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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
0:2
Перерыв

Стадион:
Барселона
0'
22' Желтая карточка
Кроос Тони
26' Желтая карточка
Де Йонг Френки
0:1
29' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
31' Желтая карточка
Бускетс Серхио
0:2
38' Гол
Араухо Рональд

Ход матча

22'
Кроос Тони
 
26'
 
Де Йонг Френки
29'
0:1
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Дембеле Усман)
31'
 
Бускетс Серхио
38'
0:2
Араухо Рональд
(Дембеле Усман)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 253
Реал Мадрид 59.3% (150)
X 13.8% (35)
Барселона 26.9% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Барселона
2.28
3.77
3.42
Все Коэффициенты
Новости
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
6
Начо
Фернандес
8
Кроос
Тони
14
Каземиро
Карлос
15
Вальверде
Федерико
21
Родриго
10
Модрич
Лука
20
Винисиус
Жуниор
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
4
Араухо
Рональд
3
Пике
Херард
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Педри
7
Дембеле
Усман
25
Обамеянг
Пьер-Эмерик
19
Торрес
Ферран
Реал Мадрид
4-3-3
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Реал Мадрид
Барселона

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
60%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 19 побед

47 матчей

36.2%
21.3%
42.5%
17 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.4%
55.3%
21.3%
11 побед 26 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.5%
34%
40.5%
12 побед 16 ничьих 19 побед

История матчей

С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 22 (5) 0.76
Винисиус Жуниор 14 0.48
Асенсио Марко 8 0.28
Модрич Лука 2 (1) 0.07
Начо Фернандес 2 0.07
Камавинга Эдуардо 2 0.07
Кроос Тони 1 0.03
Алаба Давид 1 0.03
Йович Лука 1 0.03
Милитао Эдер 1 0.03
Карвахаль Даниэль 1 0.03
Менди Ферлан 1 0.03
Бэйл Гарет 1 0.03
Иско Аларкон 1 0.03
Васкес Лукас 1 0.03
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Марсело Виера 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 10 (4) 0.36
Обамеянг Пьер-Эмерик 6 0.21
Де Йонг Люк 5 0.18
Араухо Рональд 4 0.14
Де Йонг Френки 3 0.11
Торрес Ферран 3 (1) 0.11
Фати Ансу 3 0.11
Гави 2 0.07
Брайтвайт Мартин 2 0.07
Роберто Серхи 2 0.07
Гонсалес Нико 2 0.07
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.07
Дембеле Усман 1 0.04
Альба Жорди 1 0.04
Алвес Даниэл 1 0.04
Педри 1 0.04
Пике Херард 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Агуэро Серхио 1 0.04
Пуч Рикард 1 0.04
Ютгла Ферран 1 0.04
Абдессамад Эззалзули 1 0.04
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 9 0
Винисиус Жуниор 6 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Менди Ферлан 4 0
Милитао Эдер 4 0
Кроос Тони 3 0
Начо Фернандес 3 0
Родриго 3 0
Бэйл Гарет 2 0
Модрич Лука 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Васкес Лукас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 9 1
Гави 6 1
Бускетс Серхио 7 0
Де Йонг Френки 5 1
Гарсия Эрик 4 1
Альба Жорди 5 0
Гонсалес Нико 5 0
Араухо Рональд 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Алвес Даниэл 1 1
Мингеса Оскар 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Дембеле Усман 1 0
Дест Серджино 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
21
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
6%
3
14%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
6
19%
5
24%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
11
34%
5
24%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
3
33%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
33%
4
25%
76-90

Забито

27
31
7 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
11%
6
19%
1-15
3
11%
7
23%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
6
22%
4
13%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
9
33%
8
26%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
17%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Забито

59
52
19 В 1-м тайме 27
40 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 4
5
8%
9
17%
1-15
7
12%
9
17%
16-30
7
12%
9
17%
31-45
11
19%
8
15%
46-60
9
15%
4
8%
61-75
20
34%
13
25%
76-90

