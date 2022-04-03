Испания: Ла Лига 2021-2022
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
18
Альба
Жорди
16
Педри
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
17
Ламела
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ПедриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Траоре АдамаНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Кинтана НачоПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Барселона
Севилья
32 матча
90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
21.9%
9.3%
22 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
21.9%
3.1%
24 победы 7 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
44 матча
65.9%
22.7%
11.4%
29 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
36.4%
13.6%
22 победы 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
25%
20.5%
24 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|10 (4)
|0.36
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7
|0.25
|Де Йонг Люк
|5
|0.18
|Торрес Ферран
|4 (1)
|0.14
|Араухо Рональд
|4
|0.14
|Де Йонг Френки
|3
|0.11
|Фати Ансу
|3
|0.11
|Гави
|2
|0.07
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.07
|Роберто Серхи
|2
|0.07
|Гонсалес Нико
|2
|0.07
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.07
|Дембеле Усман
|1
|0.04
|Альба Жорди
|1
|0.04
|Алвес Даниэл
|1
|0.04
|Педри
|1
|0.04
|Пике Херард
|1
|0.04
|Бускетс Серхио
|1
|0.04
|Агуэро Серхио
|1
|0.04
|Пуч Рикард
|1
|0.04
|Ютгла Ферран
|1
|0.04
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.04
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|8
|0.28
|Окампос Лукас
|5
|0.17
|Гомес Алехандро
|4
|0.14
|Ламела Эрик
|4
|0.14
|Ракитич Иван
|3 (1)
|0.1
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.1
|Дилейни Томас
|2
|0.07
|Торрес Оливер
|2
|0.07
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.07
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.07
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|9
|1
|Гави
|6
|1
|Бускетс Серхио
|7
|0
|Де Йонг Френки
|5
|1
|Альба Жорди
|6
|0
|Гонсалес Нико
|6
|0
|Гарсия Эрик
|4
|1
|Араухо Рональд
|4
|0
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Депай Мемфис
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Алвес Даниэл
|1
|1
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Дест Серджино
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандо Режес
|6
|0
|Окампос Лукас
|6
|0
|Акунья Маркос
|6
|0
|Кунде Жюль
|2
|2
|Ракитич Иван
|5
|0
|Хордан Хоан
|5
|0
|Дилейни Томас
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Гудель Неманья
|3
|0
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
10
17 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
6
19%
1
10%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
4
13%
3
30%
31-45
4
13%
3
30%
46-60
2
6%
2
20%
61-75
8
26%
1
10%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
23%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Забито
25
28
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
3
12%
5
18%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
6
24%
5
18%
31-45
6
24%
3
11%
46-60
2
8%
5
18%
61-75
5
20%
4
14%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
6%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
7
64%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
25%
1
9%
76-90
Забито
56
38
29 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 18
4 Не забивали 6
9
16%
6
16%
1-15
10
18%
6
16%
16-30
10
18%
8
21%
31-45
10
18%
6
16%
46-60
4
7%
7
18%
61-75
13
23%
5
13%
76-90
Пропущено
29
21
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
4
14%
3
14%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
5
17%
9
43%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
8
28%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0
Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1
Севилья
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0
Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|61 - 26
|69
|2.
|Севилья
|Заявка
|29
|15
|12
|2
|40 - 19
|57
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|57 - 37
|57
|4.
|Барселона
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|56 - 29
|54
|5.
|Бетис
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|54 - 36
|53
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|29 - 29
|48
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|48 - 29
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|35 - 29
|44
|9.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|30 - 40
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 34
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|35 - 41
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 36
|33
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|33 - 48
|29
|17.
|Кадис
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|25 - 41
|28
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|26 - 50
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|24 - 52
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|28 - 11
|34
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|5.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|6.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 34
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Барселона - Севилья
Исход игры
Барселона
91.1% (154)
Ничья
5.9% (10)
Севилья
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (77)
Меньше
26.67% (28)
Обе команды забьют
Да
76.19% (80)
Нет
23.81% (25)
Популярный счёт
2:1 Барселона
29.6% (50)
3:1 Барселона
9.5% (16)
2:0 Барселона
8.9% (15)
1:0 Барселона
5.3% (9)
3:2 Барселона
3% (5)
1:1 Ничья
2.4% (4)
4:2 Барселона
1.2% (2)
4:1 Барселона
1.2% (2)
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