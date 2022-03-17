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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Барселона
Прогнозы 40
Реал Мадрид 72.5% (29)
X 20% (8)
Барселона 7.5% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Барселона
2.19
3.92
3.40
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Реал Мадрид
Барселона

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
60%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 19 побед

47 матчей

36.2%
21.3%
42.5%
17 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.4%
55.3%
21.3%
11 побед 26 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.5%
34%
40.5%
12 побед 16 ничьих 19 побед

История матчей

С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 22 (5) 0.79
Винисиус Жуниор 14 0.5
Асенсио Марко 8 0.29
Модрич Лука 2 (1) 0.07
Начо Фернандес 2 0.07
Камавинга Эдуардо 2 0.07
Кроос Тони 1 0.04
Алаба Давид 1 0.04
Йович Лука 1 0.04
Милитао Эдер 1 0.04
Карвахаль Даниэль 1 0.04
Менди Ферлан 1 0.04
Бэйл Гарет 1 0.04
Иско Аларкон 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Марсело Виера 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 10 (4) 0.37
Де Йонг Люк 5 0.19
Обамеянг Пьер-Эмерик 5 0.19
Де Йонг Френки 3 0.11
Торрес Ферран 3 (1) 0.11
Араухо Рональд 3 0.11
Фати Ансу 3 0.11
Гави 2 0.07
Брайтвайт Мартин 2 0.07
Роберто Серхи 2 0.07
Гонсалес Нико 2 0.07
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.07
Альба Жорди 1 0.04
Дембеле Усман 1 0.04
Алвес Даниэл 1 0.04
Педри 1 0.04
Пике Херард 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Агуэро Серхио 1 0.04
Пуч Рикард 1 0.04
Ютгла Ферран 1 0.04
Абдессамад Эззалзули 1 0.04
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 9 0
Винисиус Жуниор 6 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Менди Ферлан 4 0
Милитао Эдер 4 0
Начо Фернандес 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Бэйл Гарет 2 0
Модрич Лука 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Васкес Лукас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 9 1
Гави 6 1
Бускетс Серхио 6 0
Де Йонг Френки 4 1
Гарсия Эрик 4 1
Альба Жорди 5 0
Гонсалес Нико 5 0
Араухо Рональд 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Алвес Даниэл 1 1
Мингеса Оскар 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Дембеле Усман 1 0
Дест Серджино 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
21
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
6%
3
14%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
6
19%
5
24%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
11
34%
5
24%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
3
33%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
33%
4
25%
76-90

Забито

27
31
7 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
11%
6
19%
1-15
3
11%
7
23%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
6
22%
4
13%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
9
33%
8
26%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
17%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Забито

59
52
19 В 1-м тайме 27
40 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 4
5
8%
9
17%
1-15
7
12%
9
17%
16-30
7
12%
9
17%
31-45
11
19%
8
15%
46-60
9
15%
4
8%
61-75
20
34%
13
25%
76-90

Пропущено

21
29
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 20
5
24%
4
14%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
6
29%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0
Барселона
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2
Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 28 20 6 2 59 - 21 66
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Барселона Заявка 27 14 9 4 52 - 29 51
5. Бетис Заявка 28 15 4 9 50 - 35 49
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
8. Атлетик Б Заявка 28 10 10 8 32 - 27 40
9. Валенсия Заявка 28 9 10 9 41 - 43 37
10. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
11. Осасуна Заявка 28 9 8 11 26 - 35 35
12. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
13. Райо Вальекано Заявка 27 9 5 13 29 - 33 32
14. Эльче Заявка 28 8 8 12 30 - 39 32
15. Хетафе Заявка 28 6 10 12 26 - 32 28
16. Мальорка Заявка 28 6 8 14 26 - 48 26
17. Гранада Заявка 28 5 10 13 28 - 44 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 28 5 7 16 21 - 45 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
7. Райо Вальекано Заявка 14 8 3 3 21 - 10 27
8. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
9. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
10. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
3. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
4. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
9. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
10. Валенсия Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 10 часов 5 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Реал Мадрид 72.5% (29)
    X 20% (8)
    Барселона 7.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Барселона
    2.19
    3.92
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона

    Исход игры
    Реал Мадрид
    71.8% (28)
    Ничья
    20.5% (8)
    Барселона
    7.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.38% (29)
    Меньше
    21.62% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (33)
    Нет
    10.81% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    51.3% (20)
    1:1 Ничья
    10.3% (4)
    2:2 Ничья
    10.3% (4)
    1:0 Реал Мадрид
    5.1% (2)
    3:1 Реал Мадрид
    5.1% (2)
    3:2 Реал Мадрид
    5.1% (2)
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