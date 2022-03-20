ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АРАУХО! 0:2! Подача от углового. Никто в центре не держит Араухо, которого никто не держит. Между Милитао и Алабой он оказывается, и головой выстреливает в правый угол! Красота!

Чудесный сценарий для "Барселоны", которая забила уже два мяча, и может забить еще больше, если мадридский "Реал" продолжит играть также плохо.

Что остается "Реалу" в таком случае? Попытаться сыграть во втором тайме намного агрессивнее в атаке. Где-то быстрее, где-то хитрее, но что-то явно нужно менять.

Все идет к перерыву у нас. Винисиус попытался подключиться к атаке своей команды, но передача оказалась слишком сильной. Сохранить сферу в игре не удалось.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:2. Впереди "Барселона".

39' Еще один угловой зарабатывает каталонский коллектив. Милитао после навеса с правого края играет головой за лицевую линию.

38' По проценту владения мячом вперед каталонский коллектив впереди, причем существенно - 37% против 67%. "Барселона" претендует на то, чтобы забить второй мяч.

37' Отбивается после подачи углового "королевский" коллектив. Стало сложнее действовать "сливочным", поскольку соперник держит игру под контролем.

35' Снова запаниковал "Реал". Обамеянг нанес удар по воротам соперника с близкого расстояния. Смог свой коллектив спасти Куртуа, после чего сыграли на подстраховке уже и защитники.

34' Стоит отметить тот факт, что "Реал" в последние минуты явно сдулся. Уже не так активно выглядит команда после пропущенного гола.

33' Милитао по центру убегал к воротам соперника, но сзади его срубил Бускетс, который за грубое нарушение правил был наказан карточкой желтого цвета.

32' "Барселона" полностью контролировала ситуацию на футбольном поле и смогла отличиться. Посмотрим, чем теперь ответит сопернику "Реал".

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОБАМЕЯНГ! 0:1!

Все к этому шло! Дембеле прошел справа к воротам соперника, после чего выполнил навес в центр штрафной, куда подключился Обамеянг, который головой отправил сферу в сетку!

30' Полчаса отыграли на поле команды. Модрич куда-то вперед отправлял сейчас мяч, но в руки тер Штегену снаряд по итогу прилетел. Уверенно и надежно действует кипер.

28' Родриго попытался подключиться к передаче от Винисиуса, но не смог на скорости он обработать сферу и оставить ее в игре. Футболист упустил сферу за пределы футбольного поля.

27' Френки де Йонг за снос соперника на газон получает от рефери карточку желтого цвета. Пострадал Начо от ноги каталонца.

26' С каждой минутой все опаснее действует "Барселона". Складывается у меня такое ощущение, что в самое ближайшее время команда сможет отличиться на поле соперника.

25' Оказался Торрес в штрафной "Реала" сейчас. Наносил он уже удар по воротам Куртуа, но в подкате под удар бросился Каземиро, который сумел отвести угрозу от ворот!

24' Араухо выполнял передачу в штрафную после розыгрыша стандарта с Альбой. В итоге игроки "Реала" смогли отвести угрозу от ворот. Карвахаль сыграл подальше от рамки.

23' В опасный подкат в ногу Бускетсу пошел Тони Кроос, за что тут же футболист мадридского коллектива получил карточку желтого цвета. Заслуженное наказание на подобного рода нарушение.

22' Освистывает каждое движение "Барселоны" местная публика. Значительно больше владеют снарядом каталонцы. Другое дело, что опаснее атакует "Реал".

20' Родриго по центру подключился к атаке "Реала". Получил он снаряд, после чего нанес выстрел с 20-ти метров. Попал он точно в ногу сопернику. На добивании сыграть ему не удалось.

19' Немного теперь "Реал" решил повладеть мячом на половине поля соперника. Винисиус получил мяч на левом краю, после чего попытался обыграть Араухо, но в подкате игрок "Барселоны" нейтрализовал оппонента.

18' Крутой, очень крутой футбол в первом тайме. Думаю, тот, кто смотрит вживую эту встречу, уж точно переживает лучшие моменты в своей жизни.

17' Неплохая передача на Торреса прошла сейчас. Удалось Феррану обработать мяч на скорости. С линии штрафной футболист атаки «Барсы» производил удар под правую стойку ворот Куртуа, но не смог попасть в цель! Миллиметры отделили его от успеха!

16' Отличная, конечно, игра на старте поединка. Отрадно, что соперники не отсиживаются в обороне и действуют в хорошем ключе. Другое дело, что и вратари не кукурузу охраняют в воротах.

15' ОПАСНО! Бускетс отдал передачу на Торреса, который сумел опередить Карвахаля и прострелил слева в центр штрафной. Обамеянг с разворота бил с левой ноги, но Куртуа отбил мяч в сторону. Добивание от Дембеле также нейтрализуется вратарем «Реала»!

13' Обамеянг срубает сейчас Крооса на газон. В ногу Пьер-Эмерик вкатился оппоненту, и за это нарушение мог получить карточку желтого цвета. Мне кажется, что его спас тот факт, что тут же игрок перед соперником извинился.

12' "Барселона" забрала теперь мяч под свой контроль. Пытается наладить контроль каталонская команда, и пока удается ей держать соперника в напряжении.

11' Весьма жаркая атмосфера не только на поле, но и на трибунах. Фанатов много. Оно и понятно, ведь матч просто невероятно увлекательный и интересный.

9' Кроос выполнил подачу от правого углового флага, но выбили мяч игроки «Барселоны». Попытка атаковать вторым темпом успехом не увенчалась.

8' ОПАСНО! Пас последовал сейчас на Винисиуса в атаку «Реала». Тот ушел от Араухо и выложил сферу на Вальверде. Федерико выстреливал в правую «шестерку», но тер Штеген потащил! Угловой!

7' МОМЕНТ! Родриго! Ворвался он в штрафную соперника с правого края штрафной, после чего нанес мощный удар по воротам соперника. Мяч просвистел рядом с правой стойкой. Было опасно!

6' Нет сегодня Бензема у "Реала", и этот факт вряд ли радует фанатов мадридской команды, ведь в матчах, где не играет Карим, атакующий потенциал команды серьезно страдает.

5' Нет сегодня Бензема у "Реала", и этот факт вряд ли радует фанатов мадридской команды, ведь в матчах, где не играет Карим, атакующий потенциал команды серьезно страдает.

4' Карло Анчелотти нам показывают режиссеры, после чего перемещают свое внимание на Хави. Сегодня не только на футбольном поле, но и за его пределами будет жара.

3' Штрафной удар заработала сейчас "Барселона". Последовала подача в штрафную "Реала". Пробивает по рамке соперника Торрес, но выше цели летит снаряд!

2' Футболисты "Реала" в этой встрече предстали в черных цветах, в то время, как игроки "Барселоны" - в желтом обмундировании! Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.