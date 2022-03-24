Эти соперники ведут между собой борьбу за второе место в своей группе, которое дает на прямую путевку... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюк Митчелл
|3
|0.33
|Бойл Мартин
|2
|0.22
|Мабиль Авер
|2
|0.22
|Макларен Джейми
|2 (1)
|0.22
|Муй Аарон
|1
|0.11
|Грант Райан
|1
|0.11
|Рогич Томас
|1
|0.11
|Гудвин Крейг
|1
|0.11
|Хрустиц Айдин
|1
|0.11
|Макгри Райли
|1
|0.11
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ито Дзюнъя
|4
|0.44
|Юя Осако
|2 (1)
|0.22
|Минамино Такуми
|1
|0.11
|Танака Ао
|1
|0.11
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хрустиц Айдин
|2
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|Суттар Гарри
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
|Карачич Фран
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Меткалф Коннор
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Дзюнъя
|2
|0
|Морита Хидемаса
|2
|0
|Нагатомо Юто
|1
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Япония
|0:0
|9
|6
|1
|2
|9 - 3
|19
|2.
|Саудовская Аравия
|8
|6
|1
|1
|10 - 5
|19
|3.
|Австралия
|0:0
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Оман
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|5.
|Китай
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|6.
|Вьетнам
|8
|1
|0
|7
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Австралия
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Япония
|0:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Китай
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|5.
|Оман
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|6.
|Вьетнам
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3