Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Reale Seguros Stadium Зрители: 31573
21' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
27' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
1:0
70' ГолСубименди Мартин
Ход матча
27'
70'
73'
73'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 7
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
26
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
11
Янузай
Аднан
15
Мойя
Антонио
17
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
47 Мартин АндерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 ДжейсонНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
Реал Сосьедад
Алавес
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
23 матча
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.32
|Исак Александр
|4 (1)
|0.14
|Ариц Элустондо
|4
|0.14
|Мерино Микель
|3
|0.11
|Лобете Хулен
|2
|0.07
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.07
|Сильва Давид
|1
|0.04
|Барренечеа Андер
|1
|0.04
|Субименди Мартин
|1
|0.04
|Рафинья Алькантара
|1
|0.04
|Сорлот Александр
|1
|0.04
|Порту Кристиан
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Ле Норман Робен
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|12 (6)
|0.43
|Лагуардия Виктор
|2
|0.07
|Н'Диайе Лум
|2
|0.07
|Риоха Луис
|1
|0.04
|Эдгар Мендес
|1
|0.04
|Понс Пере
|1
|0.04
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.04
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|7
|0
|Субельдия Игор
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Янузай Аднан
|4
|0
|Сальдуа Хосеба
|3
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|9
|1
|Лежён Флорьян
|7
|1
|Лагуардия Виктор
|7
|0
|Н'Диайе Лум
|6
|0
|Химо Наварро
|4
|0
|Пина Томас
|3
|0
|Эдгар Мендес
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Тачи
|1
|0
|Теналья Науэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
6
31
1 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 19
1 Пропускали первыми 10
3 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
1
17%
4
13%
31-45
2
33%
7
23%
46-60
1
17%
3
10%
61-75
2
33%
9
29%
29%
76-90
Забито
18
10
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
3
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
6
33%
4
40%
76-90
Пропущено
23
15
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
9%
3
20%
1-15
1
4%
3
20%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
5
22%
3
20%
61-75
8
35%
4
27%
76-90
Забито
29
20
8 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 7
8 Не забивали 14
4
14%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
6
21%
4
20%
46-60
7
24%
2
10%
61-75
8
28%
5
25%
76-90
Пропущено
29
46
8 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 19
12 Не пропускали 23
2
7%
6
13%
1-15
1
3%
8
17%
16-30
5
17%
4
9%
31-45
5
17%
9
20%
46-60
6
21%
6
13%
61-75
10
34%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3
Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4
Алавес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1
Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|40 - 19
|56
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|52 - 36
|51
|4.
|Бетис
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|50 - 35
|49
|5.
|Барселона
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|48 - 29
|48
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|29 - 29
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|48 - 26
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|32 - 27
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|41 - 43
|37
|10.
|Сельта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|33 - 32
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 41
|33
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 33
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|26 - 32
|28
|16.
|Мальорка
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 45
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 44
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|24 - 41
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|21 - 45
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|30 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 10
|27
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|8.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|3.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Алавес
Исход игры
Реал Сосьедад
87.6% (99)
Ничья
9.7% (11)
Алавес
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (37)
Меньше
66.36% (73)
Обе команды забьют
Да
39.09% (43)
Нет
60.91% (67)
Популярный счёт
1:0 Реал Сосьедад
29.2% (33)
2:1 Реал Сосьедад
29.2% (33)
2:0 Реал Сосьедад
24.8% (28)
1:1 Ничья
5.3% (6)
0:0 Ничья
3.5% (4)
3:1 Реал Сосьедад
2.7% (3)
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