Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Лосано Энтони нанес удар головой, но Люка Зидан спокойно отбил мяч.

50' Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Гарсия Альваро III - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Идрисси Уссама тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

45' Иван Алехо из команды Кадис в офсайде

45' Мараш Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Хорошую попытку сделал Негредо Альваро . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Негредо Альваро нанес удар, мяч был парирован, но Люка Зидан не удержал его в руках.

43' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

42' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Кадис выполняет удар от ворот.

42' Иван Алехо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Удар от ворот произведет Кадис

38' Зидан Люка взял и забрал мяч на выходе

38' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

36' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Кадис

35' Как он промахнулся? Гвардиола Серхи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

34' Балью Иван наказан за толчок Виктор Чуст

32' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Паласон Иси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Иван Алехо наказан за толчок Валентин Оскар

30' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Савельич Эстебан получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Савельич Эстебан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Иван Алехо не смог попасть в створ ударом издали

23' Гвардиола Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Паласон Иси предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Паласон Иси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Иван Алехо из команды Кадис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

20' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Франсиско III получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Гарсия Франсиско III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Игрок Лосано Энтони из команды Кадис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' Иван Алехо наказан за толчок Валентин Оскар

15' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Идрисси Уссама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Плохо сыграл Гарсия Франсиско III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

11' Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Паласон Иси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Валентин Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Лосано Энтони нанес удар головой, но Люка Зидан спокойно отбил мяч.

6' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

6' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Лосано Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кадис начинает с центра поля