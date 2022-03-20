Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Кадис вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Матч возобновлен

92' Алькарас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Иван Алехо получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Морено Херард из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

89' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

88' Идрисси Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Эрнандес Луис нанес удар головой, но Серхио Асенхо спокойно отбил мяч.

86' Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Ло Чельсо Джовани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Лукас Перес нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

85' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Выглядело как неплохой момент. Педраса Альфонсо из команды Вильярреал закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

83' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Вильярреал выполняет удар от ворот.

83' Алькарас Рубен из команды Кадис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

82' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Идрисси Уссама навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Идрисси Уссама нанес удар издали, а Серхио Асенхо отбил его обратно в игру!

80' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Вильярреал выполняет удар от ворот.

78' Игрок Акапо Карлос из команды Кадис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

77' Коклен Франсис из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

77' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Серхио Асенхо не дал случится голу! Собрино Рубен должен был забивать, но Серхио Асенхо сделал отличный сейв

74' Вильярреал выполняет удар от ворот.

74' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Хорошую попытку сделал Негредо Альваро . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Игра в одни ворота сейчас. Вильярреал доминирует и владеет мячом

69' Асенхо Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Виктор Чуст делает длинную передачу вперед

68' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Тактическая замена. Иван Алехо уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен

66' Удар от ворот произведет Вильярреал

66' Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали

65' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Капу Этьен из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Вильярреал выполняет удар от ворот.

61' Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

59' Марио Гаспар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Сегодняшная посещаемость составляет 13325 болельщиков

56' Идрисси Уссама из команды Кадис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Кадис

52' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

52' Асенхо Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Марио Гаспар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

51' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Вильярреал

50' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

50' Негредо Альваро из команды Кадис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

50' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Хорошую попытку сделал Данджума Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Идрисси Уссама получил желтую карточку от судьи

48' Капу Этьен получил желтую карточку от судьи