Дальний удар Хрустица со штрафного в правый угол - Гонда отбивает в сторону.

Офсайд у Такумы Асано на месте правого инсайда.

Вновь гости в позиционной атаке, доставку в штрафную не делают.

Наконец прошла эта доставка с правого фланга, но мяч пролетел через штрафную хозяев бесхозно, никто его не замкнул.

Стенснесс оказался недоволен тем, что Асано отобрал у него мяч. Джанни вцепился в футболку соперника и получил жёлтую карту.

Австралийцам победа нужна больше, а они в последние минуты не атакуют.

В центре поля после верхового столкновения с Эндо Ватару оказался на газоне Мабиль, и судья подозвал врачей.

Райан успел выбежать из ворот и выбить мяч в аут, чтобы не допустить углового.

Два корнера гостей с правого фланга не явили собой остроту. Дальним выстрелом с подбора Морито послал мяч значительно выше цели.

У австралийцев какой-то провал в игре, в атаку они вообще не ходят.

"Соккеруз" прибавили в активности, но дивидендов пока не извлекают.

Форнароли толкнул Йосиду в спину в центре поля на фланге.

"Кенгуру" пустились в ответную атаку и упустили мяч метрах в 10 от чужой штрафной.

Ничего не добились японцы в своей атакующей акции на правом фланге.

Опасно! Гости прорвали чужую оборону на правом полуфланге, Морита прострелил на Минамино, а тот с близкой дистанции попал в защитившего створ полевого соперника.

Австралийцам приходится идти в атаку сейчас, потому что времени остаётся уже мало.

Первый тайм

— Перерыв. Пока 0:0.

45' Эндо Ватару низовым дальним выстрелом отправил мяч левей створа.

45' +1 минута.

45' Мэтт Райан овладел забросом от соперника, там ничего опасного не было.

44' Австралийцы подключили ко владению мячом своего вратаря.

43' Довольно добротный первый тайм подходит к концу, хотя бы один гол в нём вполне мог быть.

42' Мелкими передачами не зашли японцы в чужую штрафную, не пробили оборону хозяев.

40' Дюк со второго этажа после правофлангового навеса также отправил мяч в руки вратарю, в данном случае Гонде.

40' Минамино ударил головой из центра штрафной после подачи с правого края - на этот раз в руки Райану.

39' Дегенек выбил мяч в аут из-под Дзюнъи. Тот упал в чужой штрафной, но на пенальти это не тянет.

38' Теперь австралийцы держат футбольную сферу на своей половине поля.

37' Визитёры катают мяч в середине поля, идёт их позиционная атака.

37' Ещё одна перекладина в исполнении японцев! Снова Минамино, на этот раз ногой.

35' Дальний удар низом Меткалфа - мяч рикошетит от Дюка и следует левее створа.

34' Дальний удар японцев был заблокирован, после чего они не сходу создать остроту.

33' Морита с Минамино попробовали организовать опасность у чужих ворот, а в итоге будет вынос Мэтта Райана в поле.

32' Пошедший в обводку перед чужой штрафной Хрустиц упал на газон и лёжа попытался остановить перехватившего мяч соперника руками.

31' Минамино, откликнувшись на подачу с правой стороны, головой пробил в перекладину, после которой, мяч, кажется, попал ещё и в штангу. Но не в створ точно.

31' Меткалф сделал с левого фланга длинную низовую диагональ, до которой не успел Хрустиц.

29' Удар Мабиля с подступов к штрафной в правый нижний угол завершил свой путь в руках вратаря Гонды.

28' Минамино с правого полуфланга опасно прокатил мяч рядом с дальней штангой.

27' Досадно, когда твой гол отменяют, но что поделать, и впереди у хозяев ещё много времени.

26' Во время подачи Сейнсбери помешал сыграть по мячу Гонде - видеоассистенты подтвердили сей факт главному арбитру по техническим средствам связи.

25' Австралийцы подали корнер с левого края на дальнюю штангу, Стейнснесс переправил мяч в сетку, судья просвистел фол.

24' Ао Танако опасно сыграл против Меткалфа, чуть не попав тому ногой в лицо.

23' Асано Такума выбежал один на один с Райаном и далеко отпустил от себя мяч, поэтому не переиграл вратаря. Кроме того, там был офсайд.

22' Мэтт Райан без вопросов поймал неопасную передачу соперника в его штрафную.

21' Хрустиц подал с углового на ближнюю штангу, откуда мяч вынес головой игрок гостей.

21' Австралийцы исполнят корнер от левого углового флажка.

19' Японцы перестарались в атаке на левом фланге, где совершили небольшой фол.

19' Морита в центре поля выставил ногой шлагбаум перед Стенснессом.

17' Стопроцентных моментов ещё не было, но никто не отсиживается в обороне.

16' Игрок гостей мягко забросил к центру с правого полуфланга, и мяч легко поймал Мэтт Райан.

15' Меткалф обнял в центре поля Мориту за поясницу и получил карточное предупреждение.

14' Подача корнера не привела к опасности у ворот визитёров, второй темп японцы тоже отбили.

13' Авер Мабиль навешивал с левого края, мяч срикошетил и улетел высоко на угловой.

12' Асано Такума в ходе ответной гостевой атаки нанёс неподготовленный удар низом левее створа.

11' Бойл вошёл в штрафную с правого фланга и пробил низом мимо ближнего угла.

10' Нагатомо в середине поля наступил на ногу Бойлу и получил жёлтую карточку.

9' Ито Дзюнъя замыкал правую штангу с близкого расстояния и попал во вратаря, но всё равно там был офсайд.

8' Идёт дождь на стадионе, а значит, мяч и поле должны быть скользкими.

7' Заброс хозяев в чужую штрафную с левого фланга - защитник выбивает мяч.

6' Попытавшись войти в чужую штрафную, японцы не преуспели, и пошла ответная контратака.

5' Гости упустили мяч в аут в середине поля, а затем перехватили мяч, когда соперник ввёл его в игру.

4' Очки в этом матче больше нужны австралийцам, чтобы не остаться в отборочной группе на третьем месте и избежать стыков.

3' Гости активнее на первых минутах, они действуют на чужой половине поля.

2' Сборная Австралии в жёлто-зелёной форме, команда Японии - в сине-чёрной.

1' Японцы уже провели перспективную атаку, которую ударом со средней дистанции в правый угол в руки Райану Мэтту завершил Минамино.