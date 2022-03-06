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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
0:0
Второй тайм: 53'

Стадион: Зрители: 15677
Райо Вальекано
0'
10' Желтая карточка
Акапо Карлос
12' Желтая карточка
Паласон Иси
37' Желтая карточка
Алькарас Рубен
45' Желтая карточка
Идрисси Уссама
45' Желтая карточка
Гарсия Альваро
53'

Ход матча

10'
Акапо Карлос
 
12'
 
Паласон Иси
25'
 
Мараш Никола
Савельич Эстебан
37'
Алькарас Рубен
 
45'
Идрисси Уссама
 
45'
 
Гарсия Альваро
46'
 
Бебе Тьягу
Паласон Иси

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 116
Кадис 23.3% (27)
X 59.5% (69)
Райо Вальекано 17.2% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Райо Вальекано
3.05
3.17
3.50
Все Коэффициенты
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
14
Алехо
Иван
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
11
Идрисси
Уссама
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
1
Зидан
Люка
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
4
Суарес
Марио
33
Гарсия
Франсиско
III
7
Паласон
Иси
6
Комесанья
Санти
21
Сисс
Пате
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
Кадис
4-4-2
Райо Вальекано
4-5-1

История личных встреч

Кадис
Райо Вальекано

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:0
С
3:0
ТМС
2:0
ММ(
3:6
С
1:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 5 (2) 0.19
Лосано Энтони 4 0.15
Алекс Фернандес 3 (1) 0.11
Эспино Альфонсо 2 0.07
Санчес Сальвадор 2 0.07
Алехо Иван 1 0.04
Ароян Вараздат 1 0.04
Алькарас Рубен 1 0.04
Арзамендия Сантьяго 1 0.04
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.19
Фалькао Радамель 5 0.19
Трехо Оскар 3 (3) 0.12
Гвардиола Серхи 3 0.12
Нтекья Ранди 3 0.12
Паласон Иси 2 0.08
Комесанья Санти 1 0.04
Балью Иван 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Эрнандес Марио 1 0.04
Гарсия Франсиско III 1 0.04
Бебе Тьягу 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 5 0
Эспино Альфонсо 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Акапо Карлос 4 0
Алехо Иван 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Алькарас Рубен 3 0
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Собрино Рубен 1 0
Андоне Флорин 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Сан Эметерио Феде 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Чуст Виктор 1 0
Бастида Альваро 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 9 0
Балью Иван 8 0
Комесанья Санти 6 0
Валентин Оскар 6 0
Паласон Иси 5 0
Гарсия Альваро III 5 0
Катена Алехандро 5 0
Савельич Эстебан 4 0
Сисс Пате 4 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Бебе Тьягу 2 0
Лопес Унаи 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Мараш Никола 1 0
Силла Мамаду 1 0
Нтекья Ранди 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
20 Не забивали 19
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Пропущено

19
20
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
9
47%
5
25%
76-90

Забито

12
19
9 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
4
33%
3
16%
1-15
1
8%
7
37%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Пропущено

21
10
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
14%
2
20%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
19%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
6
29%
3
30%
76-90

Забито

20
28
12 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
4
20%
4
14%
1-15
2
10%
7
25%
16-30
6
30%
4
14%
31-45
2
10%
2
7%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
4
20%
6
21%
76-90

Пропущено

40
30
14 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 19
6
15%
4
13%
1-15
3
8%
7
23%
16-30
5
13%
6
20%
31-45
5
13%
3
10%
46-60
6
15%
2
7%
61-75
15
38%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1
Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3
Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 25 12 9 4 46 - 28 45
6. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
11. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
12. Эспаньол Заявка 27 8 8 11 33 - 40 32
13. Райо Вальекано 0:1 Заявка 26 9 4 13 28 - 31 31
14. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 26 6 8 12 23 - 41 26
17. Гранада Заявка 27 5 10 12 28 - 43 25
18. Кадис 1:0 Заявка 27 4 12 11 22 - 39 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано 0:1 Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
10. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
11. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
12. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
13. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
14. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
15. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
17. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис 1:0 Заявка 14 1 8 5 10 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
7. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис 1:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано 0:1 Заявка 13 1 2 10 8 - 22 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Кадис 23.3% (27)
X 59.5% (69)
Райо Вальекано 17.2% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Райо Вальекано
3.05
3.17
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кадис 0:0 Райо Вальекано онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:0 Райо Вальекано

Исход игры
Кадис
23.3% (27)
Ничья
59.5% (69)
Райо Вальекано
17.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
16.96% (19)
Меньше
83.04% (93)
Обе команды забьют
Да
70.54% (79)
Нет
29.46% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.7% (60)
1:0 Кадис
12.9% (15)
1:2 Райо Вальекано
8.6% (10)
0:1 Райо Вальекано
6.9% (8)
2:1 Кадис
6.9% (8)
0:0 Ничья
5.2% (6)
2:0 Кадис
2.6% (3)
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