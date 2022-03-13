Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Пина Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Алавес выполняет удар от ворот.

41' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Мойя Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Голкипер мог бы сыграть и получше

33' Исак Александр нанес удар головой, но Фернандо Пачеко спокойно отбил мяч.

30' Мерино Микель из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

28' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Судья подбегает и показывает Лагуардия Виктор из команды Алавес отложенную желтую карточку за фол.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Мойя Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Ильяраменди Асьер получил желтую карточку от судьи

20' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

3' Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Алавес начинает с центра поля