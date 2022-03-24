Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
17
Еиса
Халид
16
Салех
Али
11
Caio
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сайид ХасанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Abdul-Ghani Shahad
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Салех АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Caio IIIНападающий
- Запасные игроки
-
22 Нассер МажедВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Rodolfo Arruabarrena
История личных встреч
Ирак
ОАЭ
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ирак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуссейн Аймен
|2
|0.25
|Аль-Аммари Амир
|1 (1)
|0.13
ОАЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мабхут Али Ахмед
|3 (1)
|0.38
|Caio III
|2
|0.25
|Yahya Alghassani
|1
|0.13
Карточки
Ирак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ресан Башар
|2
|0
|Ибрахим Ахмед II
|2
|0
|Хуссейн Аймен
|2
|0
|Аттван Амджад
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Захра Ала'а Абдул
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Надхим Мустафа
|1
|0
|Тарик Хумам
|1
|0
|Абдул-Амир Саад
|1
|0
|Shareef Abdulkadhim
|1
|0
|Джассим Саджад
|1
|0
ОАЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хассан Маджид
|2
|0
|Мохаммед Бандар
|2
|0
|Shaheen Abdulrahman
|2
|0
|Рамадан Абдалла
|2
|0
|Аль-Зааби Тахнун
|2
|0
|Тальябуэ Себастьян
|1
|0
|Аббас Валид
|1
|0
|Салмеен Абдулла
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
4
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ирак
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ирак - Замбия 3:1 Ливан - Ирак 1:1 Иран - Ирак 1:0 Катар - Ирак 3:0
Бахрейн - Ирак 0:0 Ирак - Оман 1:1 Ирак - Южная Корея 0:3 Ирак - Сирия 1:1 ОАЭ - Ирак 2:2 Ирак - Ливан 0:0 Ирак - Иран 0:3 Южная Корея - Ирак 0:0 Иран - Ирак 1:0 Гонконг - Ирак 0:1 Ирак - Камбоджа 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Ирак - Кувейт 2:1 ОАЭ - Ирак 0:0 Узбекистан - Ирак 1:2
ОАЭ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Иран - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Сирия 2:0 Катар - ОАЭ 5:0 Тунис - ОАЭ 1:0
Мавритания - ОАЭ 0:1 ОАЭ - Сирия 2:1 Ливан - ОАЭ 0:1 Южная Корея - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Ирак 2:2 ОАЭ - Иран 0:1 Сирия - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Ливан 0:0 ОАЭ - Вьетнам 3:2 Индонезия - ОАЭ 0:5 ОАЭ - Таиланд 3:1 ОАЭ - Малайзия 4:0 ОАЭ - Иордания 5:1 Индия - ОАЭ 0:6 ОАЭ - Ирак 0:0 ОАЭ - Бахрейн 1:3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Южная Корея
|9
|7
|2
|0
|13 - 2
|23
|2.
|Иран
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|ОАЭ
|0:0
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|4.
|Ирак
|0:0
|9
|0
|6
|3
|4 - 11
|6
|5.
|Ливан
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|6.
|Сирия
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Южная Корея
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|Иран
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|ОАЭ
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|4.
|Ирак
|0:0
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
|5.
|Сирия
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|6.
|Ливан
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход в четвертый квалификационный этап
Прогнозы на матч Ирак 0:0 ОАЭ
Исход игры
Ирак
36.9% (41)
Ничья
41.4% (46)
ОАЭ
21.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
23.81% (25)
Меньше
76.19% (80)
Обе команды забьют
Да
60% (63)
Нет
40% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.9% (41)
1:0 Ирак
19.8% (22)
1:2 ОАЭ
9% (10)
2:1 Ирак
9% (10)
0:1 ОАЭ
7.2% (8)
0:2 ОАЭ
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
2:0 Ирак
2.7% (3)
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