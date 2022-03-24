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  3. Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Австралия
FIFA #34
0:0
Второй тайм: 87'
Япония
FIFA #28
0'
10' Желтая карточка
Нагатомо Юто
15' Желтая карточка
Меткалф Коннор
55' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
87'

Ход матча

10'
 
Нагатомо Юто
15'
Меткалф Коннор
 
46'
Джегго Джеймс
Меткалф Коннор
 
55'
Стенснесс Джанни
 
64'
 
Накаяма Юта
Нагатомо Юто
64'
 
Уэда Аясе
Асано Такума
68'
Форнароли Бруно
Дюк Митчелл
 
68'
Тилио Марко
Мабиль Авер
 
84'
 
Митома Каору
Танака Ао
84'
 
Харагути Генки
Минамино Такуми
84'
Макларен Джейми
Бойл Мартин
 
Прогнозы 122
Австралия 38.5% (47)
X 45.1% (55)
Япония 16.4% (20)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Эти соперники ведут между собой борьбу за второе место в своей группе, которое дает на прямую путевку... Ещё
BEEFS #
-1
выиграет Япония, со счетом 1:3
Это точни шоти оба тайма..
M.SaLLaH #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австралия
Ничья
Япония
3.34
3.04
2.75
Все Коэффициенты
Новости
1
Райан
Мэтт
13
Кинг
Джоэл
2
Дегенек
Милош
20
Сейнсбери
Трент
4
Грант
Райан
11
Мабиль
Авер
3
Меткалф
Коннор
19
Стенснесс
Джанни
6
Бойл
Мартин
10
Хрустиц
Айдин
15
Дюк
Митчелл
12
Гонда
Сюити
5
Нагатомо
Юто
22
Йосида
Майя
4
Итакура
Ко
16
Ямане
Мики
13
Морита
Хидемаса
17
Танака
Ао
10
Минамино
Такуми
6
Эндо
Ватару
14
Ито
Дзюнъя
18
Асано
Такума
Австралия
4-4-2
Япония
4-2-3-1

История личных встреч

Австралия
Япония

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЧМКА3ЙР
2:1
ОМА
2:0
ОМА
1:1
ТМС
2:1
ММ
3:2
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
1:1
АЧК
0:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюк Митчелл 3 0.33
Бойл Мартин 2 0.22
Мабиль Авер 2 0.22
Макларен Джейми 2 (1) 0.22
Муй Аарон 1 0.11
Грант Райан 1 0.11
Рогич Томас 1 0.11
Гудвин Крейг 1 0.11
Хрустиц Айдин 1 0.11
Макгри Райли 1 0.11
Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ито Дзюнъя 4 0.44
Юя Осако 2 (1) 0.22
Минамино Такуми 1 0.11
Танака Ао 1 0.11

