  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Осасуна
Прогнозы 123
Барселона 98.4% (121)
X 0% (0)
Осасуна 1.6% (2)
0
выиграет Барселона, со счетом 2:0
"Барса", естественно, фаворит, но легкой прогулкой тут не пахнет - скорее, придется драться за... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Осасуна
1.40
5.75
9.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
8
Алвес
Даниэл
3
Пике
Херард
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
16
Педри
5
Бускетс
Серхио
30
Гави
7
Дембеле
Усман
25
Обамеянг
Пьер-Эмерик
19
Торрес
Ферран
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
16
Анхель
Хосе
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
28
Мартинес
Хавьер
II
33
Бенито
Икер
18
Кике
Гарсия
14
Гарсия
Рубен
Барселона
4-3-3
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Барселона
Осасуна

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

106.7%
13.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
П
7:1
П
0:3
П
7:0
П
0:0
П
5:1
П
1:2
П
3:2
КК
1:2
КК
4:0
П
8:0
П
2:0
П
0:3
П
2:0
П
1:1
П
0:1
П
2:3
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 10 (4) 0.38
Де Йонг Люк 5 0.19
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.15
Де Йонг Френки 3 0.12
Араухо Рональд 3 0.12
Фати Ансу 3 0.12
Гави 2 0.08
Брайтвайт Мартин 2 0.08
Роберто Серхи 2 0.08
Гонсалес Нико 2 0.08
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.08
Альба Жорди 1 0.04
Дембеле Усман 1 0.04
Алвес Даниэл 1 0.04
Торрес Ферран 1 0.04
Педри 1 0.04
Пике Херард 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Агуэро Серхио 1 0.04
Ютгла Ферран 1 0.04
Абдессамад Эззалзули 1 0.04
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 5 (1) 0.19
Авила Эсекьель 4 0.15
Гарсия Давид III 4 0.15
Монкайола Хон 2 0.07
Торрес Роберто 2 (2) 0.07
Будимир Анте 2 (1) 0.07
Гарсия Рубен 1 0.04
Санчес Мануэль 1 0.04
Анхель Хосе 1 0.04
Мартинес Хавьер II 1 0.04
Перес Иньиго 1 0.04
Торро Лукас 1 0.04
Барха Энрике 1 0.04
Брашанац Дарко 0 0
Видаль Начо 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 9 1
Гави 6 1
Бускетс Серхио 6 0
Де Йонг Френки 4 1
Гарсия Эрик 4 1
Альба Жорди 5 0
Гонсалес Нико 5 0
Араухо Рональд 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Алвес Даниэл 1 1
Мингеса Оскар 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Дембеле Усман 1 0
Дест Серджино 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Авила Эсекьель 6 1
Видаль Начо 7 0
Санчес Мануэль 5 0
Гарсия Давид III 5 0
Брашанац Дарко 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Анхель Хосе 2 1
Торрес Роберто 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Ойер Санхурхо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
15
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 21
5
19%
2
13%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
8
30%
30%
6
40%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Забито

21
12
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
3
14%
4
33%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
6%
2
11%
1-15
2
13%
5
28%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
25%
5
28%
76-90

Забито

48
27
24 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 12
8
17%
6
22%
1-15
7
15%
3
11%
16-30
9
19%
4
15%
31-45
8
17%
4
15%
46-60
3
6%
2
7%
61-75
13
27%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

29
30
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 16
4
14%
3
10%
1-15
3
10%
7
23%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
5
17%
6
20%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
8
28%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4
Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1
Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3
Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Бетис Заявка 28 15 4 9 50 - 35 49
5. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
8. Атлетик Б Заявка 28 10 10 8 32 - 27 40
9. Валенсия Заявка 28 9 10 9 41 - 43 37
10. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
13. Райо Вальекано Заявка 27 9 5 13 29 - 33 32
14. Эльче Заявка 28 8 8 12 30 - 39 32
15. Хетафе Заявка 28 6 10 12 26 - 32 28
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 28 5 10 13 28 - 44 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 28 5 7 16 21 - 45 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
6. Райо Вальекано Заявка 14 8 3 3 21 - 10 27
7. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
8. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
9. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
10. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
3. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
4. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
9. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
10. Валенсия Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
    Ассистент: Роберто Диас Перес Дель Паломар (Витория-Гастейс, Испания);
    Ассистент: Хон Нуньес Фернандес (Испания);
    Резервный: Горка Этайо Эррера (Испания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу! В рамках поединка 28-го тура чемпионата Испании сойдутся лицом к лицу «Барселона» и «Осасуна». Встреча состоится в Барселоне, на стадионе «Камп Ноу».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 8 минут.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 123
Барселона 98.4% (121)
X 0% (0)
Осасуна 1.6% (2)
0
выиграет Барселона, со счетом 2:0
"Барса", естественно, фаворит, но легкой прогулкой тут не пахнет - скорее, придется драться за... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Осасуна
1.40
5.75
9.70
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Барселона - Осасуна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Барселона - Осасуна

Исход игры
Барселона
98.4% (126)
Ничья
0% (0)
Осасуна
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
28.32% (32)
Нет
71.68% (81)
Популярный счёт
2:0 Барселона
43% (55)
2:1 Барселона
11.7% (15)
3:1 Барселона
11.7% (15)
3:0 Барселона
10.2% (13)
1:0 Барселона
8.6% (11)
4:0 Барселона
1.6% (2)
4:1 Барселона
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 