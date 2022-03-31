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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Севилья
Прогнозы 49
Барселона 93.9% (46)
X 4.1% (2)
Севилья 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Севилья
1.51
4.75
7.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Барселона
Севилья

32 матча

90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
21.9%
9.3%
22 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
21.9%
3.1%
24 победы 7 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

44 матча

65.9%
22.7%
11.4%
29 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
22 победы 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
25%
20.5%
24 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
КК
3:0
ЛЛ
0:2
КК
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
П
2:4
КК
6:1
КК
2:0
П
4:2
С
1:2
КК
0:5
П
2:2
П
2:1
П
3:0
П
1:2
С
3:0
С
0:2
КК
2:0
П
2:1
П
2:1
СУ
5:4
П
2:2
П
5:1
П
1:4
П
3:2
П
2:1
П
2:3
П
0:2
П
0:0
П
1:1
П
5:0
С
4:0
С
3:1
П
2:3
П
4:0
КК
0:1
КК
1:2
П
4:0
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:0
КК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 10 (4) 0.36
Обамеянг Пьер-Эмерик 7 0.25
Де Йонг Люк 5 0.18
Торрес Ферран 4 (1) 0.14
Араухо Рональд 4 0.14
Де Йонг Френки 3 0.11
Фати Ансу 3 0.11
Гави 2 0.07
Брайтвайт Мартин 2 0.07
Роберто Серхи 2 0.07
Гонсалес Нико 2 0.07
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.07
Дембеле Усман 1 0.04
Альба Жорди 1 0.04
Алвес Даниэл 1 0.04
Педри 1 0.04
Пике Херард 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Агуэро Серхио 1 0.04
Пуч Рикард 1 0.04
Ютгла Ферран 1 0.04
Абдессамад Эззалзули 1 0.04
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 8 0.28
Окампос Лукас 5 0.17
Гомес Алехандро 4 0.14
Ламела Эрик 4 0.14
Ракитич Иван 3 (1) 0.1
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.1
Дилейни Томас 2 0.07
Торрес Оливер 2 0.07
Мунир Эль-Хаддади 2 0.07
Карлос Диего Сантос 2 0.07
Акунья Маркос 1 0.03
Монтьель Гонсало 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Корона Хесус 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 9 1
Гави 6 1
Бускетс Серхио 7 0
Де Йонг Френки 5 1
Альба Жорди 6 0
Гонсалес Нико 6 0
Гарсия Эрик 4 1
Араухо Рональд 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Алвес Даниэл 1 1
Мингеса Оскар 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Дембеле Усман 1 0
Дест Серджино 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Режес 6 0
Окампос Лукас 6 0
Акунья Маркос 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Хордан Хоан 5 0
Дилейни Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Гудель Неманья 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мир Рафа 3 0
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Буну Яссин 2 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Торрес Оливер 1 0
Корона Хесус 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
10
17 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
6
19%
1
10%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
4
13%
3
30%
31-45
4
13%
3
30%
46-60
2
6%
2
20%
61-75
8
26%
1
10%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
23%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Забито

25
28
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
3
12%
5
18%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
6
24%
5
18%
31-45
6
24%
3
11%
46-60
2
8%
5
18%
61-75
5
20%
4
14%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
6%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
7
64%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
25%
1
9%
76-90

Забито

56
38
29 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 18
4 Не забивали 6
9
16%
6
16%
1-15
10
18%
6
16%
16-30
10
18%
8
21%
31-45
10
18%
6
16%
46-60
4
7%
7
18%
61-75
13
23%
5
13%
76-90

Пропущено

29
21
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
4
14%
3
14%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
5
17%
9
43%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
8
28%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0
Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1
Севилья
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0
Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 29 20 6 3 59 - 25 66
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона Заявка 28 15 9 4 56 - 29 54
5. Бетис Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 29 12 9 8 48 - 27 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта Заявка 29 9 9 11 33 - 32 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 29 6 11 12 27 - 33 29
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Кадис Заявка 29 5 12 12 25 - 41 27
18. Мальорка Заявка 29 6 8 15 26 - 49 26
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 29 3 10 16 31 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
10. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 15 5 4 6 20 - 19 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
20. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 14 3 5 6 13 - 13 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 14 2 2 10 13 - 32 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2022, осталось 2 дня 10 часов 53 минуты.

    Главный судья: Санчес Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Барселона 93.9% (46)
    X 4.1% (2)
    Севилья 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Севилья
    1.51
    4.75
    7.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Барселона - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Севилья

    Исход игры
    Барселона
    93.8% (45)
    Ничья
    4.2% (2)
    Севилья
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.47% (35)
    Меньше
    25.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    39.6% (19)
    3:1 Барселона
    16.7% (8)
    2:0 Барселона
    14.6% (7)
    3:2 Барселона
    8.3% (4)
    1:0 Барселона
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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