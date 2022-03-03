Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
История личных встреч
Бетис
Атлетико М
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед
25 матчей
12%
20%
68%
3 победы 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
4%
56%
40%
1 победа 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|13
|0.5
|Виллиан Жозе
|8 (3)
|0.31
|Иглесиас Борха
|7 (2)
|0.27
|Фекир Набиль
|6
|0.23
|Каналес Серхио
|4
|0.15
|Морено Алекс
|4
|0.15
|Карвалью Вилльям
|1
|0.04
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.04
|Родри Родриго
|1
|0.04
|Песселья Херман
|1
|0.04
|Эрмосо Кике
|1
|0.04
|Тельо Кристиан
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|11
|0.42
|Суарес Луис
|9 (1)
|0.35
|Кунья Матеус
|5
|0.19
|Лемар Тома
|3
|0.12
|Карраско Янник
|3
|0.12
|Фелиш Жоау
|3
|0.12
|Гризманн Антуан
|3
|0.12
|Эрмосо Марио
|2
|0.08
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.08
|Лоди Ренан
|2
|0.08
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.04
|Врсалько Шиме
|1
|0.04
|Коке Хорхе
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|7
|1
|Фекир Набиль
|7
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Каналес Серхио
|5
|0
|Хуанми Мигель
|5
|0
|Песселья Херман
|3
|1
|Бельерин Эктор
|2
|1
|Морено Алекс
|2
|1
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|Карвалью Вилльям
|3
|0
|Иглесиас Борха
|3
|0
|Руибаль Айтор
|3
|0
|Виктор Руис
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Миранда Хуан
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|7
|1
|Суарес Луис
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Эрмосо Марио
|4
|1
|Фелипе Аугусто IV
|4
|1
|Савич Стефан
|5
|0
|Де Пауль Родриго
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Диего Симеоне
|2
|1
|Эррера Эктор
|3
|0
|Корреа Анхель
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Врсалько Шиме
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Серрано Хавьер
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
26
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
4
15%
5
19%
1-15
6
23%
1
4%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
4
15%
6
23%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
4
15%
9
35%
76-90
Пропущено
14
20
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
14%
3
15%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
5
36%
4
20%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
2
14%
4
20%
76-90
Забито
24
21
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
7
29%
29%
6
29%
76-90
Пропущено
16
14
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Забито
50
47
25 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 4
7
14%
5
11%
1-15
10
20%
6
13%
16-30
8
16%
6
13%
31-45
8
16%
9
19%
46-60
6
12%
6
13%
61-75
11
22%
15
32%
76-90
Пропущено
30
34
17 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
4
13%
4
12%
1-15
4
13%
6
18%
16-30
9
30%
7
21%
31-45
2
7%
7
21%
46-60
7
23%
3
9%
61-75
4
13%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1
Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1
Атлетико М
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1
Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|52 - 20
|60
|2.
|Севилья
|Заявка
|26
|15
|9
|2
|39 - 18
|54
|3.
|Бетис
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 32
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|5.
|Барселона
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|46 - 28
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|27 - 25
|44
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|47 - 25
|42
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|29 - 25
|37
|9.
|Валенсия
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|38 - 42
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 28
|32
|11.
|Осасуна
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 30
|31
|13.
|Эльче
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 37
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 40
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 30
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 41
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|27 - 40
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|21 - 44
|21
|19.
|Кадис
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|21 - 39
|21
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|8.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|14.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|15.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Бетис - Атлетико М
Исход игры
Бетис
7.4% (2)
Ничья
33.3% (9)
Атлетико М
59.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
65.38% (17)
Меньше
34.62% (9)
Обе команды забьют
Да
84.62% (22)
Нет
15.38% (4)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
40.7% (11)
1:1 Ничья
18.5% (5)
2:2 Ничья
14.8% (4)
0:1 Атлетико М
11.1% (3)
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