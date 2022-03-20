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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Бетис
0' 19'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 116
Сельта 37.1% (43)
X 44% (51)
Бетис 19% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Бетис
2.30
3.48
3.72
Все Коэффициенты
Новости
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
19
Фонтан
Хосе
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
25
Браво
Клаудио
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
5
Бартра
Марк
33
Миранда
Хуан
4
Акуоку
Поль
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
14
Карвалью
Вилльям
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
Сельта
4-1-3-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Бетис

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

21 матч

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
П
0:1
П
3:3
П
3:2
П
2:1
П
0:1
П
3:3
П
1:1
П
1:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 13 (3) 0.45
Мина Сантьяго 7 0.24
Браис Мендес 4 0.14
Серви Франко 3 0.1
Денис Суарес 3 0.1
Мальо Уго 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Нолито Агудо 1 0.03
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 13 0.45
Виллиан Жозе 8 (3) 0.28
Иглесиас Борха 8 (2) 0.28
Фекир Набиль 6 0.21
Каналес Серхио 4 0.14
Морено Алекс 4 0.14
Карвалью Вилльям 1 0.03
Тельо Кристиан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Гонсалес Эдгар 1 0.03
Родри Родриго 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эрмосо Кике 1 0.03
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 9 0
Тапия Ренато 8 0
Мальо Уго 4 2
Браис Мендес 7 0
Араухо Нестор 4 0
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Серви Франко 4 0
Галан Хави 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 7 1
Гидо Родригес 7 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Каналес Серхио 6 0
Песселья Херман 4 1
Хуанми Мигель 5 0
Руибаль Айтор 5 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Карвалью Вилльям 3 0
Миранда Хуан 3 0
Виктор Руис 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Бартра Марк 1 0
Браво Клаудио 1 0
Виллиан Жозе 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
24
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
4
19%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
1
5%
5
21%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
5
24%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

18
16
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
5
28%
3
19%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Забито

13
28
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 16
2
15%
4
14%
1-15
0
0%
7
25%
16-30
5
38%
4
14%
31-45
2
15%
4
14%
46-60
3
23%
5
18%
61-75
1
8%
4
14%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
4
31%
4
24%
61-75
1
8%
3
18%
76-90

Забито

34
52
14 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 14
11 Не забивали 4
6
18%
7
13%
1-15
2
6%
11
21%
16-30
6
18%
9
17%
31-45
6
18%
8
15%
46-60
8
24%
6
12%
61-75
6
18%
11
21%
76-90

Пропущено

31
33
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
2
6%
5
15%
1-15
7
23%
4
12%
16-30
5
16%
9
27%
31-45
7
23%
2
6%
46-60
5
16%
8
24%
61-75
5
16%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1
Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0
Бетис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3
Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 28 20 6 2 59 - 21 66
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона Заявка 27 14 9 4 52 - 29 51
5. Бетис 0:0 Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал 0:0 Заявка 29 12 10 7 48 - 26 46
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта 0:0 Заявка 29 9 9 11 33 - 32 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 29 6 11 12 27 - 33 29
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Мальорка Заявка 29 6 8 15 26 - 49 26
18. Кадис 0:0 Заявка 29 4 13 12 24 - 41 25
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 29 3 10 16 31 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал 0:0 Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Бетис 0:0 Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
10. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта 0:0 Заявка 15 5 4 6 20 - 19 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис 0:0 Заявка 15 1 9 5 11 - 18 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
3. Бетис 0:0 Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
4. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
5. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
6. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта 0:0 Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал 0:0 Заявка 14 3 6 5 13 - 12 15
12. Кадис 0:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 14 2 2 10 13 - 32 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 20'
    Мина Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
  • 20'
    Контроль мяча: Сельта: 51%, Бетис: 49%.
  • 19'
    Мина Сантьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    19'
    Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
  • 19'
    Карвалью Вилльям из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Фонтан Хосе из команды Сельта заходит слишком далеко, он валит Карвалью Вилльям.
  • 17'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 16'
    Бетис контролирует мяч.
  • 15'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    15'
    Мина Сантьяго возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    15'
    Бартра Марк возвращается на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: Сельта: 54%, Бетис: 46%.
  • 14'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бартра Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мина Сантьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    14'
    Бартра Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    14'
    Мина Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 13'
    Иглесиас Борха из команды Бетис наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 13'
    Миранда Хуан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Бельерин Эктор из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    12'
    Араухо Нестор наказан за толчок Гидо Родригес
  • 12'
    Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Миранда Хуан из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Денис Суарес пострадал.
  • 11'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Нолито Агудо нанес удар головой, но Клаудио Браво спокойно отбил мяч.
  • 10'
    Мина Сантьяго из команды Сельта делает заброс на партнера по команде.
  • 10'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Сельта: 43%, Бетис: 57%.
  • 9'
    Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Фонтан Хосе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Сельта контролирует мяч.
  • 8'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Нолито Агудо из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 7'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Дитуро Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Нолито Агудо наказан за толчок Бельерин Эктор
  • 6'
    Бетис контролирует мяч.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 5'
    Хуанми Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 5'
    Каналес Серхио делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Контроль мяча: Сельта: 44%, Бетис: 56%.
  • 4'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Акуоку Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Фонтан Хосе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Миранда Хуан из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 2'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Миранда Хуан из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Хуанми Мигель наказан за толчок Айду Джозеф
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Сельта 37.1% (43)
X 44% (51)
Бетис 19% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Бетис
2.30
3.48
3.72
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Где смотреть матч Сельта 0:0 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 0:0 Бетис

Исход игры
Сельта
36.8% (43)
Ничья
44.4% (52)
Бетис
18.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (48)
Меньше
56.76% (63)
Обе команды забьют
Да
81.08% (90)
Нет
18.92% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (42)
2:1 Сельта
22.2% (26)
1:2 Бетис
12% (14)
1:0 Сельта
7.7% (9)
0:1 Бетис
5.1% (6)
2:2 Ничья
5.1% (6)
2:0 Сельта
5.1% (6)
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