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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках очередной встречи 30-го тура Ла Лиги сойдутся лицом к лицу игроки «Барселоны» и «Севильи». Встреча состоится в Барселоне, на стадионе «Камп Ноу».



Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!