Карточки

Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хрустиц Айдин 2 0
Грант Райан 1 0
Бехич Азиз 1 0
Леки Мэттью 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Нэббаут Эндрю 1 0
Суттар Гарри 1 0
Дегенек Милош 1 0
Карачич Фран 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Меткалф Коннор 1 0
Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Дзюнъя 2 0
Морита Хидемаса 2 0
Нагатомо Юто 1 0
Эндо Ватару 1 0
Итакура Ко 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
13%
2
25%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
4
25%
1
13%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Оман - Австралия 2:2 Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0
Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0 ОАЭ - Австралия 1:0 Австралия - Узбекистан 0:0 Австралия - Сирия 3:2
Япония
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Япония - Саудовская Аравия 2:0 Япония - Китай 2:0 Оман - Япония 0:1 Вьетнам - Япония 0:1
Япония - Австралия 2:1 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Китай - Япония 0:1 Япония - Оман 0:1 Япония - Кыргызстан 5:1 Япония - Сербия 1:0 Япония - Таджикистан 4:1 Япония - Мьянма 10:0 Монголия - Япония 0:14 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Мексика 0:2 Япония - Панама 1:0 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Япония - Камерун 0:0 Южная Корея - Япония 1:0 Япония - Гонконг 5:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония 0:0 9 6 1 2 9 - 3 19
2. Саудовская Аравия 8 6 1 1 10 - 5 19
3. Австралия 0:0 9 4 4 1 15 - 6 16
4. Оман 8 2 2 4 8 - 10 8
5. Китай 8 1 2 5 8 - 16 5
6. Вьетнам 8 1 0 7 7 - 17 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Австралия 0:0 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Япония 0:0 4 3 0 1 6 - 2 9
4. Китай 4 1 2 1 5 - 5 5
5. Оман 4 1 1 2 5 - 5 4
6. Вьетнам 4 1 0 3 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония 0:0 5 3 1 1 3 - 1 10
2. Саудовская Аравия 4 2 1 1 2 - 2 7
3. Австралия 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
4. Оман 4 1 1 2 3 - 5 4
5. Вьетнам 4 0 0 4 4 - 13 0
6. Китай 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Второй тайм
  • 86'
    Райан не очень ловко, но отразил дальнюю попытку Ито.
  • 85'
    Дзюнъя навесил со штрафного с правой стороны на дальнюю штангу, хозяева отбились.
  • Замена
    84'
    У австралийцев тоже перестановка: Макларен вместо Бойла.
  • Замена
    84'
    Замены в составе сборной Японии: 
  • 83'
    Хрустиц подал с корнера, и игрок гостей выбил мяч из штрафной головой.
  • Угловой
    82'
    Окучили "кенгуру" чужую штрафную, выполнили подачу с правого фланга и заработали угловой.
  • 81'
    Австралийцам приходится идти в атаку сейчас, потому что времени остаётся уже мало.
  • Опасный момент
    80'
    Опасно! Гости прорвали чужую оборону на правом полуфланге, Морита прострелил на Минамино, а тот с близкой дистанции попал в защитившего створ полевого соперника.
  • 78'
    Ничего не добились японцы в своей атакующей акции на правом фланге.
  • 77'
    Прострел гостей с правого фланга прерван защитником хозяев, выбившим мяч в аут.
  • 76'
    "Кенгуру" пустились в ответную атаку и упустили мяч метрах в 10 от чужой штрафной.
  • Фол, нарушение
    74'
    Форнароли толкнул Йосиду в  спину в центре поля на фланге.
  • 74'
    Японцы провели атаку левым флангом с безадресным кроссом.
  • 72'
    "Соккеруз" прибавили в активности, но дивидендов пока не извлекают.
  • 71'
    Гонда кулаками отбил дальнюю подачу, а удар игрока хозяев с подбора был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    70'
    Ао Танака мелко сфолил против Джегго в середине поля.
  • 69'
    Уэда с подступов к штрафной закрутил мяч правее створа.
  • Замена
    69'
    Двойная замена в составе сборной Австралии: Форнароли вместо Дюка и Тилио вместо Мабиля.
  • 68'
    Мэтт Райан поймал мяч, посланный гостями в чужую штрафную с корнера.
  • Угловой
    67'
    Японцы исполнят угловой с левого фланга.
  • 66'
    У австралийцев какой-то провал в игре, в атаку они вообще не ходят.
  • Угловой
    65'
