Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
История личных встреч
Австралия
Япония
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Австралия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюк Митчелл
|3
|0.38
|Бойл Мартин
|2
|0.25
|Мабиль Авер
|2
|0.25
|Макларен Джейми
|2 (1)
|0.25
|Муй Аарон
|1
|0.13
|Грант Райан
|1
|0.13
|Рогич Томас
|1
|0.13
|Гудвин Крейг
|1
|0.13
|Хрустиц Айдин
|1
|0.13
|Макгри Райли
|1
|0.13
Япония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ито Дзюнъя
|4
|0.5
|Юя Осако
|2 (1)
|0.25
|Минамино Такуми
|1
|0.13
|Танака Ао
|1
|0.13
Карточки
Австралия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хрустиц Айдин
|2
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|Суттар Гарри
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
|Карачич Фран
|1
|0
Япония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Дзюнъя
|2
|0
|Морита Хидемаса
|2
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
13%
2
25%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
4
25%
1
13%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Австралия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Оман - Австралия 2:2 Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0
Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0 ОАЭ - Австралия 1:0 Австралия - Узбекистан 0:0 Австралия - Сирия 3:2
Япония
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Япония - Саудовская Аравия 2:0 Япония - Китай 2:0 Оман - Япония 0:1 Вьетнам - Япония 0:1
Япония - Австралия 2:1 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Китай - Япония 0:1 Япония - Оман 0:1 Япония - Кыргызстан 5:1 Япония - Сербия 1:0 Япония - Таджикистан 4:1 Япония - Мьянма 10:0 Монголия - Япония 0:14 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Мексика 0:2 Япония - Панама 1:0 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Япония - Камерун 0:0 Южная Корея - Япония 1:0 Япония - Гонконг 5:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|8
|6
|1
|1
|10 - 5
|19
|2.
|Япония
|8
|6
|0
|2
|9 - 3
|18
|3.
|Австралия
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|4.
|Оман
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|5.
|Китай
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|6.
|Вьетнам
|8
|1
|0
|7
|7 - 17
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Австралия
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|Япония
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Китай
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|5.
|Оман
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|6.
|Вьетнам
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход в четвертый квалификационный этап
Прогнозы на матч Австралия - Япония
Исход игры
Австралия
52.9% (27)
Ничья
33.3% (17)
Япония
13.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
46% (23)
Меньше
54% (27)
Обе команды забьют
Да
78% (39)
Нет
22% (11)
Популярный счёт
2:1 Австралия
33.3% (17)
1:1 Ничья
31.4% (16)
1:0 Австралия
13.7% (7)
1:2 Япония
9.8% (5)
2:0 Австралия
3.9% (2)
0:1 Япония
3.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!