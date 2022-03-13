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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
1:0
Перерыв

Стадион:
Атлетик Б
0'
8' Желтая карточка
Юри Берчиче
16' Желтая карточка
Беренгер Алекс
1:0
20' Гол
Иглесиас Борха
25' Желтая карточка
Песселья Херман
28' Желтая карточка
Миранда Хуан

Ход матча

8'
 
Юри Берчиче
16'
 
Беренгер Алекс
20'
Иглесиас Борха
(Миранда Хуан)
1:0
25'
Песселья Херман
 
28'
Миранда Хуан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 114
Бетис 54.4% (62)
X 35.1% (40)
Атлетик Б 10.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Атлетик Б
2.64
3.34
4.30
Все Коэффициенты
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
5
Бартра
Марк
33
Миранда
Хуан
4
Акуоку
Поль
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
12
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
7
Беренгер
Алекс
16
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
8
Сансет
Ойян
9
Уильямс
Иньяки
Бетис
4-2-3-1
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Атлетик Б

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

23.1%
19.2%
57.7%
6 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
КК
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:3
ТМК
1:1
П
0:2
КК
2:0
КК
1:0
П
2:1
П
1:1
П
3:5
П
2:1
П
2:3
П
1:0
П
0:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 13 0.46
Виллиан Жозе 8 (3) 0.29
Иглесиас Борха 8 (2) 0.29
Фекир Набиль 6 0.21
Каналес Серхио 4 0.14
Морено Алекс 4 0.14
Карвалью Вилльям 1 0.04
Тельо Кристиан 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Гонсалес Эдгар 1 0.04
Родри Родриго 1 0.04
Песселья Херман 1 0.04
Эрмосо Кике 1 0.04
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Миранда Хуан 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 7 0.25
Сансет Ойян 6 0.21
Гарсия Рауль 4 0.14
Муньяин Икер 3 (1) 0.11
Иньиго Мартинес 3 0.11
Вивиан Даниэль 2 0.07
Беренгер Алекс 1 0.04
Де Маркос Оскар 1 0.04
Весга Микель 1 0.04
Серрано Нико 1 0.04
Саррага Ойер 1 (1) 0.04
Лекуе Иньиго 0 0
Юри Берчиче 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 7 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 6 0
Песселья Херман 4 1
Каналес Серхио 5 0
Хуанми Мигель 5 0
Иглесиас Борха 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Карвалью Вилльям 3 0
Миранда Хуан 3 0
Виктор Руис 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Бартра Марк 1 0
Браво Клаудио 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 7 2
Гарсия Дани 7 0
Беренгер Алекс 7 0
Саррага Ойер 5 0
Йерай Альварес 4 0
Лекуе Иньиго 3 0
Венседор Унай 3 0
Уильямс Нико 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Баленсиага Микель 2 0
Муньяин Икер 2 0
Де Маркос Оскар 2 0
Юри Берчиче 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Морсильо Хон 2 0
Весга Микель 1 0
Нуньес Унай 1 0
Петхарроман Алекс 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
11
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
4
15%
0
0%
1-15
6
22%
3
27%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
4
15%
2
18%
46-60
5
19%
3
27%
61-75
4
15%
2
18%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
3
18%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
5
29%
29%
3
27%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
3
18%
3
27%
76-90

Забито

24
20
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
3
13%
5
25%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
1
4%
6
30%
61-75
7
29%
29%
6
30%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
13%
6
38%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Забито

51
31
26 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 10
7
14%
5
16%
1-15
10
20%
4
13%
16-30
9
18%
2
6%
31-45
8
16%
3
10%
46-60
6
12%
9
29%
29%
61-75
11
22%
8
26%
76-90

Пропущено

33
27
18 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
5
15%
7
26%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
9
27%
7
26%
31-45
2
6%
2
7%
46-60
8
24%
2
7%
61-75
5
15%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1
Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0
Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Бетис 1:0 Заявка 28 15 4 9 50 - 35 49
5. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
6. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
7. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
8. Атлетик Б 0:1 Заявка 28 10 10 8 32 - 27 40
9. Валенсия Заявка 28 9 10 9 41 - 43 37
10. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
13. Райо Вальекано Заявка 27 9 5 13 29 - 33 32
14. Эльче Заявка 28 8 8 12 30 - 39 32
15. Хетафе Заявка 28 6 10 12 26 - 32 28
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 28 5 10 13 28 - 44 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Райо Вальекано Заявка 14 8 3 3 21 - 10 27
6. Бетис 1:0 Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
7. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
8. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
9. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
10. Атлетик Б 0:1 Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
3. Бетис 1:0 Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
4. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б 0:1 Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
9. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
10. Валенсия Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Бетис 54.4% (62)
X 35.1% (40)
Атлетик Б 10.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Атлетик Б
2.64
3.34
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бетис 1:0 Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 1:0 Атлетик Б

Исход игры
Бетис
54.4% (62)
Ничья
35.1% (40)
Атлетик Б
10.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
72.97% (81)
Нет
27.03% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (36)
2:1 Бетис
27.2% (31)
1:0 Бетис
18.4% (21)
1:2 Атлетик Б
8.8% (10)
2:0 Бетис
5.3% (6)
3:1 Бетис
1.8% (2)
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