    Два корнера гостей с правого фланга не явили собой остроту. Дальним выстрелом с подбора Морито послал мяч значительно выше цели.
  • Замена
    64'
    Двойная замена в составе сборной Японии: ушли Нагатомо и Асано, вышли Накаяма и Уэда.
  • Угловой
    63'
    Дзюнъя навесил с правого фланга, и игрок хозяев головой вынес мяч на угловой.
  • 62'
    Асано из центральной зоны со средней дистанции пробил низом слабовато, в руки Райану.
  • 61'
    Японцы не собираются отказываться от контроля мяча.
  • 60'
    Райан успел выбежать из ворот и выбить мяч в аут, чтобы не допустить углового.
  • Травма, повреждение
    59'
    В центре поля после верхового столкновения с Эндо Ватару оказался на газоне Мабиль, и судья подозвал врачей.
  • 57'
    Подача гостей с правого края - мяч ловит Мэтт Райан.
  • 56'
    Австралийцам победа нужна больше, а они в последние минуты не атакуют.
  • Желтая карточка
    55'
    Стенснесс оказался недоволен тем, что Асано отобрал у него мяч. Джанни вцепился в футболку соперника и получил жёлтую карту. 
  • 54'
    Наконец прошла эта доставка с правого фланга, но мяч пролетел через штрафную хозяев бесхозно, никто его не замкнул.
  • 53'
    Вновь гости в позиционной атаке, доставку в штрафную не делают.
  • 52'
    Японская атака левым флангом также не привела к опасности, мяч забрал Мэтт Райан.
  • Офсайд
    51'
    Офсайд у Такумы Асано на месте правого инсайда.
  • 50'
    Бойл с правого фланга отправил мяч за лицевую.
  • 49'
    Японцы держат мяч в середине поля, им нужно сбить темп соперника.
  • Опасный момент
    48'
    Хрустиц убрал противника на замахе и с подступов к штрафной запустил мяч рядом с правой штангой.
  • 46'
    Дальний удар Хрустица со штрафного в правый угол - Гонда отбивает в сторону.
  • Фол, нарушение
    46'
    Эндо Ватару подтолкнул сзади Хрустица в середине поля.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Замена
    Замена у сборной Австралии: Джегго вместо Меткалфа.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. Пока 0:0.
  • 45'
    Эндо Ватару низовым дальним выстрелом отправил мяч левей створа. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • 45'
    Мэтт Райан овладел забросом от соперника, там ничего опасного не было.
  • 44'
    Австралийцы подключили ко владению мячом своего вратаря.
  • 43'
    Довольно добротный первый тайм подходит к концу, хотя бы один гол в нём вполне мог быть.
  • 42'
    Мелкими передачами не зашли японцы в чужую штрафную, не пробили оборону хозяев.
  • 40'
    Дюк со второго этажа после правофлангового навеса также отправил мяч в руки вратарю, в данном случае Гонде.
  • 40'
    Минамино ударил головой из центра штрафной после подачи с правого края - на этот раз в руки Райану.
  • 39'
    Дегенек выбил мяч в аут из-под Дзюнъи. Тот упал в чужой штрафной, но на пенальти это не тянет.
  • 38'
    Теперь австралийцы держат футбольную сферу на своей половине поля.
  • 37'
    Визитёры катают мяч в середине поля, идёт их позиционная атака.
  • Штанга
    37'
    Ещё одна перекладина в исполнении японцев! Снова Минамино, на этот раз ногой.
  • 35'
    Дальний удар низом Меткалфа - мяч рикошетит от Дюка и следует левее створа.
  • 34'
    Дальний удар японцев был заблокирован, после чего они не сходу создать остроту.
  • 33'
    Морита с Минамино попробовали организовать опасность у чужих ворот, а в итоге будет вынос Мэтта Райана в поле.
  • Фол, нарушение
    32'
    Пошедший в обводку перед чужой штрафной Хрустиц упал на газон и лёжа попытался остановить перехватившего мяч соперника руками.
  • Штанга
    31'
    Минамино, откликнувшись на подачу с правой стороны, головой пробил в перекладину, после которой, мяч, кажется, попал ещё и в штангу. Но не в створ точно.
  • 31'
    Меткалф сделал с левого фланга длинную низовую диагональ, до которой не успел Хрустиц.
  • 29'
    Удар Мабиля с подступов к штрафной в правый нижний угол завершил свой путь в руках вратаря Гонды.
  • Опасный момент
    28'
    Минамино с правого полуфланга опасно прокатил мяч рядом с дальней штангой.
  • 27'
    Досадно, когда твой гол отменяют, но что поделать, и впереди у хозяев ещё много времени.
