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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
25
Браво
Клаудио
23
Сабали
Юссуф
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
18
Гуардадо
Андрес
14
Карвалью
Вилльям
4
Акуоку
Поль
17
Хоакин
Санчес
8
Фекир
Набиль
24
Руибаль
Айтор
9
Иглесиас
Борха
13
Облак
Ян
18
Фелипе
Аугусто
IV
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
24
Врсалько
Шиме
14
Льоренте
Маркос
16
Эррера
Эктор
5
Де
Пауль
Родриго
12
Лоди
Ренан
10
Корреа
Анхель
7
Фелиш
Жоау
Бетис
4-2-3-1
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Бетис
Атлетико М

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед

25 матчей

12%
20%
68%
3 победы 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

4%
56%
40%
1 победа 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
5:1
П
0:1
ТМК
3:0
П
0:2
П
5:0
П
1:0
КК
1:1
КК
2:0
П
2:4
П
2:2
П
0:2
П
0:2
П
2:0
ПД
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 13 0.5
Виллиан Жозе 8 (3) 0.31
Иглесиас Борха 7 (2) 0.27
Фекир Набиль 6 0.23
Каналес Серхио 4 0.15
Морено Алекс 4 0.15
Карвалью Вилльям 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Гонсалес Эдгар 1 0.04
Родри Родриго 1 0.04
Песселья Херман 1 0.04
Эрмосо Кике 1 0.04
Тельо Кристиан 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 11 0.42
Суарес Луис 9 (1) 0.35
Кунья Матеус 5 0.19
Лемар Тома 3 0.12
Карраско Янник 3 0.12
Фелиш Жоау 3 0.12
Гризманн Антуан 3 0.12
Эрмосо Марио 2 0.08
Фелипе Аугусто IV 2 0.08
Лоди Ренан 2 0.08
Кондогбия Жоффрей 1 0.04
Врсалько Шиме 1 0.04
Коке Хорхе 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Хименес Хосе 0 0
Льоренте Маркос 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 7 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 6 0
Каналес Серхио 5 0
Хуанми Мигель 5 0
Песселья Херман 3 1
Бельерин Эктор 2 1
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Карвалью Вилльям 3 0
Иглесиас Борха 3 0
Руибаль Айтор 3 0
Виктор Руис 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Миранда Хуан 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Акуоку Поль 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 7 1
Суарес Луис 7 0
Хименес Хосе 7 0
Эрмосо Марио 4 1
Фелипе Аугусто IV 4 1
Савич Стефан 5 0
Де Пауль Родриго 5 0
Коке Хорхе 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Диего Симеоне 2 1
Эррера Эктор 3 0
Корреа Анхель 3 0
Карраско Янник 3 0
Кунья Матеус 3 0
Врсалько Шиме 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Лемар Тома 2 0
Васс Даниэль 1 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Облак Ян 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Серрано Хавьер 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
26
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
4
15%
5
19%
1-15
6
23%
1
4%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
4
15%
6
23%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
4
15%
9
35%
76-90

Пропущено

14
20
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
14%
3
15%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
5
36%
4
20%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
2
14%
4
20%
76-90

Забито

24
21
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
7
29%
29%
6
29%
76-90

Пропущено

16
14
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Забито

50
47
25 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 4
7
14%
5
11%
1-15
10
20%
6
13%
16-30
8
16%
6
13%
31-45
8
16%
9
19%
46-60
6
12%
6
13%
61-75
11
22%
15
32%
76-90

Пропущено

30
34
17 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
4
13%
4
12%
1-15
4
13%
6
18%
16-30
9
30%
7
21%
31-45
2
7%
7
21%
46-60
7
23%
3
9%
61-75
4
13%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1
Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1
Атлетико М
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1
Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
4. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
5. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
6. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Сельта Заявка 27 9 8 10 33 - 31 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 27 8 8 11 33 - 40 32
13. Райо Вальекано Заявка 26 9 4 13 28 - 32 31
14. Эльче Заявка 27 7 8 12 29 - 39 29
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 27 5 10 12 28 - 43 25
18. Кадис Заявка 27 4 12 11 23 - 39 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
10. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
11. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
12. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
4. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
5. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
6. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
7. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2022, осталось 16 минут.

    Главный судья: Куадра Гильермо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 132
    Бетис 12.1% (16)
    X 42.4% (56)
    Атлетико М 45.5% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Атлетико М
    3.62
    3.45
    2.48
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    Прогнозы на матч Бетис - Атлетико М

    Исход игры
    Бетис
    12% (16)
    Ничья
    42.1% (56)
    Атлетико М
    45.9% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (91)
    Нет
    20.18% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.8% (37)
    1:2 Атлетико М
    21.8% (29)
    0:1 Атлетико М
    10.5% (14)
    2:2 Ничья
    9% (12)
    2:1 Бетис
    6.8% (9)
    0:2 Атлетико М
    3% (4)
    1:0 Бетис
    2.3% (3)
    1:3 Атлетико М
    1.5% (2)
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    Атлетико М

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