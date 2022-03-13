"Барса", естественно, фаворит, но легкой прогулкой тут не пахнет - скорее, придется драться за... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|10 (4)
|0.38
|Де Йонг Люк
|5
|0.19
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.15
|Де Йонг Френки
|3
|0.12
|Араухо Рональд
|3
|0.12
|Фати Ансу
|3
|0.12
|Гави
|2
|0.08
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.08
|Роберто Серхи
|2
|0.08
|Гонсалес Нико
|2
|0.08
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.08
|Альба Жорди
|1
|0.04
|Дембеле Усман
|1
|0.04
|Алвес Даниэл
|1
|0.04
|Торрес Ферран
|1
|0.04
|Педри
|1
|0.04
|Пике Херард
|1
|0.04
|Бускетс Серхио
|1
|0.04
|Агуэро Серхио
|1
|0.04
|Ютгла Ферран
|1
|0.04
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.04
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.19
|Авила Эсекьель
|4
|0.15
|Гарсия Давид III
|4
|0.15
|Монкайола Хон
|2
|0.07
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.07
|Будимир Анте
|2 (1)
|0.07
|Гарсия Рубен
|1
|0.04
|Санчес Мануэль
|1
|0.04
|Анхель Хосе
|1
|0.04
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.04
|Перес Иньиго
|1
|0.04
|Торро Лукас
|1
|0.04
|Барха Энрике
|1
|0.04
|Брашанац Дарко
|0
|0
|Видаль Начо
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|9
|1
|Гави
|6
|1
|Бускетс Серхио
|6
|0
|Де Йонг Френки
|4
|1
|Гарсия Эрик
|4
|1
|Альба Жорди
|5
|0
|Гонсалес Нико
|5
|0
|Араухо Рональд
|4
|0
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Депай Мемфис
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Алвес Даниэл
|1
|1
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Дест Серджино
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|8
|0
|Авила Эсекьель
|6
|1
|Видаль Начо
|7
|0
|Санчес Мануэль
|5
|0
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Брашанац Дарко
|4
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Анхель Хосе
|2
|1
|Торрес Роберто
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|40 - 19
|56
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|52 - 36
|51
|4.
|Бетис
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|50 - 35
|49
|5.
|Барселона
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|48 - 29
|48
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|29 - 29
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|48 - 26
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|32 - 27
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|41 - 43
|37
|10.
|Сельта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|33 - 32
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 41
|33
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 33
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|26 - 32
|28
|16.
|Мальорка
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 45
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 44
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|24 - 41
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|21 - 45
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|30 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 10
|27
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|8.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|3.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5