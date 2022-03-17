Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сантьяго Бернабеу
История личных встреч
Реал Мадрид
Барселона
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
60%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
27 матчей
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 19 побед
47 матчей
36.2%
21.3%
42.5%
17 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
23.4%
55.3%
21.3%
11 побед 26 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.5%
34%
40.5%
12 побед 16 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|22 (5)
|0.79
|Винисиус Жуниор
|14
|0.5
|Асенсио Марко
|8
|0.29
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.07
|Начо Фернандес
|2
|0.07
|Камавинга Эдуардо
|2
|0.07
|Кроос Тони
|1
|0.04
|Алаба Давид
|1
|0.04
|Йович Лука
|1
|0.04
|Милитао Эдер
|1
|0.04
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.04
|Менди Ферлан
|1
|0.04
|Бэйл Гарет
|1
|0.04
|Иско Аларкон
|1
|0.04
|Васкес Лукас
|1
|0.04
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Марсело Виера
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|10 (4)
|0.37
|Де Йонг Люк
|5
|0.19
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5
|0.19
|Де Йонг Френки
|3
|0.11
|Торрес Ферран
|3 (1)
|0.11
|Араухо Рональд
|3
|0.11
|Фати Ансу
|3
|0.11
|Гави
|2
|0.07
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.07
|Роберто Серхи
|2
|0.07
|Гонсалес Нико
|2
|0.07
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.07
|Альба Жорди
|1
|0.04
|Дембеле Усман
|1
|0.04
|Алвес Даниэл
|1
|0.04
|Педри
|1
|0.04
|Пике Херард
|1
|0.04
|Бускетс Серхио
|1
|0.04
|Агуэро Серхио
|1
|0.04
|Пуч Рикард
|1
|0.04
|Ютгла Ферран
|1
|0.04
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.04
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|9
|0
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Менди Ферлан
|4
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Модрич Лука
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Карло Анчелотти
|2
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|9
|1
|Гави
|6
|1
|Бускетс Серхио
|6
|0
|Де Йонг Френки
|4
|1
|Гарсия Эрик
|4
|1
|Альба Жорди
|5
|0
|Гонсалес Нико
|5
|0
|Араухо Рональд
|4
|0
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Депай Мемфис
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Алвес Даниэл
|1
|1
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Дест Серджино
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
21
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
6%
3
14%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
6
19%
5
24%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
11
34%
5
24%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
3
33%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
33%
4
25%
76-90
Забито
27
31
7 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
11%
6
19%
1-15
3
11%
7
23%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
6
22%
4
13%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
9
33%
8
26%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
17%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Забито
59
52
19 В 1-м тайме 27
40 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 4
5
8%
9
17%
1-15
7
12%
9
17%
16-30
7
12%
9
17%
31-45
11
19%
8
15%
46-60
9
15%
4
8%
61-75
20
34%
13
25%
76-90
Пропущено
21
29
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 20
5
24%
4
14%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
6
29%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0
Барселона
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2
Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 21
|66
|2.
|Севилья
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|40 - 19
|56
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|52 - 36
|51
|4.
|Барселона
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|52 - 29
|51
|5.
|Бетис
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|50 - 35
|49
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|29 - 29
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|48 - 26
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|32 - 27
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|41 - 43
|37
|10.
|Сельта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|33 - 32
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|26 - 35
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 41
|33
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 33
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|26 - 32
|28
|16.
|Мальорка
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|26 - 48
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 44
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|24 - 41
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|21 - 45
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|30 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 10
|27
|8.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|3.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона
Исход игры
Реал Мадрид
71.8% (28)
Ничья
20.5% (8)
Барселона
7.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
78.38% (29)
Меньше
21.62% (8)
Обе команды забьют
Да
89.19% (33)
Нет
10.81% (4)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
51.3% (20)
1:1 Ничья
10.3% (4)
2:2 Ничья
10.3% (4)
1:0 Реал Мадрид
5.1% (2)
3:1 Реал Мадрид
5.1% (2)
3:2 Реал Мадрид
5.1% (2)
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