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Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Китай
FIFA #75
 
Позже
Саудовская Аравия
FIFA #49
Прогнозы 47
Китай 38.3% (18)
X 25.5% (12)
Саудовская Аравия 36.2% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Китай
Ничья
Саудовская Аравия
9.50
4.50
1.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Китай
Саудовская Аравия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЧМКА3ЙР
3:2
АЧК
0:1
ММ
0:0
ММ
2:1
ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Китай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 4 (1) 0.5
У Си 1 0.13
Aloisio Santos 1 0.13
Жанг Юнинг 1 0.13
Xin Xu 1 0.13
Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Биракан Ферас 3 0.38
Аль Шехри Салех 3 (1) 0.38
Naji Al Sami 2 0.25
Аль-Шахрани Яссер 1 0.13
Аль-Доссари Салем 1 (1) 0.13

Карточки

Китай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aloisio Santos 3 0
У Си 2 0
Лэй У 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Хунбо Инь 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Gang Wang 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Xin Xu 1 0
Линьпэн Чжан 1 0
Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Мальки Абдулела 2 0
Абдулайи Али 2 0
Аль-Шахрани Яссер 1 0
Аль-Муваллад Фахад 1 0
Бахебри Хаттан 1 0
Аль-Фаридж Сальман 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Пропущено

11
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
27%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Пропущено

16
5
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
3
19%
1
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Китай
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вьетнам - Китай 3:1 Япония - Китай 2:0 Китай - Австралия 1:1 Китай - Оман 1:1
Саудовская Аравия - Китай 3:2 Китай - Вьетнам 3:2 Китай - Япония 0:1 Австралия - Китай 3:0 Китай - Сирия 3:1 Китай - Мальдивы 5:0 Китай - Филиппины 2:0 Гуам - Китай 0:7 Гонконг - Китай 0:2 Южная Корея - Китай 1:0 Китай - Япония 1:2 Сирия - Китай 2:1 Филиппины - Китай 0:0 Китай - Гуам 7:0 Мальдивы - Китай 0:5 Китай - Таджикистан 1:0
Саудовская Аравия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Япония - Саудовская Аравия 2:0 Саудовская Аравия - Оман 1:0 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Палестина - Саудовская Аравия 1:1
Саудовская Аравия - Иордания 0:1 Вьетнам - Саудовская Аравия 0:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Саудовская Аравия - Вьетнам 3:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Сингапур - Саудовская Аравия 0:3 Саудовская Аравия - Йемен 3:0 Саудовская Аравия - Палестина 5:0 Саудовская Аравия - Кувейт 1:0 Саудовская Аравия - Ямайка 1:2 Саудовская Аравия - Ямайка 3:0 Бахрейн - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Катар 1:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 8 6 1 1 10 - 5 19
2. Япония 8 6 0 2 9 - 3 18
3. Австралия 8 4 3 1 15 - 6 15
4. Оман 8 2 2 4 8 - 10 8
5. Китай 8 1 2 5 8 - 16 5
6. Вьетнам 8 1 0 7 7 - 17 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Австралия 4 3 1 0 10 - 1 10
3. Япония 4 3 0 1 6 - 2 9
4. Китай 4 1 2 1 5 - 5 5
5. Оман 4 1 1 2 5 - 5 4
6. Вьетнам 4 1 0 3 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония 4 3 0 1 3 - 1 9
2. Саудовская Аравия 4 2 1 1 2 - 2 7
3. Австралия 4 1 2 1 5 - 5 5
4. Оман 4 1 1 2 3 - 5 4
5. Вьетнам 4 0 0 4 4 - 13 0
6. Китай 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Китай - Саудовская Аравия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2022, осталось 2 дня 13 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Китай 38.3% (18)
    X 25.5% (12)
    Саудовская Аравия 36.2% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Китай
    Ничья
    Саудовская Аравия
    9.50
    4.50
    1.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Китай - Саудовская Аравия онлайн

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    Прогнозы на матч Китай - Саудовская Аравия

    Исход игры
    Китай
    38.3% (18)
    Ничья
    25.5% (12)
    Саудовская Аравия
    36.2% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (33)
    Нет
    26.67% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Саудовская Аравия
    25.5% (12)
    2:1 Китай
    21.3% (10)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    1:0 Китай
    10.6% (5)
    0:1 Саудовская Аравия
    6.4% (3)
    2:0 Китай
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Китай
    Саудовская Аравия

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