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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
1:0
Второй тайм: 62'

Стадион: Зрители: 9073
Севилья
0'
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Мир Рафа
1:0
47' Гол
Бебе Тьягу
59' Желтая карточка
Окампос Лукас
62'

Ход матча

11'
 
Мир Рафа
47'
Бебе Тьягу
(Балью Иван)
1:0
54'
 
Марсьяль Антони
Мунир Эль-Хаддади
54'
 
Корона Хесус
Навас Хесус
54'
 
Акунья Маркос
Аугустинссон Людвиг
59'
 
Окампос Лукас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 120
Райо Вальекано 4.2% (5)
X 16.7% (20)
Севилья 79.2% (95)
0
выиграет Севилья, со счетом 1:2
В этой игре мы отдадим предпочтение гостям, которые в последнем матче доказали свою силу и порадовали... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Севилья
3.80
3.20
2.49
Все Коэффициенты
Новости
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
4
Суарес
Марио
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
10
Бебе
Тьягу
8
Трехо
Оскар
9
Нтекья
Ранди
16
Гвардиола
Серхи
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
6
Гудель
Неманья
3
Аугустинссон
Людвиг
21
Торрес
Оливер
10
Ракитич
Иван
18
Дилейни
Томас
5
Окампос
Лукас
12
Мир
Рафа
11
Мунир
Эль-Хаддади
Райо Вальекано
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Райо Вальекано
Севилья

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
П
5:0
П
1:4
П
2:2
П
3:2
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
0:0
П
5:2
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.19
Фалькао Радамель 5 0.19
Трехо Оскар 3 (3) 0.11
Гвардиола Серхи 3 0.11
Нтекья Ранди 3 0.11
Паласон Иси 2 0.07
Бебе Тьягу 1 0.04
Балью Иван 1 0.04
Комесанья Санти 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Эрнандес Марио 1 0.04
Гарсия Франсиско III 1 0.04
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 8 0.29
Окампос Лукас 5 0.18
Гомес Алехандро 4 0.14
Ламела Эрик 4 0.14
Ракитич Иван 3 (1) 0.11
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.11
Торрес Оливер 2 0.07
Мунир Эль-Хаддади 2 0.07
Карлос Диего Сантос 2 0.07
Акунья Маркос 1 0.04
Монтьель Гонсало 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Дилейни Томас 1 0.04
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Корона Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 9 0
Балью Иван 8 0
Комесанья Санти 6 0
Валентин Оскар 6 0
Паласон Иси 5 0
Гарсия Альваро III 5 0
Катена Алехандро 5 0
Савельич Эстебан 4 0
Сисс Пате 4 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Бебе Тьягу 2 0
Мараш Никола 2 0
Лопес Унаи 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Силла Мамаду 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Режес 6 0
Акунья Маркос 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Окампос Лукас 5 0
Хордан Хоан 5 0
Дилейни Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Гудель Неманья 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мир Рафа 3 0
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Буну Яссин 2 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Идрисси Уссама 2 0
Торрес Оливер 1 0
Корона Хесус 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
9
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
16%
1
11%
1-15
7
37%
0
0%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
3
16%
1
11%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
20%
2
22%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

9
28
3 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 11
20 Не забивали 14
1
11%
5
18%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
2
22%
5
18%
31-45
1
11%
3
11%
46-60
2
22%
5
18%
61-75
3
33%
4
14%
76-90

Пропущено

22
11
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
11 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
2
9%
1
9%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
7
64%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
5
23%
1
9%
76-90

Забито

28
37
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 18
12 Не забивали 5
4
14%
6
16%
1-15
7
25%
6
16%
16-30
4
14%
8
22%
31-45
2
7%
6
16%
46-60
5
18%
6
16%
61-75
6
21%
5
14%
76-90

