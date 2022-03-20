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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Вильярреал
0' 18'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 117
Кадис 6.8% (8)
X 15.4% (18)
Вильярреал 77.8% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Вильярреал
4.01
3.52
2.17
Все Коэффициенты
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
14
Алехо
Иван
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
11
Идрисси
Уссама
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
22
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
5
Парехо
Даниэль
10
Иборра
Висенте
11
Чуквезе
Саму
17
Ло
Чельсо
Джовани
23
Гомес
Мойсес
16
Диа
Булайе
Кадис
4-4-2
Вильярреал
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Вильярреал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ТМК
0:3
КК
3:0
КК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 6 (2) 0.21
Лосано Энтони 4 0.14
Алекс Фернандес 3 (1) 0.11
Эспино Альфонсо 2 0.07
Санчес Сальвадор 2 0.07
Алькарас Рубен 2 0.07
Алехо Иван 1 0.04
Идрисси Уссама 1 0.04
Ароян Вараздат 1 0.04
Арзамендия Сантьяго 1 0.04
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 8 (2) 0.29
Морено Херард 8 (1) 0.29
Пино Йереми 6 0.21
Тригерос Мануэль 5 0.18
Диа Булайе 5 0.18
Торрес Пау II 4 0.14
Морено Альберто 3 0.11
Парехо Даниэль 2 (1) 0.07
Чуквезе Саму 2 0.07
Гомес Мойсес 1 0.04
Капу Этьен 1 0.04
Коклен Франсис 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 5 0
Эспино Альфонсо 5 0
Хименес Фали 5 0
Алехо Иван 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Акапо Карлос 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Собрино Рубен 3 0
Алькарас Рубен 3 0
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Сан Эметерио Феде 1 0
Карселен Исаак 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Чуст Виктор 1 0
Бастида Альваро 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбиоль Рауль 6 0
Капу Этьен 6 0
Фойт Хуан 4 1
Иборра Висенте 4 0
Орье Серж 3 0
Морено Альберто 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Чуквезе Саму 3 0
Торрес Пау II 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
3
30%
5
36%
76-90

Пропущено

19
11
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
16%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
9
47%
3
27%
76-90

Забито

13
34
10 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
4
31%
5
15%
1-15
1
8%
4
12%
16-30
5
38%
8
24%
31-45
1
8%
4
12%
46-60
1
8%
3
9%
61-75
1
8%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

23
15
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
17%
3
20%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
22%
3
20%
61-75
6
26%
3
20%
76-90

Забито

23
48
13 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
12 Не забивали 9
4
17%
5
10%
1-15
2
9%
5
10%
16-30
7
30%
13
27%
31-45
3
13%
5
10%
46-60
3
13%
5
10%
61-75
4
17%
15
31%
76-90

Пропущено

42
26
15 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
7
17%
4
15%
1-15
3
7%
3
12%
16-30
5
12%
4
15%
31-45
5
12%
3
12%
46-60
7
17%
6
23%
61-75
15
36%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1
Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0
Вильярреал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1
Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 28 20 6 2 59 - 21 66
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона Заявка 27 14 9 4 52 - 29 51
5. Бетис 0:0 Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал 0:0 Заявка 29 12 10 7 48 - 26 46
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта 0:0 Заявка 29 9 9 11 33 - 32 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 29 6 11 12 27 - 33 29
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Мальорка Заявка 29 6 8 15 26 - 49 26
18. Кадис 0:0 Заявка 29 4 13 12 24 - 41 25
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 29 3 10 16 31 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал 0:0 Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Бетис 0:0 Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
10. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта 0:0 Заявка 15 5 4 6 20 - 19 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис 0:0 Заявка 15 1 9 5 11 - 18 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
3. Бетис 0:0 Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
4. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
5. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
6. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта 0:0 Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал 0:0 Заявка 14 3 6 5 13 - 12 15
12. Кадис 0:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 14 2 2 10 13 - 32 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Кадис 6.8% (8)
X 15.4% (18)
Вильярреал 77.8% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Вильярреал
4.01
3.52
2.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кадис 0:0 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:0 Вильярреал

Исход игры
Кадис
6.8% (8)
Ничья
15.4% (18)
Вильярреал
77.8% (91)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
38.5% (45)
0:1 Вильярреал
20.5% (24)
1:1 Ничья
12.8% (15)
0:2 Вильярреал
9.4% (11)
1:3 Вильярреал
5.1% (6)
1:0 Кадис
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:1 Кадис
1.7% (2)
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