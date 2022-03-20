Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 17578
9' Желтая карточкаКоста Хауме
23' Желтая карточкаБаре Кейди
37' Желтая карточкаМурики Ведат
1:0
42' ГолРауль де Томас
62' Желтая карточкаРаильо Антонио
81' Желтая карточкаМану Морланес
81' Желтая карточкаВидаль Алеш
Ход матча
9'
23'
37'
42'
1:0
62'
81'
81'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
13
Лопес
Диего
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
25
Рико
Серхио
18
Коста
Хауме
19
Ли
Кан
Ин
12
Баба
Иддрису
22
Анхель
Луис
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
-
15 Давид ЛопесЗащитник
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хопп МэттьюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эспаньол
Мальорка
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
18 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|14 (4)
|0.48
|Пуадо Хавьер
|4
|0.14
|Дардер Серхи
|3
|0.1
|Кабрера Леандро
|2
|0.07
|Видаль Алеш
|2
|0.07
|Ману Морланес
|2
|0.07
|Серхи Гомес
|1
|0.03
|Де Вильена Тонни
|1
|0.03
|Эррера Янгель
|1
|0.03
|Баре Кейди
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|Рибаудо Нико
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сальва Севилья
|4 (4)
|0.14
|Родригес Даниэль
|3
|0.1
|Анхель Луис
|2
|0.07
|Мурики Ведат
|2 (1)
|0.07
|Фернандо Ниньо
|2
|0.07
|Баба Иддрису
|2
|0.07
|Ли Кан Ин
|1
|0.03
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|Пратс Абдон
|1
|0.03
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Руссо Франко
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|1
|0.03
|Кубо Такефуса
|1
|0.03
|Санчес Антонио
|1
|0.03
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|5
|2
|Баре Кейди
|8
|0
|Педроса Адриа
|7
|0
|Ману Морланес
|5
|1
|Кабрера Леандро
|6
|0
|Видаль Алеш
|6
|0
|Хиль Оскар II
|6
|0
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Пуадо Хавьер
|5
|0
|Лопес Диего
|3
|0
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|Эррера Янгель
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|Дардер Серхи
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Калеро Фернандо
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|7
|0
|Коста Хауме
|5
|1
|Рейна Маноло
|4
|1
|Седлар Александр
|4
|1
|Руссо Франко
|4
|1
|Гарсия Луис
|2
|2
|Родригес Даниэль
|5
|0
|Маффео Пабло
|5
|0
|Оливан Бриан
|5
|0
|Раильо Антонио
|5
|0
|Дьедью Амат
|5
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Мурики Ведат
|4
|0
|Анхель Луис
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Пратс Абдон
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Кубо Такефуса
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
12
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
2
10%
1
8%
1-15
3
14%
4
33%
16-30
7
33%
1
8%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
2
10%
5
42%
76-90
Пропущено
17
33
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
4
24%
2
6%
1-15
2
12%
7
21%
16-30
3
18%
3
9%
31-45
3
18%
3
9%
46-60
1
6%
6
18%
61-75
4
24%
12
36%
76-90
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
6
50%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
5
36%
1
8%
76-90
Пропущено
24
18
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
17%
3
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
6
25%
4
22%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
6
25%
4
22%
76-90
Забито
35
24
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
4
11%
2
8%
1-15
4
11%
10
42%
16-30
8
23%
2
8%
31-45
9
26%
0
0%
46-60
3
9%
4
17%
61-75
7
20%
6
25%
76-90
Пропущено
41
51
21 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 34
11 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
8
20%
5
10%
1-15
6
15%
7
14%
16-30
7
17%
5
10%
31-45
9
22%
7
14%
46-60
1
2%
11
22%
61-75
10
24%
16
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1
Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1
Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 21
|66
|2.
|Севилья
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|40 - 19
|56
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|53 - 36
|54
|4.
|Барселона
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|52 - 29
|51
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|29
|15
|5
|9
|50 - 35
|50
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|29 - 29
|47
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|29
|12
|10
|7
|48 - 26
|46
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|33 - 28
|41
|9.
|Валенсия
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|42 - 43
|40
|10.
|Осасуна
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|29 - 36
|38
|11.
|Сельта
|0:0 Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 32
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|35 - 41
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 34
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|30 - 40
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|27 - 33
|29
|16.
|Гранада
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|17.
|Мальорка
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|26 - 49
|26
|18.
|Кадис
|0:0 Заявка
|29
|4
|13
|12
|24 - 41
|25
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|23 - 48
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|29
|3
|10
|16
|31 - 58
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|15
|1
|9
|5
|11 - 18
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|5.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|6.
|Осасуна
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 12
|15
|12.
|Кадис
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 32
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Мальорка
Исход игры
Эспаньол
83.5% (96)
Ничья
15.7% (18)
Мальорка
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.17% (42)
Меньше
62.83% (71)
Обе команды забьют
Да
47.79% (54)
Нет
52.21% (59)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
43.5% (50)
2:1 Эспаньол
28.7% (33)
1:1 Ничья
10.4% (12)
2:0 Эспаньол
5.2% (6)
3:1 Эспаньол
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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