Пропущено

32
20
17 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 6
17 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 14
4
13%
3
15%
1-15
7
22%
2
10%
16-30
6
19%
9
45%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
3
9%
1
5%
61-75
8
25%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1
Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1
Севилья
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0
Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья 0:1 Заявка 28 15 10 3 39 - 19 55
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
5. Бетис Заявка 27 14 4 9 49 - 35 46
6. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
7. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
8. Атлетик Б Заявка 27 10 10 7 32 - 26 40
9. Валенсия Заявка 28 9 10 9 41 - 43 37
10. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Райо Вальекано 1:0 Заявка 27 10 4 13 29 - 32 34
13. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
14. Эльче Заявка 28 8 8 12 30 - 39 32
15. Хетафе Заявка 28 6 10 12 26 - 32 28
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 28 5 10 13 28 - 44 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья 0:1 Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Райо Вальекано 1:0 Заявка 14 9 2 3 21 - 9 29
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
10. Бетис Заявка 14 7 2 5 26 - 18 23
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
4. Севилья 0:1 Заявка 15 5 7 3 11 - 8 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
10. Валенсия Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано 1:0 Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • Замена
    70'
    В составе "Райо Вальекано" произошла замена. Вместо Тьягу Бебе на поле вышел Марио Эрнандес. 
  • Описание гола
    69'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Делейни!!! Мир выиграл борьбу за мяч у Суареса, уже Делейни отыгрался с Ракитичем, Иван отправил мяч на левый фланг, оттуда Корона выполнил отличную подачу к правому углу вратарской, где оказался Делейни, который уже в падении отправил мяч в левый угол ворот. 
  • Угловой
    68'
    Акунья с углового на этот раз выполнил подачу в центр к линии вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    67'
    Акунья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после подачи игроки "Райо Вальекано" выбили мяч на повторный корнер. 
  • 66'
    Акунья разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Оскар Валентин перехватил мяч, а затем уже Балью не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 65'
    С левого фланга последовала подача от Трехо в центр  линии вратарской, Буну грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 64'
    Бебе со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Севильи" сыграли внимательно, мяч был выбит обратно на левый фланг. 
  • Желтая карточка
    63'
    Форвард "Севильи" Лукас Окампос получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Трехо. 
  • Замена
    62'
    В составе "Севильи" произошла ещё одна замена. Вместо Мунира Эль-Хаддади на поле вышел Антони Марсьяль. 
  • Угловой
    61'
    Трехо с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кунде хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 60'
    Бебе получил мяч на правом углу штрафной площади от Комесаньи, Тьягу подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел защитника "Севильи" и ушёл на угловой. 
  • Замена
    59'
    Вторую подряд замену провёл Хулен Лопетеги. Вместо Людвига Аугустинссона на поле вышел Маркос Акунья. 
  • Замена
    58'
    В составе "Севильи" произошла замена. Вместо Хесуса Наваса на поле вышел Хесус Корона. 
  • Фол, нарушение
    57'
    Делейни в центре поля нарушил правила в борьбе за мяч. Игроки "Райо Вальекано" не стали спешить при розыгрыше стандарта. 
  • 56'
    Гвардиола теперь уже отправился прессинговать Буну в центр штрафной площади, вновь голкипер "Севильи" без всякого труда выбил мяч в центр поля. 
  • 55'
    Окампос совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил слишком сильную подачу на левый угол штрафной площади, Эль-Хаддади не смог зацепиться за мяч. 
  • 54'
    Трехо вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с соперником Оскар не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 53'
    Сразу два игрока "Райо Вальекано" отправилось прессинговать Буну в штрафную площадь, голкипер "Севильи" не стал нервничать и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • 52'
    Балью попытался пройти вперёд по правому флангу, Ракитич накрыл накрыл флангового защитника "Райо Вальекано" и выбил мяч в аут. 
  • 51'
