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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 13149
Бетис
0'
81' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
90' Желтая карточка
Песселья Херман
90' Желтая карточка
Фонтан Хосе
90'+6

Ход матча

67'
Тапия Ренато
Нолито Агудо
 
68'
Мурильо Джейсон
Араухо Нестор
 
72'
Тьяго Гальярдо
Мина Сантьяго
 
76'
 
Хоакин Санчес
Хуанми Мигель
81'
 
Карвалью Вилльям
83'
 
Лаинес Диего
Каналес Серхио
86'
Пинеда Орбелин
Пейнадо Франсиско
 
90'
 
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
90'
 
Песселья Херман
90'
Фонтан Хосе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 117
Сельта 36.8% (43)
X 44.4% (52)
Бетис 18.8% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
19
Фонтан
Хосе
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
25
Браво
Клаудио
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
5
Бартра
Марк
33
Миранда
Хуан
4
Акуоку
Поль
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
14
Карвалью
Вилльям
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
Сельта
4-1-3-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Бетис

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

21 матч

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
П
0:1
П
3:3
П
3:2
П
2:1
П
0:1
П
3:3
П
1:1
П
1:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 13 (3) 0.45
Мина Сантьяго 7 0.24
Браис Мендес 4 0.14
Серви Франко 3 0.1
Денис Суарес 3 0.1
Мальо Уго 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Нолито Агудо 1 0.03
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 13 0.45
Виллиан Жозе 8 (3) 0.28
Иглесиас Борха 8 (2) 0.28
Фекир Набиль 6 0.21
Каналес Серхио 4 0.14
Морено Алекс 4 0.14
Карвалью Вилльям 1 0.03
Тельо Кристиан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Гонсалес Эдгар 1 0.03
Родри Родриго 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эрмосо Кике 1 0.03
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 9 0
Тапия Ренато 8 0
Мальо Уго 4 2
Браис Мендес 7 0
Араухо Нестор 4 0
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Серви Франко 4 0
Галан Хави 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 7 1
Гидо Родригес 7 1
Песселья Херман 5 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Каналес Серхио 6 0
Хуанми Мигель 5 0
Руибаль Айтор 5 0
Карвалью Вилльям 4 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Миранда Хуан 3 0
Виктор Руис 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Бартра Марк 1 0
Браво Клаудио 1 0
Виллиан Жозе 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
24
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
19%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
1
5%
5
21%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
5
24%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

18
16
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
5
28%
3
19%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Забито

13
28
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 17
2
15%
4
14%
1-15
0
0%
7
25%
16-30
5
38%
4
14%
31-45
2
15%
4
14%
46-60
3
23%
5
18%
61-75
1
8%
4
14%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
4
31%
4
24%
61-75
1
8%
3
18%
76-90

Забито

34
52
14 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 14
12 Не забивали 5
6
18%
7
13%
1-15
2
6%
11
21%
16-30
6
18%
9
17%
31-45
6
18%
8
15%
46-60
8
24%
6
12%
61-75
6
18%
11
21%
76-90

