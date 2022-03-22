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  3. Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Южная Корея
FIFA #35
 
Позже
Иран
FIFA #22
Прогнозы 49
Южная Корея 55.1% (27)
X 36.7% (18)
Иран 8.2% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Южная Корея
Ничья
Иран
2.20
3.15
3.64
Все Коэффициенты

История личных встреч

Южная Корея
Иран

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЧМКА3ЙР
1:1
ТМС
1:1
ОМА
0:0
ОМА
1:0
ММ
1:0
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
1:0
АЧК
0:1
ТМС
0:1
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Южная Корея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 3 (1) 0.38
Квон Чхан Хун 2 0.25
Ким Чжин-Су 1 0.13
Ли Чхэ-Сон II 1 0.13
Ин-Бом Хван 1 0.13
Чжо Кю-Сон 1 0.13
Чон У-Ён 1 0.13
Хи-Чан Хван 1 (1) 0.13
Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 4 0.5
Джаханбакш Алиреза 3 0.38
Азмун Сердар 2 0.25
Голизадех Али 2 0.25
Ноуроллахи Ахмад 1 0.13
Хаджсафи Эсхан 1 (1) 0.13

Карточки

Южная Корея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжун Ву-Юн 2 0
Хон Чхоль 1 0
Квон Чхан Хун 1 0
Ким Ёнгвон 1 0
Сон Чжун-Хо 1 0
Ли Ён 1 0
Ин-Бом Хван 1 0
Чжо Кю-Сон 1 0
Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джаханбакш Алиреза 3 0
Мохаррами Садех 1 1
Мохаммади Милад 2 0
Нурафкан Омид 2 0
Халилазадех Шоя 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Азмун Сердар 1 0
Эзатолахи Саид 1 0
Тареми Мехди 1 0
Годдос Саман 1 0
Амири Вахид 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
4
44%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
4
36%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
2
18%
5
38%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Южная Корея
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Сирия - Южная Корея 0:2 Ливан - Южная Корея 0:1 Молдова - Южная Корея 0:4 Исландия - Южная Корея 1:5
Ирак - Южная Корея 0:3 Южная Корея - ОАЭ 1:0 Иран - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0 Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0 Южная Корея - Китай 1:0 Южная Корея - Гонконг 2:0 Бразилия - Южная Корея 3:0
Иран
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Иран - ОАЭ 1:0 Иран - Ирак 1:0 Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2
Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Ирак - Иран 0:3 Иран - Сирия 1:0 Иран - Ирак 1:0 Камбоджа - Иран 0:10 Иран - Бахрейн 3:0 Иран - Гонконг 3:1 Иран - Сирия 3:0 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Узбекистан - Иран 1:2 Ирак - Иран 2:1 Бахрейн - Иран 1:0 Иран - Камбоджа 14:0 Гонконг - Иран 0:2 Южная Корея - Иран 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Иран 8 7 1 0 13 - 2 22
2. Южная Корея 8 6 2 0 11 - 2 20
3. ОАЭ 8 2 3 3 6 - 6 9
4. Ливан 8 1 3 4 5 - 8 6
5. Ирак 8 0 5 3 4 - 11 5
6. Сирия 8 0 2 6 5 - 15 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Южная Корея 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Иран 4 3 1 0 4 - 1 10
3. ОАЭ 4 1 2 1 4 - 3 5
4. Ирак 4 0 2 2 1 - 7 2
5. Ливан 4 0 1 3 2 - 5 1
6. Сирия 4 0 1 3 3 - 9 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Иран 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Южная Корея 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Ливан 4 1 2 1 3 - 3 5
4. ОАЭ 4 1 1 2 2 - 3 4
5. Ирак 4 0 3 1 3 - 4 3
6. Сирия 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Иран от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2022, осталось 2 дня 9 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Южная Корея 55.1% (27)
    X 36.7% (18)
    Иран 8.2% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Южная Корея
    Ничья
    Иран
    2.20
    3.15
    3.64
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Южная Корея - Иран онлайн

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    Прогнозы на матч Южная Корея - Иран

    Исход игры
    Южная Корея
    55.1% (27)
    Ничья
    36.7% (18)
    Иран
    8.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.66% (13)
    Меньше
    72.34% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    61.7% (29)
    Нет
    38.3% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (16)
    2:0 Южная Корея
    18.4% (9)
    2:1 Южная Корея
    18.4% (9)
    1:0 Южная Корея
    16.3% (8)
    1:2 Иран
    6.1% (3)
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    Южная Корея
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