    Достаточно интересное начало второго тайма у нас получается, посмотрим, как "Севилья" теперь будет себя вести в атаке. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Нтекья при попытке сразу же вернуть мяч у штрафной площади "Севильи" нарушил правила против Кунде. 
  • 49'
    Нтекья попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Кунде Ранди потерял мяч. 
  • Судья
    48'
    Аугустинссон пытался активно доказать Хуану Мунуэре, что Бебе нарушал правила при обработке мяча, но главный арбитр матча сразу показал, что гол был забит в рамках правил. 
  • Описание гола
    47'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Бебе!!! Балью из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Бебе, Тьягу зацепился за мяч, Аугустинссон при этом оступился и упал на газон, Бебе сразу же воспользовался ошибкой соперника и сильно пробил в ближний угол ворот, Буну не смог спасти свою команду, мяч влетел под перекладину. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает сейчас "Севилья", чтобы в Мадриде всё же попытаться переиграть "Райо Вальекано". Если команда Хулена Лопетеги сегодня потеряет очки, бороться за первое место в турнирной таблице с "Реалом" уже вряд ли будет реально. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма при пока что среднем по качеству футболе "Райо Вальекано" на своём поле играет вничью с "Севильей". Счёт в матче пока не открыт, но команда Хулена Лопетеги уже забивала, пусть и с нарушением правил. Это даёт нам надежду, что во второй половине матча команды будут забивать уже в рамках правил и всё будет куда веселее. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Хуан Мунуэра к основному времени первого тайма. 
  • Судья
    44'
    Аугустинссон в борьбе за мяч на правом фланге отмахнулся от Гвардиола, но Хуан Мунуэра на этот раз и вовсе не зафиксировал нарушения правил. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Ракитич в борьбе за мяч в центре поля грубовато сыграл против Оскара Валентина, Хуан Мунуэра решил пока обойтись без жёлтой карточки. 
  • 42'
    Окампос после прохода вперёд по правому флангу выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Мир головой сбросил мяч к левому углу штрафной, но у Эль-Хаддади поехала нога и Мунир уже не мог побороться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Аугустинссон в центре поля нарушил правила против Бебе. Игроки "Райо Вальекано" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    40'
    Трехо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Катена головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели. 
  • 39'
    Оскар Валентин прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу к правому углу вратарской, Аугустинссон в борьбе с Бебе не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 38'
    Бебе со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, в итоге Гудель грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Аугустинссон на правом фланге нарушил правила против Гвардиола. Игроки "Райо Вальекано" вновь тщательно готовятся к стандарту. 
  • Угловой
    36'
    Угловой у ворот "Севильи". Трехо выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кунде головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 35'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, всё идёт к тому, что на перерыв мы уйдём при нулях на табло. 
  • 34'
    Трехо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Мир на правом фланге нарушил правила против Балью. Игроки "Райо Вальекано" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Судья
    32'
    Трехо в борьбе за мяч на левом фланге огрел по ногам Ракитича и при этом сам схватился за лицо, Хуан Мунуэра в итоге дал свисток в пользу "Райо Вальекано". 
  • 31'
    Торрес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь защитники "Райо Вальекано" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Бебе в центре поля нарушил правила против Ракитича. Игроки "Севильи" быстро разыграли стандарт. 
  • 29'
    Балью с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Комесанья головой пробил в левый угол ворот на исполнение, в итоге Буну в прыжке намертво поймал мяч без особого труда. 
  • 28'
    Торрес с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч задел защитника "Райо Вальекано", а далее его накрыл на правом углу вратарской Димитриевски. 
  • 27'
    Из центра поля последовал неплохой заброс в центр штрафной площади "Райо Вальекано", Мир подработал мяч, но на Рафу сразу же выскочил Димитриевски, в итоге форвард "Севильи" не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Оскар Валентин в центре поля нарушил правила против Окампоса. Игроки "Севильи" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 25'
    Бебе с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, но там был только Хесус Навас. 
