Рональд
3
Пике
Херард
18
Альба
Жорди
16
Педри
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
7
Дембеле
Усман
25
Обамеянг
Пьер-Эмерик
30
Гави
Эльче
4-4-2
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Эльче
Барселона

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
КЖГ
0:1
П
0:6
КК
0:4
КК
5:0
П
3:0
П
0:0
П
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 7 0.26
Милья Пере 7 0.26
Фидель Чавес 4 (1) 0.15
Моренте Тете 2 0.07
Бенедетто Дарио 2 0.07
Лукас Перес 2 0.07
Мохика Хоан 1 0.04
Фернандес Хосан 1 0.04
Каррильо Гидо 1 0.04
Понсе Эсекель 1 0.04
Роко Энсо 1 0.04
Гумбау Херард 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 9 (3) 0.35
Де Йонг Люк 5 0.19
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.15
Де Йонг Френки 3 0.12
Араухо Рональд 3 0.12
Фати Ансу 3 0.12
Гави 2 0.08
Брайтвайт Мартин 2 0.08
Роберто Серхи 2 0.08
Гонсалес Нико 2 0.08
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.08
Альба Жорди 1 0.04
Дембеле Усман 1 0.04
Алвес Даниэл 1 0.04
Педри 1 0.04
Пике Херард 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Агуэро Серхио 1 0.04
Ютгла Ферран 1 0.04
Абдессамад Эззалзули 1 0.04
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Торрес Ферран 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 10 0
Роко Энсо 8 0
Гумбау Херард 5 1
Фидель Чавес 6 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Маскарель Омар 4 0
Паласиос Элибельтон 4 0
Барраган Антонио 3 0
Марконе Иван 3 0
Касилья Кико 3 0
Мохика Хоан 3 0
Милья Пере 3 0
Моренте Тете 3 0
Пасторе Хавьер 2 0
Бигас Педро 2 0
Бое Лукас 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Бадия Эдгар 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 8 1
Гави 6 1
Бускетс Серхио 6 0
Де Йонг Френки 4 1
Гарсия Эрик 4 1
Альба Жорди 5 0
Гонсалес Нико 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Араухо Рональд 3 0
Депай Мемфис 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Алвес Даниэл 0 1
Хави Эрнандес 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Дест Серджино 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
13%
3
16%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
7
47%
4
21%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
8%
1
7%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Забито

13
27
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
3
23%
5
19%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
6
46%
1
4%
61-75
1
8%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

25
13
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
8%
3
23%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
5
20%
2
15%
61-75
8
32%
4
31%
76-90

Забито

28
46
10 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
5
18%
8
17%
1-15
3
11%
7
15%
16-30
2
7%
9
20%
31-45
3
11%
7
15%
46-60
7
25%
3
7%
61-75
8
29%
12
26%
76-90

