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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
 
Позже

Стадион:
Севилья
Прогнозы 33
Райо Вальекано 3% (1)
X 12.1% (4)
Севилья 84.8% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Севилья
3.80
3.28
2.37
Все Коэффициенты

История личных встреч

Райо Вальекано
Севилья

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
П
5:0
П
1:4
П
2:2
П
3:2
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
0:0
П
5:2
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.19
Фалькао Радамель 5 0.19
Трехо Оскар 3 (3) 0.12
Гвардиола Серхи 3 0.12
Нтекья Ранди 3 0.12
Паласон Иси 2 0.08
Комесанья Санти 1 0.04
Балью Иван 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Эрнандес Марио 1 0.04
Гарсия Франсиско III 1 0.04
Бебе Тьягу 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 8 0.3
Окампос Лукас 5 0.19
Гомес Алехандро 4 0.15
Ламела Эрик 4 0.15
Ракитич Иван 3 (1) 0.11
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.11
Торрес Оливер 2 0.07
Мунир Эль-Хаддади 2 0.07
Карлос Диего Сантос 2 0.07
Акунья Маркос 1 0.04
Монтьель Гонсало 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Делани Томас 1 0.04
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Корона Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 9 0
Балью Иван 8 0
Комесанья Санти 6 0
Валентин Оскар 6 0
Паласон Иси 5 0
Гарсия Альваро III 5 0
Катена Алехандро 5 0
Савельич Эстебан 4 0
Сисс Пате 4 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Бебе Тьягу 2 0
Мараш Никола 2 0
Лопес Унаи 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Силла Мамаду 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Режес 6 0
Акунья Маркос 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Окампос Лукас 5 0
Хордан Хоан 5 0
Делани Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Гудель Неманья 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мир Рафа 3 0
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Буну Яссин 2 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Идрисси Уссама 2 0
Торрес Оливер 1 0
Корона Хесус 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
9
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
16%
1
11%
1-15
7
37%
0
0%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
3
16%
1
11%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
20%
2
22%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

9
28
3 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 11
20 Не забивали 14
1
11%
5
18%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
2
22%
5
18%
31-45
1
11%
3
11%
46-60
2
22%
5
18%
61-75
3
33%
4
14%
76-90

Пропущено

22
11
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
11 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
2
9%
1
9%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
7
64%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
5
23%
1
9%
76-90

Забито

28
37
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 18
12 Не забивали 5
4
14%
6
16%
1-15
7
25%
6
16%
16-30
4
14%
8
22%
31-45
2
7%
6
16%
46-60
5
18%
6
16%
61-75
6
21%
5
14%
76-90

Пропущено

32
20
17 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 6
17 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 14
4
13%
3
15%
1-15
7
22%
2
10%
16-30
6
19%
9
45%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
3
9%
1
5%
61-75
8
25%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1
Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1
Севилья
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1
Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Атлетико М Заявка 27 14 6 7 50 - 35 48
4. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
5. Бетис Заявка 27 14 4 9 49 - 35 46
6. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 27 10 10 7 32 - 26 40
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Сельта Заявка 27 9 8 10 33 - 31 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 27 8 8 11 33 - 40 32
13. Райо Вальекано Заявка 26 9 4 13 28 - 32 31
14. Эльче Заявка 27 7 8 12 29 - 39 29
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 27 5 10 12 28 - 43 25
18. Кадис Заявка 27 4 12 11 23 - 39 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 27 3 9 15 29 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
10. Бетис Заявка 14 7 2 5 26 - 18 23
11. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
12. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
4. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 2 дня 19 часов 37 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Райо Вальекано 3% (1)
    X 12.1% (4)
    Севилья 84.8% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Севилья
    3.80
    3.28
    2.37
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Райо Вальекано - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Райо Вальекано - Севилья

    Исход игры
    Райо Вальекано
    3% (1)
    Ничья
    12.1% (4)
    Севилья
    84.8% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (24)
    Меньше
    27.27% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (27)
    Нет
    18.18% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    66.7% (22)
    0:1 Севилья
    9.1% (3)
    1:1 Ничья
    9.1% (3)
    0:2 Севилья
    6.1% (2)
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