  • Судья
    24'
    Гвардиола в борьбе с Гуделем на правом фланге оказался на газоне, Хуан Мунуэра показал, что нужно играть дальше. 
  • 23'
    Гвардиола при проходе впердё по правому флангу отыгрался с Комесанья, но затем Серхи в борьбе с соперником потерял мяч. 
  • 22'
    Гвардиола отправился прессинговать в центр штрафной площади "Севильи" Буну, Яссин сыграл без ошибок и отправил мяч на правый фланг. 
  • 21'
    Игроки "Райо Вальекано" вновь перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им довольно трудно пройти. 
  • 20'
    Бебе на правом фланге отыгрался с Балью, а затем Тьягу выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Нтекья головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 19'
    На одном из повторов наконец-то показали, что гол "Севильи" был отменён из-за игры рукой у Рафы Мира, именно на это указывал Хуан Мунуэра. 
  • 18'
    Ракитич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Бебе на левом фланге нарушил правила против Аугустинссона. Игроки "Севильи" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Штанга
    16'
    Димитриевски из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, Нтекья выиграл верховую борьбу за мяч и головой сбросил его на Гвардиола, Серхи продавил Гуделя и перебросил мяч через Буну, который вышел на сокращение дистанции, мяч попал в перекладину, а затем ушёл за лицевую линию поля. 
  • Видеоповтор
    15'
    Хуан Мунуэра послушал судей из комнаты VAR и в итоге отменил гол "Севильи". При этом было два спорных момента в штрафной площади мадридского клуба. В борьбе за верховой мяч мог нарушить правила Кунде, а также и сам Мир действовал на грани игры рукой. 
  • Угловой
    14'
    Аугустинссон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кунде не смог головой пробить по воротам в окружении соперников, но мяч отскочил к Миру, который был рядом, Рафа подработал мяч и затем пробил в правый угол ворот, Димитриевски не смог спасти свою команду. 
  • 13'
    Аугустинссон совершил ещё один рывок вперёд по левому флангу, в борьбе с соперником Людвиг заработал угловой для своей команды. 
  • 12'
    Аугустинссон совершил рывок вперёд по левому флангу и от лицевой линии выполнил прострел к ближнему углу вратарской, защитники "Райо Вальекано" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 11'
    Теперь уже Окампос с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Димитриевски вновь уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 10'
    Кунде прорвался к штрафной площади по правому флангу, но в окружении нескольких соперников у Жюля не удалось выполнить точную подачу на Мира в центр штрафной площади, Димитриевски в итоге сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 9'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Севильи", Аугустинссон оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 8'
    Окампос попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением Катеной Лукас упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Эль-Хаддади перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Райо", правила были нарушены против Балью. 
  • 6'
    Удалось "Райо Вальекано" пока перевести игру в центр поля. Пока у нас команды действуют в достаточно среднем темпе. 
  • 5'
    Трехо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Севильи", а затем его на левом углу штрафной площади спокойно забрал Буну. 
  • Угловой
    4'
    Ракитич с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Райо Вальекано" на этот раз сыграли ещё более успешно и перехватили мяч. 
  • Угловой
    3'
    Ракитич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Райо Вальекано" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
  • 2'
    Сразу же "Севилья" отправилась атаку. Последовал заброс из центра поля по правому флангу на ход Миру, Рафа в борьбе с Гарсией заработал угловой для своей команды. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между "Райо Вальекано", который проиграл в чемпионате Испании уже шесть матчей подряд, а также "Севильей", которая пока ещё надеется побороться за первое место в турнирной таблице с мадридским "Реалом". 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:0 Севилья

Исход игры
Райо Вальекано
4.2% (5)
Ничья
16.7% (20)
Севилья
79.2% (95)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (56)
Меньше
51.3% (59)
Обе команды забьют
Да
63.48% (73)
Нет
36.52% (42)
Популярный счёт
1:2 Севилья
39.2% (47)
0:1 Севилья
27.5% (33)
1:1 Ничья
14.2% (17)
0:2 Севилья
4.2% (5)
1:3 Севилья
3.3% (4)
2:1 Райо Вальекано
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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