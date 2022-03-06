Испания: Ла Лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla Зрители: 15677
10' Желтая карточкаАкапо Карлос
12' Желтая карточкаПаласон Иси
37' Желтая карточкаАлькарас Рубен
45' Желтая карточкаИдрисси Уссама
45' Желтая карточкаГарсия Альваро
1:0
55' ГолАлькарас Рубен
62' Желтая карточкаМараш Никола
2:0
63' ГолИдрисси Уссама
65' Желтая карточкаАлехо Иван
82' Желтая карточкаСобрино Рубен
Ход матча
10'
12'
37'
45'
45'
55'
1:0
62'
62'
63'
2:0
65'
82'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
23 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
15
Акапо
Карлос
32
Чуст
Виктор
14
Алехо
Иван
20
Балью
Иван
21
Сисс
Пате
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Силла МамадуНападающий
-
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Кадис
Райо Вальекано
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|5 (2)
|0.19
|Лосано Энтони
|4
|0.15
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.11
|Эспино Альфонсо
|2
|0.07
|Санчес Сальвадор
|2
|0.07
|Алькарас Рубен
|2
|0.07
|Алехо Иван
|1
|0.04
|Идрисси Уссама
|1
|0.04
|Ароян Вараздат
|1
|0.04
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.04
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.19
|Фалькао Радамель
|5
|0.19
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.12
|Гвардиола Серхи
|3
|0.12
|Нтекья Ранди
|3
|0.12
|Паласон Иси
|2
|0.08
|Комесанья Санти
|1
|0.04
|Балью Иван
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Сисс Пате
|1
|0.04
|Эрнандес Марио
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.04
|Бебе Тьягу
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Лосано Энтони
|5
|0
|Эспино Альфонсо
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Алехо Иван
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Акапо Карлос
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Алькарас Рубен
|3
|0
|Негредо Альваро
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Собрино Рубен
|2
|0
|Арзамендия Сантьяго
|2
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Эрнандес Луис
|1
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|9
|0
|Балью Иван
|8
|0
|Комесанья Санти
|6
|0
|Валентин Оскар
|6
|0
|Паласон Иси
|5
|0
|Гарсия Альваро III
|5
|0
|Катена Алехандро
|5
|0
|Савельич Эстебан
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Гарсия Франсиско III
|3
|0
|Бебе Тьягу
|2
|0
|Мараш Никола
|2
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
20 Не забивали 20
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Пропущено
19
22
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
3
16%
2
9%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
9
47%
5
23%
76-90
Забито
12
19
9 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
4
33%
3
16%
1-15
1
8%
7
37%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
1
8%
3
16%
76-90
Пропущено
21
10
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
14%
2
20%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
19%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
6
29%
3
30%
76-90
Забито
22
28
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
4
18%
4
14%
1-15
2
9%
7
25%
16-30
6
27%
4
14%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
3
14%
5
18%
61-75
4
18%
6
21%
76-90
Пропущено
40
32
14 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 20
6
15%
4
13%
1-15
3
8%
7
22%
16-30
5
13%
6
19%
31-45
5
13%
4
13%
46-60
6
15%
3
9%
61-75
15
38%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1
Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3
Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|27
|15
|10
|2
|39 - 18
|55
|3.
|Бетис
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 32
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|5.
|Барселона
|0:1 Заявка
|26
|12
|9
|5
|46 - 29
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|28 - 29
|44
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|47 - 26
|42
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|29 - 25
|37
|9.
|Валенсия
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|41 - 43
|36
|10.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|11.
|Эльче
|1:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 37
|32
|12.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 28
|32
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 40
|32
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|28 - 32
|31
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 32
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 41
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 43
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|23 - 39
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|0:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|9.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|10.
|Эльче
|1:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|16 - 12
|23
|11.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|14.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|15.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|17.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|11 - 7
|22
|4.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|Барселона
|0:1 Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 16
|19
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Эльче
|1:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Кадис 2:0 Райо Вальекано
Исход игры
Кадис
23.3% (27)
Ничья
59.5% (69)
Райо Вальекано
17.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
16.96% (19)
Меньше
83.04% (93)
Обе команды забьют
Да
70.54% (79)
Нет
29.46% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.7% (60)
1:0 Кадис
12.9% (15)
1:2 Райо Вальекано
8.6% (10)
0:1 Райо Вальекано
6.9% (8)
2:1 Кадис
6.9% (8)
0:0 Ничья
5.2% (6)
2:0 Кадис
2.6% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!