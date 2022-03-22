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Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Австралия
FIFA #34
 
Позже
Япония
FIFA #28
Прогнозы 51
Австралия 52.9% (27)
X 33.3% (17)
Япония 13.7% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Австралия
Ничья
Япония
2.72
3.18
2.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

Австралия
Япония

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЧМКА3ЙР
2:1
ОМА
2:0
ОМА
1:1
ТМС
2:1
ММ
3:2
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
1:1
АЧК
0:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюк Митчелл 3 0.38
Бойл Мартин 2 0.25
Мабиль Авер 2 0.25
Макларен Джейми 2 (1) 0.25
Муй Аарон 1 0.13
Грант Райан 1 0.13
Рогич Томас 1 0.13
Гудвин Крейг 1 0.13
Хрустиц Айдин 1 0.13
Макгри Райли 1 0.13
Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ито Дзюнъя 4 0.5
Юя Осако 2 (1) 0.25
Минамино Такуми 1 0.13
Танака Ао 1 0.13

Карточки

Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хрустиц Айдин 2 0
Грант Райан 1 0
Бехич Азиз 1 0
Леки Мэттью 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Нэббаут Эндрю 1 0
Суттар Гарри 1 0
Дегенек Милош 1 0
Карачич Фран 1 0
Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Дзюнъя 2 0
Морита Хидемаса 2 0
Эндо Ватару 1 0
Итакура Ко 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
13%
2
25%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
4
25%
1
13%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Оман - Австралия 2:2 Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0
Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0 ОАЭ - Австралия 1:0 Австралия - Узбекистан 0:0 Австралия - Сирия 3:2
Япония
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Япония - Саудовская Аравия 2:0 Япония - Китай 2:0 Оман - Япония 0:1 Вьетнам - Япония 0:1
Япония - Австралия 2:1 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Китай - Япония 0:1 Япония - Оман 0:1 Япония - Кыргызстан 5:1 Япония - Сербия 1:0 Япония - Таджикистан 4:1 Япония - Мьянма 10:0 Монголия - Япония 0:14 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Мексика 0:2 Япония - Панама 1:0 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Япония - Камерун 0:0 Южная Корея - Япония 1:0 Япония - Гонконг 5:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 8 6 1 1 10 - 5 19
2. Япония 8 6 0 2 9 - 3 18
3. Австралия 8 4 3 1 15 - 6 15
4. Оман 8 2 2 4 8 - 10 8
5. Китай 8 1 2 5 8 - 16 5
6. Вьетнам 8 1 0 7 7 - 17 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Австралия 4 3 1 0 10 - 1 10
3. Япония 4 3 0 1 6 - 2 9
4. Китай 4 1 2 1 5 - 5 5
5. Оман 4 1 1 2 5 - 5 4
6. Вьетнам 4 1 0 3 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония 4 3 0 1 3 - 1 9
2. Саудовская Аравия 4 2 1 1 2 - 2 7
3. Австралия 4 1 2 1 5 - 5 5
4. Оман 4 1 1 2 3 - 5 4
5. Вьетнам 4 0 0 4 4 - 13 0
6. Китай 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Австралия - Япония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2022, осталось 2 дня 7 часов 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Австралия 52.9% (27)
    X 33.3% (17)
    Япония 13.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австралия
    Ничья
    Япония
    2.72
    3.18
    2.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Австралия - Япония онлайн

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    Прогнозы на матч Австралия - Япония

    Исход игры
    Австралия
    52.9% (27)
    Ничья
    33.3% (17)
    Япония
    13.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    46% (23)
    Меньше
    54% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    78% (39)
    Нет
    22% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Австралия
    33.3% (17)
    1:1 Ничья
    31.4% (16)
    1:0 Австралия
    13.7% (7)
    1:2 Япония
    9.8% (5)
    2:0 Австралия
    3.9% (2)
    0:1 Япония
    3.9% (2)
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    Австралия
    Япония

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