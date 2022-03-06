МОМЕНТ! После подачи со штрафного отбили мяч на линию штрафной хозяева. Педри в касание переправлял мяч в сторону ворот, но направил мяч слишком высоко.

Подходит у нас к концу первая половина встречи. Что-то мне подсказывает, что голы в этом матче будут обязательно. Причем, вполне вероятно, что даже несколько.

Араухо... Какое-то непонятное действие от 4-го номера каталонцев. Пробивал он с 26-ти метров по рамке соперника, но такой это был неподготовленный удар. Мяч метров на семь выше цели полетел!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФИДЕЛЬ! 1:0! Какая грубая ошибка каталонцев! Почему-то решили они сыграть назад у своих ворот. Фидель совершает перехват и наносит удар по воротам соперника Мяч низом летит в дальний угол и оказывается в сетке!

Ну, а далее звучит свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0! Впереди футболисты "Эльче". Отдохнем и вернемся на поле совсем скоро!

39' Угловой не лучшим образом сейчас "Барселона" подала. Последовал навес с левого края на дальнюю штангу, где караулили снаряд футболисты "Эльче",

38' Отвечает и "Барселона". Де Йонг получил снаряд на левом краю, вошел в штрафную и на технику пробил в дальний угол. Мяч из угла вытаскивает Бадия!

36' МОРЕНТЕ! Как он не забивает? С левого фланга прошла передача на дальнюю штангу. Не ждал, как мне кажется, такого подарка Моренте. Тем не менее, смог футболист сориентироваться и нанести удар по рамке противника, но слишком сильно и высоко.

35' Милья на линии штрафной получил снаряд. Нанес он выстрел по рамке противника, но получилось слишком сильно и неточно.

33' Араухо против Бое сейчас отрабатывает в обороне. Показывал игрок "Барселоны", что против него были нарушены правила, но рефери не купился.

32' Очередной корнер заработала "Барселона", стал он вторым в матче. Подача с левого фланга не получилась точной. "Эльче" легко отбивается после навеса.

31' Показали нам режиссеры запасных "Барселоны". У "сине-гранатовых" есть кому выйти на футбольное поле. Замены не за горами.

29' Сейчас "Барса" и впрямь разрывает атаки соперника. В одном моменте за другим, но забить в ворота соперника пока не удается каталонцам.

28' И снова опасно! Дембеле на скорости отдавал передачу на Обамеянга, который пяткой, стоя спиной к воротам, нанес удар по воротам, но получилось крайне неточно!

27' Де Йонг! Невероятно! Как он не забивает! Дембеле слева нанес удар по воротам соперника, но попал во вратаря. Френки уже отправлял сферу в опустевший створ, но попал в защитника, стоявшего на "ленточке"!

25' Пике получил повреждение в районе центрального круга. Снесли его оппоненты на газон. Не будет желтой карточки для нарушителей.

24' Забрасывал снаряд на Педри сейчас Бускетс, но сумел прочитать этот эпизод вратарь "Эльче", который сыграл на выходе и забрал снаряд в перчатки.

23' Хави на ногах. Постоянно он что-то подсказывает своему коллективу. Нужно думать, что чем-то недоволен испанец. Счет на табло пока не открыт в матче.

22' Рванул к воротам "Эльче" сейчас Бускетс, которого толкнули в спину соперники. Судья даже не думал над тем, чтобы назначить штрафной удар. Он сразу же его назначил.

21' 20 минут отыграли команды. Пока голевых моментов в этой встрече по-минимуму, хотя создают немало солидных эпизодов гости.

19' Дембеле промчался к воротам соперника по правому флангу, и были вынуждены защитники играть здесь в подкате, переводя снаряд в аут.

18' Оказался сейчас Педри на газоне после розыгрыша углового футболистами "Эльче". Судья фиксирует нарушение правил и встречу останавливает.

16' Разгонял атаку по левому флангу Милья. Попытался он пройти защитника, но тот сыграл в подкате. В итоге сфера ушла за лицевую линию. Угловой.

15' Педри выполнял передачу с правого края на дальнюю штангу! До мяча первым добирается голкипер соперника.

14' У меня складывается такое ощущение, что где-то рядом с голом "ходит" "Барселона". Постоянно в атаке пребывают гости.

13' В центре поля перекатывает снаряд "Барселона". Идет передача на Обамеянга, который в касание переводит мяч в сторону ворот - получается слишком высоко.

12' МОМЕНТ! Дембеле! Получил он сферу сейчас на правом краю, сместился в центр и нанес выстрел в дальний угол. Мяч полетел чуть выше мишени!

10' Да, пока очень скромно смотрится "Эльче" на фоне каталонцев. "Сине-гранатовые" смотрятся в последних встречах очень мощно.

9' Классную атаку попытались разыграть футболисты "Эльче", однако передача пяткой не проходит. Потеря.

8' Интересный футбол у нас в первом тайме идет. По несколько моменто уже создали команды, но успешнее впереди и опаснее пока смотрятся игроки "Барселоны".

6' Маскарель! Нанес он удар по воротам соперника, и шайба пролетела рядом с левой "девяткой". Было действительно опасно!

5' Угловой заработала "Барселона". Подача с правого фланга получилась интересной, но немного неточной. Не доведена сфера до Обамеянга.

3' Мощно начала "Барселона". Дембеле по левому флангу прошла к воротам. Обамеянгу не удалось нанести выстрел по воротам соперника.

2' Футболисты "Эльче" вышли на поле в белых цветах, в то время, как игроки "Барселоны" предстали в сине-гранатовом обмундировании.