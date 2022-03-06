Второй тайм

98' Кадис заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Бебе Тьягу бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

94' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Арзамендия Сантьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Кадис

90' Матч возобновлен

90' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

88' Удар от ворот произведет Кадис

86' Мари Хосе нанес удар головой, но Люка Зидан спокойно отбил мяч.

86' Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Удар от ворот произведет Кадис

84' Нтекья Ранди не смог попасть в створ ударом издали

83' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Кадис

83' Бебе Тьягу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Собрино Рубен получает желтую карточку за неспортивное поведение

82' Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Бебе Тьягу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Сан Эметерио Феде получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Сан Эметерио Феде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

75' Зидан Люка взял и забрал мяч на выходе

75' Негредо Альваро нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

75' Плохо сыграл Мараш Никола - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Гарсия Альваро III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Кадис

71' Бебе Тьягу решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

70' Гвардиола Серхи нанес удар, мяч был парирован, но Херемиас Ледесма не удержал его в руках.

69' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Валентин Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

65' Тактическая замена. Иван Алехо уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен

65' Рефери не любит споров - именно за это Иван Алехо сейчас получил желтую

65' Иван Алехо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Г О О О О Л - Идрисси Уссама первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

63' Голкипер мог бы сыграть и получше

63' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Бебе Тьягу нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

60' Удар от ворот произведет Кадис

58' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

58' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Иван Алехо из команды Кадис делает неудачный навес.

54' Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Сегодняшная посещаемость составляет 15677 болельщиков

49' Иван Алехо из команды Кадис делает неудачный навес.

47' Отличные скиллы показывает Негредо Альваро , обводя своих соперников

46' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля