Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Бенито Вильямарин
8' Желтая карточкаЮри Берчиче
16' Желтая карточкаБеренгер Алекс
1:0
20' ГолИглесиас Борха
25' Желтая карточкаПесселья Херман
28' Желтая карточкаМиранда Хуан
Ход матча
8'
16'
20'
1:0
25'
28'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
33
Миранда
Хуан
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
33 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Атлетик Б
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
23.1%
19.2%
57.7%
6 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|13
|0.46
|Виллиан Жозе
|8 (3)
|0.29
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|0.29
|Фекир Набиль
|6
|0.21
|Каналес Серхио
|4
|0.14
|Морено Алекс
|4
|0.14
|Карвалью Вилльям
|1
|0.04
|Тельо Кристиан
|1
|0.04
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.04
|Родри Родриго
|1
|0.04
|Песселья Херман
|1
|0.04
|Эрмосо Кике
|1
|0.04
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|7
|0.25
|Сансет Ойян
|6
|0.21
|Гарсия Рауль
|4
|0.14
|Муньяин Икер
|3 (1)
|0.11
|Иньиго Мартинес
|3
|0.11
|Вивиан Даниэль
|2
|0.07
|Беренгер Алекс
|1
|0.04
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Весга Микель
|1
|0.04
|Серрано Нико
|1
|0.04
|Саррага Ойер
|1 (1)
|0.04
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Юри Берчиче
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|7
|1
|Фекир Набиль
|7
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Песселья Херман
|4
|1
|Каналес Серхио
|5
|0
|Хуанми Мигель
|5
|0
|Иглесиас Борха
|4
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Бельерин Эктор
|2
|1
|Морено Алекс
|2
|1
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|Карвалью Вилльям
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Виктор Руис
|2
|0
|Тельо Кристиан
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|7
|2
|Гарсия Дани
|7
|0
|Беренгер Алекс
|7
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Йерай Альварес
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Венседор Унай
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Баленсиага Микель
|2
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Петхарроман Алекс
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
11
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
4
15%
0
0%
1-15
6
22%
3
27%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
4
15%
2
18%
46-60
5
19%
3
27%
61-75
4
15%
2
18%
76-90
Пропущено
17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
3
18%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
5
29%
29%
3
27%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
3
18%
3
27%
76-90
Забито
24
20
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
3
13%
5
25%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
1
4%
6
30%
61-75
7
29%
29%
6
30%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
13%
6
38%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Забито
51
31
26 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 10
7
14%
5
16%
1-15
10
20%
4
13%
16-30
9
18%
2
6%
31-45
8
16%
3
10%
46-60
6
12%
9
29%
29%
61-75
11
22%
8
26%
76-90
Пропущено
33
27
18 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
5
15%
7
26%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
9
27%
7
26%
31-45
2
6%
2
7%
46-60
8
24%
2
7%
61-75
5
15%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1
Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0
Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|40 - 19
|56
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|52 - 36
|51
|4.
|Бетис
|1:0 Заявка
|28
|15
|4
|9
|50 - 35
|49
|5.
|Барселона
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|48 - 29
|48
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|48 - 26
|45
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|28 - 29
|44
|8.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|28
|10
|10
|8
|32 - 27
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|41 - 43
|37
|10.
|Сельта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|33 - 32
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 41
|33
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 33
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|26 - 32
|28
|16.
|Мальорка
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 45
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 44
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|24 - 41
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|30 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 10
|27
|6.
|Бетис
|1:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|7.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|10.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|3.
|Бетис
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Атлетик Б
Исход игры
Бетис
54.4% (62)
Ничья
35.1% (40)
Атлетик Б
10.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
72.97% (81)
Нет
27.03% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (36)
2:1 Бетис
27.2% (31)
1:0 Бетис
18.4% (21)
1:2 Атлетик Б
8.8% (10)
2:0 Бетис
5.3% (6)
3:1 Бетис
1.8% (2)
Ваш прогноз
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