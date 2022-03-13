Акунья разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Оскар Валентин перехватил мяч, а затем уже Балью не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Акунья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после подачи игроки "Райо Вальекано" выбили мяч на повторный корнер.

Акунья с углового на этот раз выполнил подачу в центр к линии вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Делейни!!! Мир выиграл борьбу за мяч у Суареса, уже Делейни отыгрался с Ракитичем, Иван отправил мяч на левый фланг, оттуда Корона выполнил отличную подачу к правому углу вратарской, где оказался Делейни, который уже в падении отправил мяч в левый угол ворот.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает сейчас "Севилья", чтобы в Мадриде всё же попытаться переиграть "Райо Вальекано". Если команда Хулена Лопетеги сегодня потеряет очки, бороться за первое место в турнирной таблице с "Реалом" уже вряд ли будет реально.

Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Бебе!!! Балью из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Бебе, Тьягу зацепился за мяч, Аугустинссон при этом оступился и упал на газон, Бебе сразу же воспользовался ошибкой соперника и сильно пробил в ближний угол ворот, Буну не смог спасти свою команду, мяч влетел под перекладину.

Аугустинссон пытался активно доказать Хуану Мунуэре, что Бебе нарушал правила при обработке мяча, но главный арбитр матча сразу показал, что гол был забит в рамках правил.

Нтекья попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Кунде Ранди потерял мяч.

Нтекья при попытке сразу же вернуть мяч у штрафной площади "Севильи" нарушил правила против Кунде.

Достаточно интересное начало второго тайма у нас получается, посмотрим, как "Севилья" теперь будет себя вести в атаке.

Балью попытался пройти вперёд по правому флангу, Ракитич накрыл накрыл флангового защитника "Райо Вальекано" и выбил мяч в аут.

Сразу два игрока "Райо Вальекано" отправилось прессинговать Буну в штрафную площадь, голкипер "Севильи" не стал нервничать и спокойно выбил мяч в центр поля.

Трехо вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с соперником Оскар не смог завершить момент ударом по воротам.

Окампос совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил слишком сильную подачу на левый угол штрафной площади, Эль-Хаддади не смог зацепиться за мяч.

Гвардиола теперь уже отправился прессинговать Буну в центр штрафной площади, вновь голкипер "Севильи" без всякого труда выбил мяч в центр поля.

Делейни в центре поля нарушил правила в борьбе за мяч. Игроки "Райо Вальекано" не стали спешить при розыгрыше стандарта.

Бебе получил мяч на правом углу штрафной площади от Комесаньи, Тьягу подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел защитника "Севильи" и ушёл на угловой.

Трехо с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кунде хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

В составе "Севильи" произошла ещё одна замена. Вместо Мунира Эль-Хаддади на поле вышел Антони Марсьяль.

Форвард "Севильи" Лукас Окампос получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Трехо.

Бебе со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Севильи" сыграли внимательно, мяч был выбит обратно на левый фланг.

С левого фланга последовала подача от Трехо в центр линии вратарской, Буну грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма при пока что среднем по качеству футболе "Райо Вальекано" на своём поле играет вничью с "Севильей". Счёт в матче пока не открыт, но команда Хулена Лопетеги уже забивала, пусть и с нарушением правил. Это даёт нам надежду, что во второй половине матча команды будут забивать уже в рамках правил и всё будет куда веселее.

45' Одну минуту добавил Хуан Мунуэра к основному времени первого тайма.

44' Аугустинссон в борьбе за мяч на правом фланге отмахнулся от Гвардиола, но Хуан Мунуэра на этот раз и вовсе не зафиксировал нарушения правил.

43' Ракитич в борьбе за мяч в центре поля грубовато сыграл против Оскара Валентина, Хуан Мунуэра решил пока обойтись без жёлтой карточки.

42' Окампос после прохода вперёд по правому флангу выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Мир головой сбросил мяч к левому углу штрафной, но у Эль-Хаддади поехала нога и Мунир уже не мог побороться за мяч.

41' Аугустинссон в центре поля нарушил правила против Бебе. Игроки "Райо Вальекано" не стали спешить при розыгрыше мяча.

40' Трехо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Катена головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели.

39' Оскар Валентин прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу к правому углу вратарской, Аугустинссон в борьбе с Бебе не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

38' Бебе со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, в итоге Гудель грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

37' Аугустинссон на правом фланге нарушил правила против Гвардиола. Игроки "Райо Вальекано" вновь тщательно готовятся к стандарту.

