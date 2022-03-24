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  3. Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Ирак
FIFA #72
0:0
Первый тайм: 3'
ОАЭ
FIFA #71
0' 3'
Прогнозы 111
Ирак 36.9% (41)
X 41.4% (46)
ОАЭ 21.6% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ирак
Ничья
ОАЭ
2.71
3.04
2.92
Все Коэффициенты
Новости
12
Хассан
Джалал
2
Ясин
Ахмед
5
Файез
Али
6
Manaf
Younnes
15
Исмаил
Дургам
8
Байеш
Ибрагим
14
Аттван
Амджад
21
Абдул-Амир
Саад
19
Али
Хуссейн
III
7
Губари
Шерко
18
Хуссейн
Аймен
17
Еиса
Халид
9
Мохаммед
Бандар
4
Марзук
Мохаммед
3
Аббас
Валид
21
Аль-Хаммади
Махмуд
8
Хассан
Маджид
12
Альхаммади
Халифа
10
Аль-Накби
Абдалла
16
Салех
Али
7
Мабхут
Али
Ахмед
11
Caio
III
Ирак
4-4-2
ОАЭ
4-2-3-1

История личных встреч

Ирак
ОАЭ

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЧМКА3ЙР
2:2
ТМС
0:0
КНПЗ
0:2
КНПЗ
0:0
ТМС
1:0
ОМА
1:0
ОМА
2:0
АЧК
2:3
КА
2:3
ММ
2:0
ММ
2:1
АЧК
0:1
КНПЗ
0:0
ТМС
2:2
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ирак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуссейн Аймен 2 0.25
Аль-Аммари Амир 1 (1) 0.13
ОАЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мабхут Али Ахмед 3 (1) 0.38
Caio III 2 0.25
Yahya Alghassani 1 0.13

Карточки

Ирак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ресан Башар 2 0
Ибрахим Ахмед II 2 0
Хуссейн Аймен 2 0
Аттван Амджад 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Захра Ала'а Абдул 1 0
Аднан Али 1 0
Надхим Мустафа 1 0
Тарик Хумам 1 0
Абдул-Амир Саад 1 0
Shareef Abdulkadhim 1 0
Джассим Саджад 1 0
ОАЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хассан Маджид 2 0
Мохаммед Бандар 2 0
Shaheen Abdulrahman 2 0
Рамадан Абдалла 2 0
Аль-Зааби Тахнун 2 0
Тальябуэ Себастьян 1 0
Аббас Валид 1 0
Салмеен Абдулла 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ирак
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ирак - Замбия 3:1 Ливан - Ирак 1:1 Иран - Ирак 1:0 Катар - Ирак 3:0
Бахрейн - Ирак 0:0 Ирак - Оман 1:1 Ирак - Южная Корея 0:3 Ирак - Сирия 1:1 ОАЭ - Ирак 2:2 Ирак - Ливан 0:0 Ирак - Иран 0:3 Южная Корея - Ирак 0:0 Иран - Ирак 1:0 Гонконг - Ирак 0:1 Ирак - Камбоджа 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Ирак - Кувейт 2:1 ОАЭ - Ирак 0:0 Узбекистан - Ирак 1:2
ОАЭ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Иран - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Сирия 2:0 Катар - ОАЭ 5:0 Тунис - ОАЭ 1:0
Мавритания - ОАЭ 0:1 ОАЭ - Сирия 2:1 Ливан - ОАЭ 0:1 Южная Корея - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Ирак 2:2 ОАЭ - Иран 0:1 Сирия - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Ливан 0:0 ОАЭ - Вьетнам 3:2 Индонезия - ОАЭ 0:5 ОАЭ - Таиланд 3:1 ОАЭ - Малайзия 4:0 ОАЭ - Иордания 5:1 Индия - ОАЭ 0:6 ОАЭ - Ирак 0:0 ОАЭ - Бахрейн 1:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Южная Корея 9 7 2 0 13 - 2 23
2. Иран 9 7 1 1 13 - 4 22
3. ОАЭ 0:0 9 2 4 3 6 - 6 10
4. Ирак 0:0 9 0 6 3 4 - 11 6
5. Ливан 9 1 3 5 5 - 11 6
6. Сирия 9 1 2 6 8 - 15 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Южная Корея 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Иран 4 3 1 0 4 - 1 10
3. ОАЭ 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
4. Ирак 0:0 5 0 3 2 1 - 7 3
5. Сирия 4 0 1 3 3 - 9 1
6. Ливан 5 0 1 4 2 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Иран 5 4 0 1 9 - 3 12
2. Южная Корея 4 3 1 0 7 - 1 10
3. ОАЭ 0:0 5 1 2 2 2 - 3 5
4. Ливан 4 1 2 1 3 - 3 5
5. Сирия 5 1 1 3 5 - 6 4
6. Ирак 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Первый тайм
  • 3'
    Хозяева атакуют, но до остроты ситуация не доходит.
  • 2'
    Иракцы вышли в зелёной форме, саудиты играют в белой.
  • 1'
    Попытка Аттвана вырваться по центру один на один с Еисой не увенчалась успехом. Защита гостей сработала хорошо.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В отборочном матче к ЧМ-2022 сыграют сборные Ирака и Объединённых Арабских Эмиратов. Текстовый онлайн этой встречи проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 111
Ирак 36.9% (41)
X 41.4% (46)
ОАЭ 21.6% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ирак
Ничья
ОАЭ
2.71
3.04
2.92
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Новости
Где смотреть матч Ирак 0:0 ОАЭ онлайн

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Прогнозы на матч Ирак 0:0 ОАЭ

Исход игры
Ирак
36.9% (41)
Ничья
41.4% (46)
ОАЭ
21.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
23.81% (25)
Меньше
76.19% (80)
Обе команды забьют
Да
60% (63)
Нет
40% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.9% (41)
1:0 Ирак
19.8% (22)
1:2 ОАЭ
9% (10)
2:1 Ирак
9% (10)
0:1 ОАЭ
7.2% (8)
0:2 ОАЭ
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
2:0 Ирак
2.7% (3)
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