  • Видеоповтор
    26'
    Во время подачи Сейнсбери помешал сыграть по мячу Гонде - видеоассистенты подтвердили сей факт главному арбитру по техническим средствам связи.
  • Фол, нарушение
    25'
    Австралийцы подали корнер с левого края на дальнюю штангу, Стейнснесс переправил мяч в сетку, судья просвистел фол.
  • Фол, нарушение
    24'
    Ао Танако опасно сыграл против Меткалфа, чуть не попав тому ногой в лицо.
  • Опасный момент
    23'
    Асано Такума выбежал один на один с Райаном и далеко отпустил от себя мяч, поэтому не переиграл вратаря. Кроме того, там был офсайд.
  • 22'
    Мэтт Райан без вопросов поймал неопасную передачу соперника в его штрафную.
  • 21'
    Хрустиц подал с углового на ближнюю штангу, откуда мяч вынес головой игрок гостей.
  • Угловой
    21'
    Австралийцы исполнят корнер от левого углового флажка.
  • Фол, нарушение
    19'
    Японцы перестарались в атаке на левом фланге, где совершили небольшой фол.
  • Фол, нарушение
    19'
    Морита в центре поля выставил ногой шлагбаум перед Стенснессом.
  • 17'
    Стопроцентных моментов ещё не было, но никто не отсиживается в обороне.
  • 16'
    Игрок гостей мягко забросил к центру с правого полуфланга, и мяч легко поймал Мэтт Райан.
  • Желтая карточка
    15'
    Меткалф обнял в центре поля Мориту за поясницу и получил карточное предупреждение.
  • 14'
    Подача корнера не привела к опасности у ворот визитёров, второй темп японцы тоже отбили.
  • Угловой
    13'
    Авер Мабиль навешивал с левого края, мяч срикошетил и улетел высоко на угловой.
  • 12'
    Асано Такума в ходе ответной гостевой атаки нанёс неподготовленный удар низом левее створа.
  • 11'
    Бойл вошёл в штрафную с правого фланга и пробил низом мимо ближнего угла.
  • Желтая карточка
    10'
    Нагатомо в середине поля наступил на ногу Бойлу и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    9'
    Ито Дзюнъя замыкал правую штангу с близкого расстояния и попал во вратаря, но всё равно там был офсайд.
  • 8'
    Идёт дождь на стадионе, а значит, мяч и поле должны быть скользкими.
  • 7'
    Заброс хозяев в чужую штрафную с левого фланга - защитник выбивает мяч.
  • 6'
    Попытавшись войти в чужую штрафную, японцы не преуспели, и пошла ответная контратака.
  • 5'
    Гости упустили мяч в аут в середине поля, а затем перехватили мяч, когда соперник ввёл его в игру.
  • 4'
    Очки в этом матче больше нужны австралийцам, чтобы не остаться в отборочной группе на третьем месте и избежать стыков.
  • 3'
    Гости активнее на первых минутах, они действуют на чужой половине поля.
  • 2'
    Сборная Австралии в жёлто-зелёной форме, команда Японии - в сине-чёрной.
  • 1'
    Японцы уже провели перспективную атаку, которую ударом со средней дистанции в правый угол в руки Райану Мэтту завершил Минамино.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сетевое издание LiveResult.Ru проведёт прямую текстовую трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022 между Австралией и Японией. Информировать вас о ходе этой встречи будет Кирилл Иванцов.
Прогнозы 122
Австралия 38.5% (47)
X 45.1% (55)
Япония 16.4% (20)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Эти соперники ведут между собой борьбу за второе место в своей группе, которое дает на прямую путевку... Ещё
BEEFS #
-1
выиграет Япония, со счетом 1:3
Это точни шоти оба тайма..
M.SaLLaH #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австралия
Ничья
Япония
3.34
3.04
2.75
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Где смотреть матч Австралия 0:0 Япония онлайн

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Прогнозы на матч Австралия 0:0 Япония

Исход игры
Австралия
38.5% (47)
Ничья
45.1% (55)
Япония
16.4% (20)
Тотал 2.5
Больше
36.79% (39)
Меньше
63.21% (67)
Обе команды забьют
Да
82.08% (87)
Нет
17.92% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (48)
2:1 Австралия
19.7% (24)
1:0 Австралия
9% (11)
1:2 Япония
9% (11)
0:1 Япония
4.1% (5)
2:0 Австралия
1.6% (2)
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Австралия
Япония

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