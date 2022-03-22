Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
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История личных встреч
Южная Корея
Иран
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Южная Корея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|3 (1)
|0.38
|Квон Чхан Хун
|2
|0.25
|Ким Чжин-Су
|1
|0.13
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0.13
|Ин-Бом Хван
|1
|0.13
|Чжо Кю-Сон
|1
|0.13
|Чон У-Ён
|1
|0.13
|Хи-Чан Хван
|1 (1)
|0.13
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|4
|0.5
|Джаханбакш Алиреза
|3
|0.38
|Азмун Сердар
|2
|0.25
|Голизадех Али
|2
|0.25
|Ноуроллахи Ахмад
|1
|0.13
|Хаджсафи Эсхан
|1 (1)
|0.13
Карточки
Южная Корея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжун Ву-Юн
|2
|0
|Хон Чхоль
|1
|0
|Квон Чхан Хун
|1
|0
|Ким Ёнгвон
|1
|0
|Сон Чжун-Хо
|1
|0
|Ли Ён
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
|Чжо Кю-Сон
|1
|0
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джаханбакш Алиреза
|3
|0
|Мохаррами Садех
|1
|1
|Мохаммади Милад
|2
|0
|Нурафкан Омид
|2
|0
|Халилазадех Шоя
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Эзатолахи Саид
|1
|0
|Тареми Мехди
|1
|0
|Годдос Саман
|1
|0
|Амири Вахид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
4
36%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
2
18%
5
38%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Южная Корея
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Сирия - Южная Корея 0:2 Ливан - Южная Корея 0:1 Молдова - Южная Корея 0:4 Исландия - Южная Корея 1:5
Ирак - Южная Корея 0:3 Южная Корея - ОАЭ 1:0 Иран - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0 Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0 Южная Корея - Китай 1:0 Южная Корея - Гонконг 2:0 Бразилия - Южная Корея 3:0
Иран
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Иран - ОАЭ 1:0 Иран - Ирак 1:0 Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2
Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Ирак - Иран 0:3 Иран - Сирия 1:0 Иран - Ирак 1:0 Камбоджа - Иран 0:10 Иран - Бахрейн 3:0 Иран - Гонконг 3:1 Иран - Сирия 3:0 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Узбекистан - Иран 1:2 Ирак - Иран 2:1 Бахрейн - Иран 1:0 Иран - Камбоджа 14:0 Гонконг - Иран 0:2 Южная Корея - Иран 1:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Иран
|8
|7
|1
|0
|13 - 2
|22
|2.
|Южная Корея
|8
|6
|2
|0
|11 - 2
|20
|3.
|ОАЭ
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|4.
|Ливан
|8
|1
|3
|4
|5 - 8
|6
|5.
|Ирак
|8
|0
|5
|3
|4 - 11
|5
|6.
|Сирия
|8
|0
|2
|6
|5 - 15
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Южная Корея
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Иран
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|ОАЭ
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|4.
|Ирак
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|5.
|Ливан
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|6.
|Сирия
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход в четвертый квалификационный этап
Прогнозы на матч Южная Корея - Иран
Исход игры
Южная Корея
55.1% (27)
Ничья
36.7% (18)
Иран
8.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
27.66% (13)
Меньше
72.34% (34)
Обе команды забьют
Да
61.7% (29)
Нет
38.3% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (16)
2:0 Южная Корея
18.4% (9)
2:1 Южная Корея
18.4% (9)
1:0 Южная Корея
16.3% (8)
1:2 Иран
6.1% (3)
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