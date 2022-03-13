В этой игре мы отдадим предпочтение гостям, которые в последнем матче доказали свою силу и порадовали... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.19
|Фалькао Радамель
|5
|0.19
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.11
|Гвардиола Серхи
|3
|0.11
|Нтекья Ранди
|3
|0.11
|Паласон Иси
|2
|0.07
|Бебе Тьягу
|1
|0.04
|Балью Иван
|1
|0.04
|Комесанья Санти
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Сисс Пате
|1
|0.04
|Эрнандес Марио
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|8
|0.29
|Окампос Лукас
|5
|0.18
|Гомес Алехандро
|4
|0.14
|Ламела Эрик
|4
|0.14
|Ракитич Иван
|3 (1)
|0.11
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.11
|Торрес Оливер
|2
|0.07
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.07
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.07
|Акунья Маркос
|1
|0.04
|Монтьель Гонсало
|1
|0.04
|Фернандо Режес
|1
|0.04
|Дилейни Томас
|1
|0.04
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|9
|0
|Балью Иван
|8
|0
|Комесанья Санти
|6
|0
|Валентин Оскар
|6
|0
|Паласон Иси
|5
|0
|Гарсия Альваро III
|5
|0
|Катена Алехандро
|5
|0
|Савельич Эстебан
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Гарсия Франсиско III
|3
|0
|Бебе Тьягу
|2
|0
|Мараш Никола
|2
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандо Режес
|6
|0
|Акунья Маркос
|6
|0
|Кунде Жюль
|2
|2
|Ракитич Иван
|5
|0
|Окампос Лукас
|5
|0
|Хордан Хоан
|5
|0
|Дилейни Томас
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Гудель Неманья
|3
|0
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Идрисси Уссама
|2
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|0:1 Заявка
|28
|15
|10
|3
|39 - 19
|55
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|52 - 36
|51
|4.
|Барселона
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|48 - 29
|48
|5.
|Бетис
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 35
|46
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|48 - 26
|45
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|28 - 29
|44
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|32 - 26
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|41 - 43
|37
|10.
|Сельта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|33 - 32
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|12.
|Райо Вальекано
|1:0 Заявка
|27
|10
|4
|13
|29 - 32
|34
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 41
|33
|14.
|Эльче
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|26 - 32
|28
|16.
|Мальорка
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 45
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 44
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|24 - 41
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|30 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|0:1 Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Райо Вальекано
|1:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 9
|29
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|10.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 18
|23
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|4.
|Севилья
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|11 - 8
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|1:0 Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5