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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 13325
Вильярреал
0'
31' Желтая карточка
Торрес Пау
31' Желтая карточка
Лосано Энтони
48' Желтая карточка
Капу Этьен
48' Желтая карточка
Идрисси Уссама
55' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
1:0
90' Гол
Собрино Рубен
90' Желтая карточка
Алехо Иван
90'+6

Ход матча

31'
 
Торрес Пау
31'
Лосано Энтони
 
46'
 
Коклен Франсис
Парехо Даниэль
46'
 
Капу Этьен
Иборра Висенте
46'
 
Данджума Арно
Гомес Мойсес
48'
 
Капу Этьен
48'
Идрисси Уссама
 
55'
Сан Эметерио Феде
 
62'
 
Морено Херард
Диа Булайе
62'
Лукас Перес
Лосано Энтони
 
67'
Собрино Рубен
Алехо Иван
 
67'
Мари Хосе
Сан Эметерио Феде
 
71'
 
Пино Йереми
Чуквезе Саму
90'
Собрино Рубен
(Лукас Перес)
1:0
90'
Хименес Фали
Идрисси Уссама
 
90'
Алехо Иван
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 117
Кадис 6.8% (8)
X 15.4% (18)
Вильярреал 77.8% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
14
Алехо
Иван
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
11
Идрисси
Уссама
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
22
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
5
Парехо
Даниэль
10
Иборра
Висенте
11
Чуквезе
Саму
17
Ло
Чельсо
Джовани
23
Гомес
Мойсес
16
Диа
Булайе
Кадис
4-4-2
Вильярреал
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Вильярреал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ТМК
0:3
КК
3:0
КК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 6 (2) 0.21
Лосано Энтони 4 0.14
Алекс Фернандес 3 (1) 0.1
Эспино Альфонсо 2 0.07
Санчес Сальвадор 2 0.07
Алькарас Рубен 2 0.07
Алехо Иван 1 0.03
Собрино Рубен 1 0.03
Идрисси Уссама 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Арзамендия Сантьяго 1 0.03
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Лукас Перес 0 0
Аларкон Томас 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 8 (2) 0.28
Морено Херард 8 (1) 0.28
Пино Йереми 6 0.21
Тригерос Мануэль 5 0.17
Диа Булайе 5 0.17
Торрес Пау II 4 0.14
Морено Альберто 3 0.1
Парехо Даниэль 2 (1) 0.07
Чуквезе Саму 2 0.07
Гомес Мойсес 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 6 0
Эспино Альфонсо 5 0
Хименес Фали 5 0
Алехо Иван 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Акапо Карлос 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Собрино Рубен 3 0
Алькарас Рубен 3 0
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Сан Эметерио Феде 2 0
Идрисси Уссама 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Чуст Виктор 1 0
Бастида Альваро 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 7 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 4 1
Иборра Висенте 4 0
Торрес Пау II 4 0
Орье Серж 3 0
Морено Альберто 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Чуквезе Саму 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
3
30%
5
36%
76-90

Пропущено

19
11
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
16%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
9
47%
3
27%
76-90

Забито

13
34
10 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
4
31%
5
15%
1-15
1
8%
4
12%
16-30
5
38%
8
24%
31-45
1
8%
4
12%
46-60
1
8%
3
9%
61-75
1
8%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

23
15
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
17%
3
20%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
22%
3
20%
61-75
6
26%
3
20%
76-90

Забито

23
48
13 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
12 Не забивали 9
4
17%
5
10%
1-15
2
9%
5
10%
16-30
7
30%
13
27%
31-45
3
13%
5
10%
46-60
3
13%
5
10%
61-75
4
17%
15
31%
76-90

Пропущено

42
26
15 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
7
17%
4
15%
1-15
3
7%
3
12%
16-30
5
12%
4
15%
31-45
5
12%
3
12%
46-60
7
17%
6
23%
61-75
15
36%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1
Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0
Вильярреал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1
Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 28 20 6 2 59 - 21 66
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона Заявка 27 14 9 4 52 - 29 51
5. Бетис Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал Заявка 29 12 9 8 48 - 27 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта Заявка 29 9 9 11 33 - 32 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 29 6 11 12 27 - 33 29
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Кадис Заявка 29 5 12 12 25 - 41 27
18. Мальорка Заявка 29 6 8 15 26 - 49 26
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 29 3 10 16 31 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
10. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 15 5 4 6 20 - 19 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
20. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
3. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
4. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
5. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
6. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 14 3 5 6 13 - 13 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 14 2 2 10 13 - 32 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Кадис 6.8% (8)
X 15.4% (18)
Вильярреал 77.8% (91)
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Прогнозы на матч Кадис 1:0 Вильярреал

Исход игры
Кадис
6.8% (8)
Ничья
15.4% (18)
Вильярреал
77.8% (91)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
38.5% (45)
0:1 Вильярреал
20.5% (24)
1:1 Ничья
12.8% (15)
0:2 Вильярреал
9.4% (11)
1:3 Вильярреал
5.1% (6)
1:0 Кадис
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:1 Кадис
1.7% (2)
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