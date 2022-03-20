Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Бетис

94' Фонтан Хосе получил желтую карточку от судьи

92' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

91' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Песселья Херман получил желтую карточку от судьи

90' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Тьяго Гальярдо нанес удар головой, но Клаудио Браво спокойно отбил мяч.

87' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Бетис

86' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Бетис

85' Аспас Яго из команды Сельта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

84' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

81' Мальо Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Удар от ворот произведет Бетис

80' Как он промахнулся? Мальо Уго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

79' Удар от ворот произведет Бетис

78' Аспас Яго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

77' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

74' Мальо Уго из команды Сельта делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

68' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

64' Удар от ворот произведет Сельта

64' Игрок Бельерин Эктор из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

63' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Каналес Серхио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Хорошую попытку сделал Каналес Серхио . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Аспас Яго из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Отличные скиллы показывает Аспас Яго , обводя своих соперников

56' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Сельта выполняет удар от ворот.

51' Хуанми Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Денис Суарес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Сегодняшная посещаемость составляет 13149 болельщиков

48' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Бетис