Пропущено

21
29
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 20
5
24%
4
14%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
6
29%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0
Барселона
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2
Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:2 Заявка 29 20 6 3 59 - 23 66
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона 2:0 Заявка 28 15 9 4 54 - 29 54
5. Бетис Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 29 12 9 8 48 - 27 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта Заявка 29 9 9 11 33 - 32 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 29 6 11 12 27 - 33 29
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Кадис Заявка 29 5 12 12 25 - 41 27
18. Мальорка Заявка 29 6 8 15 26 - 49 26
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 29 3 10 16 31 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:2 Заявка 15 10 4 1 32 - 11 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона 2:0 Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
10. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 15 5 4 6 20 - 19 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
20. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:2 Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Барселона 2:0 Заявка 15 6 7 2 23 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 14 3 5 6 13 - 13 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 14 2 2 10 13 - 32 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:2. Впереди "Барселона".
  • 44'
    Все идет к перерыву у нас. Винисиус попытался подключиться к атаке своей команды, но передача оказалась слишком сильной. Сохранить сферу в игре не удалось.
  • 43'
    Что остается "Реалу" в таком случае? Попытаться сыграть во втором тайме намного агрессивнее в атаке. Где-то быстрее, где-то хитрее, но что-то явно нужно менять.
  • 42'
    Чудесный сценарий для "Барселоны", которая забила уже два мяча, и может забить еще больше, если мадридский "Реал" продолжит играть также плохо.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АРАУХО! 0:2!
    Подача от углового. Никто в центре не держит Араухо, которого никто не держит. Между Милитао и Алабой он оказывается, и головой выстреливает в правый угол! Красота!
  • Угловой
    39'
    Еще один угловой зарабатывает каталонский коллектив. Милитао после навеса с правого края играет головой за лицевую линию.
  • 38'
    По проценту владения мячом вперед каталонский коллектив впереди, причем существенно - 37% против 67%. "Барселона" претендует на то, чтобы забить второй мяч.
  • 37'
    Отбивается после подачи углового "королевский" коллектив. Стало сложнее действовать "сливочным", поскольку соперник держит игру под контролем.
  • Опасный момент
    35'
    Снова запаниковал "Реал". Обамеянг нанес удар по воротам соперника с близкого расстояния. Смог свой коллектив спасти Куртуа, после чего сыграли на подстраховке уже и защитники.
  • 34'
    Стоит отметить тот факт, что "Реал" в последние минуты явно сдулся. Уже не так активно выглядит команда после пропущенного гола.
  • Желтая карточка
    33'
    Милитао по центру убегал к воротам соперника, но сзади его срубил Бускетс, который за грубое нарушение правил был наказан карточкой желтого цвета.
  • 32'
    "Барселона" полностью контролировала ситуацию на футбольном поле и смогла отличиться. Посмотрим, чем теперь ответит сопернику "Реал".
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОБАМЕЯНГ! 0:1!
    Все к этому шло! Дембеле прошел справа к воротам соперника, после чего выполнил навес в центр штрафной, куда подключился Обамеянг, который головой отправил сферу в сетку!
  • 30'
    Полчаса отыграли на поле команды. Модрич куда-то вперед отправлял сейчас мяч, но в руки тер Штегену снаряд по итогу прилетел. Уверенно и надежно действует кипер.
  • 28'
    Родриго попытался подключиться к передаче от Винисиуса, но не смог на скорости он обработать сферу и оставить ее в игре. Футболист упустил сферу за пределы футбольного поля.
  • Желтая карточка
    27'
    Френки де Йонг за снос соперника на газон получает от рефери карточку желтого цвета. Пострадал Начо от ноги каталонца.
  • 26'
    С каждой минутой все опаснее действует "Барселона". Складывается у меня такое ощущение, что в самое ближайшее время команда сможет отличиться на поле соперника.
  • Опасный момент
    25'
    Оказался Торрес в штрафной "Реала" сейчас. Наносил он уже удар по воротам Куртуа, но в подкате под удар бросился Каземиро, который сумел отвести угрозу от ворот!