Пропущено

31
33
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
2
6%
5
15%
1-15
7
23%
4
12%
16-30
5
16%
9
27%
31-45
7
23%
2
6%
46-60
5
16%
8
24%
61-75
5
16%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1
Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0
Бетис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3
Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 28 20 6 2 59 - 21 66
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона Заявка 27 14 9 4 52 - 29 51
5. Бетис Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал Заявка 29 12 9 8 48 - 27 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта Заявка 29 9 9 11 33 - 32 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 29 6 11 12 27 - 33 29
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Кадис Заявка 29 5 12 12 25 - 41 27
18. Мальорка Заявка 29 6 8 15 26 - 49 26
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 29 3 10 16 31 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
10. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 15 5 4 6 20 - 19 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
20. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
3. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
4. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
5. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
6. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 14 3 5 6 13 - 13 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 14 2 2 10 13 - 32 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Сельта: 49%, Бетис: 51%.
  • 46'
    Карвалью Вилльям из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 46'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Сельта: 48%, Бетис: 52%.
  • 44'
    Бетис пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    44'
    Иглесиас Борха наказан за толчок Араухо Нестор
  • Фол, нарушение
    43'
    Мина Сантьяго из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Гидо Родригес пострадал.
  • 43'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Сельта контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Миранда Хуан из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мина Сантьяго
  • Офсайд
    40'
    Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
  • 40'
    Денис Суарес из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 40'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Сельта: 49%, Бетис: 51%.
  • 39'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    39'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 38'
    Сельта контролирует мяч.
  • 38'
    Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Игрок из команды Бетис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 37'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Бетис контролирует мяч.
  • 37'
    Сельта контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Аспас Яго из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Бартра Марк пострадал.
  • 36'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Аспас Яго из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 35'
    Контроль мяча: Сельта: 49%, Бетис: 51%.
  • 34'
    Бетис выполняет удар от ворот.
  • 34'
    Аспас Яго из команды Сельта делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 34'
    Аспас Яго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
  • 34'
    Сельта начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    33'
    Нолито Агудо из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Бельерин Эктор пострадал.
  • 33'
    Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 32'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Сельта выполняет удар от ворот.
  • 31'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 30'
    Сельта выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Хуанми Мигель из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 30'
    Контроль мяча: Сельта: 47%, Бетис: 53%.
  • 29'
    Браис Мендес пробует нанести удар издали, но Клаудио Браво держит все под контролем
  • 29'
    Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    28'
    Акуоку Поль из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Аспас Яго пострадал.
  • 28'
    Браис Мендес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 28'
    Сельта начинает контратаку
  • 27'
    Судья сигнализирует, что Фонтан Хосе из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
  • 27'
    Бетис контролирует мяч.
  • 26'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Миранда Хуан из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 25'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Браис Мендес из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 25'
    Контроль мяча: Сельта: 43%, Бетис: 57%.
  • 24'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 24'
    Опасность предотвращена - Миранда Хуан из команды Бетис вступил в отбор удачно
  • 23'
    Фонтан Хосе из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 23'
    Сельта контролирует мяч.
  • 23'
    Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Сельта контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 21'
    Шанс! Мина Сантьяго из команды Сельта пробил головой, но мимо
  • 21'
    Мальо Уго из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
  • 21'
    Пейнадо Франсиско из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Нолито Агудо из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 20'
    Мина Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
  • 20'
    Контроль мяча: Сельта: 51%, Бетис: 49%.
  • 19'
    Мина Сантьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    19'
    Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
  • 19'
    Карвалью Вилльям из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Фонтан Хосе из команды Сельта заходит слишком далеко, он валит Карвалью Вилльям.
  • 17'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 16'
    Бетис контролирует мяч.
  • 15'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    15'
    Мина Сантьяго возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    15'
    Бартра Марк возвращается на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: Сельта: 54%, Бетис: 46%.
  • 14'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бартра Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мина Сантьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    14'
    Бартра Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    14'
    Мина Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 13'
    Иглесиас Борха из команды Бетис наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 13'
    Миранда Хуан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Бельерин Эктор из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    12'
    Араухо Нестор наказан за толчок Гидо Родригес
  • 12'
    Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Миранда Хуан из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Денис Суарес пострадал.
  • 11'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Нолито Агудо нанес удар головой, но Клаудио Браво спокойно отбил мяч.
  • 10'
    Мина Сантьяго из команды Сельта делает заброс на партнера по команде.
  • 10'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Сельта: 43%, Бетис: 57%.
  • 9'
    Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Фонтан Хосе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Сельта контролирует мяч.
  • 8'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Нолито Агудо из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 7'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Дитуро Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Нолито Агудо наказан за толчок Бельерин Эктор
  • 6'
    Бетис контролирует мяч.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 5'
    Хуанми Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 5'
    Каналес Серхио делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Контроль мяча: Сельта: 44%, Бетис: 56%.
  • 4'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Акуоку Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Фонтан Хосе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Миранда Хуан из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 2'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Миранда Хуан из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Хуанми Мигель наказан за толчок Айду Джозеф
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Сельта 36.8% (43)
X 44.4% (52)
Бетис 18.8% (22)
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Прогнозы на матч Сельта 0:0 Бетис

Исход игры
Сельта
36.8% (43)
Ничья
44.4% (52)
Бетис
18.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (48)
Меньше
56.76% (63)
Обе команды забьют
Да
81.08% (90)
Нет
18.92% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (42)
2:1 Сельта
22.2% (26)
1:2 Бетис
12% (14)
1:0 Сельта
7.7% (9)
0:1 Бетис
5.1% (6)
2:2 Ничья
5.1% (6)
2:0 Сельта
5.1% (6)
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