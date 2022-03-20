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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Мальорка
0'
9' Желтая карточка
Коста Хауме
23' Желтая карточка
Баре Кейди
37' Желтая карточка
Мурики Ведат
38'

Ход матча

9'
 
Коста Хауме
23'
Баре Кейди
 
37'
 
Мурики Ведат

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 115
Эспаньол 83.5% (96)
X 15.7% (18)
Мальорка 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Мальорка
2.20
3.47
3.73
Все Коэффициенты
Новости
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
5
Калеро
Фернандо
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
25
Эррера
Янгель
20
Баре
Кейди
23
Эмбарба
Адриан
10
Дардер
Серхи
19
Де
Вильена
Тонни
11
Рауль
де
Томас
25
Рико
Серхио
2
Гонсалес
Джованни
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
18
Коста
Хауме
19
Ли
Кан
Ин
12
Баба
Иддрису
10
Санчес
Антонио
14
Родригес
Даниэль
22
Анхель
Луис
7
Мурики
Ведат
Эспаньол
4-2-3-1
Мальорка
4-4-2

История личных встреч

Эспаньол
Мальорка

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

КК
2:1
ЛЛ
1:0
С
1:2
С
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
3:2
П
2:1
П
1:0
П
1:0
П
1:2
П
0:1
П
2:0
П
1:1
П
3:3
П
3:0
ПД
2:1
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 13 (4) 0.45
Пуадо Хавьер 4 0.14
Дардер Серхи 3 0.1
Кабрера Леандро 2 0.07
Видаль Алеш 2 0.07
Ману Морланес 2 0.07
Серхи Гомес 1 0.03
Де Вильена Тонни 1 0.03
Эррера Янгель 1 0.03
Баре Кейди 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Морон Лоренцо 1 0.03
Рибаудо Нико 1 0.03
Эмбарба Адриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальва Севилья 4 (4) 0.14
Родригес Даниэль 3 0.1
Анхель Луис 2 0.07
Мурики Ведат 2 (1) 0.07
Фернандо Ниньо 2 0.07
Баба Иддрису 2 0.07
Ли Кан Ин 1 0.03
Маффео Пабло 1 0.03
Пратс Абдон 1 0.03
Оливан Бриан 1 0.03
Руссо Франко 1 0.03
Гонсалес Джованни 1 0.03
Кубо Такефуса 1 0.03
Санчес Антонио 1 0.03
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 5 2
Баре Кейди 8 0
Педроса Адриа 7 0
Кабрера Леандро 6 0
Хиль Оскар II 6 0
Ману Морланес 4 1
Рибаудо Нико 4 1
Видаль Алеш 5 0
Пуадо Хавьер 5 0
Лопес Диего 3 0
Эмбарба Адриан 3 0
Эррера Янгель 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Де Вильена Тонни 2 0
Дардер Серхи 2 0
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Давид Лопес 1 0
Калеро Фернандо 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Коста Хауме 5 1
Рейна Маноло 4 1
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Гарсия Луис 2 2
Родригес Даниэль 5 0
Маффео Пабло 5 0
Оливан Бриан 5 0
Дьедью Амат 5 0
Батталья Родриго 4 0
Руис Иньиго 4 0
Мурики Ведат 4 0
Раильо Антонио 4 0
Анхель Луис 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Вальент Мартин 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Мбула Хорди 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Санчес Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
12
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
4
33%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
2
10%
5
42%
76-90

Пропущено

17
32
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
24%
2
6%
1-15
2
12%
7
22%
16-30
3
18%
2
6%
31-45
3
18%
3
9%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
4
24%
12
38%
76-90

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
6
50%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Пропущено

24
18
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
17%
3
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
6
25%
4
22%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
6
25%
4
22%
76-90

Забито

34
24
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 9
5 Не забивали 10
4
12%
2
8%
1-15
4
12%
10
42%
16-30
7
21%
2
8%
31-45
9
26%
0
0%
46-60
3
9%
4
17%
61-75
7
21%
6
25%
76-90

Пропущено

41
50
21 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 34
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
8
20%
5
10%
1-15
6
15%
7
14%
16-30
7
17%
4
8%
31-45
9
22%
7
14%
46-60
1
2%
11
22%
61-75
10
24%
16
32%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1
Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1
Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 28 20 6 2 59 - 21 66
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона Заявка 27 14 9 4 52 - 29 51
5. Бетис Заявка 28 15 4 9 50 - 35 49
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
12. Эспаньол 0:0 Заявка 29 8 10 11 34 - 41 34
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 29 6 11 12 27 - 33 29
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Мальорка 0:0 Заявка 29 6 9 14 26 - 48 27
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 29 3 10 16 31 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
7. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
8. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
9. Эспаньол 0:0 Заявка 15 7 5 3 21 - 16 26
10. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка 0:0 Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
3. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
4. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
5. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
6. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка 0:0 Заявка 14 2 3 9 13 - 31 9
16. Эспаньол 0:0 Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Эспаньол 83.5% (96)
X 15.7% (18)
Мальорка 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Мальорка
2.20
3.47
3.73
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Где смотреть матч Эспаньол 0:0 Мальорка онлайн

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Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Мальорка

Исход игры
Эспаньол
83.5% (96)
Ничья
15.7% (18)
Мальорка
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.17% (42)
Меньше
62.83% (71)
Обе команды забьют
Да
47.79% (54)
Нет
52.21% (59)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
43.5% (50)
2:1 Эспаньол
28.7% (33)
1:1 Ничья
10.4% (12)
2:0 Эспаньол
5.2% (6)
3:1 Эспаньол
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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