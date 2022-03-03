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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
 
Позже

Стадион:
Барселона

История личных встреч

Эльче
Барселона

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
КЖГ
0:1
П
0:6
КК
0:4
КК
5:0
П
3:0
П
0:0
П
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 7 0.27
Милья Пере 7 0.27
Фидель Чавес 3 (1) 0.12
Моренте Тете 2 0.08
Бенедетто Дарио 2 0.08
Лукас Перес 2 0.08
Мохика Хоан 1 0.04
Фернандес Хосан 1 0.04
Каррильо Гидо 1 0.04
Понсе Эсекель 1 0.04
Роко Энсо 1 0.04
Гумбау Херард 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 9 (3) 0.36
Де Йонг Люк 5 0.2
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.16
Де Йонг Френки 3 0.12
Араухо Рональд 3 0.12
Фати Ансу 3 0.12
Гави 2 0.08
Брайтвайт Мартин 2 0.08
Роберто Серхи 2 0.08
Гонсалес Нико 2 0.08
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.08
Альба Жорди 1 0.04
Дембеле Усман 1 0.04
Алвес Даниэл 1 0.04
Педри 1 0.04
Пике Херард 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Агуэро Серхио 1 0.04
Ютгла Ферран 1 0.04
Абдессамад Эззалзули 1 0.04
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Торрес Ферран 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 10 0
Роко Энсо 8 0
Гумбау Херард 5 1
Фидель Чавес 6 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Маскарель Омар 4 0
Паласиос Элибельтон 4 0
Барраган Антонио 3 0
Марконе Иван 3 0
Касилья Кико 3 0
Мохика Хоан 3 0
Милья Пере 3 0
Моренте Тете 3 0
Пасторе Хавьер 2 0
Бигас Педро 2 0
Бое Лукас 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Бадия Эдгар 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 8 1
Гави 6 1
Бускетс Серхио 6 0
Де Йонг Френки 4 1
Гарсия Эрик 4 1
Альба Жорди 5 0
Гонсалес Нико 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Араухо Рональд 3 0
Депай Мемфис 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Алвес Даниэл 0 1
Хави Эрнандес 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Дест Серджино 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
13%
3
16%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
7
47%
4
21%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
8%
1
7%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Забито

13
27
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
3
23%
5
19%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
6
46%
1
4%
61-75
1
8%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

25
13
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
8%
3
23%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
5
20%
2
15%
61-75
8
32%
4
31%
76-90

Забито

28
46
10 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
5
18%
8
17%
1-15
3
11%
7
15%
16-30
2
7%
9
20%
31-45
3
11%
7
15%
46-60
7
25%
3
7%
61-75
8
29%
12
26%
76-90

Пропущено

37
28
16 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
3
8%
4
14%
1-15
8
22%
3
11%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
6
16%
5
18%
46-60
6
16%
4
14%
61-75
9
24%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1
Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0
Барселона
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1
Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 26 15 9 2 39 - 18 54
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 25 12 9 4 46 - 28 45
6. Реал Сосьедад Заявка 26 12 8 6 27 - 25 44
7. Вильярреал Заявка 26 11 9 6 47 - 25 42
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
11. Осасуна Заявка 26 8 8 10 25 - 31 32
12. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 26 7 8 11 31 - 40 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 26 6 8 12 23 - 41 26
17. Гранада Заявка 26 5 10 11 27 - 40 25
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис Заявка 26 3 12 11 21 - 39 21
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
8. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
9. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
15. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Реал Сосьедад Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
7. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2022, осталось 2 дня 21 час 13 минут.

    Главный судья: Мелеро Марио

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    • Прогнозы 26
    Эльче 0% (0)
    X 0% (0)
    Барселона 100% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Барселона
    7.97
    4.90
    1.46
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    Прогнозы на матч Эльче - Барселона

    Исход игры
    Эльче
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Барселона
    100% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (11)
    Меньше
    56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    32% (8)
    Нет
    68% (17)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    50% (13)
    1:2 Барселона
    19.2% (5)
    1:3 Барселона
    11.5% (3)
    0:3 Барселона
    7.7% (2)
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