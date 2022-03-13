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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 31573
Алавес
0'
21' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
27' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
1:0
70' Гол
Субименди Мартин
90'+4

Ход матча

21'
Ильяраменди Асьер
 
27'
 
Лагуардия Виктор
46'
Субименди Мартин
Ильяраменди Асьер
 
62'
 
Эскаланте Гонсало
Пина Томас
62'
Сорлот Александр
Исак Александр
 
63'
Оярсабаль Микель
Янузай Аднан
 
70'
Субименди Мартин
(Оярсабаль Микель)
1:0
73'
 
Джейсон
Эдгар Мендес
73'
 
Н'Диайе Лум
Понс Пере
74'
Сальдуа Хосеба
Горосабел Андони
 
83'
Субельдия Игор
Рафинья Алькантара
 
83'
 
Де ла Фуэнте Мигель
Мойя Антонио
83'
 
Вальехо Ману
Риоха Луис

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 7
  • 15 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 113
Реал Сосьедад 87.6% (99)
X 9.7% (11)
Алавес 2.7% (3)
0
выиграет Реал Сосьедад, со счетом 2:0
Шансов на успех у гостей сегодня очень немного. «Алавес» выглядит очень слабо и ближе к концу турнира... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
24
Ле
Норман
Робен
26
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
4
Ильяраменди
Асьер
7
Порту
Кристиан
17
Рафинья
Алькантара
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
19
Исак
Александр
1
Пачеко
Фернандо
2
Теналья
Науэль
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
15
Мойя
Антонио
8
Пина
Томас
17
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
Реал Сосьедад
4-1-4-1
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Алавес

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

23 матча

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ТМК
3:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:0
ТМС
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:0
ТМК
0:0
ТМК
0:1
П
0:1
П
0:1
ТМК
0:1
ТМК
1:2
П
2:1
П
0:2
ТМК
1:2
П
1:0
П
3:0
ТМС
3:1
С
2:1
С
1:1
С
3:2
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.32
Исак Александр 4 (1) 0.14
Ариц Элустондо 4 0.14
Мерино Микель 3 0.11
Лобете Хулен 2 0.07
Янузай Аднан 2 (1) 0.07
Сильва Давид 1 0.04
Барренечеа Андер 1 0.04
Субименди Мартин 1 0.04
Рафинья Алькантара 1 0.04
Сорлот Александр 1 0.04
Порту Кристиан 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (6) 0.43
Лагуардия Виктор 2 0.07
Н'Диайе Лум 2 0.07
Риоха Луис 1 0.04
Эдгар Мендес 1 0.04
Понс Пере 1 0.04
Эскаланте Гонсало 1 0.04
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Сальдуа Хосеба 3 0
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сильва Давид 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Ильяраменди Асьер 1 0
Сорлот Александр 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 9 1
Лежён Флорьян 7 1
Лагуардия Виктор 7 0
Н'Диайе Лум 6 0
Химо Наварро 4 0
Пина Томас 3 0
Эдгар Мендес 3 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Эскаланте Гонсало 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Понс Пере 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Теналья Науэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

6
31
1 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 19
1 Пропускали первыми 10
3 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
1
17%
4
13%
31-45
2
33%
7
23%
46-60
1
17%
3
10%
61-75
2
33%
9
29%
29%
76-90

Забито

18
10
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
3
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
6
33%
4
40%
76-90

Пропущено

23
15
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
9%
3
20%
1-15
1
4%
3
20%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
5
22%
3
20%
61-75
8
35%
4
27%
76-90

Забито

29
20
8 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 7
8 Не забивали 14
4
14%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
6
21%
4
20%
46-60
7
24%
2
10%
61-75
8
28%
5
25%
76-90

Пропущено

29
46
8 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 19
12 Не пропускали 23
2
7%
6
13%
1-15
1
3%
8
17%
16-30
5
17%
4
9%
31-45
5
17%
9
20%
46-60
6
21%
6
13%
61-75
10
34%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3
Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4
Алавес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1
Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Бетис Заявка 28 15 4 9 50 - 35 49
5. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
8. Атлетик Б Заявка 28 10 10 8 32 - 27 40
9. Валенсия Заявка 28 9 10 9 41 - 43 37
10. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
13. Райо Вальекано Заявка 27 9 5 13 29 - 33 32
14. Эльче Заявка 28 8 8 12 30 - 39 32
15. Хетафе Заявка 28 6 10 12 26 - 32 28
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 28 5 10 13 28 - 44 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 28 5 7 16 21 - 45 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
6. Райо Вальекано Заявка 14 8 3 3 21 - 10 27
7. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
8. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
9. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
10. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
3. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
4. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
9. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
10. Валенсия Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Реал Сосьедад 87.6% (99)
X 9.7% (11)
Алавес 2.7% (3)
0
выиграет Реал Сосьедад, со счетом 2:0
Шансов на успех у гостей сегодня очень немного. «Алавес» выглядит очень слабо и ближе к концу турнира... Ещё
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Алавес

Исход игры
Реал Сосьедад
87.6% (99)
Ничья
9.7% (11)
Алавес
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (37)
Меньше
66.36% (73)
Обе команды забьют
Да
39.09% (43)
Нет
60.91% (67)
Популярный счёт
1:0 Реал Сосьедад
29.2% (33)
2:1 Реал Сосьедад
29.2% (33)
2:0 Реал Сосьедад
24.8% (28)
1:1 Ничья
5.3% (6)
0:0 Ничья
3.5% (4)
3:1 Реал Сосьедад
2.7% (3)
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