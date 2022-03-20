Испания: Ла Лига 2021-2022
81' Желтая карточкаКарвалью Вилльям
90' Желтая карточкаПесселья Херман
90' Желтая карточкаФонтан Хосе
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
15
Айду
Джозеф
19
Фонтан
Хосе
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
33
Миранда
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сельта
Бетис
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
21 матч
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|13 (3)
|0.45
|Мина Сантьяго
|7
|0.24
|Браис Мендес
|4
|0.14
|Серви Франко
|3
|0.1
|Денис Суарес
|3
|0.1
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.03
|Нолито Агудо
|1
|0.03
|Галан Хави
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|13
|0.45
|Виллиан Жозе
|8 (3)
|0.28
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|0.28
|Фекир Набиль
|6
|0.21
|Каналес Серхио
|4
|0.14
|Морено Алекс
|4
|0.14
|Карвалью Вилльям
|1
|0.03
|Тельо Кристиан
|1
|0.03
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.03
|Родри Родриго
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Эрмосо Кике
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|9
|0
|Тапия Ренато
|8
|0
|Мальо Уго
|4
|2
|Браис Мендес
|7
|0
|Араухо Нестор
|4
|0
|Денис Суарес
|4
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Серви Франко
|4
|0
|Галан Хави
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|7
|1
|Гидо Родригес
|7
|1
|Песселья Херман
|5
|1
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Каналес Серхио
|6
|0
|Хуанми Мигель
|5
|0
|Руибаль Айтор
|5
|0
|Карвалью Вилльям
|4
|0
|Иглесиас Борха
|4
|0
|Бельерин Эктор
|2
|1
|Морено Алекс
|2
|1
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Виктор Руис
|2
|0
|Тельо Кристиан
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
24
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
19%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
1
5%
5
21%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
5
24%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
18
16
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
5
28%
3
19%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Забито
13
28
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 17
2
15%
4
14%
1-15
0
0%
7
25%
16-30
5
38%
4
14%
31-45
2
15%
4
14%
46-60
3
23%
5
18%
61-75
1
8%
4
14%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
4
31%
4
24%
61-75
1
8%
3
18%
76-90
Забито
34
52
14 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 14
12 Не забивали 5
6
18%
7
13%
1-15
2
6%
11
21%
16-30
6
18%
9
17%
31-45
6
18%
8
15%
46-60
8
24%
6
12%
61-75
6
18%
11
21%
76-90
Пропущено
31
33
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
2
6%
5
15%
1-15
7
23%
4
12%
16-30
5
16%
9
27%
31-45
7
23%
2
6%
46-60
5
16%
8
24%
61-75
5
16%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1
Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0
Бетис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3
Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 21
|66
|2.
|Севилья
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|40 - 19
|56
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|53 - 36
|54
|4.
|Барселона
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|52 - 29
|51
|5.
|Бетис
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|50 - 35
|50
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|29 - 29
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|48 - 27
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|33 - 28
|41
|9.
|Валенсия
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|42 - 43
|40
|10.
|Осасуна
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|29 - 36
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 32
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|35 - 41
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 34
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|30 - 40
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|27 - 33
|29
|16.
|Гранада
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|17.
|Кадис
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 41
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|26 - 49
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|23 - 48
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|29
|3
|10
|16
|31 - 58
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|9.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|3.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|5.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|6.
|Осасуна
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 13
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 32
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Бетис
Исход игры
Сельта
36.8% (43)
Ничья
44.4% (52)
Бетис
18.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (48)
Меньше
56.76% (63)
Обе команды забьют
Да
81.08% (90)
Нет
18.92% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (42)
2:1 Сельта
22.2% (26)
1:2 Бетис
12% (14)
1:0 Сельта
7.7% (9)
0:1 Бетис
5.1% (6)
2:2 Ничья
5.1% (6)
2:0 Сельта
5.1% (6)
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