Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla Зрители: 13325
31' Желтая карточкаТоррес Пау
31' Желтая карточкаЛосано Энтони
48' Желтая карточкаКапу Этьен
48' Желтая карточкаИдрисси Уссама
55' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
1:0
90' ГолСобрино Рубен
90' Желтая карточкаАлехо Иван
Ход матча
31'
31'
48'
48'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
15
Акапо
Карлос
32
Чуст
Виктор
14
Алехо
Иван
22
Манди
Аисса
11
Чуквезе
Саму
23
Гомес
Мойсес
16
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лукас ПересНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
-
16 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Вильярреал
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|6 (2)
|0.21
|Лосано Энтони
|4
|0.14
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.1
|Эспино Альфонсо
|2
|0.07
|Санчес Сальвадор
|2
|0.07
|Алькарас Рубен
|2
|0.07
|Алехо Иван
|1
|0.03
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|Идрисси Уссама
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.03
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Лукас Перес
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|8 (2)
|0.28
|Морено Херард
|8 (1)
|0.28
|Пино Йереми
|6
|0.21
|Тригерос Мануэль
|5
|0.17
|Диа Булайе
|5
|0.17
|Торрес Пау II
|4
|0.14
|Морено Альберто
|3
|0.1
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.07
|Чуквезе Саму
|2
|0.07
|Гомес Мойсес
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Эступиньян Первис
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Лосано Энтони
|6
|0
|Эспино Альфонсо
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Алехо Иван
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Акапо Карлос
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Собрино Рубен
|3
|0
|Алькарас Рубен
|3
|0
|Негредо Альваро
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Сан Эметерио Феде
|2
|0
|Идрисси Уссама
|2
|0
|Арзамендия Сантьяго
|2
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Эрнандес Луис
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|7
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|4
|1
|Иборра Висенте
|4
|0
|Торрес Пау II
|4
|0
|Орье Серж
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Чуквезе Саму
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
3
30%
5
36%
76-90
Пропущено
19
11
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
16%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
9
47%
3
27%
76-90
Забито
13
34
10 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
4
31%
5
15%
1-15
1
8%
4
12%
16-30
5
38%
8
24%
31-45
1
8%
4
12%
46-60
1
8%
3
9%
61-75
1
8%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
23
15
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
17%
3
20%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
22%
3
20%
61-75
6
26%
3
20%
76-90
Забито
23
48
13 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
12 Не забивали 9
4
17%
5
10%
1-15
2
9%
5
10%
16-30
7
30%
13
27%
31-45
3
13%
5
10%
46-60
3
13%
5
10%
61-75
4
17%
15
31%
76-90
Пропущено
42
26
15 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
7
17%
4
15%
1-15
3
7%
3
12%
16-30
5
12%
4
15%
31-45
5
12%
3
12%
46-60
7
17%
6
23%
61-75
15
36%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1
Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0
Вильярреал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1
Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 21
|66
|2.
|Севилья
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|40 - 19
|56
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|53 - 36
|54
|4.
|Барселона
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|52 - 29
|51
|5.
|Бетис
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|50 - 35
|50
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|29 - 29
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|48 - 27
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|33 - 28
|41
|9.
|Валенсия
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|42 - 43
|40
|10.
|Осасуна
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|29 - 36
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 32
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|35 - 41
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 34
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|30 - 40
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|27 - 33
|29
|16.
|Гранада
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|17.
|Кадис
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 41
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|26 - 49
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|23 - 48
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|29
|3
|10
|16
|31 - 58
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|9.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|3.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|5.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|6.
|Осасуна
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 13
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 32
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Кадис 1:0 Вильярреал
Исход игры
Кадис
6.8% (8)
Ничья
15.4% (18)
Вильярреал
77.8% (91)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
38.5% (45)
0:1 Вильярреал
20.5% (24)
1:1 Ничья
12.8% (15)
0:2 Вильярреал
9.4% (11)
1:3 Вильярреал
5.1% (6)
1:0 Кадис
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:1 Кадис
1.7% (2)
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