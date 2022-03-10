Испания: Ла Лига 2021-2022
История личных встреч
Барселона
Осасуна
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
106.7%
13.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|10 (4)
|0.38
|Де Йонг Люк
|5
|0.19
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.15
|Де Йонг Френки
|3
|0.12
|Араухо Рональд
|3
|0.12
|Фати Ансу
|3
|0.12
|Гави
|2
|0.08
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.08
|Роберто Серхи
|2
|0.08
|Гонсалес Нико
|2
|0.08
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.08
|Альба Жорди
|1
|0.04
|Дембеле Усман
|1
|0.04
|Алвес Даниэл
|1
|0.04
|Торрес Ферран
|1
|0.04
|Педри
|1
|0.04
|Пике Херард
|1
|0.04
|Бускетс Серхио
|1
|0.04
|Агуэро Серхио
|1
|0.04
|Ютгла Ферран
|1
|0.04
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.04
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.19
|Авила Эсекьель
|4
|0.15
|Гарсия Давид III
|4
|0.15
|Монкайола Хон
|2
|0.07
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.07
|Будимир Анте
|2 (1)
|0.07
|Гарсия Рубен
|1
|0.04
|Санчес Мануэль
|1
|0.04
|Анхель Хосе
|1
|0.04
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.04
|Перес Иньиго
|1
|0.04
|Торро Лукас
|1
|0.04
|Барха Энрике
|1
|0.04
|Брашанац Дарко
|0
|0
|Видаль Начо
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|9
|1
|Гави
|6
|1
|Бускетс Серхио
|6
|0
|Де Йонг Френки
|4
|1
|Гарсия Эрик
|4
|1
|Альба Жорди
|5
|0
|Гонсалес Нико
|5
|0
|Араухо Рональд
|4
|0
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Депай Мемфис
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Алвес Даниэл
|1
|1
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Дест Серджино
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|8
|0
|Авила Эсекьель
|6
|1
|Видаль Начо
|7
|0
|Санчес Мануэль
|5
|0
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Брашанац Дарко
|4
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Анхель Хосе
|2
|1
|Торрес Роберто
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
15
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 21
5
19%
2
13%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
8
30%
30%
6
40%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Забито
21
12
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
3
14%
4
33%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
5
24%
2
17%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
6%
2
11%
1-15
2
13%
5
28%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
25%
5
28%
76-90
Забито
48
27
24 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 12
8
17%
6
22%
1-15
7
15%
3
11%
16-30
9
19%
4
15%
31-45
8
17%
4
15%
46-60
3
6%
2
7%
61-75
13
27%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
29
30
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 16
4
14%
3
10%
1-15
3
10%
7
23%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
5
17%
6
20%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
8
28%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4
Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1
Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3
Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|27
|15
|10
|2
|39 - 18
|55
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 35
|48
|4.
|Барселона
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|48 - 29
|48
|5.
|Бетис
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 35
|46
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|28 - 29
|44
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|47 - 26
|42
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|32 - 26
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|41 - 43
|36
|10.
|Сельта
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|33 - 31
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 40
|32
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|28 - 32
|31
|14.
|Эльче
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|29 - 39
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 32
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 45
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 43
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|23 - 39
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|27
|3
|9
|15
|29 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|10.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 18
|23
|11.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|11 - 7
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Барселона - Осасуна
Исход игры
Барселона
100% (29)
Ничья
0% (0)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (12)
Меньше
58.62% (17)
Обе команды забьют
Да
27.59% (8)
Нет
72.41% (21)
Популярный счёт
2:0 Барселона
55.2% (16)
3:0 Барселона
13.8% (4)
2:1 Барселона
10.3% (3)
3:1 Барселона
10.3% (3)
4:1 Барселона
6.9% (2)
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