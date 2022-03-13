Первый тайм

47' Команда Бетис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Миранда Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Муньяин Икер пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

37' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Иглесиас Борха из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

36' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

33' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Удар от ворот произведет Бетис

28' Судья подбегает и показывает Миранда Хуан из команды Бетис отложенную желтую карточку за фол.

27' Бетис выполняет удар от ворот.

26' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Песселья Херман получил желтую карточку от судьи

25' Фекир Набиль из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Команда Бетис забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Акуоку Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

17' Фекир Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Беренгер Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

16' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

16' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Хуанми Мигель имел все шансы забить, но Унаи Симон сделал отличный сейв!

12' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Бетис выполняет удар от ворот.

10' Беренгер Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Юри Берчиче совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

8' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

7' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

4' Сансет Ойян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Вивиан Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Удар, который нанес Иглесиас Борха , срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Унаи Симон парировал мяч в поле.

3' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Миранда Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.