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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Осасуна
Прогнозы 29
Барселона 100% (29)
X 0% (0)
Осасуна 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Осасуна
1.40
5.70
9.57
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Барселона
Осасуна

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

106.7%
13.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
П
7:1
П
0:3
П
7:0
П
0:0
П
5:1
П
1:2
П
3:2
КК
1:2
КК
4:0
П
8:0
П
2:0
П
0:3
П
2:0
П
1:1
П
0:1
П
2:3
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 10 (4) 0.38
Де Йонг Люк 5 0.19
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.15
Де Йонг Френки 3 0.12
Араухо Рональд 3 0.12
Фати Ансу 3 0.12
Гави 2 0.08
Брайтвайт Мартин 2 0.08
Роберто Серхи 2 0.08
Гонсалес Нико 2 0.08
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.08
Альба Жорди 1 0.04
Дембеле Усман 1 0.04
Алвес Даниэл 1 0.04
Торрес Ферран 1 0.04
Педри 1 0.04
Пике Херард 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Агуэро Серхио 1 0.04
Ютгла Ферран 1 0.04
Абдессамад Эззалзули 1 0.04
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 5 (1) 0.19
Авила Эсекьель 4 0.15
Гарсия Давид III 4 0.15
Монкайола Хон 2 0.07
Торрес Роберто 2 (2) 0.07
Будимир Анте 2 (1) 0.07
Гарсия Рубен 1 0.04
Санчес Мануэль 1 0.04
Анхель Хосе 1 0.04
Мартинес Хавьер II 1 0.04
Перес Иньиго 1 0.04
Торро Лукас 1 0.04
Барха Энрике 1 0.04
Брашанац Дарко 0 0
Видаль Начо 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 9 1
Гави 6 1
Бускетс Серхио 6 0
Де Йонг Френки 4 1
Гарсия Эрик 4 1
Альба Жорди 5 0
Гонсалес Нико 5 0
Араухо Рональд 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Алвес Даниэл 1 1
Мингеса Оскар 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Дембеле Усман 1 0
Дест Серджино 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Авила Эсекьель 6 1
Видаль Начо 7 0
Санчес Мануэль 5 0
Гарсия Давид III 5 0
Брашанац Дарко 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Анхель Хосе 2 1
Торрес Роберто 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Ойер Санхурхо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
15
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 21
5
19%
2
13%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
8
30%
30%
6
40%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Забито

21
12
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
3
14%
4
33%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
6%
2
11%
1-15
2
13%
5
28%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
25%
5
28%
76-90

Забито

48
27
24 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 12
8
17%
6
22%
1-15
7
15%
3
11%
16-30
9
19%
4
15%
31-45
8
17%
4
15%
46-60
3
6%
2
7%
61-75
13
27%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

29
30
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 16
4
14%
3
10%
1-15
3
10%
7
23%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
5
17%
6
20%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
8
28%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4
Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1
Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3
Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Атлетико М Заявка 27 14 6 7 50 - 35 48
4. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
5. Бетис Заявка 27 14 4 9 49 - 35 46
6. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 27 10 10 7 32 - 26 40
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Сельта Заявка 27 9 8 10 33 - 31 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 27 8 8 11 33 - 40 32
13. Райо Вальекано Заявка 26 9 4 13 28 - 32 31
14. Эльче Заявка 27 7 8 12 29 - 39 29
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 27 5 10 12 28 - 43 25
18. Кадис Заявка 27 4 12 11 23 - 39 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 27 3 9 15 29 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
10. Бетис Заявка 14 7 2 5 26 - 18 23
11. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
12. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
4. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 2 дня 18 часов 14 минут.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 29
    Барселона 100% (29)
    X 0% (0)
    Осасуна 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Осасуна
    1.40
    5.70
    9.57
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Барселона - Осасуна онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Осасуна

    Исход игры
    Барселона
    100% (29)
    Ничья
    0% (0)
    Осасуна
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.38% (12)
    Меньше
    58.62% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    27.59% (8)
    Нет
    72.41% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    55.2% (16)
    3:0 Барселона
    13.8% (4)
    2:1 Барселона
    10.3% (3)
    3:1 Барселона
    10.3% (3)
    4:1 Барселона
    6.9% (2)
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