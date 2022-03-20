Первый тайм

40' Антонио Санчес из команды Мальорка разыграл угловой с левого угла.

39' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

38' Раильо Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Мурики Ведат получил желтую карточку от судьи

37' Эспаньол выполняет удар от ворот.

36' Игрок Анхель Луис из команды Мальорка неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

35' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Эспаньол выполняет удар от ворот.

33' Отличный пас сделал Антонио Санчес из команды Мальорка . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

31' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Мальорка

30' Эмбарба Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Отличные скиллы показывает Эмбарба Адриан , обводя своих соперников

30' Мурики Ведат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гонсалес Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Мальорка

25' Эмбарба Адриан не смог попасть в створ ударом издали

24' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ли Кан Ин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Баре Кейди получил желтую карточку от судьи

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Матч возобновлен

21' Ли Кан Ин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Мальорка выполняет удар от ворот.

19' О, нет. Из многообещающей позиции Эррера Янгель из команды Эспаньол наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

19' Плохо сыграл Мурики Ведат - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Мурики Ведат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Мурики Ведат нанес удар головой, но Диего Лопес спокойно отбил мяч.

14' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Баба Иддрису выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Коста Хауме - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

6' Удар от ворот произведет Мальорка

5' Рауль де Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет Эспаньол

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Мальорка начинает с центра поля