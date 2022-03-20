  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Реал Сосьедад

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 120
Севилья 85.8% (103)
X 10.8% (13)
Реал Сосьедад 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Реал Сосьедад
2.28
3.24
4.03
Все Коэффициенты
Новости
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
6
Гудель
Неманья
23
Кунде
Жюль
3
Аугустинссон
Людвиг
21
Торрес
Оливер
18
Дилейни
Томас
9
Корона
Хесус
5
Окампос
Лукас
11
Мунир
Эль-Хаддади
22
Марсьяль
Антони
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
3
Субименди
Мартин
7
Порту
Кристиан
17
Рафинья
Алькантара
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
23
Сорлот
Александр
Севилья
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-1-4-1

История личных встреч

Севилья
Реал Сосьедад

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
П
5:2
П
0:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
0:4
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 8 0.29
Окампос Лукас 5 0.18
Гомес Алехандро 4 0.14
Ламела Эрик 4 0.14
Ракитич Иван 3 (1) 0.11
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.11
Дилейни Томас 2 0.07
Торрес Оливер 2 0.07
Мунир Эль-Хаддади 2 0.07
Карлос Диего Сантос 2 0.07
Акунья Маркос 1 0.04
Монтьель Гонсало 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Корона Хесус 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.32
Исак Александр 4 (1) 0.14
Ариц Элустондо 4 0.14
Мерино Микель 3 0.11
Лобете Хулен 2 0.07
Янузай Аднан 2 (1) 0.07
Сильва Давид 1 0.04
Барренечеа Андер 1 0.04
Субименди Мартин 1 0.04
Рафинья Алькантара 1 0.04
Сорлот Александр 1 0.04
Порту Кристиан 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Режес 6 0
Окампос Лукас 6 0
Акунья Маркос 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Хордан Хоан 5 0
Дилейни Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Гудель Неманья 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мир Рафа 3 0
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Буну Яссин 2 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Торрес Оливер 1 0
Корона Хесус 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Сальдуа Хосеба 3 0
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сильва Давид 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Ильяраменди Асьер 1 0
Сорлот Александр 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
18
16 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
5
18%
3
17%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
5
18%
4
22%
61-75
4
14%
6
33%
76-90

Пропущено

11
23
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
2
9%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
7
64%
4
17%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
1
9%
5
22%
61-75
1
9%
8
35%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

38
29
20 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 17
5 Не забивали 8
6
16%
4
14%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
8
21%
4
14%
31-45
6
16%
6
21%
46-60
7
18%
7
24%
61-75
5
13%
8
28%
76-90

Пропущено

21
29
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
14%
2
7%
1-15
2
10%
1
3%
16-30
9
43%
5
17%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
3
14%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0
Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 28 20 6 2 59 - 21 66
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона Заявка 27 14 9 4 52 - 29 51
5. Бетис Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал Заявка 29 12 9 8 48 - 27 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта Заявка 29 9 9 11 33 - 32 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 29 6 11 12 27 - 33 29
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Кадис Заявка 29 5 12 12 25 - 41 27
18. Мальорка Заявка 29 6 8 15 26 - 49 26
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 29 3 10 16 31 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
10. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 15 5 4 6 20 - 19 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
20. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
3. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
4. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
5. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
6. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 14 3 5 6 13 - 13 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 14 2 2 10 13 - 32 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Сото Сесар

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 120
    Севилья 85.8% (103)
    X 10.8% (13)
    Реал Сосьедад 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Реал Сосьедад
    2.28
    3.24
    4.03
    Все Коэффициенты
    Новости
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Анонс
      Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Сосьедад от LiveResult
      До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось считанные секунды.

      Главный судья: Сото Сесар

      На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    Где смотреть матч Севилья - Реал Сосьедад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Севилья - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Севилья
    85.8% (103)
    Ничья
    10.8% (13)
    Реал Сосьедад
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.87% (62)
    Меньше
    45.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    64.6% (73)
    Нет
    35.4% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    42.5% (51)
    1:0 Севилья
    24.2% (29)
    1:1 Ничья
    9.2% (11)
    2:0 Севилья
    9.2% (11)
    3:1 Севилья
    3.3% (4)
    3:2 Севилья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     