  • 24'
    Араухо выполнял передачу в штрафную после розыгрыша стандарта с Альбой. В итоге игроки "Реала" смогли отвести угрозу от ворот. Карвахаль сыграл подальше от рамки.
  • Желтая карточка
    23'
    В опасный подкат в ногу Бускетсу пошел Тони Кроос, за что тут же футболист мадридского коллектива получил карточку желтого цвета. Заслуженное наказание на подобного рода нарушение.
  • 22'
    Освистывает каждое движение "Барселоны" местная публика. Значительно больше владеют снарядом каталонцы. Другое дело, что опаснее атакует "Реал".
  • 20'
    Родриго по центру подключился к атаке "Реала". Получил он снаряд, после чего нанес выстрел с 20-ти метров. Попал он точно в ногу сопернику. На добивании сыграть ему не удалось.
  • 19'
    Немного теперь "Реал" решил повладеть мячом на половине поля соперника. Винисиус получил мяч на левом краю, после чего попытался обыграть Араухо, но в подкате игрок "Барселоны" нейтрализовал оппонента.
  • 18'
    Крутой, очень крутой футбол в первом тайме. Думаю, тот, кто смотрит вживую эту встречу, уж точно переживает лучшие моменты в своей жизни.
  • 17'
    Неплохая передача на Торреса прошла сейчас. Удалось Феррану обработать мяч на скорости. С линии штрафной футболист атаки «Барсы» производил удар под правую стойку ворот Куртуа, но не смог попасть в цель! Миллиметры отделили его от успеха!
  • 16'
    Отличная, конечно, игра на старте поединка. Отрадно, что соперники не отсиживаются в обороне и действуют в хорошем ключе. Другое дело, что и вратари не кукурузу охраняют в воротах.
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО! Бускетс отдал передачу на Торреса, который сумел опередить Карвахаля и прострелил слева в центр штрафной. Обамеянг с разворота бил с левой ноги, но Куртуа отбил мяч в сторону. Добивание от Дембеле также нейтрализуется вратарем «Реала»!
  • Фол, нарушение
    13'
    Обамеянг срубает сейчас Крооса на газон. В ногу Пьер-Эмерик вкатился оппоненту, и за это нарушение мог получить карточку желтого цвета. Мне кажется, что его спас тот факт, что тут же игрок перед соперником извинился.
  • 12'
    "Барселона" забрала теперь мяч под свой контроль. Пытается наладить контроль каталонская команда, и пока удается ей держать соперника в напряжении.
  • 11'
    Весьма жаркая атмосфера не только на поле, но и на трибунах. Фанатов много. Оно и понятно, ведь матч просто невероятно увлекательный и интересный.
  • 9'
    Кроос выполнил подачу от правого углового флага, но выбили мяч игроки «Барселоны». Попытка атаковать вторым темпом успехом не увенчалась.
  • Опасный момент
    8'
    ОПАСНО! Пас последовал сейчас на Винисиуса в атаку «Реала». Тот ушел от Араухо и выложил сферу на Вальверде. Федерико выстреливал в правую «шестерку», но тер Штеген потащил! Угловой!
  • Опасный момент
    7'
    МОМЕНТ! Родриго! Ворвался он в штрафную соперника с правого края штрафной, после чего нанес мощный удар по воротам соперника. Мяч просвистел рядом с правой стойкой. Было опасно!
  • 6'
    Нет сегодня Бензема у "Реала", и этот факт вряд ли радует фанатов мадридской команды, ведь в матчах, где не играет Карим, атакующий потенциал команды серьезно страдает.
  • 5'
    Нет сегодня Бензема у "Реала", и этот факт вряд ли радует фанатов мадридской команды, ведь в матчах, где не играет Карим, атакующий потенциал команды серьезно страдает.
  • 4'
    Карло Анчелотти нам показывают режиссеры, после чего перемещают свое внимание на Хави. Сегодня не только на футбольном поле, но и за его пределами будет жара.
  • 3'
    Штрафной удар заработала сейчас "Барселона". Последовала подача в штрафную "Реала". Пробивает по рамке соперника Торрес, но выше цели летит снаряд!
  • 2'
    Футболисты "Реала" в этой встрече предстали в черных цветах, в то время, как игроки "Барселоны" - в желтом обмундировании! Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Под рев трибун "Сантьяго Бернабеу" стартует эта встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:2 Барселона

Исход игры
Реал Мадрид
59.3% (150)
Ничья
13.8% (35)
Барселона
26.9% (68)
Тотал 2.5
Больше
75% (87)
Меньше
25% (29)
Обе команды забьют
Да
89.66% (104)
Нет
10.34% (12)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
22.1% (56)
1:1 Ничья
6.7% (17)
2:2 Ничья
4% (10)
1:2 Барселона
2.8% (7)
3:1 Реал Мадрид
2.8% (7)
2:0 Реал Мадрид
2.4% (6)
1:0 Реал Мадрид
1.6% (4)
3:2 Реал Мадрид
1.2% (3)
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