36' Угловой у ворот "Севильи". Трехо выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кунде головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

35' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, всё идёт к тому, что на перерыв мы уйдём при нулях на табло.

34' Трехо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

33' Мир на правом фланге нарушил правила против Балью. Игроки "Райо Вальекано" тщательно готовятся к стандарту.

32' Трехо в борьбе за мяч на левом фланге огрел по ногам Ракитича и при этом сам схватился за лицо, Хуан Мунуэра в итоге дал свисток в пользу "Райо Вальекано".

31' Торрес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь защитники "Райо Вальекано" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

30' Бебе в центре поля нарушил правила против Ракитича. Игроки "Севильи" быстро разыграли стандарт.

29' Балью с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Комесанья головой пробил в левый угол ворот на исполнение, в итоге Буну в прыжке намертво поймал мяч без особого труда.

28' Торрес с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч задел защитника "Райо Вальекано", а далее его накрыл на правом углу вратарской Димитриевски.

27' Из центра поля последовал неплохой заброс в центр штрафной площади "Райо Вальекано", Мир подработал мяч, но на Рафу сразу же выскочил Димитриевски, в итоге форвард "Севильи" не смог завершить момент ударом по воротам.

26' Оскар Валентин в центре поля нарушил правила против Окампоса. Игроки "Севильи" не стали спешить при розыгрыше мяча.

25' Бебе с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, но там был только Хесус Навас.

24' Гвардиола в борьбе с Гуделем на правом фланге оказался на газоне, Хуан Мунуэра показал, что нужно играть дальше.

23' Гвардиола при проходе впердё по правому флангу отыгрался с Комесанья, но затем Серхи в борьбе с соперником потерял мяч.

22' Гвардиола отправился прессинговать в центр штрафной площади "Севильи" Буну, Яссин сыграл без ошибок и отправил мяч на правый фланг.

21' Игроки "Райо Вальекано" вновь перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им довольно трудно пройти.

20' Бебе на правом фланге отыгрался с Балью, а затем Тьягу выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Нтекья головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

19' На одном из повторов наконец-то показали, что гол "Севильи" был отменён из-за игры рукой у Рафы Мира, именно на это указывал Хуан Мунуэра.

18' Ракитич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

17' Бебе на левом фланге нарушил правила против Аугустинссона. Игроки "Севильи" тщательно готовятся к стандарту.

16' Димитриевски из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, Нтекья выиграл верховую борьбу за мяч и головой сбросил его на Гвардиола, Серхи продавил Гуделя и перебросил мяч через Буну, который вышел на сокращение дистанции, мяч попал в перекладину, а затем ушёл за лицевую линию поля.

15' Хуан Мунуэра послушал судей из комнаты VAR и в итоге отменил гол "Севильи". При этом было два спорных момента в штрафной площади мадридского клуба. В борьбе за верховой мяч мог нарушить правила Кунде, а также и сам Мир действовал на грани игры рукой.

14' Аугустинссон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кунде не смог головой пробить по воротам в окружении соперников, но мяч отскочил к Миру, который был рядом, Рафа подработал мяч и затем пробил в правый угол ворот, Димитриевски не смог спасти свою команду.

13' Аугустинссон совершил ещё один рывок вперёд по левому флангу, в борьбе с соперником Людвиг заработал угловой для своей команды.

12' Аугустинссон совершил рывок вперёд по левому флангу и от лицевой линии выполнил прострел к ближнему углу вратарской, защитники "Райо Вальекано" сыграли внимательно и перехватили мяч.

11' Теперь уже Окампос с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Димитриевски вновь уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

10' Кунде прорвался к штрафной площади по правому флангу, но в окружении нескольких соперников у Жюля не удалось выполнить точную подачу на Мира в центр штрафной площади, Димитриевски в итоге сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

9' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Севильи", Аугустинссон оказался первым на мяче и выбил его в аут.

8' Окампос попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением Катеной Лукас упустил мяч за лицевую линию поля.

7' Эль-Хаддади перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Райо", правила были нарушены против Балью.

6' Удалось "Райо Вальекано" пока перевести игру в центр поля. Пока у нас команды действуют в достаточно среднем темпе.

5' Трехо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Севильи", а затем его на левом углу штрафной площади спокойно забрал Буну.

4' Ракитич с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Райо Вальекано" на этот раз сыграли ещё более успешно и перехватили мяч.

3' Ракитич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Райо Вальекано" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

2' Сразу же "Севилья" отправилась атаку. Последовал заброс из центра поля по правому флангу на ход Миру, Рафа в борьбе с Гарсией заработал угловой для своей команды.