Пропущено

37
28
16 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
3
8%
4
14%
1-15
8
22%
3
11%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
6
16%
5
18%
46-60
6
16%
4
14%
61-75
9
24%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1
Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0
Барселона
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1
Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона 0:1 Заявка 26 12 9 5 46 - 29 45
6. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
11. Эльче 1:0 Заявка 27 8 8 11 29 - 37 32
12. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
13. Эспаньол Заявка 27 8 8 11 33 - 40 32
14. Райо Вальекано Заявка 26 9 4 13 28 - 32 31
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 26 6 8 12 23 - 41 26
17. Гранада Заявка 27 5 10 12 28 - 43 25
18. Кадис Заявка 27 4 12 11 23 - 39 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона 0:1 Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
10. Эльче 1:0 Заявка 13 6 5 2 16 - 12 23
11. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
12. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
13. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
14. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
15. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
17. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона 0:1 Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
6. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
7. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Эльче 1:0 Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ну, а далее звучит свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0! Впереди футболисты "Эльче". Отдохнем и вернемся на поле совсем скоро!
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФИДЕЛЬ! 1:0!
    Какая грубая ошибка каталонцев! Почему-то решили они сыграть назад у своих ворот. Фидель совершает перехват и наносит удар по воротам соперника Мяч низом летит в дальний угол и оказывается в сетке!
  • 43'
    Араухо... Какое-то непонятное действие от 4-го номера каталонцев. Пробивал он с 26-ти метров по рамке соперника, но такой это был неподготовленный удар. Мяч метров на семь выше цели полетел!
  • 41'
    Подходит у нас к концу первая половина встречи. Что-то мне подсказывает, что голы в этом матче будут обязательно. Причем, вполне вероятно, что даже несколько.
  • Опасный момент
    40'
    МОМЕНТ! После подачи со штрафного отбили мяч на линию штрафной хозяева. Педри в касание переправлял мяч в сторону ворот, но направил мяч слишком высоко.
  • 39'
    Угловой не лучшим образом сейчас "Барселона" подала. Последовал навес с левого края на дальнюю штангу, где караулили снаряд футболисты "Эльче",
  • Опасный момент
    38'
    Отвечает и "Барселона". Де Йонг получил снаряд на левом краю, вошел в штрафную и на технику пробил в дальний угол. Мяч из угла вытаскивает Бадия!
  • Опасный момент
    36'
    МОРЕНТЕ! Как он не забивает? С левого фланга прошла передача на дальнюю штангу. Не ждал, как мне кажется, такого подарка Моренте. Тем не менее, смог футболист сориентироваться и нанести удар по рамке противника, но слишком сильно и высоко.
  • 35'
    Милья на линии штрафной получил снаряд. Нанес он выстрел по рамке противника, но получилось слишком сильно и неточно.
  • 33'
    Араухо против Бое сейчас отрабатывает в обороне. Показывал игрок "Барселоны", что против него были нарушены правила, но рефери не купился.
  • Угловой
    32'
    Очередной корнер заработала "Барселона", стал он вторым в матче. Подача с левого фланга не получилась точной. "Эльче" легко отбивается после навеса.
  • 31'
    Показали нам режиссеры запасных "Барселоны". У "сине-гранатовых" есть кому выйти на футбольное поле. Замены не за горами.
  • 29'
    Сейчас "Барса" и впрямь разрывает атаки соперника. В одном моменте за другим, но забить в ворота соперника пока не удается каталонцам.
  • 28'
    И снова опасно! Дембеле на скорости отдавал передачу на Обамеянга, который пяткой, стоя спиной к воротам, нанес удар по воротам, но получилось крайне неточно!
  • Опасный момент
    27'
    Де Йонг! Невероятно! Как он не забивает! Дембеле слева нанес удар по воротам соперника, но попал во вратаря. Френки уже отправлял сферу в опустевший створ, но попал в защитника, стоявшего на "ленточке"!
  • Травма, повреждение
    25'
    Пике получил повреждение в районе центрального круга. Снесли его оппоненты на газон. Не будет желтой карточки для нарушителей.
  • 24'
    Забрасывал снаряд на Педри сейчас Бускетс, но сумел прочитать этот эпизод вратарь "Эльче", который сыграл на выходе и забрал снаряд в перчатки.
  • 23'
    Хави на ногах. Постоянно он что-то подсказывает своему коллективу. Нужно думать, что чем-то недоволен испанец. Счет на табло пока не открыт в матче.
  • Фол, нарушение
    22'
    Рванул к воротам "Эльче" сейчас Бускетс, которого толкнули в спину соперники. Судья даже не думал над тем, чтобы назначить штрафной удар. Он сразу же его назначил.
  • 21'
    20 минут отыграли команды. Пока голевых моментов в этой встрече по-минимуму, хотя создают немало солидных эпизодов гости.
  • 19'
    Дембеле промчался к воротам соперника по правому флангу, и были вынуждены защитники играть здесь в подкате, переводя снаряд в аут.
  • 18'
    Оказался сейчас Педри на газоне после розыгрыша углового футболистами "Эльче". Судья фиксирует нарушение правил и встречу останавливает.
  • Угловой
    16'
    Разгонял атаку по левому флангу Милья. Попытался он пройти защитника, но тот сыграл в подкате. В итоге сфера ушла за лицевую линию. Угловой.
  • 15'
    Педри выполнял передачу с правого края на дальнюю штангу! До мяча первым добирается голкипер соперника.
  • 14'
    У меня складывается такое ощущение, что где-то рядом с голом "ходит" "Барселона". Постоянно в атаке пребывают гости.
  • 13'
    В центре поля перекатывает снаряд "Барселона". Идет передача на Обамеянга, который в касание переводит мяч в сторону ворот - получается слишком высоко.
  • Опасный момент
    12'
    МОМЕНТ! Дембеле! Получил он сферу сейчас на правом краю, сместился в центр и нанес выстрел в дальний угол. Мяч полетел чуть выше мишени!
  • 10'
    Да, пока очень скромно смотрится "Эльче" на фоне каталонцев. "Сине-гранатовые" смотрятся в последних встречах очень мощно.
  • 9'
    Классную атаку попытались разыграть футболисты "Эльче", однако передача пяткой не проходит. Потеря.
  • 8'
    Интересный футбол у нас в первом тайме идет. По несколько моменто уже создали команды, но успешнее впереди и опаснее пока смотрятся игроки "Барселоны".
  • Опасный момент
    6'
    Маскарель! Нанес он удар по воротам соперника, и шайба пролетела рядом с левой "девяткой". Было действительно опасно!
  • Угловой
    5'
    Угловой заработала "Барселона". Подача с правого фланга получилась интересной, но немного неточной. Не доведена сфера до Обамеянга.
  • 3'
    Мощно начала "Барселона". Дембеле по левому флангу прошла к воротам. Обамеянгу не удалось нанести выстрел по воротам соперника.
  • 2'
    Футболисты "Эльче" вышли на поле в белых цветах, в то время, как игроки "Барселоны" предстали в сине-гранатовом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, стартовала наша встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победить сильнейший! Поехали!
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Прогнозы на матч Эльче 1:0 Барселона

Исход игры
Эльче
0% (0)
Ничья
0.8% (1)
Барселона
99.2% (130)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
38.05% (43)
Нет
61.95% (70)
Популярный счёт
0:2 Барселона
33.6% (44)
1:2 Барселона
21.4% (28)
1:3 Барселона
10.7% (14)
0:3 Барселона
9.9% (13)
0:1 Барселона
6.9% (9)
0:4 Барселона
3.1% (4)
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Эльче
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