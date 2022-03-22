Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
История личных встреч
Китай
Саудовская Аравия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Китай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|4 (1)
|0.5
|У Си
|1
|0.13
|Aloisio Santos
|1
|0.13
|Жанг Юнинг
|1
|0.13
|Xin Xu
|1
|0.13
Саудовская Аравия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Биракан Ферас
|3
|0.38
|Аль Шехри Салех
|3 (1)
|0.38
|Naji Al Sami
|2
|0.25
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0.13
|Аль-Доссари Салем
|1 (1)
|0.13
Карточки
Китай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aloisio Santos
|3
|0
|У Си
|2
|0
|Лэй У
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Gang Wang
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Xin Xu
|1
|0
|Линьпэн Чжан
|1
|0
Саудовская Аравия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Мальки Абдулела
|2
|0
|Абдулайи Али
|2
|0
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0
|Аль-Муваллад Фахад
|1
|0
|Бахебри Хаттан
|1
|0
|Аль-Фаридж Сальман
|1
|0
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Пропущено
11
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
27%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
33%
76-90
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Пропущено
16
5
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
3
19%
1
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Китай
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вьетнам - Китай 3:1 Япония - Китай 2:0 Китай - Австралия 1:1 Китай - Оман 1:1
Саудовская Аравия - Китай 3:2 Китай - Вьетнам 3:2 Китай - Япония 0:1 Австралия - Китай 3:0 Китай - Сирия 3:1 Китай - Мальдивы 5:0 Китай - Филиппины 2:0 Гуам - Китай 0:7 Гонконг - Китай 0:2 Южная Корея - Китай 1:0 Китай - Япония 1:2 Сирия - Китай 2:1 Филиппины - Китай 0:0 Китай - Гуам 7:0 Мальдивы - Китай 0:5 Китай - Таджикистан 1:0
Саудовская Аравия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Япония - Саудовская Аравия 2:0 Саудовская Аравия - Оман 1:0 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Палестина - Саудовская Аравия 1:1
Саудовская Аравия - Иордания 0:1 Вьетнам - Саудовская Аравия 0:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Саудовская Аравия - Вьетнам 3:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Сингапур - Саудовская Аравия 0:3 Саудовская Аравия - Йемен 3:0 Саудовская Аравия - Палестина 5:0 Саудовская Аравия - Кувейт 1:0 Саудовская Аравия - Ямайка 1:2 Саудовская Аравия - Ямайка 3:0 Бахрейн - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Катар 1:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|8
|6
|1
|1
|10 - 5
|19
|2.
|Япония
|8
|6
|0
|2
|9 - 3
|18
|3.
|Австралия
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|4.
|Оман
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|5.
|Китай
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|6.
|Вьетнам
|8
|1
|0
|7
|7 - 17
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Австралия
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|Япония
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Китай
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|5.
|Оман
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|6.
|Вьетнам
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход в четвертый квалификационный этап
Прогнозы на матч Китай - Саудовская Аравия
Исход игры
Китай
38.3% (18)
Ничья
25.5% (12)
Саудовская Аравия
36.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
73.33% (33)
Нет
26.67% (12)
Популярный счёт
1:2 Саудовская Аравия
25.5% (12)
2:1 Китай
21.3% (10)
1:1 Ничья
19.1% (9)
1:0 Китай
10.6% (5)
0:1 Саудовская Аравия
6.4% (3)
2:0 Китай
6.4% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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